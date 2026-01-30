Soldați ruși întorși de pe front, implicați într-un val de infracțiuni violente
Radio Moldova, 30 ianuarie 2026 21:30
Soldații ruși care se întorc de pe frontul din Ucraina sunt implicați într-un număr tot mai mare de infracțiuni grave, inclusiv omoruri și acte de violență extremă, arată investigațiile realizate de jurnaliști independenți. Cel mai des, victimele sunt rude apropiate, în special femei și copii. Autoritățile ruse evită să vorbească public despre amploarea fenomenului, însă datele apărute în spațiul public indică o situație alarmantă.
• • •
Dispută între primărie și fanfara „Hasnaș”. Artiștii riscă să rămână fără spațiul de repetiții # Radio Moldova
Fanfara „Hasnaș” din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, riscă să rămână fără spațiul în care își desfășoară repetițiile, după ce primara localității a emis o somație privind eliberarea încăperii și a pus lacăt la ușă. Decizia a stârnit nemulțumirea membrilor ansamblului și a localnicilor, însă autoritățile locale susțin că spațiul este ocupat abuziv și că nu sunt acoperite cheltuielile de întreținere.
Ex-procuror: „Atunci când strigăm în toată lumea că avem cea mai coruptă justiție, nu vom avea investiții niciodată” # Radio Moldova
Instanțele de judecată și procuraturile din R. Moldova se confruntă cu o lipsă acută de specialiști. Una dintre cauze este evaluarea externă, reforma menită să curețe sistemul de elementele corupte, iar alta – faptul că aceste profesii ar fi devenit neatractive.
Femeia care a agresat o magistrată de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost reținută pentru 72 de ore, au vineri, 30 ianuarie confirmat autoritățile. Incidentul s-a produs după ce aceasta, nemulțumită de o decizie într-un dosar civil în care era parte reclamantă, a atacat judecătoarea chiar în incinta instanței.
Condițiile meteo de iarnă continuă să afecteze circulația rutieră în Republica Moldova, iar autoritățile mențin starea de alertă pe fondul riscurilor sporite de polei, ghețuș și vânt puternic. Drumurile naționale rămân, în mare parte, practicabile, însă traficul se desfășoară cu dificultate pe anumite sectoare, situația fiind monitorizată permanent de instituțiile responsabile.
Doi cetățeni ucraineni, care au fugit din calea războiului, au fost salvați în Munții Maramureșului din România, după ce au rătăcit timp de câteva zile prin nămeți, fără hrană și provizii. Flămânzi și epuizați, bărbații au apelat numărul unic de urgență 112, cerând ajutor.
Europa caută alternative la gazul american, pe fondul riscurilor geopolitice și al presiunilor politice # Radio Moldova
Europa se confruntă din nou cu riscuri majore privind securitatea energetică, după ce dependența de livrările de gaze naturale lichefiate (LNG) din Statele Unite începe să fie privită drept o vulnerabilitate strategică. Situația apare la patru ani de la criza energetică declanșată de invazia Rusiei în Ucraina, când UE a fost nevoită să înlocuiască rapid gazul rusesc, scrie Boolmberg.
Condiții meteo dificile: Circulație îngreunată pe mai multe drumuri naționale, restricții pentru camioane # Radio Moldova
Lapovița, ninsoarea, ghețușul și poleiul îngreunează, la această oră, circulația rutieră pe mai multe drumuri din Republica Moldova. În acest context, Poliția Republicii Moldova avertizează șoferii asupra riscurilor din trafic, iar Serviciul național unic 112 îndeamnă cetățenii să utilizeze responsabil numărul de urgență, în condițiile în care volumul urgențelor este în creștere.
Armata rusă a lansat, în noaptea de joi spre vineri, 30 ianuarie, un atac masiv asupra Ucrainei, folosind 111 drone de atac și o rachetă balistică Iskander-M, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Potrivit autorităților militare, racheta și 25 de drone au lovit 15 locații, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană au reușit să doboare sau să neutralizeze 80 de aparate de zbor. Atacurile au continuat și pe parcursul zilei.
