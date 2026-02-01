Amenințări cu bombă în limba ucraineană la școli și instituții din Ungaria
SafeNews, 1 februarie 2026 07:30
Șapte instituții școlare și nouă instituții publice din estul Ungariei au primit vineri e-mailuri conținând amenințări cu bombă în limba ucraineană, a făcut cunoscut departamentul de comunicare al poliției naționale ungare (ORFK), informează MTI. Poliția județului Hajdu-Bihar a indicat mai devreme vineri că investighează amenințări de comitere a unui act terorist. E-mailurile au fost probabil […] Articolul Amenințări cu bombă în limba ucraineană la școli și instituții din Ungaria apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
07:40
Scandal în Italia, după ce un înger dintr-o bazilică din Roma a fost restaurat să semene cu Giorgia Meloni # SafeNews
Reprezentarea unui înger într-o biserică din centrul Romei a fost restaurată astfel încât să semene cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, a relatat sâmbătă presa din Italia. Ministerul Culturii a deschis o anchetă, iar Meloni s-a amuzat de situaţie, transmite Digi24.ro. Într-un articol publicat pe prima pagină, cotidianul La Repubblica a fost primul care a remarcat că […] Articolul Scandal în Italia, după ce un înger dintr-o bazilică din Roma a fost restaurat să semene cu Giorgia Meloni apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:30
Șapte instituții școlare și nouă instituții publice din estul Ungariei au primit vineri e-mailuri conținând amenințări cu bombă în limba ucraineană, a făcut cunoscut departamentul de comunicare al poliției naționale ungare (ORFK), informează MTI. Poliția județului Hajdu-Bihar a indicat mai devreme vineri că investighează amenințări de comitere a unui act terorist. E-mailurile au fost probabil […] Articolul Amenințări cu bombă în limba ucraineană la școli și instituții din Ungaria apare prima dată în SafeNews.
07:20
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina aşteaptă mai multe informaţii din partea Statelor Unite cu privire la viitoarele negocieri de pace şi se aşteaptă ca noi întâlniri să aibă loc săptămâna viitoare, relatează Reuters. „Suntem în contact permanent cu partea americană şi aşteptăm detalii concrete din partea lor cu privire la viitoarele întâlniri”, […] Articolul Zelenski spune că Ucraina se pregăteşte pentru noi negocieri de pace săptămâna viitoare apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
07:10
Documente DOJ: Epstein a pretins că Bill Gates ar fi avut o boală cu transmitere sexuală şi i-ar fi dat Melindei antibiotice pe ascuns # SafeNews
În noile fişiere publicate vineri de Departamentul Justiţiei al Statelor Unite, Jeffrey Epstein afirma în iulie 2013 că Bill Gates i-ar fi cerut unui consilier medicamente pentru o boală cu transmitere sexuală, ”ca urmare a sexului cu fete ruse”, şi că i-ar fi administrat pe ascuns antibiotice soţiei sale de atunci, Melinda, din acest motiv, […] Articolul Documente DOJ: Epstein a pretins că Bill Gates ar fi avut o boală cu transmitere sexuală şi i-ar fi dat Melindei antibiotice pe ascuns apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
23:30
Poliția a fost sesizată, astăzi, în jurul orei 20:15, despre producerea unui accident rutier soldat cu deces, pe traseul M-5, în direcția localității Valea lui Vlad din raionul Sângerei. Din cercetările preliminare s-a stabilit că un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unei Mazda, într-o curbă a pierdut controlul mașinii, a derapat de […] Articolul FOTO | Accident rutier mortal la Sângerei. Victima avea 21 de ani apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:00
SafeNews.md, partener media al galei Top Branduri 2025, eveniment semnat de Rodica Ciorănică # SafeNews
SafeNews.md este partener media al galei Top Branduri 2025, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate performanței și notorietății brandurilor din Republica Moldova. Parteneriatul reprezintă un motiv de mândrie pentru redacție și o confirmare a faptului că portalul este apreciat și credibil în spațiul public. Gala Top Branduri este un proiect dezvoltat de Rodica Ciorănică, […] Articolul SafeNews.md, partener media al galei Top Branduri 2025, eveniment semnat de Rodica Ciorănică apare prima dată în SafeNews.
