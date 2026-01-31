Echipa Universității Tehnice a Moldovei are victorii pe linie în campionatul național de volei
Echipa Universității Tehnice din Moldova are un parcurs impecabil în campionatul național de volei masculin. Formația condusă de antrenorul Roman Dudicov a obținut a 5-a victorie cu 3:0 la seturi și este lider autoritar al clasamentului după 6 etape, deși a jucat cu un meci mai puțin.
În orașul Fălești, mai multe blocuri de locuit nu sunt conectate la rețeaua de gaze: „Aprindem focul cu ce avem” # Moldova1
În lipsa accesului la gaz sau la încălzirea centralizată, locatarii mai multor blocuri din țară se încălzesc cu sobe pe lemne și cărbune. Un exemplu elocvent sunt clădirile din orașul Fălești, unde iarna aduce nu doar frigul de afară, ci și efortul fizic zilnic pentru a asigura căldura în apartamente. Lemnele și cărbunele sunt depozitate în curți sau în subsolurile blocurilor. Acestea trebuie despicate și urcate pe scări, până la etajele superioare. Situația este mai dificilă pentru persoanele vârstnice și pentru locatarii de la etajele superioare.
Reprezentantul special al liderului de la Kremlin, Kirill Dmitriev, a început sâmbătă, 31 ianuarie, negocierile cu delegația americană la Miami, Florida. Agențiile de presă ruse au relatat că Kirill Dmitriev a ajuns la Miami, după care a plecat pentru negocieri cu reprezentanții Statelor Unite, dar nu s-a spus cine sunt aceștia.
Israelul a lansat cele mai puternice atacuri din ultimele săptămâni în Fâșia Gaza. Cel puțin 28 de oameni au decedat, inclusiv șase copii, iar alți peste 30 de oameni au fost răniți, potrivit autorităților sanitare locale, citate de Reuters. De cealaltă parte, armata israeliană spune că loviturile au fost efectuate ca răspuns la incidentul de vineri, 30 ianuarie, când militarii Țahal au identificat opt bărbați înarmați care ieșeau dintr-un tunel din Rafah, o zonă din sudul Gazei unde forțele israeliene sunt desfășurate în baza acordului de încetare a focului din octombrie.
Spital din România, dotat cu tehnică bazată pe inteligență artificială. Pacienții, întâmpinați la intrare de roboți # Moldova1
Spitalul „Eduard Apetrei” din Buhuși, România, demonstrează cum atragerea fondurilor europene poate transforma o instituție medicală într-un model de bune practici în sistemul de sănătate. Spitalul se evidențiază și prin integrarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială în serviciile medicale. Recent, instituția a fost vizitată de o delegație din Republica Moldova, interesată să învețe din experiența sa și să implementeze proiecte similare în țară.
FOTO, VIDEO | Pană masivă de curent în R. Moldova. Se lucrează la restabilirea unei linii de 400 kV afectată de condițiile meteo # Moldova1
Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile au anunțat că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Pentru a remedia problema, R. Moldova a importat energie din România, inclusiv prin cele patru linii de tensiune medie care trec Prutul. Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică a fost finalizat integral pe teritoriul Republicii Moldova în jurul orei 15:40, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Igor Grosu, despre blackout-ul din R. Moldova: „Incidentul arată cât de important e să investim în independența energetică” # Moldova1
Incidentul de astăzi arată cât de important este ca R. Moldova să construiască instituții puternice și să investească în independența energetică. Declarația aparține președintelui Parlamentului, Igor Grosu, după ce, în dimineața zilei de 31 ianuarie, în mai multe localități din țară, inclusiv în Chișinău, a fost deconectată energia electrică.
AND: Toate drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă # Moldova1
La această oră, toate drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă, potrivit Administrației Naționale a Drumurilor. Drumarii au muncit pe tot parcursul zilei în teren pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Pe timpul nopții, echipele de drumari rămân mobilizate în teren, fiind pregătite să intervină în cazul în caz de necesitate.
