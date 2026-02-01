Serviciul 112 din Moldova va primi semnale automate de la mașinile implicate în accidente grave: la ce etapă se află proiectul
NewsMaker, 1 februarie 2026 13:30
Serviciul 112 din Republica Moldova se află în faza de testare a preluării apelurilor eCall, un sistem care apelează automat numărul de urgență în cazul unui accident rutier grav. Din martie 2026, Serviciul 112 va fi pregătit tehnic pentru recepționarea semnalelor, iar până în iunie 2026 operatorii de telecomunicații vor asigura transmiterea completă a apelurilor. […]
Acum 30 minute
13:30
Acum 2 ore
12:50
În Republica Moldova a fost emis cod galben de vreme geroasă. Avertizarea, care vizează o parte din teritoriul țării, va intra în vigoare în seara zilei de 1 februarie și va fi valabilă până în dimineața zilei de 3 februarie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, codul galben de vreme geroasă va fi valabil în perioada […]
Acum 4 ore
11:10
Învățământul la distanță – prelungit pentru elevii din Bălți: până când și motivul deciziei # NewsMaker
Învățământul la distanță în școlile din municipiul Bălți a fost prelungit cu încă două zile. Anunțul a fost făcut pe 1 februarie de primarul de Bălți, Alexandr Petcov. Potrivit edilului, decizia a fost luată în contextul temperaturilor scăzute. „Din cauza gerului puternic, am decis să prelungim învățământul la distanță în școlile din mun.Bălți cu încă două […]
10:30
O mie de blocuri de locuințe rămân fără încălzire în capitala Ucrainei. Datele au fost comunicate în dimineața zilei de 1 februarie de primarul Kievului, Vitalii Kliciko, în contextul defecțiunii din sistemul energetic al Ucrainei din 31 ianuarie. În seara zilei de 31 ianuarie, Kliciko a anunțat că la Kiev sunt restabilite treptat sistemele vitale după […]
Acum 6 ore
09:40
Băiat de 21 de ani a decedat la Sîngerei, după ce a pierdut controlul mașinii. Nu deținea permis de conducere # NewsMaker
Un băiat de 21 de ani a decedat după ce, aflat la volan, a pierdut controlul mașinii, a derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. Accidentul a avut loc în seara zilei de 31 ianuarie, în raionul Sîngerei. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a precizat că tânărul […]
Acum 24 ore
19:10
„Ucrainenii trăiesc această realitate de aproape patru ani”. Reacții după întreruperile de lumină din Moldova # NewsMaker
Deconectările de energie electrică din țară, care au durat peste 3 ore, au reaprins discuțiile despre vulnerabilitățile sistemului energetic și independența Moldovei. Reprezentanții guvernării PAS au vorbit despre importanța proiectelor de interconectare cu UE, cum este Linia Vulcănești–Chișinău, în timp ce critici și foști oficiali au atras atenția asupra întârzierilor, lipsei de comunicare și „prețului […]
18:30
Directoarea unui centru de plasament din Bălți, a fost demisă după ce a refuzat accesul Ombudsmanului Copilului # NewsMaker
Directoarea interimară a Centrului de plasament „Drumul spre casă" din municipiul Bălți a fost demisă după ce a refuzat accesul reprezentantei Oficiului Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, care urma să efectueze o vizită de monitorizare privind un posibil abuz sexual asupra unei minore aflate în plasament. Informația a fost comunicată pentru NewsMaker de către Ministerul […]
18:10
Pe 31 ianuarie, în localitatea Mateuți, raionul Rezina, a avut loc un accident tragic. O minoră de 17 ani ar fi mers la plimbare într-o zonă stâncoasă de la marginea localității, unde, conform primelor informații, a alunecat și a căzut de la o înălțime de aproximativ 20 de metri. Din păcate, în urma traumelor suferite, […]
16:00
Persoane blocate în lifturi în mai multe sectoare ale Chișinăului. Câte intervenții de salvare au fost înregistrate # NewsMaker
În timpul întreruperilor de curent din Moldova, care a durat mai bine de 3 ore, 14 persoane din municipiul Chișinău au rămas blocate în lifturi. Salvatorii au intervenit rapid pentru a le debloca, iar nimeni nu a fost rănit. Informația a fost comunicată de către purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, […]
14:50
Ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal a explicat cauzele blackoutului din Ucraina și Moldova # NewsMaker
Ministrul Energiei al Ucrainei, Denis Șmîhal, a explicat cauza deconectării masive de energie electrică produse în Ucraina, care a afectat și Republica Moldova. Potrivit acestuia, în dimineața zilei de 31 ianuarie s-a produs o „defecțiune tehnologică", soldată cu deconectarea simultană a liniei de 400 kV dintre sistemele energetice ale României și Republicii Moldova și a […]
14:00
