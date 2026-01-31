Tânăra din R. Moldova care învață câte o limbă nouă pe an: „Regula de aur este să studiez în fiecare zi măcar 10 minute”
Moldova1, 31 ianuarie 2026 10:20
Valeria Rența cunoaște, la doar 20 de ani, opt limbi străine. Pasiunea sa a început la vârsta de 12 ani, când a descoperit că limbile pot fi mai mult decât o simplă materie școlară. Acum, este studentă în anul trei la Filologie și se pregătește să devină traducătoare cu acte în regulă.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
10:40
Germania a început negocieri privind o împărtășire a apărării nucleare cu europeni, potrivit cancelarului Friedrich Merz # Moldova1
Berlinul a început negocieri cu privire la o umbrelă nucleară comună europeană, fără să renunțe la scutul nuclear american. Anunțul a fost făcut de cancelarul german Friedrich Merz, după ce administrația Trump i-a îndemnat în mai multe rânduri pe europeni la mai multă autonomie în securitatea europeană, iar apoi a bruscat NATO prin politica sa de predator vizând Groenlanda, scrie Le Figaro.
Acum 30 minute
10:20
Tânăra din R. Moldova care învață câte o limbă nouă pe an: „Regula de aur este să studiez în fiecare zi măcar 10 minute” # Moldova1
Valeria Rența cunoaște, la doar 20 de ani, opt limbi străine. Pasiunea sa a început la vârsta de 12 ani, când a descoperit că limbile pot fi mai mult decât o simplă materie școlară. Acum, este studentă în anul trei la Filologie și se pregătește să devină traducătoare cu acte în regulă.
Acum o oră
10:10
Proteste în orașe americane după uciderea a doi cetățeni: „Fără muncă, fără școală, fără cumpărături” # Moldova1
Mii de protestatari au ieșit pe străzile din Minneapolis, în semn de protest împotriva acțiunilor Biroului de Imigrație și Vamă (ICE) după împușcăturile fatale a doi cetățeni americani de către agenți federali. Proteste au avut loc și în alte orașe din Statele Unite (SUA), inclusiv New York, Los Angeles, Chicago și Washington DC, organizatorii au îndemnat americanii să nu meargă la serviciu și la școală, scrie BBC.
09:50
Tourism & Travel Expo 2026 | Pensiunile din R. Moldova își prezintă ofertele atractive pentru turiști # Moldova1
Pentru o vacanță interesantă nu este nevoie să plecăm peste hotare. Pensiunile din Republica Moldova vin cu oferte tot mai atractive și propun turiștilor diverse activități, de la drumeții prin locuri pitorești până la ateliere de meșteșugărit. Cei care își doresc să-și planifice o escapadă din oraș au mers la Centrul Expozițional Moldexpo, unde se desfășoară un târg de profil ce pune accent pe promovarea turismului local.
Acum 2 ore
09:30
Polei și ghețuș pe drumurile naționale. Șoferii, îndemnați să se informeze din timp despre condițiile de circulație # Moldova1
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În zonele de nord, centru și sud s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare, iar partea carosabilă este umedă, pe alocuri persistă polei și ghețuș.
Acum 4 ore
08:40
Implicarea părinților în realizarea temelor pentru acasă: Unde se oprește ajutorul adultului și începe responsabilitatea copilului # Moldova1
Ajutorul oferit de părinți copiilor în realizarea temelor pentru acasă este important, însă întrebarea este până unde ar trebui să ajungă acest sprijin? Specialiștii atrag atenția asupra necesității unui echilibru delicat între susținere și autonomie.
Acum 12 ore
21:50
Fanfara „Hasnaș” din Hăsnășenii Mari riscă să rămână fără sala de repetiții. Primăria cere eliberarea spațiului # Moldova1
Fanfara „Hasnaș” din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, riscă să rămână fără spațiul în care își desfășoară repetițiile, după ce primara localității a emis o somație privind eliberarea încăperii și a pus lacăt la ușă. Decizia a stârnit nemulțumirea membrilor ansamblului și a localnicilor, însă autoritățile locale susțin că spațiul este ocupat abuziv și că nu sunt acoperite cheltuielile de întreținere.