Condiții meteo dificile: Serviciul 112 îndeamnă populația să utilizeze numărul de urgență doar în cazuri reale # Radio Moldova
Lapovița, ninsoarea, ghețușul și poleiul îngreunează, la această oră, circulația rutieră pe mai multe drumuri din Republica Moldova. În acest context, Poliția Republicii Moldova avertizează șoferii asupra riscurilor din trafic, iar Serviciul național unic 112 îndeamnă cetățenii să utilizeze responsabil numărul de urgență, în condițiile în care volumul urgențelor este în creștere.
Douăsprezece state, inclusiv Germania, Italia, Canada și România, au avertizat asupra riscului crescut al unui accident nuclear în Ucraina, la o sesiune specială a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) desfășurată vineri la Viena, relatează agenția DPA.
ATENȚIE | Condiții meteo dificile: drumuri alunecoase, trafic îngreunat și apel la prudență # Radio Moldova
Condițiile meteo dificile din seara zilei de vineri, 30 ianuarie, - lapoviță, ninsoare, ghețuș și polei - îngreunează circulația rutieră pe mai multe drumuri din Republica Moldova. În acest context, Poliția Republicii Moldova avertizează șoferii asupra riscurilor din trafic, iar Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 îndeamnă cetățenii să utilizeze responsabil numărul de urgență, în condițiile în care volumul apelurilor este în creștere.
Trei blocuri din Chișinău vor fi reabilitate energetic cu sprijin de la stat, prin FEERM # Radio Moldova
Trei blocuri locative din Chișinău vor fi renovate și eficientizate energetic în cadrul programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM). Contractele cu administratorii imobilelor au fost semnate pe 30 ianuarie.
Deținutul evadat în timp ce era escortat la audieri, reținut după câteva ore de căutări # Radio Moldova
Deținutul de la Penitenciarul nr. 13 din capitală, care a evadat astăzi în timp ce era escortat pentru a fi audiat într-un dosar penal, a fost reținut după câteva ore de căutări. Este vorba despre un tânăr de 22 de ani cercetat penal pentru furt.
Nicanor Ciochină, din nou în arest preventiv: Este cercetat pentru aplicarea torturii # Radio Moldova
Fostul primar de Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, cercetat pentru fapte de torturǎ, va sta 20 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, pe 30 ianuarie, la solicitarea procurorilor.
Djokovic și Alcaraz s-au calificat în finală la Australian Open după partide incendiare de 5 seturi # Radio Moldova
Semifinale electrizante la turneul de Mare Șlem de la Australian Open. Tenismanul sârb Novak Djokovic, care a câștigat această competiție de 10 ori până acum, l-a învins în 5 seturi pe italianul Jannik Sinner. Adversarul lui din finală va fi spaniolul Carlos Alcaraz, care a dispus de germanul Alexander Zverev, la fel, într-o partidă incendiară de 5 seturi.
Calculele prezentate de Energocom nu includ devierile: tarifele finale la gaze vor fi decise pe 3 februarie # Radio Moldova
Tarifele la gaze propuse de furnizorul național Energocom nu includ componenta de corectare, așa-numitele devieri pentru anul trecut, care urmează să fie stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Ajustarea finală va fi decisă în ședința anunțată pentru 3 februarie, când va fi cunoscut noul tarif la gaze.
Nicanor Ciochină, 20 de zile de arest preventiv în dosarul privind aplicarea torturii: „Nu este nimic adevărat” # Radio Moldova
Peste 1.000 de arbori tăiați ilegal la Ghidighici: Prejudiciul depășește jumătate de milion de lei # Radio Moldova
Un control inopinat dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a scos la iveală amploarea tăierilor ilegale la Ocolul Silvic Ghidighici din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. Inspectorii de mediu au identificat 1.007 arbori tăiați fără acte permisive. Mai mult, cei implicați au încercat să ascundă urmele, incendiind cauciucuri pe cioatele rămase în urma defrișărilor ilegale.