Întreruperea curentului a blocat oameni în ascensoare. În capitală, salvatorii au intervenit în 14 situații # Moldova1
Pe parcursul zilei, în urma întreruperii masive de curent electric, mai multe persoane au rămas blocate în ascensoarele blocurilor de locuit din capitală. Salvatorii și lucrătorii serviciului specializat de întreținere a ascensoarelor au intervenit în 14 intervenții de deblocare în toate sectoarele din capitală.
Sportivii moldoveni vor avea parte de un nou an încărcat! Începe lupta pentru calificarea la o nouă ediție a Jocurilor Olimpice # Moldova1
După ce în 2025, au făcut furori pe arena internațională, în 2026 încep turneele în care vor putea acumula puncte pentru următoarea ediție a Jocurilor Olimpice de vară. Unii sunt în proces de recuperare după accidentări, iar alții deja sunt în pregătiri pentru competițiile importante din acest an.
Concursul național de pictură „Igor Vieru”: peste 300 de elevi și-au demonstrat abilitățile # Moldova1
Copiii din mai multe școli și-au etalat talentul artistic în cadrul concursului național de pictură „Igor Vieru”. Peste 300 de elevi au participat la competiție, iar inaugurarea expoziției și gala premiilor au avut loc în Salonul de artă al Bibliotecii Naționale.
R. Moldova nu a accesat energie de avarie din România. Ministrul Energiei: „Am gestionat fluxurile comerciale până la această oră” # Moldova1
Republica Moldova nu a accesat energie de avarie din România pentru a putea reconecta consumatorii afectați de pana masivă de curent din dimineața zilei de 31 ianuarie. Energia electrică este adusă din statul vecin prin intermediul a patru linii, care, în mod obișnuit, nu sunt utilizate.
Caz tragic în localitatea Mateuți din raionul Rezina. O minoră de 17 ani a decedat după ce ar fi căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri.
Republica Moldova nu a accesat energie de avarie din România. Energia electrică este adusă din statul vecin prin intermediul a patru linii, care, în mod obișnuit, nu sunt utilizate. În ultimele zile însă, Moldelectrica a accesat de mai multe ori anumite cantități de energie de avarie pentru a asigura consumul intern, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, pentru Teleradio-Moldova.
România trimite energie electrică Republicii Moldova prin cele trei linii de înaltă tensiune care trec Prutul # Moldova1
Surse din cadrul Ministerului Energiei de la București au menționat pentru Economica.net că se lucrează la realimentarea locurilor de consum cu energie din România. Conform graficelor Companiei române Transelectrica, se exportă energie electrică în Republica Moldova inclusiv prin cele trei linii de medie tensiune care trec Prutul.
(FOTO/VIDEO) Pană masivă de curent în R. Moldova. Circulația troleibuzelor în municipiul Chișinău a fost parțial reluată # Moldova1
Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile anunță că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, dă asigurări că cetățenii afectați vor avea energie electrică „într-o oră, maximum două”, adică până la ora 14:00.
România trimite energie electrică R. Moldova prin cele trei linii de înaltă tensiune care trec Prutul # Moldova1
Surse din cadrul Ministerului Energiei de la București au menționat pentru Economica.net că se lucrează la realimentarea locurilor de consum cu energie din România. Conform graficelor Companiei române Transelectrica, se exportă energie electrică în Republica Moldova inclusiv prin cele trei linii de medie tensiune care trec Prutul.
Campionatul European de handbal masculin 2026. Danemarca este la un pas de titlul continental # Moldova1
Echipa națională de handbal masculin a Danemarcei, campioană olimpică și mondială, este la un pas de a-și confirma supremația și pe continent. Danezii au învins Islanda cu 31-28 și s-au calificat în finala Campionatului European.
