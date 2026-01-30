Reforma Căii Ferate din Moldova intră în faza finală. Cum îi va afecta pe angajați
NewsMaker, 30 ianuarie 2026 17:30
Reforma Căii Ferate din Moldova intră în faza finală. Guvernul urmează să voteze, pe 4 februarie, reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) prin dezmembrare și înființarea Societății pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova «Pasageri și Marfă»”, cu capital integral de stat. Decizia este argumentată de deteriorare accentuată a situației financiare și operaționale a întreprinderii, […] The post Reforma Căii Ferate din Moldova intră în faza finală. Cum îi va afecta pe angajați appeared first on NewsMaker.
• • •
Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Ex-primarul de Boldurești, bănuit de tortură: „Dosarul este inventat” # NewsMaker
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, în dosarul penal în care este bănuit de tortură, tratament inuman și degradant. Decizia a fost pronunțată pe 30 ianuarie de Judecătoria Chișinău. Ciochină respinge acuzațiile și se declară nevinovat. Amintim că fostul edil a fost reținut […] The post Ciochină, plasat în arest pentru 20 de zile. Ex-primarul de Boldurești, bănuit de tortură: „Dosarul este inventat” appeared first on NewsMaker.
Imobilele din Moldova, reevaluate: cum poți verifica și contesta valoarea locuinței și ce se schimbă pentru proprietari # NewsMaker
În Republica Moldova a fost actualizată valoarea cadastrală a peste șase milioane de bunuri imobile. A fost publicată și o hartă cu noile valori ale locuințelor. NewsMaker explică de ce a fost necesară reevaluarea fondului locativ, cu cât a crescut valoarea oficială a imobilelor, dacă aceasta poate fi contestată și cum se va modifica, în […] The post Imobilele din Moldova, reevaluate: cum poți verifica și contesta valoarea locuinței și ce se schimbă pentru proprietari appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Motorină neconformă din UE, fără verificări?/Costiuc, trimis la muncă/Cod galben din vânt și viscol # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Susținător al partidului „Șansă”, condamnat după un concurs online cu o mașină— Deputat PAS: motorina din UE nu este verificată la vamă— Moldovenii ar putea plăti cu 1,5 lei mai puțin pentru gazele naturale— Președinții parlamentelor din statele baltice, în vizită la […] The post (VIDEO) Motorină neconformă din UE, fără verificări?/Costiuc, trimis la muncă/Cod galben din vânt și viscol appeared first on NewsMaker.
Cazul vameșilor suspectați de corupție: cinci rămân în arest, doi – cercetați în stare de libertate # NewsMaker
Cinci vameși, reținuți pe 28 ianuarie de Centrul Național Anticorupție și procurori într-un dosar de corupție sistemică, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, prin decizia instanței. Totodată, în cazul unui funcționar a fost dispus arestul la domiciliu, iar un alt figurant în dosar este cercetat în stare de libertate, din motive […] The post Cazul vameșilor suspectați de corupție: cinci rămân în arest, doi – cercetați în stare de libertate appeared first on NewsMaker.
Un deținut din Penitenciarul nr.13 a evadat în timp ce era escortat pentru a fi audiat. Anchetă de serviciu pe numele polițistului care îl însoțea # NewsMaker
Un deținut din Penitenciarul nr.13 a evadat, în timp ce era escortat pentru a fi audiat într-o cauză penală în care figurează, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Poliția anunță că la moment sunt întreprinse toate acțiunile de localizare și reținere a deținutului. Între timp, conducerea Inspectoratului General al Poliției a dispus inițierea unei anchete […] The post Un deținut din Penitenciarul nr.13 a evadat în timp ce era escortat pentru a fi audiat. Anchetă de serviciu pe numele polițistului care îl însoțea appeared first on NewsMaker.
