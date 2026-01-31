Spitalele, rămase fără lumină, au fost conectate la generatoare
Omniapres, 31 ianuarie 2026 12:10
Ministerul Sănătății comunică că în urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate sunt conectate la generatoare electrice. Activitatea spitalelor, inclusiv a secțiilor critice, se desfășoară fără întreruperi, iar pacienții beneficiază de asistență medicală în condiții de siguranță. Operatorul sistemului
Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic, anunță Ministerul Energiei. Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica lucrează la remedierea situaţiei, în unele localităţi tensiunea deja fiind restabilită.
Deconectări de energie electrică în cea mai mare parte a Chișinăului. Primarul Ion Ceban a anunțat că, de urgență, au fost convocați responsabilii pentru a vedea situația și pentru a fi conectate generatoarele unde este necesar. "Rugăm de urgență să se autosesizeze poliția pentru a ieși în intersecții și a gestiona traficul unde nu funcționează
Peste 1000 de arbori au fost tăiați ilegal la Ocolul Silvic Ghidighici, din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău, potrivit rezultatelor unui control inopinat desfășurat de inspectorii de mediu. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, iar la acțiune au participat și inspectori din alte regiuni ale țării, pentru a evita posibile influențe locale.
Deținutul care a evadat în cursul zilei de astăzi, în timp ce era escortat la audieri, a fost reținut de poliție în sectorul Buiucani al capitalei. Tânărul, în vârstă de 22 de ani, era cercetat penal pentru furt, iar acum urmează să fie investigat și pentru evadare. Potrivit informațiilor oficiale, incidentul s-a produs în timpul
Dosarul Partidului „Moldova Mare” a ajuns la Curtea Constituțională: Furtună consideră că este o victorie a statului de drept # Omniapres
Curtea de Apel a admis demersul Partidului „Moldova Mare" privind verificarea constituționalității normei în baza căreia Ministerul Justiției solicită limitarea activității formațiunii politice. Subiectul urmează să fie examinat de Curtea Constituțională. Potrivit liderei partidului „Moldova Mare", fostul procuror Victoria Furtună, instanța a considerat întemeiată sesizarea privind verificarea conformității cu Constituția a prevederii legale aplicate de
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a intensificat controalele asupra calității produselor petroliere introduse pe piața Republicii Moldova, desfășurând verificări atât la punctele de trecere a frontierei, cât și în zonele de depozitare destinate circuitului comercial. Potrivit instituției, ieri, până târziu în noapte, inspectorii au efectuat acțiuni de supraveghere și
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de intensificări ale vântului pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă din 30 ianuarie, ora 18:00, până pe 31 ianuarie, ora 13:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat vântul va sufla din nord, moderat, cu rafale ce pot atinge 15–18 metri pe secundă, în special în jumătatea
Suspiciunile privind prezența unui posibil mecanism exploziv în bagajul unui călător, la punctul de trecere a frontierei Tudora, nu s-au adeverit. Poliția Națională anunță că obiectul depistat nu prezintă pericol pentru cetățeni, fiind vorba despre un dispozitiv electronic confecționat artizanal. Incidentul a avut loc pe sensul de intrare în Republica Moldova, după ce un cetățean
Un deținut a reușit să fugă în timp ce era escortat pentru audieri, iar poliția este acum în alertă pentru a-l găsi. Potrivit informațiilor oferite de autorități, incidentul a avut loc astăzi, în timpul escortării unui deținut din Penitenciarul nr. 13. Bărbatul urma să fie audiat într-o cauză penală în care figurează, însă a reușit
Ministrul energiei, Dorin Junghietu, susține că benzinăriile Lukoil din Moldova vor continua să funcționeze cel puțin până în luna aprilie, în baza unei licențe suplimentare emise de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA. Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor privind vânzarea activelor externe ale companiei ruse Lukoil, transmite IPN. Ministrul a
Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cea mai puternică scădere din ultimii 15 ani, ajungând la un minim istoric al numărului de tranzacții. Datele au fost prezentate de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță, de la IDIS „Viitorul", în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav Ioniță". Potrivit acestuia, anul trecut au fost
Carburanții se scumpesc din nou, iar șoferii resimt tot mai mult presiunea la pompă. Pentru perioada 31 ianuarie – 2 februarie 2026, prețurile maxime stabilite de ANRE au ajuns la 23,05 lei pentru un litru de benzină A95 și 19,92 lei pentru un litru de motorină. Doar față de ziua precedentă, benzina s-a majorat cu
Igor Dodon, discurs la APCE: ”În prezent, Republica Moldova trăiește cea mai grea, cea mai dificilă, cea mai nenorocită perioadă din anul 1992 încoace” # Omniapres