13:50
Momente tensionate pe cerul Chișinăului. Avion Turkish Airlines a aterizat după declararea urgenței # SafeNews
Un avion al companiei Turkish Airlines a declarat urgență în aer în dimineața zilei de 31 ianuarie 2026, în timpul zborului de la Istanbul la Chișinău. Incidentul a avut loc în faza finală a apropierii de aterizare. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, aeronava a întâmpinat o problemă tehnică la sistemul care controlează flapsurile și […] Articolul Momente tensionate pe cerul Chișinăului. Avion Turkish Airlines a aterizat după declararea urgenței apare prima dată în SafeNews.
12:20
VIDEO | Ion Ceban: Spitalele municipale funcționează cu generatoare. Transportul public este adaptat situației # SafeNews
Spitalele municipale sunt conectate la generatoare electrice, în contextul problemelor apărute în alimentarea cu energie. O declarație în acest sens a fost făcută de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. Edilul a precizat că generatoarele pot funcționa doar un anumit număr de ore și nu pot fi utilizate non stop. El a subliniat că problema nu […] Articolul VIDEO | Ion Ceban: Spitalele municipale funcționează cu generatoare. Transportul public este adaptat situației apare prima dată în SafeNews.
12:10
Circulația rutieră are loc în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cele mai multe drumuri naționale rămân practicabile. Drumul R 8 Arionești Otaci este în continuare blocat temporar. Zonele prioritare monitorizate sunt Chișinău, Orhei, Rezina, Criuleni și Ialoveni. Potrivit Centrul Național de Management al Crizelor, autoritățile au împrăștiat până acum 338 de tone […] Articolul Condiții de iarnă în toată țara. Un drum blocat și localități fără curent apare prima dată în SafeNews.
12:10
Defecțiuni în rețeaua electrică. Activitatea în mai multe puncte vamale continuă cu generatoare # SafeNews
Defecțiuni în rețeaua electrică regională au lăsat temporar fără curent mai multe puncte de trecere a frontierei. Situația a afectat funcționarea normală a sistemelor informatice. Serviciul Vamal anunță că, pentru a evita oprirea activității, au fost pornite generatoare electrice în punctele afectate. Astfel, controlul vamal continuă, însă cu unele limitări. Dificultăți tehnice au fost înregistrate […] Articolul Defecțiuni în rețeaua electrică. Activitatea în mai multe puncte vamale continuă cu generatoare apare prima dată în SafeNews.
11:50
Deconectări de energie electrică în Chișinău și mai multe raioane. Autoritățile invocă probleme în rețeaua din Ucraina # SafeNews
Centrul Național de Management al Crizelor din cadrul Guvernului anunță că mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără energie electrică. Sunt afectate municipiul Chișinău și raioane din centrul țării. Potrivit Centrul Național de Management al Crizelor, deconectările sunt cauzate de condițiile meteo nefavorabile. Ministerul Energiei a cerut operatorilor de distribuție să intervină de […] Articolul Deconectări de energie electrică în Chișinău și mai multe raioane. Autoritățile invocă probleme în rețeaua din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
09:10
Italia a cerut sprijin financiar din partea Uniunii Europene după ce ciclonul Harry a provocat pagube majore în sudul țării, în special în Sicilia. Autoritățile estimează pierderi de aproximativ două miliarde de euro și spun că resursele naționale nu sunt suficiente pentru refacerea rapidă a zonelor afectate. Fenomenele meteo extreme au adus ploi torențiale, furtuni […] Articolul Ciclonul Harry lasă urme adânci în sudul Italiei. Roma solicită ajutor european apare prima dată în SafeNews.