„A demonstrat că este o luptătoare, o învingătoare”: Povestea fetiței născute cu o greutate de 740 de grame # Radio Moldova
Aproximativ cinci la sută dintre copiii care se nasc în Republica Moldova vin pe lume mai devreme decât termenul stabilit. Doar în anul 2024, circa 1.500 de bebeluși s-au născut cu greutate foarte mică, însă mulți dintre ei au reușit să depășească startul dificil și să se dezvolte normal.
Brandurile moldovenești își fac loc pe piața internațională: Secretul - unicitatea și calitatea # Radio Moldova
Produsele create în Republica Moldova, recunoscute pentru unicitatea și calitatea lor, au început să fie promovate pe piețele internaționale. Patru branduri autohtone din industria modei sunt acum prezente pe platforma britanică de comerț online Wolf & Badger, în urma unei colaborări cu BBC, iar primele vânzări au ajuns deja în Regatul Unit, SUA și America Latină.
Nicky Cleșcenco își va continua cariera în prima divizie a fotbalului scoțian. Mijlocașul a semnat cu FC Kilmarnock. Clubul din Scoția a anunțat că fotbalistul moldovean a semnat un contract valabil până în vara anului 2027. Nicky Cs-a transferat de la Zimbru Chișinău la unul dintre cele mai vechi cluburi de fotbal din Scoția, fondat hât în anul 1869. Fotbalistul care poate evolua ca extremă-stânga a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2027, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.
CSM: Extinderea vetting-ului prin amendamente netransparente ridică semne de neconstituționalitate # Radio Moldova
Modificările operate la Legea privind evaluarea extraordinară a judecătorilor ar putea influența principiul independenței justiției, motiv pentru care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să sesizeze Curtea Constituțională. Sesizarea vizează amendamentele care extind, cu aplicare retroactivă din 1 ianuarie 2017, categoria magistraților supuși evaluării externe obligatorii, incluzând judecători care au examinat cauze de corupție.
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a intensificat controalele asupra motorinei importate în Republica Moldova, pentru a preveni plasarea pe piață a produselor petroliere neconforme și pentru a proteja consumatorii.
Un deținut de la Penitenciarul nr. 13 a evadat în timp ce era escortat pentru audieri # Radio Moldova
Un deținut de la Penitenciarul nr. 13 din capitală a evadat în timp ce era escortat pentru a fi audiat într-un dosar penal. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a inițiat o anchetă de serviciu pentru a stabili dacă omul legii care-l însoțea pe deținut nu era în cârdășie cu ultimul.
Expert WatchDog: „Prețurile la gaz au avut o traiectorie descendentă în ultimele luni. Acest trend descendent s-a oprit în ianuarie” # Radio Moldova
Reducerea tarifelor la gaze vine într-un context favorabil, dar are loc cu tergiversări birocratice și minimizează beneficiile pentru consumatori. Expertul în politici economice de la WatchDog, Eugen Muravschi, a punctat, la Moldova 1, că prețurile la gaz au scăzut în ultimele șase luni pe piețele internaționale, sugerând autorităților să se miște mai repede, pentru ca ajustările să fie reflectate în realitățile pieței.
Expert WatchDog: „Prețurile la gaz au avut o traiectorie descendentă în ultimele luni” # Radio Moldova
Obiectul suspect, găsit în bagajul unui ucrainean la vama Tudora, nu este periculos, anunță IGP # Radio Moldova
Obiectul suspect, găsit astăzi în bagajul unui ucrainean care încerca să intre în R. Moldova prin punctul de trecere a frontierei de la Tudora, raionul Ștefan Vodă, nu este periculos, anunță oamenii legii, după încheierea verificărilor efectuate de geniști.
Motorina importată în Republica Moldova este verificată la Leușeni și în Portul Giurgiulești # Radio Moldova
Fracțiunea PAS din CMC cere alocarea a 200 de milioane de lei pentru a reduce supraaglomerarea din școli # Radio Moldova
Bani în plus pentru domeniul educației, pentru sprijinirea familiilor în perioada rece a anului și pentru remunerarea asistenților personali. Consilierii municipali ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și-au reafirmat, pe 30 ianuarie, condițiile pe înaintate administrației capitalei pentru a vota bugetul Chișinăului pentru anul 2026.
