Spitalele, rămase fără lumină, au fost conectate la generatoare

10:40

Deputatul Vasile Costiuc a publicat un mesaj video în care susține că doi tineri reținuți în dosarul împușcăturilor de pe bulevardul Decebal ar fi nevinovați și ar fi ajuns în arest „din greșeală”. Parlamentarul afirmă că i-a primit în biroul său pe părinții celor doi băieți, refugiați din Ucraina, care cer eliberarea lor. Potrivit lui […] The post VIDEO // Costiuc, atac la IGP în cazul focurilor de armă de la Botanica: „Au închis doi studenți nevinovați” appeared first on Omniapres.