„Cetățenii Republicii Moldova au impresia că Bruxelles-ul este la curent cu toate abuzurile PAS și ale Maiei Sandu, dar preferă o tăcere strategică". Declarația a fost făcută în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) de către Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), liderul fracțiunii parlamentare a formațiunii. Fostul șef de stat
FOTO // Anastasia Nichita, din Parlament direct în reclame? Postări promoționale după anunțul retragerii # Omniapres
Vicecampioana olimpică Anastasia Nichita, care a anunțat recent că renunță la mandatul de deputat PAS din Parlament, pare să fi revenit la promovarea unor branduri comerciale pe pagina sa de Instagram, unde în ultimele zile au apărut mai multe videoclipuri cu caracter publicitar. În postări, sportiva vorbește despre un brand cunoscut și menționează că a
Activitatea punctului de trecere a frontierei Tudora a fost suspendată, după ce în bagajul unui călător a fost depistat un obiect suspect, posibil un mecanism exploziv. Potrivit autorităților, incidentul a avut loc pe sensul de intrare în Republica Moldova. Un cetățean ucrainean, în vârstă de 63 de ani, care se deplasa cu automobilul personal, s-a
Atenție, escroci: operatorul rus 1xBet folosește abuziv identitatea Loteriei Naționale pentru a se promova ilegal # Omniapres
Loteria Națională a Moldovei (LNM) anunță că, în ultima perioadă, au fost identificate în spațiul virtual mai multe pagini web și profiluri de social media neautorizate care utilizează în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și însemnele oficiale ale instituției noastre. "Aceste platforme nu sunt administrate de LNM, nu dețin autorizațiile legale necesare și sunt create
Șefa Delegației UE: Alegerile din Găgăuzia trebuie să fie corecte și fără influențe ilegale # Omniapres
Alegerile din Găgăuzia trebuie să se desfășoare într-un mod democratic, transparent și corect, în beneficiul cetățenilor regiunii, a declarat șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko. Oficialul european a menționat în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV că autonomia se află într-un moment politic sensibil și a exprimat speranța că problemele existente vor
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2–4 februarie 2026. Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, se vor afla în țara noastră la invitația Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Luni, 2 februarie,
VIDEO // Fracțiunea Partidului Nostru contestă calculele Energocom: Tariful corect la gaze trebuie să fie de 13,8 lei # Omniapres
Tariful corect al gazelor naturale pentru consumatorii final trebuie să fie 13,8 lei pe metru cub, potrivit calculelor realizate de Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru. Deputatul Constantin Cuiumju, care deține o experiență profesională de peste zece ani în domeniu, a explicat că a efectuat calculele folosind prețurile medii ale gazului pe bursele europene. În 2025
Grădinițele din municipiul Chișinău își vor desfășura activitatea astăzi, 30 ianuarie 2026, doar până la ora 16:00, în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile anunțate pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS), care precizează că măsura are caracter preventiv, fiind luată din cauza riscului crescut
VIDEO // De ce tariful la gaz nu va fi aplicat retroactiv: explicațiile directorului ANRE # Omniapres
Tarifele noi la gaz nu pot fi aplicate retroactiv, iar prețul pentru întreg anul 2026 încă nu este cunoscut. Explicațiile au fost oferite de directorul ANRE, Constantin Borosan, în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova. Borosan a precizat că, deși compania Energocom a anunțat achiziții de gaze și un preț mediu de cumpărare, aceste volume
Jurnalista Daniela Crudu pleacă de la Moldova 1 și devine purtătoarea de cuvânt a Guvernului # Omniapres
Prezentatoarea postului public de televiziune Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Anunțul a fost făcut de jurnalistă în dimineața zilei de vineri, 30 ianuarie, în cadrul ultimei ediții a emisiunii „Bună Dimineața" pe care a prezentat-o până acum la Moldova 1, scrie ziua.md. Pe lângă emisiunea pe care o modera,
Energocom a depus la ANRE solicitarea de aprobare a noilor prețuri reglementate la gazele naturale pentru anul 2026, iar propunerile vizează în primul rând consumatorii casnici. Potrivit calculelor companiei, tariful pentru gazul livrat prin rețelele de distribuție de presiune joasă — adică direct către locuințe — ar urma să fie de 14.129 lei pentru 1.000
VIDEO // Motorina din UE nu este verificată la vamă. Deputat PAS: ”Până a veni noi la guvernare se prelevau probe” # Omniapres
Produsele petroliere importate din Uniunea Europeană nu sunt supuse verificărilor suplimentare la vamă, ci ajung în Republica Moldova în baza certificatelor de conformitate emise de producători europeni acreditați. Precizarea a fost făcută de șeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Prod
Instituțiile publice din subordinea Guvernului vor avea program de muncă redus vineri, 30 ianuarie 2026, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru întreaga țară. Potrivit unei dispoziții a Cancelariei de Stat, ziua de lucru va fi scurtată cu 2–3 ore, în limita posibilităților funcționale ale fiecărei instituții. Decizia are drept scop protejarea angajaților și diminuarea […] The post Zi de muncă mai scurtă pe 30 ianuarie în sectorul public appeared first on Omniapres.
