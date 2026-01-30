Costiuc, trimis la lucru în timp ce protesta la ANRE: „În afară de TikTok-uri nu văd nimic”. Replică: „E rolul opoziției, deprindeți-vă”

10:20

Carburanții importați din Uniunea Europeană nu mai sunt verificați la vamă în Republica Moldova, după ce deputații au modificat anterior legislația pentru a simplifica procedurile și a reduce costurile pentru agenții economici. Decizia a fost luată pe baza încrederii în certificatele de conformitate emise în statele UE, iar până la acest episod nu au fost […]