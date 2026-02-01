Elevii din Chișinău revin la școală de luni, 2 februarie

13:10

Ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal, a anunțat pe canalul său de Telegram că o avarie tehnologică a provocat astăzi, 31 ianuarie, perturbări majore în sistemul energetic al Ucrainei și în interconectările regionale. Potrivit acestuia, au fost deconectate simultan linia de 400 kV dintre sistemele energetice ale României și R. Moldova, precum și linia de 750 kV dintre vestul și centrul Ucraina. Incidentul a generat o deconectare în lanț în rețeaua electroenergetică a Ucrainei, ceea ce a dus la activarea sistemelor automate de protecție la mai multe substații. În același timp, au fost reduse sarcinile unor unități ale centralelor nucleare, pentru menținerea stabilității sistemului.