Acum 24 ore
21:30
Val de violență în Rusia: soldați întorși de pe frontul din Ucraina, acuzați de crime grave împotriva civililor # Moldova1
Soldații ruși care se întorc de pe frontul din Ucraina sunt implicați într-un număr tot mai mare de infracțiuni grave, inclusiv omoruri și acte de violență extremă, arată investigațiile realizate de jurnaliști independenți. Cel mai des, victimele sunt rude apropiate, în special femei și copii. Autoritățile ruse evită să vorbească public despre amploarea fenomenului, însă datele apărute în spațiul public indică o situație alarmantă.
21:10
Instanțe fără judecători. Iachimovschi: „Imaginea judecătorului și procurorului a fost distrusă nemeritat în R. Moldova” # Moldova1
Instanțele de judecată și procuraturile din R. Moldova se confruntă cu o lipsă acută de specialiști. Una dintre cauze este evaluarea externă, reforma menită să curețe sistemul de elementele corupte, iar alta – faptul că aceste profesii ar fi devenit neatractive.
21:10
Femeia care a agresat o magistrată de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost reținută pentru 72 de ore, au vineri, 30 ianuarie confirmat autoritățile. Incidentul s-a produs după ce aceasta, nemulțumită de o decizie într-un dosar civil în care era parte reclamantă, a atacat judecătoarea chiar în incinta instanței.
20:40
Condiții meteo dificile | Drumurile naționale rămân practicabile, dar riscul de polei crește # Moldova1
Condițiile meteo de iarnă continuă să afecteze circulația rutieră în Republica Moldova, iar autoritățile mențin starea de alertă pe fondul riscurilor sporite de polei, ghețuș și vânt puternic. Drumurile naționale rămân, în mare parte, practicabile, însă traficul se desfășoară cu dificultate pe anumite sectoare, situația fiind monitorizată permanent de instituțiile responsabile.
20:20
Doi ucraineni, salvați din Munții Maramureșului după ce au rătăcit zile întregi prin nămeți # Moldova1
Doi cetățeni ucraineni, care au fugit din calea războiului, au fost salvați în Munții Maramureșului din România, după ce au rătăcit timp de câteva zile prin nămeți, fără hrană și provizii. Flămânzi și epuizați, bărbații au apelat numărul unic de urgență 112, cerând ajutor.
20:00
Europa caută să-și diversifice sursele de gaze pe fondul dependenței de LNG-ul american și al tensiunilor geopolitice # Moldova1
Europa se confruntă din nou cu riscuri majore privind securitatea energetică, după ce dependența de livrările de gaze naturale lichefiate (LNG) din Statele Unite începe să fie privită drept o vulnerabilitate strategică. Situația apare la patru ani de la criza energetică declanșată de invazia Rusiei în Ucraina, când UE a fost nevoită să înlocuiască rapid gazul rusesc, scrie Boolmberg.
19:40
Condițiile meteo de iarnă mențin riscuri în trafic. Situația este monitorizată la nivel național # Moldova1
Lapovița, ninsoarea, ghețușul și poleiul îngreunează, la această oră, circulația rutieră pe mai multe drumuri din Republica Moldova. În acest context, Poliția Republicii Moldova avertizează șoferii asupra riscurilor din trafic, iar Serviciul național unic 112 îndeamnă cetățenii să utilizeze responsabil numărul de urgență, în condițiile în care volumul urgențelor este în creștere.
19:00
Lapovița, ninsoarea, ghețușul și poleiul îngreunează, la această oră, circulația rutieră pe mai multe drumuri din Republica Moldova. În acest context, Poliția Republicii Moldova avertizează șoferii asupra riscurilor din trafic, iar Serviciul național unic 112 îndeamnă cetățenii să utilizeze responsabil numărul de urgență, în condițiile în care volumul urgențelor este în creștere.
