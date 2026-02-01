Investigație media | Peste 168.000 de soldați ruși uciși în Ucraina de la începutul războiului

09:50

Pentru o vacanță interesantă nu este nevoie să plecăm peste hotare. Pensiunile din Republica Moldova vin cu oferte tot mai atractive și propun turiștilor diverse activități, de la drumeții prin locuri pitorești până la ateliere de meșteșugărit. Cei care își doresc să-și planifice o escapadă din oraș au mers la Centrul Expozițional Moldexpo, unde se desfășoară un târg de profil ce pune accent pe promovarea turismului local.