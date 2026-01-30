Alertă falsă la frontiera Tudora: obiectul suspect nu era exploziv

15:40

Autoritățile iau în calcul scenariul în care fostul șef al Poliției, Alexandru Pînzari, ar fi putut părăsi Republica Moldova prin regiunea transnistreană. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că, deocamdată, locul aflării acestuia nu este cunoscut. Oficiala a precizat că, din moment ce Pînzari nu a fost găsit la adresa de domiciliu, nu poate […]