După blackoutul de peste două ore, localitățile din Moldova încep să fie reconectate la energie electrică # NewsMaker
Localitățile din Republica Moldova încep treptat să fie reconectate la energie electrică, după ce sistemul național a rămas fără curent timp de peste două ore. Blackoutul a fost cauzat de deconectări avariate în sistemul electroenergetic, generate de probleme în rețeaua electrică din Ucraina, care au afectat linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. Echipele Moldelectrica intervin pentru […]
Ieri
11:30
Deconectări masive de curent electric în Republica Moldova: Precizările Ministerului Energiei # NewsMaker
Municipiul Chișinău, dar și mai multe regiuni ale Republicii Moldova, au rămas fără energie electrică din cauza unor deconectări avariate în sistemul electroenergetic, cauzate de probleme în rețeaua electrică din Ucraina, care au afectat linia de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES. Anunțul a fost făcut de Ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a precizat că în unele localități […]
11:00
Olanda se alătură statelor care vor să limiteze accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale. Cele trei partide care formează noul guvern minoritar de la Haga – D66 (centrist), CDA (creștin-democrat) și VVD (liberal) – au propus ridicarea vârstei minime pentru utilizarea platformelor de socializare la 15 ani, la nivel european, trasnmite G4media.ro. Potrivit planului […]
09:50
Ambasadoarea UE în Republica Moldova a început să învețe limba română: „Nu e chiar floare la ureche” # NewsMaker
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, a anunțat că a început să învețe limba română. Mesajul a fost transmis într-un video publicat pe rețelele de socializare, în care diplomata vorbește deschis despre motivația sa. „Am început să învăț limba română. Sunt două lucruri pe care deja le știu: expresia «floare la ureche» și […]
09:20
Condiții de iarnă pe drumurile din Moldova: peste 750 de tone de material antiderapant distribuite, fără trasee blocate # NewsMaker
Ninsorile și poleiul afectează circulația pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar drumarii au intervenit masiv în ultimele ore, distribuind peste 750 de tone de material antiderapant. Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor, la ora 08:00 nu sunt trasee naționale blocate, însă condițiile de iarnă se mențin în toate regiunile țării, cu temperaturi negative și […]
09:00
NM Espresso: De ce combustibilul din UE nu este verificat, cu cât va fi redus tariful la gaz și cum scapă de stres operatorii serviciului 112 # NewsMaker
Tariful pentru gazele naturale Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a primit solicitarea companiei Energocom privind ajustarea tarifului pentru gazele naturale. La ANRE nu au precizat cifrele, iar la Energocom au comunicat că sunt gata să reducă tariful cu mai mult de un leu — de la 16,74 la 15,26 lei pentru un metru cub de gaz. Între timp, opoziția a continuat protestele, cerând reducerea tarifelor «până la un preț adecvat, nu cu 5 bănuți». În timpul protestului, o femeie necunoscută i-a reproșat […]
30 ianuarie 2026
19:20
(VIDEO) Impozitul imobiliar crește de 2–3 ori/Krasnoselski se plânge SUA/Atrași de oferte turistice de €60.000 # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Nicanor Ciochină, plasat în arest preventiv pentru 20 de zile— Impozitul pe imobil va fi de două, trei ori mai mare în 2027— „Fata cu cobza". Îmbină sunetul arhaic cu ritmuri moderne— O delegație a SUA, în vizită la Tiraspol. „Menținerea păcii […]
19:00
Restricții la frontiera cu Ucraina: camioanele de mare tonaj, blocate din cauza ghețușului # NewsMaker
Circulația camioanelor de mare tonaj pe sensul de intrare în Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora a fost restricționată temporar, din cauza ghețușului format pe mai multe trasee naționale, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile. Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal precizează că măsura a fost aplicată pentru a asigura siguranța […]
18:40
Procurorul din Glodeni prins beat la volan, încă în funcție, deși a depus cerere de demisie. Colegiul de etică va examina cazul # NewsMaker
Procurorul din Glodeni care ar fi fost surprins conducând în stare de ebrietate riscă să fie sancționat disciplinar. Asta după ce ancheta de serviciu inițiată de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a constatat că acesta ar fi manifestat un comportament incompatibi cu statutul de procuror, care poate afecta onoarea și prestigiul procuraturii. CSP precizează că […]
18:20
Generatoare electrice, autospeciale și produse alimentare: Guvernul pregătește un ajutor de peste 118 milioane de lei pentru Ucraina # NewsMaker
