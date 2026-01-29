Moldova, sub cod galben de ghețuș și polei. Munteanu a decis: instituțiile pot lucra mai puțin, vineri

19:10

Un preot român din Ucraina, tată a trei copii, ar fi fost reținut de militari ucraineni la un punct de control și dus la un centru de recrutare, chiar dacă slujitorii bisericii sunt exceptați de la serviciul militar. Informațiile au fost făcute publice de HotNews, care a discutat „pe ascuns” cu preotul Oleg Ostafiuc, paroh […] The post Preot român din Ucraina, tată a trei copii, reținut pentru a fi trimis pe front? „Nu-mi schimb credința, chiar dacă îmi pierd viața” appeared first on NewsMaker.