Fracțiunea PAS a cerut deblocarea bugetului pentru 2026, lângă podul de pe Ismail. MAN: „CMC este locul legitim pentru propuneri” # NewsMaker
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a acuzat vineri, 30 ianuarie, Primăria capitalei de management defectuos și de prioritizarea „show-urilor de prost gust” în detrimentul soluționării problemelor reale ale orașului. Criticile au fost formulate în cadrul unei conferințe de presă, lângă podul de pe strada Ismail, unde consilierii PAS au […] The post Fracțiunea PAS a cerut deblocarea bugetului pentru 2026, lângă podul de pe Ismail. MAN: „CMC este locul legitim pentru propuneri” appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) „Avem nevoie de liniște și calm”. Cum fac față stresului operatorii serviciului 112? # NewsMaker
Pentru a gestiona stresul generat de apelurile de urgență, operatorii serviciului 112 au acum la dispoziție camere speciale de relaxare, unde își pot reface forțele. Potrivit angajaților, un operator răspunde, în medie, la aproximativ 200 de apeluri pe zi, iar posibilitatea de a lua o pauză chiar la locul de muncă îi ajută să își […] The post (VIDEO) „Avem nevoie de liniște și calm”. Cum fac față stresului operatorii serviciului 112? appeared first on NewsMaker.
Activitatea punctului de trecere a frontierei Tudora a fost suspendată temporar, iar angajații și călătorii au fost evacuați, după ce în bagajul unui cetățean ucrainean, în vârstă de 63 de ani, a fost depistat un obiect suspect, posibil exploziv. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, la fața locului a intervenit grupa tehnico-explozivă Bombteh a […] The post Incident la frontiera Moldova-Ucraina. În bagajul unui bărbat a fost găsit explozibil appeared first on NewsMaker.
Alertă sanitară în România: un virus rar confirmat la un bărbat venit din Africa. Care sunt simptomele # NewsMaker
Primul caz de infectare cu virusul Chikungunya a fost confirmat în România la un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani. Boala, transmisă prin mușcătura de țânțar, este rar întâlnită în Europa și apare, de regulă, în regiuni din Africa, Asia sau America de Sud. Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din […] The post Alertă sanitară în România: un virus rar confirmat la un bărbat venit din Africa. Care sunt simptomele appeared first on NewsMaker.
Costiuc, trimis la lucru în timp ce protesta la ANRE: „În afară de TikTok-uri nu văd nimic”. Replică: „E rolul opoziției, deprindeți-vă” # NewsMaker
Deputatul și liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a fost trimis la lucru de o femeie, în timp ce protesta în fața Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) față de tarifele la energie. Aceasta i-a reproșat că nu vede rezultate ale activității sale politice și l-a acuzat că, în afară de declarații și TikTok-uri, […] The post Costiuc, trimis la lucru în timp ce protesta la ANRE: „În afară de TikTok-uri nu văd nimic”. Replică: „E rolul opoziției, deprindeți-vă” appeared first on NewsMaker.
Voturi cumpărate cu o mașină de 15 mii euro? Încă o condamnare pentru finanțarea ilegală a „Șansei” lui Șor # NewsMaker
Un bărbat a fost condamnat pentru finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șansa”, după ce a cumpărat un automobil de 15.000 de euro și l-a oferit drept premiu într-un concurs online destinat simpatizanților formațiunii. Mașina a fost ulterior confiscată de stat, iar inculpatul a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare cu suspendare, rămânând în […] The post Voturi cumpărate cu o mașină de 15 mii euro? Încă o condamnare pentru finanțarea ilegală a „Șansei” lui Șor appeared first on NewsMaker.
Limitarea activității Partidului „Moldova Mare” a fost pusă pe pauză. Dosarul, trimis la Curtea Constituțională # NewsMaker
Examinarea cererii depuse de Ministerul Justiției privind limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” a fost suspendată. Instanța a admis parțial solicitarea formațiunii și a decis sesizarea Curții Constituționale. Avocatul partidului, Igor Hlopețchi, a declarat pentru IPN că judecătorii au acceptat ridicarea excepției de neconstituționalitate în privința mai multor prevederi legale. Potrivit apărării, prevederile legale vizate […] The post Limitarea activității Partidului „Moldova Mare” a fost pusă pe pauză. Dosarul, trimis la Curtea Constituțională appeared first on NewsMaker.
Consumatorii casnici din Republica Moldova ar putea achita cu aproape 1,5 lei mai puțin pentru gazele naturale. Compania Energocom a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), pe 30 ianuarie, o cerere de reducere a tarifului. Potrivit solicitării, prețul propus pentru consumatorii finali este de 14,1 lei pentru un metru cub de gaz, […] The post Energocom cere reducerea tarifului la gaz cu circa 1,5 lei. Solicitarea, pe masa ANRE appeared first on NewsMaker.
