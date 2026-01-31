Campionatul European de handbal masculin 2026. Danemarca este la un pas de titlul continental
Echipa națională de handbal masculin a Danemarcei, campioană olimpică și mondială, este la un pas de a-și confirma supremația și pe continent. Danezii au învins Islanda cu 31-28 și s-au calificat în finala Campionatului European.
România trimite energie electrică Republicii Moldova prin cele trei linii de înaltă tensiune care trec Prutul # Moldova1
Surse din cadrul Ministerului Energiei de la București au menționat pentru Economica.net că se lucrează la realimentarea locurilor de consum cu energie din România. Conform graficelor Companiei române Transelectrica, se exportă energie electrică în Republica Moldova inclusiv prin cele trei linii de medie tensiune care trec Prutul.
(FOTO/VIDEO) Pană masivă de curent în R. Moldova. Circulația troleibuzelor în municipiul Chișinău a fost parțial reluată # Moldova1
Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile anunță că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, dă asigurări că cetățenii afectați vor avea energie electrică „într-o oră, maximum două”, adică până la ora 14:00.
Cinci persoane au fost ucise și 19 rănite în atacurile asupra Ucrainei. O dronă a lovit un vehicul care transporta muncitori # Moldova1
Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 19 au fost rănite în atacuri rusești împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore. Rusia a lansat 85 de drone împotriva Ucrainei în timpul nopții, dintre care 55 erau de tip Shahed. Peste 60 de drone au fost doborâte în nordul, sudul și estul țării.
Tenismena din Kazahstan, Elena Rîbakina, a câștigat în premieră turneul de Mare Șlem de la Australian Open. Ea a învins-o pe Arina Sabalenka, sportivă care evoluează sub drapel neutru, cu 6-4, 4-6, 6-4 în finala de la Melbourne.
Peste 7.000 de cazuri de violență în școli în 2025: „Majoritatea incidentelor au avut loc în timpul activităților școlare” # Moldova1
Violența rămâne o problemă serioasă în instituțiile de învățământ. Numai în anul 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate peste 7.000 de asemenea cazuri. În acest sens, autoritățile îndeamnă profesorii, părinții și elevii să se implice activ în prevenirea bullyingului și să participe la activități care îi ajută pe copii să își gestioneze emoțiile și să respecte regulile, pentru ca școala să fie un loc sigur pentru toți.
Ucrainenii, afectați de întreruperile masive de curent. Locuitorii din Kiev nu au lumină, încălzire și apă # Moldova1
Ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal, a anunțat pe canalul său de Telegram că o avarie tehnologică a provocat astăzi, 31 ianuarie, perturbări majore în sistemul energetic al Ucrainei și în interconectările regionale. Potrivit acestuia, au fost deconectate simultan linia de 400 kV dintre sistemele energetice ale României și R. Moldova, precum și linia de 750 kV dintre vestul și centrul Ucraina. Incidentul a generat o deconectare în lanț în rețeaua electroenergetică a Ucrainei, ceea ce a dus la activarea sistemelor automate de protecție la mai multe substații. În același timp, au fost reduse sarcinile unor unități ale centralelor nucleare, pentru menținerea stabilității sistemului.
Pană masivă de curent în R. Moldova. Ministrul Energiei: „Așteptăm o remediere a situației în maximum două ore” # Moldova1
Mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile anunță că pana masivă de curent a fost cauzată de avarieri grave la rețeaua electrică din Ucraina. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, dă asigurări că cetățenii afectați vor avea energie electrică „într-o oră, maximum două”, adică până la ora 14:00.
Pană masivă de curent în R. Moldova, cauzată de avarieri grave ale rețelei electrice din Ucraina # Moldova1
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică. În capitală, în multe zone troleibuzele staționează. Potrivit Ministerului Energiei, cauzele avariilor sunt problemele care au apărut în această dimineață în rețeaua electrică din Ucraina.
Deconectări de la energia electrică în mai multe regiuni din țară, inclusiv în capitală. Troleibuzele staționează # Moldova1
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică. În capitală, în multe zone troleibuzele staționează, a anunțat primarul general, Ion Ceban.
