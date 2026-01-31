Un spital din România se evidențiază prin tehnologii bazate pe inteligență artificială. Pacienții, întâmpinați la intrare de roboți

10:50

Verbul „a vătăma” (din latinescul „victimare” = a sacrifica, a transforma în victimă) a rămas de două mii de ani identic din Maramureș și Moldova până la aromâna din centrul Greciei, unde „eu vàtãm” are chiar un sens mai arhaic, pentru că în aromână, spre deosebire de română unde „vatăm” înseamnă doar „a răni”, în aromână poate însemna și „a ucide”, a transforma în victimă, „victimare” = „a vătăma”. De asemenea, meglenita are „vătămari” = a vătăma, dar cu sensul mai restrâns de a bate, a lovi, a pedepsi, fără a implica neapărat o rană. La fel, în meglenită, „vătămătură” este o bătaie primită.