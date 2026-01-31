Echipa Universității Tehnice a Moldovei are victorii pe linie în campionatul național de volei
31 ianuarie 2026
Echipa Universității Tehnice din Moldova are un parcurs impecabil în campionatul național de volei masculin. Formația condusă de antrenorul Roman Dudicov a obținut a 5-a victorie cu 3:0 la seturi și este lider autoritar al clasamentului după 6 etape, deși a jucat cu un meci mai puțin.
Peste 300 de elevi și-au demonstrat abilitățile în cadrul concursul național de pictură „Igor Vieru” # Radio Moldova
Copiii din mai multe școli și-au etalat talentul artistic în cadrul concursului național de pictură „Igor Vieru”. Peste 300 de elevi au participat la competiție, iar inaugurarea expoziției și gala premiilor au avut loc în Salonul de artă al Bibliotecii Naționale.
Ministrul Dorin Junghietu: R. Moldova nu a accesat, deocamdată, energie de avarie din România # Radio Moldova
Republica Moldova nu a accesat energie de avarie din România pentru a putea reconecta consumatorii afectați de pana masivă de curent din dimineața zilei de 31 ianuarie. Energia electrică este adusă din statul vecin prin intermediul a patru linii, care, în mod obișnuit, nu sunt utilizate.
Caz tragic în localitatea Mateuți din raionul Rezina. O minoră de 17 ani a decedat după ce ar fi căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri.
Surse din cadrul Ministerului Energiei de la București au menționat pentru Economica.net că se lucrează la realimentarea locurilor de consum cu energie din România. Conform graficelor Companiei române Transelectrica, se exportă energie electrică în Republica Moldova inclusiv prin cele trei linii de medie tensiune care trec Prutul.
Campionatul European de handbal masculin 2026. Danemarca este la un pas de titlul continental # Radio Moldova
Echipa națională de handbal masculin a Danemarcei, campioană olimpică și mondială, este la un pas de a-și confirma supremația și pe continent. Danezii au învins Islanda cu 31-28 și s-au calificat în finala Campionatului European.
Cinci morți și cel puțin 19 răniți în atacurile din Ucraina în ultimele 24 de ore. Un vehicul care transporta muncitori, lovit de dronă # Radio Moldova
Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 19 au fost rănite în atacuri rusești împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore. Rusia a lansat 85 de drone împotriva Ucrainei în timpul nopții, dintre care 55 erau de tip Shahed. Peste 60 de drone au fost doborâte în nordul, sudul și estul țării.
Tenismena din Kazahstan, Elena Rîbakina, a câștigat în premieră turneul de Mare Șlem de la Australian Open. Ea a învins-o pe Arina Sabalenka, sportivă care evoluează sub drapel neutru, cu 6-4, 4-6, 6-4 în finala de la Melbourne.
Peste 7.000 de cazuri de violență în școli anul trecut: „Majoritatea incidentelor s-au produs în timpul activităților școlare” # Radio Moldova
Violența rămâne o problemă serioasă în instituțiile de învățământ. Numai în anul 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate peste 7.000 de asemenea cazuri. În acest sens, autoritățile îndeamnă profesorii, părinții și elevii să se implice activ în prevenirea bullyingului și să participe la activități care îi ajută pe copii să își gestioneze emoțiile și să respecte regulile, pentru ca școala să fie un loc sigur pentru toți.
Ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal, a anunțat pe canalul său de Telegram că o avarie tehnologică a provocat astăzi, 31 ianuarie, perturbări majore în sistemul energetic al Ucrainei și în interconectările regionale. Potrivit acestuia, au fost deconectate simultan linia de 400 kV dintre sistemele energetice ale României și R. Moldova, precum și linia de 750 kV dintre vestul și centrul Ucraina. Incidentul a generat o deconectare în lanț în rețeaua electroenergetică a Ucrainei, ceea ce a dus la activarea sistemelor automate de protecție la mai multe substații. În același timp, au fost reduse sarcinile unor unități ale centralelor nucleare, pentru menținerea stabilității sistemului.
Verbul „a vătăma” (din latinescul „victimare” = a sacrifica, a transforma în victimă) a rămas de două mii de ani identic din Maramureș și Moldova până la aromâna din centrul Greciei, unde „eu vàtãm” are chiar un sens mai arhaic, pentru că în aromână, spre deosebire de română unde „vatăm” înseamnă doar „a răni”, în aromână poate însemna și „a ucide”, a transforma în victimă, „victimare” = „a vătăma”. De asemenea, meglenita are „vătămari” = a vătăma, dar cu sensul mai restrâns de a bate, a lovi, a pedepsi, fără a implica neapărat o rană. La fel, în meglenită, „vătămătură” este o bătaie primită.