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații desfășoară, la această oră, percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Ialoveni, într-un dosar ce vizează sustragerea și utilizarea ilegală a unor informații ce constituie secret comercial. Acțiunile au loc în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”. Potrivit […] The post Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-un dosar de furt de secrete comerciale appeared first on Omniapres.
Ziua de 30 ianuarie aduce bucurii simple, dar cu impact emoțional puternic: un cadou neașteptat, o sumă de bani, o invitație la cină sau o revedere care încălzește sufletul. Pentru mulți nativi apar confirmări profesionale și câștiguri care oferă siguranță, iar pe plan personal se creează contexte favorabile pentru apropiere, relaxare și planuri de weekend. […] The post Horoscop 30 ianuarie 2026. Vin bani, se fac plăți și apar câștiguri noi appeared first on Omniapres.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de vreme instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, valabil în perioada 30–31 ianuarie 2026. Avertizarea vizează formarea ghețușului și poleiului, dar și o scădere bruscă a temperaturilor. Potrivit meteorologilor, pe 30 ianuarie, odată cu răcirea vremii, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, ceea ce […] The post Polei pe drumuri și temperaturi în cădere: meteorologii au emis Cod Galben appeared first on Omniapres.
VIDEO // Nicanor Ciochină, reținut de mascați la Judecătoria Chișinău: este vizat într-un nou dosar penal # Omniapres
Fostul primar, Nicanor Ciochină, a fost reținut joi seara de mascații de la Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger”. S-a întâmplat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde a avut loc o nouă ședință în dosarul în care este acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent. Contactată de IPN, șefa Secției comunicare și protocol a […] The post VIDEO // Nicanor Ciochină, reținut de mascați la Judecătoria Chișinău: este vizat într-un nou dosar penal appeared first on Omniapres.
Cornel Ciurea a analizat mesajele lui Igor Dodon în cadrul reuniunii APCE: Vrea să făcă vocea opoziţiei mai auzită în plan extern # Omniapres
Analistul politic Cornel Ciurea, într-un comentariu, s-a referit la prestația liderului fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și liderul partidului, Igor Dodon, la reuniunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Expertul susține că ”mesajele politicianului merită atenție pentru a putea înțelege direcția opoziției”. „În această săptămână, la Strasbourg a avut loc sesiunea de iarnă […] The post Cornel Ciurea a analizat mesajele lui Igor Dodon în cadrul reuniunii APCE: Vrea să făcă vocea opoziţiei mai auzită în plan extern appeared first on Omniapres.
VIDEO // „Și tu ești o fată frumoasă, te pup”: reacția ironică a lui Emilian Crețu după atacul lui Valeriu Mircea # Omniapres
Un schimb tensionat de replici a avut loc în spațiul public între actorul Emilian Crețu și luptătorul Valeriu Mircea, soțul campioanei olimpice Anastasia Nichita, după retragerea sportivei din Parlament. După ce Mircea a publicat un mesaj video dur la adresa actorului, în care l-a criticat pentru comentariile făcute despre demisia Anastasiei Nichita, Emilian Crețu a […] The post VIDEO // „Și tu ești o fată frumoasă, te pup”: reacția ironică a lui Emilian Crețu după atacul lui Valeriu Mircea appeared first on Omniapres.
Directorul general al „Termoelectrica” S.A., Iurie Razlovan, susține că facturile mai mari la căldură din decembrie 2025, care au profocat nemulțumirea multor chișinăuieni, reflectă consumul real și condițiile meteo, nu erori de calcul. Razlovan a declarat, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, că livrarea agentului termic este monitorizată strict și că orice consumator […] The post Facturi mai mari la căldură? Șeful Termoelectrica: „Nu sunt greșeli, iarna e mai rece” appeared first on Omniapres.