Germania a început negocieri privind o împărtășire a apărării nucleare cu europeni, potrivit cancelarului Friedrich Merz # Moldova1
Berlinul a început negocieri cu privire la o umbrelă nucleară comună europeană, fără să renunțe la scutul nuclear american. Anunțul a fost făcut de cancelarul german Friedrich Merz, după ce administrația Trump i-a îndemnat în mai multe rânduri pe europeni la mai multă autonomie în securitatea europeană, iar apoi a bruscat NATO prin politica sa de predator vizând Groenlanda, scrie Le Figaro.
Tânăra din R. Moldova care învață câte o limbă nouă pe an: „Regula de aur este să studiez în fiecare zi măcar 10 minute” # Moldova1
Valeria Rența cunoaște, la doar 20 de ani, opt limbi străine. Pasiunea sa a început la vârsta de 12 ani, când a descoperit că limbile pot fi mai mult decât o simplă materie școlară. Acum, este studentă în anul trei la Filologie și se pregătește să devină traducătoare cu acte în regulă.
Proteste în orașe americane după uciderea a doi cetățeni: „Fără muncă, fără școală, fără cumpărături” # Moldova1
Mii de protestatari au ieșit pe străzile din Minneapolis, în semn de protest împotriva acțiunilor Biroului de Imigrație și Vamă (ICE) după împușcăturile fatale a doi cetățeni americani de către agenți federali. Proteste au avut loc și în alte orașe din Statele Unite (SUA), inclusiv New York, Los Angeles, Chicago și Washington DC, organizatorii au îndemnat americanii să nu meargă la serviciu și la școală, scrie BBC.
Tourism & Travel Expo 2026 | Pensiunile din R. Moldova își prezintă ofertele atractive pentru turiști # Moldova1
Pentru o vacanță interesantă nu este nevoie să plecăm peste hotare. Pensiunile din Republica Moldova vin cu oferte tot mai atractive și propun turiștilor diverse activități, de la drumeții prin locuri pitorești până la ateliere de meșteșugărit. Cei care își doresc să-și planifice o escapadă din oraș au mers la Centrul Expozițional Moldexpo, unde se desfășoară un târg de profil ce pune accent pe promovarea turismului local.
Polei și ghețuș pe drumurile naționale. Șoferii, îndemnați să se informeze din timp despre condițiile de circulație # Moldova1
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În zonele de nord, centru și sud s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare, iar partea carosabilă este umedă, pe alocuri persistă polei și ghețuș.
Implicarea părinților în realizarea temelor pentru acasă: Unde se oprește ajutorul adultului și începe responsabilitatea copilului # Moldova1
Ajutorul oferit de părinți copiilor în realizarea temelor pentru acasă este important, însă întrebarea este până unde ar trebui să ajungă acest sprijin? Specialiștii atrag atenția asupra necesității unui echilibru delicat între susținere și autonomie.
Fanfara „Hasnaș” din Hăsnășenii Mari riscă să rămână fără sala de repetiții. Primăria cere eliberarea spațiului # Moldova1
Fanfara „Hasnaș” din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, riscă să rămână fără spațiul în care își desfășoară repetițiile, după ce primara localității a emis o somație privind eliberarea încăperii și a pus lacăt la ușă. Decizia a stârnit nemulțumirea membrilor ansamblului și a localnicilor, însă autoritățile locale susțin că spațiul este ocupat abuziv și că nu sunt acoperite cheltuielile de întreținere.
Val de violență în Rusia: soldați întorși de pe frontul din Ucraina, acuzați de crime grave împotriva civililor # Moldova1
Soldații ruși care se întorc de pe frontul din Ucraina sunt implicați într-un număr tot mai mare de infracțiuni grave, inclusiv omoruri și acte de violență extremă, arată investigațiile realizate de jurnaliști independenți. Cel mai des, victimele sunt rude apropiate, în special femei și copii. Autoritățile ruse evită să vorbească public despre amploarea fenomenului, însă datele apărute în spațiul public indică o situație alarmantă.
Instanțe fără judecători. Iachimovschi: „Imaginea judecătorului și procurorului a fost distrusă nemeritat în R. Moldova” # Moldova1
Instanțele de judecată și procuraturile din R. Moldova se confruntă cu o lipsă acută de specialiști. Una dintre cauze este evaluarea externă, reforma menită să curețe sistemul de elementele corupte, iar alta – faptul că aceste profesii ar fi devenit neatractive.