Cinci persoane au fost ucise și 19 rănite în atacurile asupra Ucrainei. O dronă a lovit un vehicul care transporta muncitori # Moldova1
Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 19 au fost rănite în atacuri rusești împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore. Rusia a lansat 85 de drone împotriva Ucrainei în timpul nopții, dintre care 55 erau de tip Shahed. Peste 60 de drone au fost doborâte în nordul, sudul și estul țării.
(FOTO/VIDEO) Pană masivă de curent în R. Moldova. Ministrul Energiei: „Procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată” # Moldova1
Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile anunță că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, dă asigurări că cetățenii afectați vor avea energie electrică „într-o oră, maximum două”, adică până la ora 14:00.
(FOTO/VIDEO) Pană masivă de curent în R. Moldova. Ministrul Energiei: „Așteptăm o remediere a situației în maximum două ore” # Moldova1
Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile anunță că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, dă asigurări că cetățenii afectați vor avea energie electrică „într-o oră, maximum două”, adică până la ora 14:00.
Tenismena din Kazahstan, Elena Rîbakina, a câștigat în premieră turneul de Mare Șlem de la Australian Open. Ea a învins-o pe Arina Sabalenka, sportivă care evoluează sub drapel neutru, cu 6-4, 4-6, 6-4 în finala de la Melbourne.
Peste 7.000 de cazuri de violență în școli în 2025: „Majoritatea incidentelor au avut loc în timpul activităților școlare” # Moldova1
Violența rămâne o problemă serioasă în instituțiile de învățământ. Numai în anul 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate peste 7.000 de asemenea cazuri. În acest sens, autoritățile îndeamnă profesorii, părinții și elevii să se implice activ în prevenirea bullyingului și să participe la activități care îi ajută pe copii să își gestioneze emoțiile și să respecte regulile, pentru ca școala să fie un loc sigur pentru toți.
Ucrainenii, afectați de întreruperile masive de curent. Locuitorii din Kiev nu au lumină, încălzire și apă # Moldova1
Ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal, a anunțat pe canalul său de Telegram că o avarie tehnologică a provocat astăzi, 31 ianuarie, perturbări majore în sistemul energetic al Ucrainei și în interconectările regionale. Potrivit acestuia, au fost deconectate simultan linia de 400 kV dintre sistemele energetice ale României și R. Moldova, precum și linia de 750 kV dintre vestul și centrul Ucraina. Incidentul a generat o deconectare în lanț în rețeaua electroenergetică a Ucrainei, ceea ce a dus la activarea sistemelor automate de protecție la mai multe substații. În același timp, au fost reduse sarcinile unor unități ale centralelor nucleare, pentru menținerea stabilității sistemului.
Pană masivă de curent în R. Moldova. Ministrul Energiei: „Așteptăm o remediere a situației în maximum două ore” # Moldova1
Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile anunță că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, dă asigurări că cetățenii afectați vor avea energie electrică „într-o oră, maximum două”, adică până la ora 14:00.
Pană masivă de curent în R. Moldova, cauzată de avarieri grave ale rețelei electrice din Ucraina. Premierul: „Instituțiile lucrează pentru soluționarea rapidă a problemei” # Moldova1
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică. În capitală, în multe zone troleibuzele staționează. Potrivit Ministerului Energiei, cauzele avariilor sunt problemele care au apărut în această dimineață în rețeaua electrică din Ucraina.
Pană masivă de curent în R. Moldova, cauzată de avarieri grave ale rețelei electrice din Ucraina. Ministrul Energiei: „Așteptăm o remediere a situației într-o oră, maxim două ore” # Moldova1
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică. În capitală, în multe zone troleibuzele staționează. Potrivit Ministerului Energiei, cauzele avariilor sunt problemele care au apărut în această dimineață în rețeaua electrică din Ucraina.
Pană masivă de curent în R. Moldova, cauzată de avarieri grave ale rețelei electrice din Ucraina. Pe străzile unde nu circulă troleibuze, vor merge autobuze # Moldova1
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică. În capitală, în multe zone troleibuzele staționează. Potrivit Ministerului Energiei, cauzele avariilor sunt problemele care au apărut în această dimineață în rețeaua electrică din Ucraina.
