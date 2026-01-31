Rămășițele unei rachete din China s-au dezintegrat deasupra Oceanului Indian

07:30

„Mișcările acestei nave rusești sunt profund suspecte. (Este o) reamintire a amenințărilor persistente și periculoase cu care se confruntă țara noastră din partea lui Putin și a aliaților săi", au spus oficialii de la Londra, citați de Daily Telegraph. O navă rusească a fost alungată din apele teritoriale britanice de un elicopter de atac al Marinei