Femeia care a agresat o magistrată de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost reținută pentru 72 de ore, au vineri, 30 ianuarie confirmat autoritățile. Incidentul s-a produs după ce aceasta, nemulțumită de o decizie într-un dosar civil în care era parte reclamantă, a atacat judecătoarea chiar în incinta instanței.
Condiții meteo dificile | Drumurile naționale rămân practicabile, dar riscul de polei crește # Moldova1
Condițiile meteo de iarnă continuă să afecteze circulația rutieră în Republica Moldova, iar autoritățile mențin starea de alertă pe fondul riscurilor sporite de polei, ghețuș și vânt puternic. Drumurile naționale rămân, în mare parte, practicabile, însă traficul se desfășoară cu dificultate pe anumite sectoare, situația fiind monitorizată permanent de instituțiile responsabile.
Doi ucraineni, salvați din Munții Maramureșului după ce au rătăcit zile întregi prin nămeți # Moldova1
Doi cetățeni ucraineni, care au fugit din calea războiului, au fost salvați în Munții Maramureșului din România, după ce au rătăcit timp de câteva zile prin nămeți, fără hrană și provizii. Flămânzi și epuizați, bărbații au apelat numărul unic de urgență 112, cerând ajutor.
Europa caută să-și diversifice sursele de gaze pe fondul dependenței de LNG-ul american și al tensiunilor geopolitice # Moldova1
Europa se confruntă din nou cu riscuri majore privind securitatea energetică, după ce dependența de livrările de gaze naturale lichefiate (LNG) din Statele Unite începe să fie privită drept o vulnerabilitate strategică. Situația apare la patru ani de la criza energetică declanșată de invazia Rusiei în Ucraina, când UE a fost nevoită să înlocuiască rapid gazul rusesc, scrie Boolmberg.
Condițiile meteo de iarnă mențin riscuri în trafic. Situația este monitorizată la nivel național # Moldova1
Lapovița, ninsoarea, ghețușul și poleiul îngreunează, la această oră, circulația rutieră pe mai multe drumuri din Republica Moldova. În acest context, Poliția Republicii Moldova avertizează șoferii asupra riscurilor din trafic, iar Serviciul național unic 112 îndeamnă cetățenii să utilizeze responsabil numărul de urgență, în condițiile în care volumul urgențelor este în creștere.
Armata rusă a lansat, în noaptea de joi spre vineri, 30 ianuarie, un atac masiv asupra Ucrainei, folosind 111 drone de atac și o rachetă balistică Iskander-M, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Potrivit autorităților militare, racheta și 25 de drone au lovit 15 locații, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană au reușit să doboare sau să neutralizeze 80 de aparate de zbor. Atacurile au continuat și pe parcursul zilei.
Douăsprezece state, inclusiv Germania, Italia, Canada și România, au avertizat asupra riscului crescut al unui accident nuclear în Ucraina, la o sesiune specială a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) desfășurată vineri la Viena, relatează agenția DPA.
Confort termic sporit și facturi mai mici: trei blocuri din Chișinău vor fi reabilitate energetic cu bani de la stat # Moldova1
Trei blocuri locative din Chișinău vor fi renovate și eficientizate energetic în cadrul programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM). Contractele cu administratorii imobilelor au fost semnate pe 30 ianuarie.
Deținutul de la Penitenciarul nr. 13, care a evadat în timp ce era escortat la audieri, a fost reținut la Buiucani # Moldova1
Deținutul de la Penitenciarul nr. 13 din capitală, care a evadat astăzi în timp ce era escortat pentru a fi audiat într-un dosar penal, a fost reținut după câteva ore de căutări. Este vorba despre un tânăr de 22 de ani cercetat penal pentru furt.
Djokovic și Alcaraz s-au calificat în finală la Australian Open după partide incendiare de 5 seturi # Moldova1
Semifinale electrizante la turneul de Mare Șlem de la Australian Open. Tenismanul sârb Novak Djokovic, care a câștigat această competiție de 10 ori până acum, l-a învins în 5 seturi pe italianul Jannik Sinner. Adversarul lui din finală va fi spaniolul Carlos Alcaraz, care a dispus de germanul Alexander Zverev, la fel, într-o partidă incendiară de 5 seturi.