Ambasadoarea UE, despre integrarea europeană și reintegrarea țării: „Sunt procese diferite, dar se completează reciproc” # NewsMaker
Integrarea europeană și procesul de reintegrare a Republicii Moldova sunt două direcții distincte, însă strâns legate, care trebuie promovate simultan prin reforme accelerate și eforturi susținute ale autorităților. Declarația a fost făcută de ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, în cadrul emisiunii „Територия свободы” de la Realitatea TV . „Integrarea europeană și reintegrarea țării sunt procese […] The post Ambasadoarea UE, despre integrarea europeană și reintegrarea țării: „Sunt procese diferite, dar se completează reciproc” appeared first on NewsMaker.
Motorina din UE nu este verificată la vamă. Deputat PAS: „Nu au fost probleme, până când nu a dat temperatura” # NewsMaker
Carburanții importați din Uniunea Europeană nu mai sunt verificați la vamă în Republica Moldova, după ce deputații au modificat anterior legislația pentru a simplifica procedurile și a reduce costurile pentru agenții economici. Decizia a fost luată pe baza încrederii în certificatele de conformitate emise în statele UE, iar până la acest episod nu au fost […] The post Motorina din UE nu este verificată la vamă. Deputat PAS: „Nu au fost probleme, până când nu a dat temperatura” appeared first on NewsMaker.
Premiera filmului Melaniei Trump, care a costat $75 mln, un eșec? Cinematografe cu sălile goale # NewsMaker
Documentarul primei doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, se confruntă cu un eșec răsunător în Marea Britanie. La premiera dintr-un cinematograf din Londra a fost lansat un singur bilet la filmul lansat de soția președintelui Donald Trump, în ciuda publicității de 35 de milioane de dolari. Fotografii cu săli goale sunt publicate și […] The post Premiera filmului Melaniei Trump, care a costat $75 mln, un eșec? Cinematografe cu sălile goale appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: în Moldova revin gerurile, Munteanu a mers la Crocmaz, Ceban a improvizat un «panou al rușinii» # NewsMaker
Munteanu: Crocmaz, moțiune de cenzură Premierul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă și a vizitat satul Crocmaz, situat la granița cu Ucraina. Potrivit lui, în sat, cu sprijinul Guvernului, se construiește un sistem de irigare pentru mai mult de 100 de gospodării, se repară drumuri și instituții de învățământ, precum și se implementează proiecte în cadrul programelor europene. Între timp, opoziția intenționează să inițieze o moțiune simplă de cenzură împotriva Guvernului Munteanu. O astfel de moțiune, potrivit deputatului […] The post NM Espresso: în Moldova revin gerurile, Munteanu a mers la Crocmaz, Ceban a improvizat un «panou al rușinii» appeared first on NewsMaker.
Ambasadoarea UE, despre alegerile din Găgăuzia: „Este important ca acest proces să fie democratic și fără ingerințe” # NewsMaker
Alegerile din Găgăuzia trebuie să se desfășoare într-un mod democratic, transparent și fără ingerințe externe, în beneficiul cetățenilor regiunii, a declarat șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko. Oficialul european a menționat în cadrul emisiunii „Територия свободы” de la Realitatea TV că autonomia se află într-un moment politic sensibil și a exprimat speranța că […] The post Ambasadoarea UE, despre alegerile din Găgăuzia: „Este important ca acest proces să fie democratic și fără ingerințe” appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Dima White, scandal într-o școală/ Martorii lui Plahotniuc dispar?/ Fost primar, suspectat de tortură # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Locatarii blocului incendiat din Durlești, afectați de blocajul din CMC— Activele Lukoil de la aeroport au trecut în proprietatea statului— Poleiul nu cedează! Cod Galben de pericol— Viceprimarul din Durlești: banii pentru a repara acoperișul există, dar nu pot fi folosiți— Zi […] The post (VIDEO) Dima White, scandal într-o școală/ Martorii lui Plahotniuc dispar?/ Fost primar, suspectat de tortură appeared first on NewsMaker.
UE a inclus Rusia pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului # NewsMaker
Comisia Europeană a anunțat includerea Rusiei pe lista Uniunii Europene a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Decizia a intrat în vigoare la 29 ianuarie. Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a precizat că măsura are drept scop sporirea presiunii financiare asupra […] The post UE a inclus Rusia pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului appeared first on NewsMaker.