Republica Moldova urmează să ofere Ucrainei generatoare electrice, autospeciale de intervenție, echipamente de protecție, bunuri medicale și produse alimentare, în valoare totală de aproximativ 118,4 milioane de lei, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern examinat pe 30 ianuarie, și aflat în consultări publice. Asistența este acordată în contextul bombardamentelor rusești continue asupra infrastructurii energetice […]
18:00
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" din Chișinău (UPSC) a fost cea mai transparentă instituție de învățământ superior din Republica Moldova, în anul 2024. Aceasta a obținut un scor de 71,5%, fiind singura universitate încadrată în cea mai mare clasă de transparență – A, potrivit unui studiu lansat pe 29 ianuarie 2026 de Liga Studenților […]
17:30
Reforma Căii Ferate din Moldova intră în faza finală. Guvernul urmează să voteze, pe 4 februarie, reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova" (CFM) prin dezmembrare și înființarea Societății pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova «Pasageri și Marfă»", cu capital integral de stat. Decizia este argumentată de deteriorare accentuată a situației financiare și operaționale a întreprinderii, […]
17:10
Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Ex-primarul de Boldurești, bănuit de tortură: „Dosarul este inventat” # NewsMaker
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, în dosarul penal în care este bănuit de tortură, tratament inuman și degradant. Decizia a fost pronunțată pe 30 ianuarie de Judecătoria Chișinău. Ciochină respinge acuzațiile și se declară nevinovat. Amintim că fostul edil a fost reținut […]
15:50
Imobilele din Moldova, reevaluate: cum poți verifica și contesta valoarea locuinței și ce se schimbă pentru proprietari # NewsMaker
În Republica Moldova a fost actualizată valoarea cadastrală a peste șase milioane de bunuri imobile. A fost publicată și o hartă cu noile valori ale locuințelor. NewsMaker explică de ce a fost necesară reevaluarea fondului locativ, cu cât a crescut valoarea oficială a imobilelor, dacă aceasta poate fi contestată și cum se va modifica, în […]
15:20
(VIDEO) Motorină neconformă din UE, fără verificări?/Costiuc, trimis la muncă/Cod galben din vânt și viscol # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Susținător al partidului „Șansă", condamnat după un concurs online cu o mașină— Deputat PAS: motorina din UE nu este verificată la vamă— Moldovenii ar putea plăti cu 1,5 lei mai puțin pentru gazele naturale— Președinții parlamentelor din statele baltice, în vizită la […]
15:10
Cazul vameșilor suspectați de corupție: cinci rămân în arest, doi – cercetați în stare de libertate # NewsMaker
Cinci vameși, re
15:00
Un deținut din Penitenciarul nr.13 a evadat în timp ce era escortat pentru a fi audiat. Anchetă de serviciu pe numele polițistului care îl însoțea # NewsMaker
Un deținut din Penitenciarul nr.13 a evadat, în timp ce era escortat pentru a fi audiat într-o cauză penală în care figurează, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Poliția anunță că la moment sunt întreprinse toate acțiunile de localizare și reținere a deținutului. Între timp, conducerea Inspectoratului General al Poliției a dispus inițierea unei anchete […] The post Un deținut din Penitenciarul nr.13 a evadat în timp ce era escortat pentru a fi audiat. Anchetă de serviciu pe numele polițistului care îl însoțea appeared first on NewsMaker.
14:40
Fracțiunea PAS a cerut deblocarea bugetului pentru 2026, lângă podul de pe Ismail. MAN: „CMC este locul legitim pentru propuneri” # NewsMaker
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a acuzat vineri, 30 ianuarie, Primăria capitalei de management defectuos și de prioritizarea „show-urilor de prost gust” în detrimentul soluționării problemelor reale ale orașului. Criticile au fost formulate în cadrul unei conferințe de presă, lângă podul de pe strada Ismail, unde consilierii PAS au […] The post Fracțiunea PAS a cerut deblocarea bugetului pentru 2026, lângă podul de pe Ismail. MAN: „CMC este locul legitim pentru propuneri” appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
(VIDEO) „Avem nevoie de liniște și calm”. Cum fac față stresului operatorii serviciului 112? # NewsMaker
Pentru a gestiona stresul generat de apelurile de urgență, operatorii serviciului 112 au acum la dispoziție camere speciale de relaxare, unde își pot reface forțele. Potrivit angajaților, un operator răspunde, în medie, la aproximativ 200 de apeluri pe zi, iar posibilitatea de a lua o pauză chiar la locul de muncă îi ajută să își […] The post (VIDEO) „Avem nevoie de liniște și calm”. Cum fac față stresului operatorii serviciului 112? appeared first on NewsMaker.