Tarifele la gaze vor fi decise pe 3 februarie: propunerile Energocom nu includ componenta de corectare # Moldova1
Tarifele la gaze propuse de furnizorul național Energocom nu includ componenta de corectare, așa-numitele devieri pentru anul trecut, care urmează să fie stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Ajustarea finală va fi decisă în ședința anunțată pentru 3 februarie, când va fi cunoscut noul tarif la gaze.
Nicanor Ciochină, 20 de zile de arest preventiv în dosarul privind aplicarea torturii: „Nu este nimic adevărat” # Moldova1
Fostul primar de Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, cercetat pentru fapte de torturǎ, va sta 20 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, pe 30 ianuarie, la solicitarea procurorilor.
„Dispozitiv electronic confecționat artizanal”: Obiectul suspect descoperit la vama Tudora nu reprezintă pericol # Moldova1
Obiectul suspect, găsit astăzi în bagajul unui ucrainean care încerca să intre în R. Moldova prin punctul de trecere a frontierei de la Tudora, raionul Ștefan Vodă, nu este periculos, anunță oamenii legii, după încheierea verificărilor efectuate de geniști.
„Probabil, cel mai mare jaf descoperit într-un ocol silvic”: Peste 1.000 de arbori, tăiați ilegal la Ghidighici # Moldova1
Un control inopinat dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a scos la iveală amploarea tăierilor ilegale la Ocolul Silvic Ghidighici din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. Inspectorii de mediu au identificat 1.007 arbori tăiați fără acte permisive. Mai mult, cei implicați au încercat să ascundă urmele, incendiind cauciucuri pe cioatele rămase în urma defrișărilor ilegale.
Cum și-au făcut loc brandurile moldovenești pe platforma BBC: „Am fost insistenți și foarte creativi” # Moldova1
Produsele create în Republica Moldova, recunoscute pentru unicitatea și calitatea lor, au început să fie promovate pe piețele internaționale. Patru branduri autohtone din industria modei sunt acum prezente pe platforma britanică de comerț online Wolf & Badger, în urma unei colaborări cu BBC, iar primele vânzări au ajuns deja în Regatul Unit, SUA și America Latină.
Nicky Cleșcenco își va continua cariera în prima divizie a fotbalului scoțian. Mijlocașul a semnat cu FC Kilmarnock. Clubul din Scoția a anunțat că fotbalistul moldovean a semnat un contract valabil până în vara anului 2027. Nicky Cs-a transferat de la Zimbru Chișinău la unul dintre cele mai vechi cluburi de fotbal din Scoția, fondat hât în anul 1869. Fotbalistul care poate evolua ca extremă-stânga a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2027, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.
CSM a sesizat Curtea Constituțională: Modificările la Legea vetting-ului ar putea afecta independența judecătorilor # Moldova1
Modificările operate la Legea privind evaluarea extraordinară a judecătorilor ar putea influența principiul independenței justiției, motiv pentru care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să sesizeze Curtea Constituțională. Sesizarea vizează amendamentele care extind, cu aplicare retroactivă din 1 ianuarie 2017, categoria magistraților supuși evaluării externe obligatorii, incluzând judecători care au examinat cauze de corupție.
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a intensificat controalele asupra motorinei importate în Republica Moldova, pentru a preveni plasarea pe piață a produselor petroliere neconforme și pentru a proteja consumatorii.
A military conflict between the United States and Iran would yield consequences far more devastating than recent wars in the Middle East, warned international relations expert Ioana Constantin-Bercean. Speaking on Moldova 1’s "ÎN CONTEXT" on January 29, she emphasized Iran’s pivotal role in the global hierarchy, noting that any escalation would likely draw direct support from China and Russia.
Reducerea tarifelor la gaze, determinată de scăderea prețurilor internaționale, dar întârziată la nivel național, spun experții # Moldova1
Reducerea tarifelor la gaze vine într-un context favorabil, dar are loc cu tergiversări birocratice și minimizează beneficiile pentru consumatori. Expertul în politici economice de la WatchDog, Eugen Muravschi, a punctat, la Moldova 1, că prețurile la gaz au scăzut în ultimele șase luni pe piețele internaționale.