09:00
România mai are de așteptat pentru zona euro. Mesajul premierului Ilie Bolojan de la Berlin # SafeNews
Aderarea României la zona euro nu este o prioritate imediată pentru Guvern, a declarat premierul Ilie Bolojan, miercuri, la Berlin, în cadrul unei conferințe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz. Șeful Executivului a explicat că principala piedică rămâne nivelul ridicat al deficitului bugetar. „România a avut în acești ani niște deficite foarte mari […] Articolul România mai are de așteptat pentru zona euro. Mesajul premierului Ilie Bolojan de la Berlin apare prima dată în SafeNews.
08:50
„Uniunea Europeană nu va accepta reforme mimate. Nu mai funcționează legi bifate pe hârtie, instituții redenumite și rapoarte frumoase scrise pentru Bruxelles. Statul fie funcționează, fie nu.” Este mesajul transmis de fosta deputată PAS și fostă ministră a Justiției, Olesea Stamate, într-o postare publicată pe rețelele de socializare, în contextul declarațiilor recente privind extinderea Uniunii […] Articolul Olesea Stamate despre integrarea europeană: „Statul de drept nu se mimează ” apare prima dată în SafeNews.
08:40
Escrocherie la Roma. Un vânzător din Japonia a primit bani de Monopoly pentru ceasuri Rolex # SafeNews
O afacere care părea sigură s-a transformat într-o păcăleală costisitoare pentru un vânzător din Japonia. Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, a rămas fără ceasuri de lux evaluate la 247.000 de euro, după o întâlnire aranjată în capitala Italiei. Totul a început pe Instagram, unde japonezul a publicat fotografii cu patru ceasuri de colecție. […] Articolul Escrocherie la Roma. Un vânzător din Japonia a primit bani de Monopoly pentru ceasuri Rolex apare prima dată în SafeNews.
08:30
„Sub domnia forțelor pro-occidentale, Moldova a devenit un stat polițienesc” este declarația cu care purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a deschis un nou briefing de presă, lansând critici dure la adresa autorităților de la Chișinău. Oficialul rus a susținut că presiunile asupra autonomiei Găgăuze s-au intensificat în ultima perioadă. Potrivit […] Articolul Zaharova acuză Chișinăul că a transformat Moldova într-un „stat polițienesc” apare prima dată în SafeNews.
08:20
Val de foc în sud-estul Australiei. Recorduri de temperatură și peste 100.000 de locuințe fără curent # SafeNews
Sud-estul Australiei se confruntă cu o situație critică, după ce un val de căldură extremă a dus temperaturile aproape de 50 de grade Celsius și a intensificat incendiile de vegetație. Autoritățile spun că este unul dintre cele mai dificile episoade din ultimii ani. În statul Victoria, ziua de marți, 27 ianuarie 2026, a stabilit noi […] Articolul Val de foc în sud-estul Australiei. Recorduri de temperatură și peste 100.000 de locuințe fără curent apare prima dată în SafeNews.
08:10
După șase luni petrecute într-una dintre cele mai sensibile regiuni ale Balcanilor, 41 de militari ai Armatei Naționale au revenit vineri în țară, odată cu încheierea misiunii de menținere a păcii din Kosovo. Militarii au fost dislocați în cadrul operațiunii KFOR, coordonată de NATO, și au activat alături de contingente din alte state partenere. Echipa […] Articolul Misiune încheiată în Kosovo. Militarii moldoveni revin după șase luni sub comandă NATO apare prima dată în SafeNews.
08:00
Moartea lui Alexander Adarich, bancher ucrainean cu cetățenie română, ridică semne serioase de întrebare pentru anchetatorii italieni. Bărbatul de 54 de ani a fost găsit fără viață în curtea unui Airbnb de lux din centrul Milano, iar cazul este tratat ca o posibilă crimă mascată în sinucidere. Tragedia s-a produs pe 23 ianuarie, într-un imobil […] Articolul Bancher ucrainean cu pașaport românesc, găsit fără viață în condiții suspecte la Milano apare prima dată în SafeNews.
08:00
Încetarea ostilităților pentru 52 de zile este solicitarea lansată de Organizația Națiunilor Unite și de organizatorii Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano, înainte de startul competițiilor. Apelul vizează o pauză a conflictelor armate la nivel global, într-o perioadă marcată de tensiuni și războaie active. Inițiativa este susținută printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU. […] Articolul 52 de zile de pauză a conflictelor. Apelul ONU înainte de Olimpiada de iarnă apare prima dată în SafeNews.