În Moldova va fi organizată în premieră Olimpiada Națională de Inteligență Artificială: Care sunt condițiile # NewsMaker
În Republica Moldova va fi organizată, pentru prima dată, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA). Elevii participanți vor crea modele de inteligență artificială și vor propune soluții pentru probleme reale din comunitate sau din domeniul mediului. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării. Competiția este destinată elevilor cu vârste între 16 și 19 […] The post În Moldova va fi organizată în premieră Olimpiada Națională de Inteligență Artificială: Care sunt condițiile appeared first on NewsMaker.
Ce ar trebui să facă Moldova cu monumentele sovietice? Ministrul Culturii: „Nu cred că Lazo sau Kotovski merită să fie acolo unde sunt” # NewsMaker
Multe dintre monumentele sovietice aflate pe teritoriul Republicii Moldova nu au nicio tangență cu istoria țării și necesită o reevaluare atentă. Declarația a fost făcută de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei. Oficialul a precizat că nu se ia în calcul distrugerea acestora, ci eventuala reamplasare, însă inițiativa rămâne, […] The post Ce ar trebui să facă Moldova cu monumentele sovietice? Ministrul Culturii: „Nu cred că Lazo sau Kotovski merită să fie acolo unde sunt” appeared first on NewsMaker.
Moldova, sub cod galben de ghețuș și polei. Munteanu a decis: instituțiile pot lucra mai puțin, vineri # NewsMaker
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ghețuș, polei și scădere a temperaturii aerului Avertizarea va fi valabilă în perioada 30 – 31 ianuarie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, vineri, 30 ianuarie, odată cu scăderea temperaturii aerului, precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma în lapoviță și ninsoare, ceea ce […] The post Moldova, sub cod galben de ghețuș și polei. Munteanu a decis: instituțiile pot lucra mai puțin, vineri appeared first on NewsMaker.
Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, este vizat într-un nou dosar penal, în care este bănuit de acțiuni de tortură. Faptele ar fi fost comise în timpul mandatului său de primar al satului Boldurești. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de șeful Inspectoratului Național de Integritate, Arcadie Catlabuga. „Da, dumnealui este este vizat în cadrul […] The post Nicanor Ciochină, ex-primar de Boldurești, figurează într-un dosar pentru tortură appeared first on NewsMaker.
„O iresponsabilitate gravă“. Perciun critică conducerea școlii din Cahul în care Dima White a filmat minorii # NewsMaker
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că directorul școlii este responsabil de gestionarea accesului pe teritoriul instituției de învățământ. El a adăugat că „este cu atât mai greu de înțeles faptul că unii directori au considerat oportun nu doar să permită, ci și să încurajeze participarea lui Dima White la evenimente școlare”. Potrivit […] The post „O iresponsabilitate gravă“. Perciun critică conducerea școlii din Cahul în care Dima White a filmat minorii appeared first on NewsMaker.
O judecătoare a fost agresată joi, 29 ianuarie, de către o justițiabilă, în incinta Judecătoriei Chișinău. Cazul a fost făcut public de Consiliul Superior al Magistraturii, care condamnă cu fermitate incidentul și îl califică drept un atac grav asupra independenței justiției și a autorității puterii judecătorești. Totodată, instituția reiterează necesitatea sporirii protecției magistraților prin instituirea […] The post O judecătoare a fost supusă violenței. CSM cere crearea Poliției Judecătorești appeared first on NewsMaker.
Catalogul electronic, obligatoriu din 1 septembrie 2026. Se schimbă regulile și pentru profesori, pe timpul vacanței # NewsMaker
Începând cu 1 septembrie 2026, catalogul electronic va deveni obligatoriu în școlile din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe 29 ianuarie de Ministerul Educației, care a comunicat un pachet de măsuri care are drept scop „reducerea birocrației din instituțiile de învățământ secundar general”. Printre acestea se numără și posibilitatea ca toate cadrele didactice să […] The post Catalogul electronic, obligatoriu din 1 septembrie 2026. Se schimbă regulile și pentru profesori, pe timpul vacanței appeared first on NewsMaker.
Activele Lukoil de la Aeroport au trecut în proprietatea statului. Ce se va întâmpla cu benzinăriile # NewsMaker
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut în proprietatea statului. Anunțul a fost făcut pe 29 ianuarie de Ministerul Energiei. Potrivit instituției, Agenția Proprietății Publice și aeroportul au finalizat procesul de inventariere și au semnat pe 29 ianuarie cu Lukoil Moldova actele de predare – primire ale complexului petrolier din cadrul aerogării. Cât […] The post Activele Lukoil de la Aeroport au trecut în proprietatea statului. Ce se va întâmpla cu benzinăriile appeared first on NewsMaker.