Lukoil pierde complexul petrolier de la AIC: activele au trecut în proprietatea statului # Omniapres
Complexul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău a revenit în proprietatea statului, după ce Agenția Proprietății Publice și administrația AIC au semnat, pe 29 ianuarie, actele de predare–primire cu Lukoil Moldova. Transferul are loc în baza deciziei Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) din 15 decembrie 2025. În aceeași ședință, Consiliul […] The post Lukoil pierde complexul petrolier de la AIC: activele au trecut în proprietatea statului appeared first on Omniapres.
Ziua de muncă de vineri, 30 ianuarie, ar putea fi redusă, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026. Propunerea a fost înaintată Guvernului de către Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), iar intervalul exact urmează să fie stabilit de fiecare instituție în parte, în funcție de specificul […] The post Ziua de muncă de vineri ar putea fi redusă din cauza vremii rele appeared first on Omniapres.
CEC avertizează: reforma APL trebuie votată urgent pentru a nu afecta alegerile din 2027 # Omniapres
Vicepreședintele CEC, Pavel Postică, avertizează că reforma administrației publice locale (APL) trebuie votată în regim urgent, cel târziu în primăvara acestui an în prima lectură și până în toamnă în lectura a doua, pentru a nu afecta organizarea alegerilor locale din 2027. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV. Potrivit […] The post CEC avertizează: reforma APL trebuie votată urgent pentru a nu afecta alegerile din 2027 appeared first on Omniapres.
Mai puțină birocrație pentru profesori: catalogul pe hârtie dispare, gradele devin permanente # Omniapres
Profesorii vor scăpa de o parte din hârtii, vor putea lucra de acasă în vacanțe, iar catalogul pe hârtie va deveni istorie. Sunt doar câteva dintre măsurile de debirocratizare care urmează să fie aplicate treptat în sistemul educațional pe parcursul anului 2026. Pachetul de schimbări vine după consultări cu profesori, directori, sindicate și organizații profesionale […] The post Mai puțină birocrație pentru profesori: catalogul pe hârtie dispare, gradele devin permanente appeared first on Omniapres.
Mai mulți consumatori din Republica Moldova rămân deconectați de la energia electrică, după condițiile meteo nefavorabile din ultimele zile, anunță Ministerul Energiei. În zona centrală a țării, operatorul ÎCS Premier Energy Distribution SA a raportat că 1.691 de consumatori din raioanele Criuleni și Orhei sunt afectați de întreruperi. Printre localitățile vizate se numără Marcăuți, Rîșcova, […] The post Mii de consumatori din Moldova, încă fără energie electrică după intemperii appeared first on Omniapres.
MEC investighează prezența unui vlogger într-o școală după apariția unor imagini cu elevi filmați la ore # Omniapres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că a fost sesizat de mai mulți părinți după ce un creator de conținut online a avut acces pe teritoriul unei instituții de învățământ și a publicat ulterior pe rețelele de socializare imagini video cu elevi filmați în timpul lecțiilor. Potrivit MEC, circumstanțele sunt investigate împreună cu instituțiile abilitate, […] The post MEC investighează prezența unui vlogger într-o școală după apariția unor imagini cu elevi filmați la ore appeared first on Omniapres.
VIDEO // Usatîi acuză ANRE de „dublu standard” legat de tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu. Cum așa? # Omniapres
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului. „Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați […] The post VIDEO // Usatîi acuză ANRE de „dublu standard” legat de tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu. Cum așa? appeared first on Omniapres.
Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, judecat pentru provocarea unui accident rutier, soldat cu decesul unui adolescent și fuga de la locul faptei, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, dar fără monitorizare electronică. Demersul procurorului a fost admis în totalitate de care magistrat. Procurorii PCCOCS cer 9 ani de închisoare cu […] The post Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru fostul primar din Boldurești appeared first on Omniapres.
În cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, deputatul ucrainean, Oleksii Goncearenko, a ridicat problema Transnistriei, numind regiunea „elefantul din cameră”, și a întrebat-o direct pe președinta Maia Sandu cum intenționează autoritățile de la Chișinău să gestioneze această situație, notează unimedia.info. „Este o rană deschisă a Republicii Moldova, dar infecția se răspândește nu doar în țara […] The post Deputat ucrainean, la APCE: Transnistria, „elefantul din cameră”. Răspunsul Maiei Sandu appeared first on Omniapres.