Ieri
07:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urmează să aprobe noile tarife la gazele naturale în ședința din 3 februarie. Decizia vine după cererea de ajustare depusă de Energocom în seara zilei de 29 ianuarie. Noile tarife vor fi aplicate după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial. ANRE precizează că acestea nu se vor aplica retroactiv. Conform […] Articolul Gazele naturale se pot ieftini. Noua decizie ANRE, așteptată pe 3 februarie apare prima dată în SafeNews.
07:30
Un fragment al unei rachete chineze a reintrat necontrolat în atmosfera Pământului și s-a dezintegrat, cel mai probabil, deasupra Oceanului Indian. Obiectul este identificat ca ZQ-3 R/B. Evenimentul s-a produs joi, 29 ianuarie. Potrivit Centrului Operațional SSA din cadrul Agenția Spațială Poloneză, ultima traiectorie cunoscută a obiectului a traversat Oceanul Atlantic, Europa, Asia și Oceanul […] Articolul Rămășițele unei rachete din China s-au dezintegrat deasupra Oceanului Indian apare prima dată în SafeNews.
07:20
Actuala deputată PAS, Victoria Belous, a explicat cum ea și soțul ei au ajuns proprietarii unor imobile evaluate la peste 10 milioane de lei, în ciuda faptului că pentru mulți moldoveni, astfel de sume par de neimaginat. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast moderat de Nata Albot, relatează bani.md. Întrebată cum este să fii […] Articolul VIDEO | Sfaturi despre îmbogățire legală, oferite de fosta ministră a Finanțelor apare prima dată în SafeNews.
07:10
Asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA, Christopher Smith, a vizitat vineri Tiraspolul și s-a întâlnit cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, care a declarat că „obținerea păcii pe malurile Nistrului este de mare valoare, astfel încât procesul de negocieri trebuie să continue”. Krasnoselski a afirmat că „înghețarea negocierilor de către Republica Moldova în 2019” […] Articolul Reprezentant al Departamentului de Stat al SUA, discuții cu liderul de la Tiraspol apare prima dată în SafeNews.
30 ianuarie 2026
17:10
Deținutul care a evadat astăzi în timp ce era escortat la audieri a fost reținut de poliție în sectorul Buiucani al capitalei. Potrivit informațiilor oficiale, este vorba despre un tânăr de 22 de ani, care a fost localizat și reținut la scurt timp după evadare. Acesta este cercetat penal într un dosar de furt. După […] Articolul Tânărul evadat de sub escortă, capturat la Buiucani apare prima dată în SafeNews.
17:00
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, vizat într-o nouă cauză penală pornită pentru tortură și tratamentul inuman sau degradant, a fost plasat în izolator pentru 20 de zile. Hotărârea a fost pronunțată vineri, 30 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău. Ciochină este bănuit de faptul că, acum șase ani, a agresat un bărbat cu dizabilități. Joi, […] Articolul Nicanor Ciochină, trimis în izolator pentru 20 de zile apare prima dată în SafeNews.
15:20
Un deținut din Penitenciarul nr. 13 a evadat, anunță poliția. Potrivit unui comunicat, individul era escortat pentru audieri într-o cauză penală în care figurează. La un moment dat, acesta ar fi reușit să fugă de polițistul care îl însoțea. La moment, sunt întreprinse toate acțiunile de localizare și reținere a deținutului. Totodată, conducerea Inspectoratului General […] Articolul Alertă în capitală după evadarea unui deținut apare prima dată în SafeNews.