Zi scurtă vineri, 30 ianuarie, din cauza condițiilor meteo? Propunerea, pe masa Guvernului # NewsMaker
Programul de muncă pentru ziua de vineri, 30 ianuarie, ar putea fi redus, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și al riscului de polei și ghețuș. Propunerea a fost înaintată Guvernului de Centrul Național de Management al Crizelor, în urma ședinței din 29 ianuarie. Intervalul de lucru urmează să fie stabilit de fiecare instituție, în funcție […] The post Zi scurtă vineri, 30 ianuarie, din cauza condițiilor meteo? Propunerea, pe masa Guvernului appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) 100.000 de moldoveni au rămas fără buletine românești/ Facturi eronate la căldură?/ Revin gerurile # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Februarie începe cu ger aspru în Moldova: până la -22°c— Merz și Bolojan au discutat despre aderarea Moldovei la UE— Lupu cere detalii instanței despre ședința în care urmează să fie citat— De la urgențe, la liniște: Cum se recuperează operatorii serviciului […] The post (VIDEO) 100.000 de moldoveni au rămas fără buletine românești/ Facturi eronate la căldură?/ Revin gerurile appeared first on NewsMaker.
Facturile mai mari la căldură din decembrie 2025, care au provocat nemulțumirea multor chișinăuieni, reflectă consumul real și condițiile meteo, nu erori de calcul. Precizarea a fost făcută de directorul general al „Termoelectrica”, Iurie Razlovan, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova. Acesta a explicat că livrarea agentului termic este monitorizată strict și că […] The post De ce au crescut facturile la căldură în decembrie? Explicația Termoelectrica appeared first on NewsMaker.
(VIDEO)Asistenta personală a lui Plahotniuc a depus mărturie în instanță. Ce a declarat? # NewsMaker
La ședința de judecată în care este examinat dosarul privind „frauda bancară” a fost audiată fosta asistentă personală a lui Vladimir Plahotniuc, Elena Danilciuc. Aceasta a declarat că a administrat o companie care ar fi primit sute de mii de dolari de la firme care ar fi fost implicate în schemă. Procurorii consideră declarațiile sale […] The post (VIDEO)Asistenta personală a lui Plahotniuc a depus mărturie în instanță. Ce a declarat? appeared first on NewsMaker.
10,1 milioane de colete livrate, 915.194 de clienți, 60,5 milioane de lei achitați sub formă de taxe și 41,5 milioane de lei investiți — rezultatele Nova Post în Moldova pentru anul 2025 # NewsMaker
În 2025, Nova Post a înregistrat în Moldova creșteri pe toți indicatorii operaționali și financiari. Compania a livrat 10,1 milioane de expedieri — de 2,6 ori mai mult decât în 2024. Numărul de clienți a ajuns la 915.194, iar suma totală a taxelor achitate la bugetul Republicii Moldova a constituit 60,5 milioane de lei, cu […] The post 10,1 milioane de colete livrate, 915.194 de clienți, 60,5 milioane de lei achitați sub formă de taxe și 41,5 milioane de lei investiți — rezultatele Nova Post în Moldova pentru anul 2025 appeared first on NewsMaker.
Un deputat PAS cere demisii și anchete, după ce Dima White a filmat minori într-o școală din Cahul # NewsMaker
Deputatul PAS Dinu Plîngău anunță că va sesiza de urgență Procuratura Generală și alte instituții ale statului, după ce vloggerul Dima White a filmat minori într-o instituție de învățământ din Cahul și a publicat imaginile pe rețelele de socializare. „Tocmai am văzut o știre cum un blogher acuzat de răspândirea pornografiei infantile, trafic de copii […] The post Un deputat PAS cere demisii și anchete, după ce Dima White a filmat minori într-o școală din Cahul appeared first on NewsMaker.