18:50
Armata rusă a lansat, în noaptea de joi spre vineri, 30 ianuarie, un atac masiv asupra Ucrainei, folosind 111 drone de atac și o rachetă balistică Iskander-M, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Potrivit autorităților militare, racheta și 25 de drone au lovit 15 locații, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană au reușit să doboare sau să neutralizeze 80 de aparate de zbor. Atacurile au continuat și pe parcursul zilei.
18:20
Douăsprezece state, inclusiv Germania, Italia, Canada și România, au avertizat asupra riscului crescut al unui accident nuclear în Ucraina, la o sesiune specială a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) desfășurată vineri la Viena, relatează agenția DPA.
18:20
Condițiile meteo dificile din seara zilei de vineri, 30 ianuarie, - lapoviță, ninsoare, ghețuș și polei - îngreunează circulația rutieră pe mai multe drumuri din Republica Moldova. În acest context, Poliția Republicii Moldova avertizează șoferii asupra riscurilor din trafic, iar Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 îndeamnă cetățenii să utilizeze responsabil numărul de urgență, în condițiile în care volumul apelurilor este în creștere.
18:10
Confort termic sporit și facturi mai mici: trei blocuri din Chișinău vor fi reabilitate energetic cu bani de la stat # Moldova1
Trei blocuri locative din Chișinău vor fi renovate și eficientizate energetic în cadrul programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM). Contractele cu administratorii imobilelor au fost semnate pe 30 ianuarie.
17:50
Deținutul de la Penitenciarul nr. 13, care a evadat în timp ce era escortat la audieri, a fost reținut la Buiucani # Moldova1
Deținutul de la Penitenciarul nr. 13 din capitală, care a evadat astăzi în timp ce era escortat pentru a fi audiat într-un dosar penal, a fost reținut după câteva ore de căutări. Este vorba despre un tânăr de 22 de ani cercetat penal pentru furt.
17:40
Djokovic și Alcaraz s-au calificat în finală la Australian Open după partide incendiare de 5 seturi # Moldova1
Semifinale electrizante la turneul de Mare Șlem de la Australian Open. Tenismanul sârb Novak Djokovic, care a câștigat această competiție de 10 ori până acum, l-a învins în 5 seturi pe italianul Jannik Sinner. Adversarul lui din finală va fi spaniolul Carlos Alcaraz, care a dispus de germanul Alexander Zverev, la fel, într-o partidă incendiară de 5 seturi.
17:30
Tarifele la gaze vor fi decise pe 3 februarie: propunerile Energocom nu includ componenta de corectare # Moldova1
Tarifele la gaze propuse de furnizorul național Energocom nu includ componenta de corectare, așa-numitele devieri pentru anul trecut, care urmează să fie stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Ajustarea finală va fi decisă în ședința anunțată pentru 3 februarie, când va fi cunoscut noul tarif la gaze.
17:30
Nicanor Ciochină, 20 de zile de arest preventiv în dosarul privind aplicarea torturii: „Nu este nimic adevărat” # Moldova1
Fostul primar de Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, cercetat pentru fapte de torturǎ, va sta 20 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, pe 30 ianuarie, la solicitarea procurorilor.
17:20
„Dispozitiv electronic confecționat artizanal”: Obiectul suspect descoperit la vama Tudora nu reprezintă pericol # Moldova1
Obiectul suspect, găsit astăzi în bagajul unui ucrainean care încerca să intre în R. Moldova prin punctul de trecere a frontierei de la Tudora, raionul Ștefan Vodă, nu este periculos, anunță oamenii legii, după încheierea verificărilor efectuate de geniști.