13:20
Activitatea punctului de trecere a frontierei Tudora a fost suspendată temporar, iar angajații și călătorii au fost evacuați, după ce în bagajul unui cetățean ucrainean, în vârstă de 63 de ani, a fost depistat un obiect suspect, posibil exploziv. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, la fața locului a intervenit grupa tehnico-explozivă Bombteh a […] The post Incident la frontiera Moldova-Ucraina. În bagajul unui bărbat a fost găsit explozibil appeared first on NewsMaker.
13:00
Alertă sanitară în România: un virus rar confirmat la un bărbat venit din Africa. Care sunt simptomele # NewsMaker
Primul caz de infectare cu virusul Chikungunya a fost confirmat în România la un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani. Boala, transmisă prin mușcătura de țânțar, este rar întâlnită în Europa și apare, de regulă, în regiuni din Africa, Asia sau America de Sud. Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din […] The post Alertă sanitară în România: un virus rar confirmat la un bărbat venit din Africa. Care sunt simptomele appeared first on NewsMaker.
12:40
Costiuc, trimis la lucru în timp ce protesta la ANRE: „În afară de TikTok-uri nu văd nimic”. Replică: „E rolul opoziției, deprindeți-vă” # NewsMaker
Deputatul și liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a fost trimis la lucru de o femeie, în timp ce protesta în fața Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) față de tarifele la energie. Aceasta i-a reproșat că nu vede rezultate ale activității sale politice și l-a acuzat că, în afară de declarații și TikTok-uri, […] The post Costiuc, trimis la lucru în timp ce protesta la ANRE: „În afară de TikTok-uri nu văd nimic”. Replică: „E rolul opoziției, deprindeți-vă” appeared first on NewsMaker.
12:30
Voturi cumpărate cu o mașină de 15 mii euro? Încă o condamnare pentru finanțarea ilegală a „Șansei” lui Șor # NewsMaker
Un bărbat a fost condamnat pentru finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șansa”, după ce a cumpărat un automobil de 15.000 de euro și l-a oferit drept premiu într-un concurs online destinat simpatizanților formațiunii. Mașina a fost ulterior confiscată de stat, iar inculpatul a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare cu suspendare, rămânând în […] The post Voturi cumpărate cu o mașină de 15 mii euro? Încă o condamnare pentru finanțarea ilegală a „Șansei” lui Șor appeared first on NewsMaker.
11:30
Limitarea activității Partidului „Moldova Mare” a fost pusă pe pauză. Dosarul, trimis la Curtea Constituțională # NewsMaker
Examinarea cererii depuse de Ministerul Justiției privind limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” a fost suspendată. Instanța a admis parțial solicitarea formațiunii și a decis sesizarea Curții Constituționale. Avocatul partidului, Igor Hlopețchi, a declarat pentru IPN că judecătorii au acceptat ridicarea excepției de neconstituționalitate în privința mai multor prevederi legale. Potrivit apărării, prevederile legale vizate […] The post Limitarea activității Partidului „Moldova Mare” a fost pusă pe pauză. Dosarul, trimis la Curtea Constituțională appeared first on NewsMaker.
11:00
Consumatorii casnici din Republica Moldova ar putea achita cu aproape 1,5 lei mai puțin pentru gazele naturale. Compania Energocom a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), pe 30 ianuarie, o cerere de reducere a tarifului. Potrivit solicitării, prețul propus pentru consumatorii finali este de 14,1 lei pentru un metru cub de gaz, […] The post Energocom cere reducerea tarifului la gaz cu circa 1,5 lei. Solicitarea, pe masa ANRE appeared first on NewsMaker.
10:50
Ambasadoarea UE, despre integrarea europeană și reintegrarea țării: „Sunt procese diferite, dar se completează reciproc” # NewsMaker
Integrarea europeană și procesul de reintegrare a Republicii Moldova sunt două direcții distincte, însă strâns legate, care trebuie promovate simultan prin reforme accelerate și eforturi susținute ale autorităților. Declarația a fost făcută de ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, în cadrul emisiunii „Територия свободы” de la Realitatea TV . „Integrarea europeană și reintegrarea țării sunt procese […] The post Ambasadoarea UE, despre integrarea europeană și reintegrarea țării: „Sunt procese diferite, dar se completează reciproc” appeared first on NewsMaker.