Patru sate din raionul Ștefan Vodă vor să se unească. Munteanu: „Curajul oamenilor de a merge înainte este de apreciat” # NewsMaker
Localitățile Crocmaz, Tudora, Caplani și Olănești, din raionul Ștefan Vodă, au inițiat procesul de amalgamare voluntară, o decizie menită să consolideze capacitatea administrativă și să îmbunătățească nivelul de trai al locuitorilor. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, aflat într-o vizită de lucru în Crocmaz, unde, cu sprijinul financiar al Guvernului, sunt realizate mai […] The post Patru sate din raionul Ștefan Vodă vor să se unească. Munteanu: „Curajul oamenilor de a merge înainte este de apreciat” appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Cine este vinovat de „înghețarea” negocierilor privind Transnistria? Versiunile Chișinăului și a Tiraspolului # NewsMaker
Liderul de facto al Transnistriei, Vadim Krasnoselski, a declarat că formatul-cheie de negocieri pentru soluționarea diferendului transnistrean, „5+2”, nu funcționează de facto din 2019, în pofida unei noi vizite a delegației Uniunii Europene în regiune. Delegația, condusă de ambasadoarea Iwona Piórko, a reconfirmat angajamentul față de dialog ca „singura cale durabilă de urmat”, însă negocierile […] The post (VIDEO) Cine este vinovat de „înghețarea” negocierilor privind Transnistria? Versiunile Chișinăului și a Tiraspolului appeared first on NewsMaker.
Oseminte umane, găsite sub temelia unei case din Coșnița. Versiunea examinată de poliție # NewsMaker
Într-o gospodărie din satul Coșnița, raionul Dubăsari, au fost descoperite oseminte umane în timpul lucrărilor de construcție la temelia casei. Informațiile au fost comunicate pe 29 ianuarie de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a anunțat că a fost dispusă efectuarea unei expertize pentru a stabili cauza și perioada decesului. Reprezentanții IGP au precizat că […] The post Oseminte umane, găsite sub temelia unei case din Coșnița. Versiunea examinată de poliție appeared first on NewsMaker.
Chiveri: Reintegrarea poate fi făcută doar cu respectarea suveranității și parcursului european # NewsMaker
Guvernul Republicii Moldova nu va accepta semnarea niciunui document de reintegrare a regiunii transnistrene care să nu prevadă explicit respectarea suveranității și integrității teritoriale a statului, precum și menținerea fermă a cursului de integrare europeană. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8. Potrivit oficialului, […] The post Chiveri: Reintegrarea poate fi făcută doar cu respectarea suveranității și parcursului european appeared first on NewsMaker.
O nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC) a eșuat, pe 29 ianuarie, din lipsă de cvorum. În sala de ședințe, locurile consilierilor PAS și PSRM au fost ocupate simbolic de portretele acestora. Acțiunea a fost organizată de consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN), partid condus de primarul Ion Ceban. Aceștia îi acuză pe reprezentanții partidului […] The post Portrete, în loc de consilieri, la ședința CMC. Reacția PAS: „Ipocrizia nu are margini” appeared first on NewsMaker.
Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină. Fostul primar de Boldurești rămâne sub control judiciar # NewsMaker
Procurorii cer nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, scrie Ziarul de Gardă. Tot pe 29 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis că Ciochină rămâne încă 60 de zile sub control judiciar. Totodată, instanța […] The post Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină. Fostul primar de Boldurești rămâne sub control judiciar appeared first on NewsMaker.
Cele mai atractive companii din Moldova. Delucru.md a publicat Topul Angajatorilor pentru 2026 # NewsMaker
Delucru.md, una dintre cele mai importante platforme online din Moldova dedicate conectării angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, a lansat Topul Angajatorilor pentru 2026. Clasamentul reunește atât companii internaționale, cât și organizații locale care investesc constant în dezvoltarea angajaților și în progresul comunităților în care activează. Topul include 30 de organizații, […] The post Cele mai atractive companii din Moldova. Delucru.md a publicat Topul Angajatorilor pentru 2026 appeared first on NewsMaker.
Un vlogger acuzat de pornografie infantilă a filmat minori într-o școală din Moldova. Reacția Ministerului Educației # NewsMaker
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a fost sesizat de mai mulți părinți după ce vloggerul și utilizatorul TikTok Dima White, acuzat într-un dosar penal pentru pornografie infantilă și trafic de copii, a avut acces pe teritoriul unei instituții de învățământ din Cahul și a publicat ulterior pe rețelele de socializare imagini video cu elevi, filmate […] The post Un vlogger acuzat de pornografie infantilă a filmat minori într-o școală din Moldova. Reacția Ministerului Educației appeared first on NewsMaker.