15:20
Doi moldoveni, acuzați de mercenariat în rândurile „Wagner”. Riscă ani grei de închisoare # SafeNews
Trei persoane, printre care doi moldoveni și un ucrainean, sunt cercetate penal de autoritățile de la Kiev după ce au luptat în războiul din Ucraina, fiind membri ai grupului paramilitar „Wagner”. Potrivit Procuraturii Generale din Ucraina, cei doi moldoveni sunt suspectați de mercenariat și riscă până la 10 ani de închisoare, iar ucraineanul este acuzat […] Articolul Doi moldoveni, acuzați de mercenariat în rândurile „Wagner”. Riscă ani grei de închisoare apare prima dată în SafeNews.
14:30
VIDEO | Cele 20 de secunde în care un Su-25 ucrainean se destramă în aer, lovit de o rachetă rusească # SafeNews
Incidentul a avut loc în 2024, cel mai probabil deasupra Donețk-ului, și este neclar de ce imaginile au apărut abia acum, scrie publicația The War Zone. O cameră montată pe aripa unui avion de luptă Su-25 Frogfoot al Forțelor Aeriene Ucrainene a înregistrat prăbușirea dramatică a aeronavei, lovită aparent de o rachetă aer-aer rusească, posibil lansată […] Articolul VIDEO | Cele 20 de secunde în care un Su-25 ucrainean se destramă în aer, lovit de o rachetă rusească apare prima dată în SafeNews.
14:30
Cinci vameși reținuți miercuri au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, în urma deciziei judecătorului de instrucție, la demersul procurorilor. Aceștia sunt vizați într-un dosar de corupție sistemică instrumentat de Centrul Național Anticorupție și procurorii din municipiul Cahul. În cazul unui funcționar a fost dispus arest la domiciliu, iar un alt figurant […] Articolul Vameși reținuți de CNA, măsura arestului aplicată pentru cinci persoane apare prima dată în SafeNews.
14:30
Primul caz de virus Chikungunya diagnosticat în România a fost confirmat la un bărbat de aproximativ 50 de ani. Boala, transmisă prin mușcătura de țânțar, este rară în Europa și întâlnită mai ales în Africa și America de Sud. „Ar trebui să rămânem liniștiți, pentru că, până la urmă, acest virus Chikungunya se numește astfel […] Articolul Virusul Chikungunya ajunge în România, autoritățile confirmă primul caz apare prima dată în SafeNews.
14:20
Situația R. Moldova în domeniul controlului armelor mici și ușoare (SALW), în contextul războiului din Ucraina și al riscurilor sporite de trafic ilicit de arme, a fost prezentată în cadrul reuniunii EAPC. Informațiile au fost expuse de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Bejan, în cadrul unei reuniuni dedicate evoluțiilor și inițiativelor în […] Articolul R. Moldova a prezentat la reuniunea NATO măsurile de control al armelor mici și ușoare. apare prima dată în SafeNews.
14:10
Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cea mai severă contracție din ultimii 15 ani și a atins un minim istoric al numărului de tranzacții. Declarațiile au fost făcute de Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS Viitorul, vineri, 30 ianuarie 2026, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”. Potrivit […] Articolul Piața imobiliară a intrat în comă. Cel mai slab an din ultimii 15 ani apare prima dată în SafeNews.
14:10
Cooperarea bilaterală, discutată la întâlnirea ministrului Finanțelor cu ambasadoarea Austriei # SafeNews
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Austria în Republica Moldova, E.S. Stella Avallone. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor moldo-austriece și cooperarea în domenii strategice precum economia, gestionarea riscurilor, securitatea socială și atragerea investițiilor. La fel, în cadrul discuțiilor, ministrul Finanțelor a menționat prioritățile instituției pentru perioada următoare, inclusiv modernizarea politicilor […] Articolul Cooperarea bilaterală, discutată la întâlnirea ministrului Finanțelor cu ambasadoarea Austriei apare prima dată în SafeNews.
14:00
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul municipal Chișinău îl acuză pe primarul Ion Ceban de incompetență și management defectuos al capitalei. Declarațiile au fost făcute de președinta fracțiunii, Zinaida Popa, în cadrul unei conferințe de presă, în care a criticat lipsa unui buget municipal aprobat și modul în care sunt gestionate problemele orașului, transmite […] Articolul PAS cere adoptarea bugetului municipal și critică administrația capitalei apare prima dată în SafeNews.
14:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un Cod Galben de vânt puternic, valabil în unele regiuni din sudul și centrul Republicii Moldova. Fenomenul va intra în vigoare începând de astăzi, 30 ianuarie, ora 18:00, și va dura până mâine, 31 ianuarie, ora 13:00. Potrivit meteorologilor, în perioada menționată, se prevăd intensificări ale vântului nordic, […] Articolul Avertizare meteo, Cod Galben de vânt în unele zone ale țării apare prima dată în SafeNews.
13:20
A doua treaptă a unei rachete chineze va reintra vineri în atmosfera Pământului și ar putea cădea în Letonia, potrivit estimărilor. Însă și Lituania este pregătită să reacționeze dacă situația se va schimba. Directorul general al serviciului lituanian Air Navigation, Saulius Batavicius, a declarat că dispecerii aerieni monitorizează atent situația și coordonează acțiunile cu autoritățile […] Articolul Statele baltice în alertă după avertismentul privind o rachetă chineză apare prima dată în SafeNews.
13:10
Activitatea postului vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, a fost suspendată temporar după depistarea unui obiect suspect în bagajul unui pasager. Potrivit informațiilor oficiale, un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 63 de ani, care se deplasa cu automobilul personal, s-a prezentat la controlul vamal. În timpul verificărilor efectuate de funcționarii vamali, […] Articolul ULTIMA ORĂ | Postul vamal Tudora, închis după depistarea unui obiect suspect apare prima dată în SafeNews.
13:10
După mai bine de două decenii de investigații și căutări internaționale, principalul învinuit în dosarul dublului omor de la Grătiești a fost condamnat la detenție pe viață. Decizia a fost pronunțată astăzi de instanță. Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul dublului omor comis în anul 2002, în localitatea Grătiești, precum și în mai multe atacuri […] Articolul Dublul omor de la Grătiești: Eduard Apostol, condamnat la detenție pe viață apare prima dată în SafeNews.
13:00
Un bărbat a fost găsit vinovat de finanțare ilegală a unui partid politic, adică din surse interzise de lege. Pentru aceasta el a primit o pedeapsă cu închisoarea pe o perioadă de 4 ani, cu suspendare condiționată a pedepsei pe un termen de probațiune de 3 ani. Sentința a fost pronunțată joi, 29 ianuarie, de […] Articolul Dosar de finanțare ilegală, condamnat pentru susținerea Partidului Șansă apare prima dată în SafeNews.
13:00
Franța invocă suveranitatea națională și blochează singurul rival din Europa al Starlink să își vândă antenele de la sol # SafeNews
Roland Lescure, ministrul francez al finanțelor, a anunțat vineri că a blocat mai devreme în cursul acestei săptămâni Eutelsat să își vândă antenele terestre, invocând preocupări legate de securitatea națională în condițiile în care operatorul francez de sateliți este singurul rival european major al rețelei Starlink operate de SpaceX, compania aerospațială a lui Elon Musk, […] Articolul Franța invocă suveranitatea națională și blochează singurul rival din Europa al Starlink să își vândă antenele de la sol apare prima dată în SafeNews.
12:50
România și Italia sunt primele state europene care au impus deja o taxă logistică pe coletele Temu și Shein, sperând că astfel vor diminua invazia de colete extracomunitare cu care se confruntă Europa. În România, taxa pe coletele venite din afara UE se aplică de la 1 ianuarie și este de 25 de lei, în […] Articolul Cum ocolesc Temu și Shein taxele logistice impuse de România și Italia apare prima dată în SafeNews.
12:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că nu s-a ajuns încă la niciun compromis în ceea ce privește problema regiunii Donețk. Liderul de la Kiev a subliniat că, deși Ucraina este dispusă să facă compromisuri care să ducă la încetarea războiului, concesiile nu trebuie să aibă „nicio legătură cu modificarea integrității teritoriale”, relatează Ukrinform, citat […] Articolul Problema regiunii Donețk rămâne nerezolvată, avertisment de la Zelenski apare prima dată în SafeNews.