17:10
„Probabil, cel mai mare jaf descoperit într-un ocol silvic”: Peste 1.000 de arbori, tăiați ilegal la Ghidighici # Moldova1
Un control inopinat dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a scos la iveală amploarea tăierilor ilegale la Ocolul Silvic Ghidighici din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. Inspectorii de mediu au identificat 1.007 arbori tăiați fără acte permisive. Mai mult, cei implicați au încercat să ascundă urmele, incendiind cauciucuri pe cioatele rămase în urma defrișărilor ilegale.
16:50
Cum și-au făcut loc brandurile moldovenești pe platforma BBC: „Am fost insistenți și foarte creativi” # Moldova1
Produsele create în Republica Moldova, recunoscute pentru unicitatea și calitatea lor, au început să fie promovate pe piețele internaționale. Patru branduri autohtone din industria modei sunt acum prezente pe platforma britanică de comerț online Wolf & Badger, în urma unei colaborări cu BBC, iar primele vânzări au ajuns deja în Regatul Unit, SUA și America Latină.
16:40
Nicky Cleșcenco își va continua cariera în prima divizie a fotbalului scoțian. Mijlocașul a semnat cu FC Kilmarnock. Clubul din Scoția a anunțat că fotbalistul moldovean a semnat un contract valabil până în vara anului 2027. Nicky Cs-a transferat de la Zimbru Chișinău la unul dintre cele mai vechi cluburi de fotbal din Scoția, fondat hât în anul 1869. Fotbalistul care poate evolua ca extremă-stânga a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2027, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.
16:30
CSM a sesizat Curtea Constituțională: Modificările la Legea vetting-ului ar putea afecta independența judecătorilor # Moldova1
Modificările operate la Legea privind evaluarea extraordinară a judecătorilor ar putea influența principiul independenței justiției, motiv pentru care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să sesizeze Curtea Constituțională. Sesizarea vizează amendamentele care extind, cu aplicare retroactivă din 1 ianuarie 2017, categoria magistraților supuși evaluării externe obligatorii, incluzând judecători care au examinat cauze de corupție.
16:30
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a intensificat controalele asupra motorinei importate în Republica Moldova, pentru a preveni plasarea pe piață a produselor petroliere neconforme și pentru a proteja consumatorii.
16:20
A military conflict between the United States and Iran would yield consequences far more devastating than recent wars in the Middle East, warned international relations expert Ioana Constantin-Bercean. Speaking on Moldova 1’s "ÎN CONTEXT" on January 29, she emphasized Iran’s pivotal role in the global hierarchy, noting that any escalation would likely draw direct support from China and Russia.
16:10
Reducerea tarifelor la gaze, determinată de scăderea prețurilor internaționale, dar întârziată la nivel național, spun experții # Moldova1
Reducerea tarifelor la gaze vine într-un context favorabil, dar are loc cu tergiversări birocratice și minimizează beneficiile pentru consumatori. Expertul în politici economice de la WatchDog, Eugen Muravschi, a punctat, la Moldova 1, că prețurile la gaz au scăzut în ultimele șase luni pe piețele internaționale.
16:00
„Dispozitiv electronic confecționat artizanal”: Obiectul suspect descoperit la vama Tudora nu reprezentă pericol # Moldova1
Obiectul suspect, găsit astăzi în bagajul unui ucrainean care încerca să intre în R. Moldova prin punctul de trecere a frontierei de la Tudora, raionul Ștefan Vodă, nu este periculos, anunță oamenii legii, după încheierea verificărilor efectuate de geniști.
16:00
Inspectorii verifică motorina importată la Leușeni și Giurgiulești. Sunt prelevate probe înainte de a ajunge pe piață # Moldova1
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a intensificat controalele asupra motorinei importate în Republica Moldova, pentru a preveni plasarea pe piață a produselor petroliere neconforme și pentru a proteja consumatorii.