Cancerul de col uterin este una dintre puținele forme de cancer care poate fi prevenită aproape în totalitate prin vaccinare anti-HPV și screening cervical. Și totuși, continuă să afecteze viața multor femei, familii și comunități. În Săptămână de prevenire a cancerului de col uterin, reamintim că prevenția funcționează atunci când informația corectă, serviciile de sănătate […] The post Cancerul de col uterin poate fi prevenit. Informația și prevenția salvează vieți appeared first on NewsMaker.
Opoziția pregătește moțiune de cenzură împotriva Guvernului Munteanu. Batrîncea: „Trebuie să răspundă la întrebări” # NewsMaker
Vicepreședintele Parlamentului și deputatul fracțiunii Partidul Socialiștilor (PSRM), Vlad Batrîncea, a declarat că premierul trebuie, în baza moțiunii de cenzură, să raporteze la Parlament „ce a făcut și ceea ce nu a făcut” timp de trei luni de activitate. Declarațiile au fost făcute la ediția din 28 ianuarie a emisiunii „Puterea a Patra” de la […] The post Opoziția pregătește moțiune de cenzură împotriva Guvernului Munteanu. Batrîncea: „Trebuie să răspundă la întrebări” appeared first on NewsMaker.
Oficial: Peste 100.000 de moldoveni au rămas fără carte de identitate românească, în doi ani # NewsMaker
Peste 100.000 de cetățeni români născuți în Republica Moldova au rămas fără carte de identitate în ultimii doi ani, după ce Parlamentul de la București a modificat legislația privind evidența și actele de identitate ale cetățenilor români. Potrivit autorităților române, aproximativ 20% dintre persoanele afectate au reușit deja să își perfecteze noi acte de identitate, […] The post Oficial: Peste 100.000 de moldoveni au rămas fără carte de identitate românească, în doi ani appeared first on NewsMaker.
#YouthEconomy la a treia ediție: tinerii au învățat antreprenoriat direct de la oameni de afaceri de top din Moldova # NewsMaker
25 de elevi de la Colegiul Național de Comerț al ASEM din Chișinău au participat la cea de-a III-a ediție a #YouthEconomy powered by iute Moldova. Evenimentul s-a desfășurat de Ziua Internațională a Educației și a implicat viitori contabili, marketologi și specialiști în finanțe și bănci într-un workshop interactiv de educație financiară, ghidat de mentori […] The post #YouthEconomy la a treia ediție: tinerii au învățat antreprenoriat direct de la oameni de afaceri de top din Moldova appeared first on NewsMaker.
Cancelarul Germaniei, despre aderarea Moldovei la UE: „Nu-i putem dezamăgi pe cetățenii care își doresc drumul european” # NewsMaker
Parcursul european al Republicii Moldova trebuie menținut deschis, a declarat miercuri, la Berlin, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul României, Ilie Bolojan. La rândul său, șeful Guvernului de la București a reafirmat sprijinul României pentru Chișinău. Moldova este „o prioritate strategică”, iar stabilitatea și integrarea sa europeană contează […] The post Cancelarul Germaniei, despre aderarea Moldovei la UE: „Nu-i putem dezamăgi pe cetățenii care își doresc drumul european” appeared first on NewsMaker.
Compania petrolieră rusă Lukoil a anunțat încheierea unui acord cu Carlyle, o companie americană de investiții, pentru vânzarea activelor sale din străinătate. Anunțul a fost făcut pe 29 ianuarie. Totuși, compania a precizat că acordul depinde de îndeplinirea mai multor condiții, „inclusiv permisiunea pentru tranzacție cu Carlyle din partea Biroului pentru Controlul Activelor Străine al […] The post Lukoil și-a găsit un nou cumpărător pentru activele sale internaționale appeared first on NewsMaker.
Șeful agenției de securitate cibernetică a SUA a încărcat documente cu caracter sensibil într-un dialog cu ChatGPT – presa # NewsMaker
Șeful interimar al agenției de apărare cibernetică (CISA) a SUA, Madhu Gottumukkala, a încărcat documente cu caracter sensibil într-o versiune publică a ChatGPT. Despre acest incident scrie Politico, citând patru surse – oficiali ai Departamentului de Securitate Internă, informează Digi24. Incidentul a avut loc vara trecută, în 2025. Potrivit sursei citate, Madhu Gottumukkala ceruse permisiune […] The post Șeful agenției de securitate cibernetică a SUA a încărcat documente cu caracter sensibil într-un dialog cu ChatGPT – presa appeared first on NewsMaker.