Berlinul a început negocieri cu privire la o umbrelă nucleară comună europeană, fără să renunțe la scutul nuclear american. Anunțul a fost făcut de cancelarul german Friedrich Merz, după ce administrația Trump i-a îndemnat în mai multe rânduri pe europeni la mai multă autonomie în securitatea europeană, iar apoi a bruscat NATO prin politica sa de predator vizând Groenlanda, scrie Le Figaro.
Valeria Rența cunoaște, la doar 20 de ani, opt limbi străine. Pasiunea sa a început la vârsta de 12 ani, când a descoperit că limbile pot fi mai mult decât o simplă materie școlară. Acum, este studentă în anul trei la Filologie și se pregătește să devină traducătoare cu acte în regulă.
Proteste în mai multe orașe din SUA după împușcăturile fatale a doi cetățeni americani # Radio Moldova
Mii de protestatari au ieșit pe străzile din Minneapolis, în semn de protest împotriva acțiunilor Biroului de Imigrație și Vamă (ICE) după împușcăturile fatale a doi cetățeni americani de către agenți federali. Proteste au avut loc și în alte orașe din Statele Unite (SUA), inclusiv New York, Los Angeles, Chicago și Washington DC, organizatorii au îndemnat americanii să nu meargă la serviciu și la școală, scrie BBC.
Revista Presei: Gazele naturale s-ar putea ieftini cu 9%. O ieftinire mai mică decât se aștepta și un pic târzie, comentează experții # Radio Moldova
Ieftinirea gazelor naturale și comentariul experților; protestul locuitorilor din satul Coșnița față de deschiderea unei cariere de nisip – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Expoziție la Chișinău care promovează turismul local: „Îmi place să călătoresc și am venit să văd ce oferte sunt” # Radio Moldova
Pentru o vacanță interesantă nu este nevoie să plecăm peste hotare. Pensiunile din Republica Moldova vin cu oferte tot mai atractive și propun turiștilor diverse activități, de la drumeții prin locuri pitorești până la ateliere de meșteșugărit. Cei care își doresc să-și planifice o escapadă din oraș au mers la Centrul Expozițional Moldexpo, unde se desfășoară un târg de profil ce pune accent pe promovarea turismului local.
Partea carosabilă este umedă, pe alocuri polei și ghețuș. Peste 750 de tone de material antiderapant, împrăștiate în timpul nopții # Radio Moldova
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În zonele de nord, centru și sud s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare, iar partea carosabilă este umedă, pe alocuri persistă polei și ghețuș.
Temele pentru acasă: Unde se oprește ajutorul părintelui și începe responsabilitatea elevului # Radio Moldova
Ajutorul oferit de părinți copiilor în realizarea temelor pentru acasă este important, însă întrebarea este până unde ar trebui să ajungă acest sprijin? Specialiștii atrag atenția asupra necesității unui echilibru delicat între susținere și autonomie.
Dispută între primărie și fanfara „Hasnaș”. Artiștii riscă să rămână fără spațiul de repetiții # Radio Moldova
Fanfara „Hasnaș” din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, riscă să rămână fără spațiul în care își desfășoară repetițiile, după ce primara localității a emis o somație privind eliberarea încăperii și a pus lacăt la ușă. Decizia a stârnit nemulțumirea membrilor ansamblului și a localnicilor, însă autoritățile locale susțin că spațiul este ocupat abuziv și că nu sunt acoperite cheltuielile de întreținere.
Soldații ruși care se întorc de pe frontul din Ucraina sunt implicați într-un număr tot mai mare de infracțiuni grave, inclusiv omoruri și acte de violență extremă, arată investigațiile realizate de jurnaliști independenți. Cel mai des, victimele sunt rude apropiate, în special femei și copii. Autoritățile ruse evită să vorbească public despre amploarea fenomenului, însă datele apărute în spațiul public indică o situație alarmantă.
Ex-procuror: „Atunci când strigăm în toată lumea că avem cea mai coruptă justiție, nu vom avea investiții niciodată” # Radio Moldova
Instanțele de judecată și procuraturile din R. Moldova se confruntă cu o lipsă acută de specialiști. Una dintre cauze este evaluarea externă, reforma menită să curețe sistemul de elementele corupte, iar alta – faptul că aceste profesii ar fi devenit neatractive.
Femeia care a agresat o magistrată de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost reținută pentru 72 de ore, au vineri, 30 ianuarie confirmat autoritățile. Incidentul s-a produs după ce aceasta, nemulțumită de o decizie într-un dosar civil în care era parte reclamantă, a atacat judecătoarea chiar în incinta instanței.
Condițiile meteo de iarnă continuă să afecteze circulația rutieră în Republica Moldova, iar autoritățile mențin starea de alertă pe fondul riscurilor sporite de polei, ghețuș și vânt puternic. Drumurile naționale rămân, în mare parte, practicabile, însă traficul se desfășoară cu dificultate pe anumite sectoare, situația fiind monitorizată permanent de instituțiile responsabile.