15:50
Propunerile fracțiunii PAS din CMC pentru a vota bugetul capitalei pentru anul 2026: „Lăsați show-ul” # Moldova1
Bani în plus pentru domeniul educației, pentru sprijinirea familiilor în perioada rece a anului și pentru remunerarea asistenților personali. Consilierii municipali ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și-au reafirmat, pe 30 ianuarie, condițiile pe înaintate administrației capitalei pentru a vota bugetul Chișinăului pentru anul 2026.
15:20
Un deținut de la Penitenciarul nr.13 a reușit să fugă în timp ce era escortat pentru audieri # Moldova1
Un deținut de la Penitenciarul nr. 13 din capitală a evadat în timp ce era escortat pentru a fi audiat într-un dosar penal. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a inițiat o anchetă de serviciu pentru a stabili dacă omul legii care-l însoțea pe deținut nu era în cârdășie cu ultimul.
15:20
Au venit pe lume prea devreme, dar au câștigat lupta pentru viață: Poveștile copiilor născuți prematur în R. Moldova # Moldova1
Aproximativ cinci la sută dintre copiii care se nasc în Republica Moldova vin pe lume mai devreme decât termenul stabilit. Doar în anul 2024, circa 1.500 de bebeluși s-au născut cu greutate foarte mică, însă mulți dintre ei au reușit să depășească startul dificil și să se dezvolte normal. Potrivit datelor statistice, numărul nașterilor premature este în descreștere, fenomen explicat atât prin scăderea natalității în general, cât și prin progresele medicinei perinatale.
15:10
Un deținut de la Incident la Penitenciarul nr.13 a reușit să fugă în timp ce era escortat pentru audieri # Moldova1
Un deținut de la Penitenciarul nr. 13 din capitală a evadat în timp ce era escortat pentru a fi audiat într-un dosar penal. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a inițiat o anchetă de serviciu pentru a stabili dacă omul legii care-l însoțea pe deținut nu era în cârdășie cu ultimul.
15:10
Real Madrid revine la Lisabona după ce în urmă cu câteva zile a pierdut cu 2:4 pe terenul „vulturilor” # Moldova1
Real Madrid revine la Lisabona... după ce a pierdut în fața Benficăi în ultima partidă din grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal, jucată miercuri. Cele două echipe se vor întâlni în dublă manșă pentru calificarea în optimile de finală. Tragerea la sorți pentru play-off-ul de calificare în optimile ale Ligii Campionilor s-a desfășurat la sediul UEFA din orașul elvețian Nyon. Ironia sorții, Benfica Lisabona și Real Madrid se vor înfrunta din nou, de data această în dublă manșă.
15:10
„Să vină la Kiev, dacă îndrăznește”: Răspunsul lui Zelenski pentru Putin care îl invită la Moscova să discute despre pace # Moldova1
Ucraina este gata să răspundă în mod similar, dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii energetice a țării, care au aruncat capitala Kiev în frig, a declarat vineri, 30 ianuarie, președintele Volodimir Zelenski, adăugând însă că nu există un armistițiu oficial între cele două țări.
15:00
Rețea de agenți ruși, destructurată la Odesa: Suspecții intenționau să arunce în aer mașini și locuințe ale militarilor ucraineni # Moldova1
Trei bărbați care pregăteau atacuri teroriste în centrul orașului Odesa au fost reținuți de oamenii legii din satul vecin. Aceștia ar fi agenți ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) de la Moscova și intenționau să arunce în aer locuințe și automobile ale militarilor ucraineni, a anunțat vineri, 30 ianuarie. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).
14:40
CSM a sesizat Curtea Constituțională: Modificările la Legea vettingului ar putea afecta independența judecătorilor # Moldova1
Modificările operate la Legea privind evaluarea extraordinară a judecătorilor ar putea influența principiul independenței justiției, motiv pentru care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să sesizeze Curtea Constituțională. Sesizarea vizează amendamentele care extind, cu aplicare retroactivă din 1 ianuarie 2017, categoria magistraților supuși evaluării externe obligatorii, incluzând judecători care au examinat cauze de corupție.