10:20
Motorina din UE nu este verificată la vamă. Deputat PAS: „Nu au fost probleme, până când nu a dat temperatura” # NewsMaker
Carburanții importați din Uniunea Europeană nu mai sunt verificați la vamă în Republica Moldova, după ce deputații au modificat anterior legislația pentru a simplifica procedurile și a reduce costurile pentru agenții economici. Decizia a fost luată pe baza încrederii în certificatele de conformitate emise în statele UE, iar până la acest episod nu au fost […] The post Motorina din UE nu este verificată la vamă. Deputat PAS: „Nu au fost probleme, până când nu a dat temperatura” appeared first on NewsMaker.
10:00
Premiera filmului Melaniei Trump, care a costat $75 mln, un eșec? Cinematografe cu sălile goale # NewsMaker
Documentarul primei doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, se confruntă cu un eșec răsunător în Marea Britanie. La premiera dintr-un cinematograf din Londra a fost lansat un singur bilet la filmul lansat de soția președintelui Donald Trump, în ciuda publicității de 35 de milioane de dolari. Fotografii cu săli goale sunt publicate și […] The post Premiera filmului Melaniei Trump, care a costat $75 mln, un eșec? Cinematografe cu sălile goale appeared first on NewsMaker.
08:30
NM Espresso: în Moldova revin gerurile, Munteanu a mers la Crocmaz, Ceban a improvizat un «panou al rușinii» # NewsMaker
Munteanu: Crocmaz, moțiune de cenzură Premierul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă și a vizitat satul Crocmaz, situat la granița cu Ucraina. Potrivit lui, în sat, cu sprijinul Guvernului, se construiește un sistem de irigare pentru mai mult de 100 de gospodării, se repară drumuri și instituții de învățământ, precum și se implementează proiecte în cadrul programelor europene. Între timp, opoziția intenționează să inițieze o moțiune simplă de cenzură împotriva Guvernului Munteanu. O astfel de moțiune, potrivit deputatului […] The post NM Espresso: în Moldova revin gerurile, Munteanu a mers la Crocmaz, Ceban a improvizat un «panou al rușinii» appeared first on NewsMaker.
08:30
Ambasadoarea UE, despre alegerile din Găgăuzia: „Este important ca acest proces să fie democratic și fără ingerințe” # NewsMaker
Alegerile din Găgăuzia trebuie să se desfășoare într-un mod democratic, transparent și fără ingerințe externe, în beneficiul cetățenilor regiunii, a declarat șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko. Oficialul european a menționat în cadrul emisiunii „Територия свободы” de la Realitatea TV că autonomia se află într-un moment politic sensibil și a exprimat speranța că […] The post Ambasadoarea UE, despre alegerile din Găgăuzia: „Este important ca acest proces să fie democratic și fără ingerințe” appeared first on NewsMaker.
29 ianuarie 2026
19:40
(VIDEO) Dima White, scandal într-o școală/ Martorii lui Plahotniuc dispar?/ Fost primar, suspectat de tortură # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Locatarii blocului incendiat din Durlești, afectați de blocajul din CMC— Activele Lukoil de la aeroport au trecut în proprietatea statului— Poleiul nu cedează! Cod Galben de pericol— Viceprimarul din Durlești: banii pentru a repara acoperișul există, dar nu pot fi folosiți— Zi […] The post (VIDEO) Dima White, scandal într-o școală/ Martorii lui Plahotniuc dispar?/ Fost primar, suspectat de tortură appeared first on NewsMaker.
19:40
UE a inclus Rusia pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului # NewsMaker
Comisia Europeană a anunțat includerea Rusiei pe lista Uniunii Europene a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Decizia a intrat în vigoare la 29 ianuarie. Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a precizat că măsura are drept scop sporirea presiunii financiare asupra […] The post UE a inclus Rusia pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului appeared first on NewsMaker.
19:00
În Moldova va fi organizată în premieră Olimpiada Națională de Inteligență Artificială: Care sunt condițiile # NewsMaker
În Republica Moldova va fi organizată, pentru prima dată, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA). Elevii participanți vor crea modele de inteligență artificială și vor propune soluții pentru probleme reale din comunitate sau din domeniul mediului. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării. Competiția este destinată elevilor cu vârste între 16 și 19 […] The post În Moldova va fi organizată în premieră Olimpiada Națională de Inteligență Artificială: Care sunt condițiile appeared first on NewsMaker.