12:30
Mai mulți primari din nordul Republicii Moldova participă astăzi, 30 ianuarie, la o ședință organizată la Guvern despre dezvoltarea orașelor din Republica Moldova, începând cu ora 13:00. Guvernul, însă, neagă existența unei ședințe. Informația a fost confirmată pentru NordNews de către șase primari din nordul țării. „Am fost invitați la consultări. Urmează să discutăm despre […] Articolul Guvernul neagă o ședință, primarii susțin contrariul apare prima dată în SafeNews.
12:30
Un spațiu public din capitala României va purta numele fostului deputat și deținut politic Ilie Ilașcu, care s-a stins din viață în noiembrie 2025. Decizia a fost luată joi în unanimitate de Consiliul General al municipiului București, transmite IPN. Potrivit hotărârii, „Piața Ilie Ilașcu” va fi amenajată la intersecția străzii Ion Coravu cu aleea Pan […] Articolul Gest de recunoaștere la București, un spațiu public va purta numele lui Ilie Ilașcu apare prima dată în SafeNews.
12:20
Cum își câștigă fructele din Moldova locul pe piețele externe. Pavel Vieru: „Fără certificări, accesul la export este limitat” # SafeNews
Republica Moldova își consolidează poziția pe piețele externe prin exportul de fructe, unde standardele de calitate și certificările internaționale devin decisive, scrie bbc.com. Cu mult înainte ca vinurile moldovenești să ajungă peste hotare, dealurile țării au fost cultivate cu livezi de pomi fructiferi și nuci. Astăzi, merele, prunele, cireșele și nucile rămân printre principalele produse […] Articolul Cum își câștigă fructele din Moldova locul pe piețele externe. Pavel Vieru: „Fără certificări, accesul la export este limitat” apare prima dată în SafeNews.
11:50
Grădinițele din municipiul Chișinău vor funcționa după un program redus vineri, 30 ianuarie, și luni, 2 februarie, a anunțat Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a Primăriei Chișinău. Potrivit deciziei, în cele două zile, instituțiile preșcolare își vor încheia activitatea la ora 16:00. „Măsura este una preventivă și a fost luată din cauza riscului […] Articolul Grădinițele din capitală trec la program redus apare prima dată în SafeNews.
11:40
Rusia a atacat Ucraina în cursul nopţii cu o rachetă Iskander şi 111 drone, afirmă Kievul. Trump declarase că Putin a acceptat să-şi înceteze atacurile timp de o săptămână # SafeNews
Ruşii au atacat Ucraina cu o rachetă balistică „Iskander-M” şi 111 drone, începând de joi seara, au anunţat vineri forţele aeriene ucrainene, care precizează că au reuşit să neutralizeze 80 dintre drone, dar au existat şi obiective atinse, relatează Ukrainska Pravda. „Până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât/distrus 80 de UAV inamice. Au fost […] Articolul Rusia a atacat Ucraina în cursul nopţii cu o rachetă Iskander şi 111 drone, afirmă Kievul. Trump declarase că Putin a acceptat să-şi înceteze atacurile timp de o săptămână apare prima dată în SafeNews.
11:40
Benzinăriile Lukoil din R. Moldova vor continua să funcționeze până în aprilie, în baza unei licențe speciale # SafeNews
Benzinăriile Lukoil din Republica Moldova vor continua să activeze cel puțin până în luna aprilie, în baza unei licențe suplimentare emise de OFAC (Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA). Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chișinău. Potrivit ministrului, a fost semnat un acord […] Articolul Benzinăriile Lukoil din R. Moldova vor continua să funcționeze până în aprilie, în baza unei licențe speciale apare prima dată în SafeNews.
11:30
Președintele Partidul Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, susține că Republica Moldova se află pe primul loc în Europa în ceea ce privește șocul tarifar la energia electrică, iar costurile sunt suportate direct de populație. Analiza publicată de fostul premier arată că scumpirile la electricitate au fost mai abrupte decât în orice alt stat european […] Articolul Vlad Filat, despre impactul majorării tarifelor la electricitate apare prima dată în SafeNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.