14:20
Piața imobiliară, la minimul ultimilor 15 ani: „Nu se vinde nici în Chișinău, nici în țară” # Moldova1
Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cea mai severă scădere din ultimii 15 ani, cu doar 31.200 de tranzacții la nivel național, față de 45.200 în 2024. Cel mai afectat segment este cel al apartamentelor din municipiul Chișinău, potrivit expertului Veaceslav Ioniță, de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.
14:20
Rețea de agenți ruși, destructurată la Odesa: Suspecții intenționau arunce în aer mașini și locuințe ale militarilor ucraineni # Moldova1
Trei bărbați care pregăteau atacuri teroriste în centrul orașului Odesa au fost reținuți de oamenii legii din satul vecin. Aceștia ar fi agenți ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) de la Moscova și intenționau să arunce în aer locuințe și automobile ale militarilor ucraineni, a anunțat vineri, 30 ianuarie. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).
14:10
A ucis doi soți pentru 200.000 de lei. Un bărbat de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, a fost condamnat, pe 30 ianuarie, la detenție pe viață pentru un dublu omor comis acum aproape 24 de ani, precum și pentru alte infracțiuni comise în perioada anilor 1999 - 2025.
13:40
Victoria Furtună incită Găgăuzia „să apere suveranitatea R. Moldova”. Expert: „Teze propagandistice, reciclate din manualul Kremlinului” # Moldova1
Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, interzis la alegerile parlamentare din toamna anului 2025 din cauza unor finanțări dubioase, îndeamnă locuitorii din Găgăuzia să „apere suveranitatea” R. Moldova. Experții întrevăd „teze propagandistice ale Kremlinului” în declarațiile politicianei.
13:30
Apel de proiecte pentru infrastructura de cercetare universitară: 9.5 milioane de euro, „cea mai mare investiție din ultimul deceniu” # Moldova1
Cercetarea universitară din Republica Moldova va beneficia de o finanțare de 9.5 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii. Ministerul Educației și Cercetării a lansat vineri, 30 ianuarie, un apel de propuneri de proiecte destinat universităților publice, prin care vor fi finanțate dotări, echipamente și facilități de cercetare, în cadrul celei mai mari investiții publice din ultimul deceniu în acest domeniu, cu sprijinul Băncii Mondiale.
13:20
Valvă aortică de jumătate de milion de lei, implantată unui pacient, la Chișinău: Costurile, acoperite de CNAM # Moldova1
O persoană din R. Moldova, care suferea de stenoză aortică severă, a primit, recent, o nouă șansă la viață, după ce medicii de la Institutul de Cardiologie din Chișinău i-au implantat o valvă aortică autoexpandabilă transcateter (TAVI). Costul valvei a depășit jumătate de milion de lei, iar banii au fost achitați de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
13:20
Italia este în febra pregătirilor pentru ediția a 25-a a Jocurilor Olimpice de iarnă. Localnicii din orașul Milano sunt entuziasmați și speră să vadă un adevărat spectacol al sportului. Marele eveniment va dura 17 zile și va fi transmis în direct și în exclusivitate de Moldova 1 și Moldova 2.
13:10
Alertă la intrarea în țară: obiect suspect, descoperit într-un automobil. Au intervenit geniștii # Moldova1
În prezent, la postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, intervin geniștii, după ce în automobilul unui cetățean ucrainean a fost descoperit un obiect care ar putea fi un dispozitiv exploziv.
12:40
Direcția Cultură a Primăriei Chișinău examinează o inițiativă de redenumire a unei străzi sau a unui scuar în memoria lui Ilie Ilașcu # Moldova1
Propunerea de a redenumi o stradă sau un scuar din municipiul Chișinău, ori de a edifica un monument în cinstea eroului Ilie Ilașcu a ajuns pe masa Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a capitalei. Anunțul a fost făcut de consilierul municipal al Mișcării Alternativa Națională (MAN), Cornel Pântea, pe 30 ianuarie.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.