Șapte ședințe de judecată au fost stabilite în dosarul privind pornografia infantilă, care îl vizează pe Dima White. Unele dintre ele au fost contramandate la solicitarea apărării, conform purtătorului de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Emil Gaitur, scrie realitatea.md. Potrivit lui Gaitur, actualmente dosarul se află la etapa cercetării judecătorești. […] The post Dima White, judecat pentru pornografie infantilă: mai multe ședințe amânate appeared first on Omniapres.
Peste 100 000 de moldoveni au rămas fără buletin românesc după schimbarea legii din România # Omniapres
Peste 160.000 de cărți de identitate românești au fost anulate în ultimii ani, în urma aplicării unei legi noi privind evidența populației, iar cei mai afectați sunt românii născuți în Republica Moldova, arată datele oficiale ale autorităților române, scrie digi24.ro. După 1990, sute de mii de persoane din Republica Moldova și-au redobândit cetățenia română, în […] The post Peste 100 000 de moldoveni au rămas fără buletin românesc după schimbarea legii din România appeared first on Omniapres.
Avocat din Ungheni, reținut de CNA: ar fi cerut 5 000 € pentru a „aranja” un dosar penal # Omniapres
Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Anticorupție, fiind vizat într-o cauză penală pentru trafic de influență. Potrivit autorităților, acesta ar fi pretins și primit de la o persoană 5.000 de euro, susținând că ar putea influența funcționari publici pentru a obține o soluție favorabilă într-un […] The post Avocat din Ungheni, reținut de CNA: ar fi cerut 5 000 € pentru a „aranja” un dosar penal appeared first on Omniapres.
VIDEO // Costiuc, atac la IGP în cazul focurilor de armă de la Botanica: „Au închis doi studenți nevinovați” # Omniapres
Deputatul Vasile Costiuc a publicat un mesaj video în care susține că doi tineri reținuți în dosarul împușcăturilor de pe bulevardul Decebal ar fi nevinovați și ar fi ajuns în arest „din greșeală”. Parlamentarul afirmă că i-a primit în biroul său pe părinții celor doi băieți, refugiați din Ucraina, care cer eliberarea lor. Potrivit lui […] The post VIDEO // Costiuc, atac la IGP în cazul focurilor de armă de la Botanica: „Au închis doi studenți nevinovați” appeared first on Omniapres.
Crimă după un conflict într-o locuință din capitală: cadavrul, abandonat lângă Vadul lui Vodă # Omniapres
Un bărbat dat dispărut în Chișinău a fost găsit mort, iar cinci persoane au ajuns pe mâna poliției, fiind bănuite de implicare în decesul acestuia. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, poliția a fost sesizată inițial despre dispariția unui bărbat în vârstă de 35 de ani din capitală. În urma măsurilor operative, polițiștii din sectorul […] The post Crimă după un conflict într-o locuință din capitală: cadavrul, abandonat lângă Vadul lui Vodă appeared first on Omniapres.
VIDEO // Soțul Anastasiei Nichita, atac dur la adresa lui Crețu: ”Emiliana, ești clovnul țării” # Omniapres
Valeriu Mircea, luptător și soțul campioanei olimpice Anastasia Nichita, a publicat un mesaj amplu și extrem de dur la adresa actorului Emilian Crețu, după ce acesta a criticat retragerea sportivei din Parlament. Mircea a susținut că actorul nu cunoaște motivele reale ale deciziei și nu ar avea dreptul să o judece pe Nichita. „De unde […] The post VIDEO // Soțul Anastasiei Nichita, atac dur la adresa lui Crețu: ”Emiliana, ești clovnul țării” appeared first on Omniapres.
Ceața densă și poleiul dau bătăi de cap șoferilor pe drumurile naționale. Administrația Națională a Drumurilor avertizează că, în mai multe zone ale țării, vizibilitatea scade pe alocuri sub 200 de metri, carosabilul este umed, iar în unele sectoare s-a format ghețuș. Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit în raioanele Soroca, Fălești și Nisporeni, pe […] The post Șoferii, avertizați: carosabil umed, ghețuș și copaci căzuți pe trasee appeared first on Omniapres.
Ziua de 29 ianuarie aduce oportunități concrete de creștere financiară. Pentru mulți nativi apar colaborări, proiecte sau oferte de job care pot suplimenta veniturile, iar negocierile bine purtate pot face diferența. Este un moment favorabil pentru decizii legate de bani, investiții și stabilitate profesională, dar și pentru consolidarea unor parteneriate care promit rezultate pe termen […] The post Horoscop 29 ianuarie 2026. Se conturează câștiguri și surse suplimentare de venit appeared first on Omniapres.