Pană masivă de curent în R. Moldova, cauzată de avarieri grave ale rețelei electrice din Ucraina. Spitalele, inclusiv secțiile critice, activează fără întreruperi # Moldova1
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică. În capitală, în multe zone troleibuzele staționează. Potrivit Ministerului Energiei, cauzele avariilor sunt problemele care au apărut în această dimineață în rețeaua electrică din Ucraina.
Pană masivă de curent în R. Moldova, cauzată de avarieri grave ale rețelei electrice din Ucraina # Moldova1
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică. În capitală, în multe zone troleibuzele staționează. Potrivit Ministerului Energiei, cauzele avariilor sunt problemele care au apărut în această dimineață în rețeaua electrică din Ucraina.
Deconectări de la energia electrică în mai multe regiuni din țară, inclusiv în capitală. Troleibuzele staționează # Moldova1
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică. În capitală, în multe zone troleibuzele staționează, a anunțat primarul general, Ion Ceban.
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică. Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor, deconectările sunt cauzate de condițiile meteo nefavorabile.
Germania a început negocieri privind o împărtășire a apărării nucleare cu europeni, potrivit cancelarului Friedrich Merz # Moldova1
Berlinul a început negocieri cu privire la o umbrelă nucleară comună europeană, fără să renunțe la scutul nuclear american. Anunțul a fost făcut de cancelarul german Friedrich Merz, după ce administrația Trump i-a îndemnat în mai multe rânduri pe europeni la mai multă autonomie în securitatea europeană, iar apoi a bruscat NATO prin politica sa de predator vizând Groenlanda, scrie Le Figaro.
Tânăra din R. Moldova care învață câte o limbă nouă pe an: „Regula de aur este să studiez în fiecare zi măcar 10 minute” # Moldova1
Valeria Rența cunoaște, la doar 20 de ani, opt limbi străine. Pasiunea sa a început la vârsta de 12 ani, când a descoperit că limbile pot fi mai mult decât o simplă materie școlară. Acum, este studentă în anul trei la Filologie și se pregătește să devină traducătoare cu acte în regulă.
Proteste în orașe americane după uciderea a doi cetățeni: „Fără muncă, fără școală, fără cumpărături” # Moldova1
Mii de protestatari au ieșit pe străzile din Minneapolis, în semn de protest împotriva acțiunilor Biroului de Imigrație și Vamă (ICE) după împușcăturile fatale a doi cetățeni americani de către agenți federali. Proteste au avut loc și în alte orașe din Statele Unite (SUA), inclusiv New York, Los Angeles, Chicago și Washington DC, organizatorii au îndemnat americanii să nu meargă la serviciu și la școală, scrie BBC.
Tourism & Travel Expo 2026 | Pensiunile din R. Moldova își prezintă ofertele atractive pentru turiști # Moldova1
Pentru o vacanță interesantă nu este nevoie să plecăm peste hotare. Pensiunile din Republica Moldova vin cu oferte tot mai atractive și propun turiștilor diverse activități, de la drumeții prin locuri pitorești până la ateliere de meșteșugărit. Cei care își doresc să-și planifice o escapadă din oraș au mers la Centrul Expozițional Moldexpo, unde se desfășoară un târg de profil ce pune accent pe promovarea turismului local.
Polei și ghețuș pe drumurile naționale. Șoferii, îndemnați să se informeze din timp despre condițiile de circulație # Moldova1
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În zonele de nord, centru și sud s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare, iar partea carosabilă este umedă, pe alocuri persistă polei și ghețuș.
Implicarea părinților în realizarea temelor pentru acasă: Unde se oprește ajutorul adultului și începe responsabilitatea copilului # Moldova1
Ajutorul oferit de părinți copiilor în realizarea temelor pentru acasă este important, însă întrebarea este până unde ar trebui să ajungă acest sprijin? Specialiștii atrag atenția asupra necesității unui echilibru delicat între susținere și autonomie.