18:20
Ce ar trebui să facă Moldova cu monumentele sovietice? Ministrul Culturii: „Nu cred că Lazo sau Kotovski merită să fie acolo unde sunt” # NewsMaker
Multe dintre monumentele sovietice aflate pe teritoriul Republicii Moldova nu au nicio tangență cu istoria țării și necesită o reevaluare atentă. Declarația a fost făcută de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei. Oficialul a precizat că nu se ia în calcul distrugerea acestora, ci eventuala reamplasare, însă inițiativa rămâne, […] The post Ce ar trebui să facă Moldova cu monumentele sovietice? Ministrul Culturii: „Nu cred că Lazo sau Kotovski merită să fie acolo unde sunt” appeared first on NewsMaker.
18:00
Moldova, sub cod galben de ghețuș și polei. Munteanu a decis: instituțiile pot lucra mai puțin, vineri # NewsMaker
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ghețuș, polei și scădere a temperaturii aerului Avertizarea va fi valabilă în perioada 30 – 31 ianuarie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, vineri, 30 ianuarie, odată cu scăderea temperaturii aerului, precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma în lapoviță și ninsoare, ceea ce […] The post Moldova, sub cod galben de ghețuș și polei. Munteanu a decis: instituțiile pot lucra mai puțin, vineri appeared first on NewsMaker.
17:50
Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, este vizat într-un nou dosar penal, în care este bănuit de acțiuni de tortură. Faptele ar fi fost comise în timpul mandatului său de primar al satului Boldurești. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de șeful Inspectoratului Național de Integritate, Arcadie Catlabuga. „Da, dumnealui este este vizat în cadrul […] The post Nicanor Ciochină, ex-primar de Boldurești, figurează într-un dosar pentru tortură appeared first on NewsMaker.
17:30
„O iresponsabilitate gravă“. Perciun critică conducerea școlii din Cahul în care Dima White a filmat minorii # NewsMaker
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că directorul școlii este responsabil de gestionarea accesului pe teritoriul instituției de învățământ. El a adăugat că „este cu atât mai greu de înțeles faptul că unii directori au considerat oportun nu doar să permită, ci și să încurajeze participarea lui Dima White la evenimente școlare”. Potrivit […] The post „O iresponsabilitate gravă“. Perciun critică conducerea școlii din Cahul în care Dima White a filmat minorii appeared first on NewsMaker.
16:40
O judecătoare a fost agresată joi, 29 ianuarie, de către o justițiabilă, în incinta Judecătoriei Chișinău. Cazul a fost făcut public de Consiliul Superior al Magistraturii, care condamnă cu fermitate incidentul și îl califică drept un atac grav asupra independenței justiției și a autorității puterii judecătorești. Totodată, instituția reiterează necesitatea sporirii protecției magistraților prin instituirea […] The post O judecătoare a fost supusă violenței. CSM cere crearea Poliției Judecătorești appeared first on NewsMaker.
16:30
Catalogul electronic, obligatoriu din 1 septembrie 2026. Se schimbă regulile și pentru profesori, pe timpul vacanței # NewsMaker
Începând cu 1 septembrie 2026, catalogul electronic va deveni obligatoriu în școlile din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe 29 ianuarie de Ministerul Educației, care a comunicat un pachet de măsuri care are drept scop „reducerea birocrației din instituțiile de învățământ secundar general”. Printre acestea se numără și posibilitatea ca toate cadrele didactice să […] The post Catalogul electronic, obligatoriu din 1 septembrie 2026. Se schimbă regulile și pentru profesori, pe timpul vacanței appeared first on NewsMaker.
16:00
Activele Lukoil de la Aeroport au trecut în proprietatea statului. Ce se va întâmpla cu benzinăriile # NewsMaker
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut în proprietatea statului. Anunțul a fost făcut pe 29 ianuarie de Ministerul Energiei. Potrivit instituției, Agenția Proprietății Publice și aeroportul au finalizat procesul de inventariere și au semnat pe 29 ianuarie cu Lukoil Moldova actele de predare – primire ale complexului petrolier din cadrul aerogării. Cât […] The post Activele Lukoil de la Aeroport au trecut în proprietatea statului. Ce se va întâmpla cu benzinăriile appeared first on NewsMaker.
