România trimite energie electrică R. Moldova prin cele trei linii de înaltă tensiune care trec Prutul

16:40

Nicky Cleșcenco își va continua cariera în prima divizie a fotbalului scoțian. Mijlocașul a semnat cu FC Kilmarnock. Clubul din Scoția a anunțat că fotbalistul moldovean a semnat un contract valabil până în vara anului 2027. Nicky Cs-a transferat de la Zimbru Chișinău la unul dintre cele mai vechi cluburi de fotbal din Scoția, fondat hât în anul 1869. Fotbalistul care poate evolua ca extremă-stânga a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2027, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.