Fanfara „Hasnaș” din Hăsnășenii Mari riscă să rămână fără sala de repetiții. Primăria cere eliberarea spațiului # Moldova1
Fanfara „Hasnaș” din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, riscă să rămână fără spațiul în care își desfășoară repetițiile, după ce primara localității a emis o somație privind eliberarea încăperii și a pus lacăt la ușă. Decizia a stârnit nemulțumirea membrilor ansamblului și a localnicilor, însă autoritățile locale susțin că spațiul este ocupat abuziv și că nu sunt acoperite cheltuielile de întreținere.
Val de violență în Rusia: soldați întorși de pe frontul din Ucraina, acuzați de crime grave împotriva civililor # Moldova1
Soldații ruși care se întorc de pe frontul din Ucraina sunt implicați într-un număr tot mai mare de infracțiuni grave, inclusiv omoruri și acte de violență extremă, arată investigațiile realizate de jurnaliști independenți. Cel mai des, victimele sunt rude apropiate, în special femei și copii. Autoritățile ruse evită să vorbească public despre amploarea fenomenului, însă datele apărute în spațiul public indică o situație alarmantă.
Instanțe fără judecători. Iachimovschi: „Imaginea judecătorului și procurorului a fost distrusă nemeritat în R. Moldova” # Moldova1
Instanțele de judecată și procuraturile din R. Moldova se confruntă cu o lipsă acută de specialiști. Una dintre cauze este evaluarea externă, reforma menită să curețe sistemul de elementele corupte, iar alta – faptul că aceste profesii ar fi devenit neatractive.
Femeia care a agresat o magistrată de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost reținută pentru 72 de ore, au vineri, 30 ianuarie confirmat autoritățile. Incidentul s-a produs după ce aceasta, nemulțumită de o decizie într-un dosar civil în care era parte reclamantă, a atacat judecătoarea chiar în incinta instanței.
Condiții meteo dificile | Drumurile naționale rămân practicabile, dar riscul de polei crește # Moldova1
Condițiile meteo de iarnă continuă să afecteze circulația rutieră în Republica Moldova, iar autoritățile mențin starea de alertă pe fondul riscurilor sporite de polei, ghețuș și vânt puternic. Drumurile naționale rămân, în mare parte, practicabile, însă traficul se desfășoară cu dificultate pe anumite sectoare, situația fiind monitorizată permanent de instituțiile responsabile.
Doi ucraineni, salvați din Munții Maramureșului după ce au rătăcit zile întregi prin nămeți # Moldova1
Doi cetățeni ucraineni, care au fugit din calea războiului, au fost salvați în Munții Maramureșului din România, după ce au rătăcit timp de câteva zile prin nămeți, fără hrană și provizii. Flămânzi și epuizați, bărbații au apelat numărul unic de urgență 112, cerând ajutor.
Europa caută să-și diversifice sursele de gaze pe fondul dependenței de LNG-ul american și al tensiunilor geopolitice # Moldova1
Europa se confruntă din nou cu riscuri majore privind securitatea energetică, după ce dependența de livrările de gaze naturale lichefiate (LNG) din Statele Unite începe să fie privită drept o vulnerabilitate strategică. Situația apare la patru ani de la criza energetică declanșată de invazia Rusiei în Ucraina, când UE a fost nevoită să înlocuiască rapid gazul rusesc, scrie Boolmberg.
Condițiile meteo de iarnă mențin riscuri în trafic. Situația este monitorizată la nivel național # Moldova1
Lapovița, ninsoarea, ghețușul și poleiul îngreunează, la această oră, circulația rutieră pe mai multe drumuri din Republica Moldova. În acest context, Poliția Republicii Moldova avertizează șoferii asupra riscurilor din trafic, iar Serviciul național unic 112 îndeamnă cetățenii să utilizeze responsabil numărul de urgență, în condițiile în care volumul urgențelor este în creștere.