„A demonstrat că este o luptătoare, o învingătoare”: Poveștile copiilor născuți înainte de termen # Radio Moldova
Aproximativ cinci la sută dintre copiii care se nasc în Republica Moldova vin pe lume mai devreme decât termenul stabilit. Doar în anul 2024, circa 1.500 de bebeluși s-au născut cu greutate foarte mică, însă mulți dintre ei au reușit să depășească startul dificil și să se dezvolte normal. Potrivit datelor statistice, numărul nașterilor premature este în descreștere, fenomen explicat atât prin scăderea natalității în general, cât și prin progresele medicinei perinatale.
Un deținut de la Penitenciarul nr. 13 din capitală a evadat în timp ce era escortat pentru a fi audiat într-un dosar penal. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a inițiat o anchetă de serviciu pentru a stabili dacă omul legii care-l însoțea pe deținut nu era în cârdășie cu ultimul.
Real Madrid revine la Lisabona după ce în urmă cu câteva zile a pierdut cu 2:4 pe terenul „vulturilor” # Radio Moldova
Real Madrid revine la Lisabona... după ce a pierdut în fața Benficăi în ultima partidă din grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal, jucată miercuri. Cele două echipe se vor întâlni în dublă manșă pentru calificarea în optimile de finală. Tragerea la sorți pentru play-off-ul de calificare în optimile ale Ligii Campionilor s-a desfășurat la sediul UEFA din orașul elvețian Nyon. Ironia sorții, Benfica Lisabona și Real Madrid se vor înfrunta din nou, de data această în dublă manșă.
Kremlinul confirmă că Trump i-a cerut lui Putin să oprească atacurile asupra Kievului până la 1 februarie # Radio Moldova
Ucraina este gata să răspundă în mod similar, dacă Rusia încetează atacurile asupra infrastructurii energetice a țării, care au aruncat capitala Kiev în frig, a declarat vineri, 30 ianuarie, președintele Volodimir Zelenski, adăugând însă că nu există un armistițiu oficial între cele două țări.
CSM: Extinderea vettingului prin amendamente netransparente ridică semne de neconstituționalitate # Radio Moldova
Modificările operate la Legea privind evaluarea extraordinară a judecătorilor ar putea influența principiul independenței justiției, motiv pentru care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să sesizeze Curtea Constituțională. Sesizarea vizează amendamentele care extind, cu aplicare retroactivă din 1 ianuarie 2017, categoria magistraților supuși evaluării externe obligatorii, incluzând judecători care au examinat cauze de corupție.
Minim istoric: apartamentele din Chișinău, principala cauză a scăderii pieței imobiliare # Radio Moldova
Piața imobiliară din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cea mai severă scădere din ultimii 15 ani, cu doar 31.200 de tranzacții la nivel național, față de 45.200 în 2024. Cel mai afectat segment este cel al apartamentelor din municipiul Chișinău, potrivit expertului Veaceslav Ioniță, de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.
Rețea de agenți FSB, destructurată la Odesa: Suspecții plănuiau să detoneze mașini și locuințe ale militarilor ucraineni # Radio Moldova
Trei bărbați care pregăteau atacuri teroriste în centrul orașului Odesa au fost reținuți de oamenii legii din satul vecin. Aceștia ar fi agenți ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) de la Moscova și intenționau să arunce în aer locuințe și automobile ale militarilor ucraineni, a anunțat vineri, 30 ianuarie. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).
Condamnat la închisoare pe viață la aproape 24 de ani după ce a comis un dublu omor la Grătiești # Radio Moldova
A ucis doi soți pentru 200.000 de lei. Un bărbat de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, a fost condamnat, pe 30 ianuarie, la detenție pe viață pentru un dublu omor comis acum aproape 24 de ani, precum și pentru alte infracțiuni comise în perioada anilor 1999 - 2025.
Victoria Furtună, „teze propagandistice” la Comrat: „De voi depinde pacea în R. Moldova” # Radio Moldova
Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, interzis la alegerile parlamentare din toamna anului 2025 din cauza unor finanțări dubioase, îndeamnă locuitorii din Găgăuzia să „apere suveranitatea” R. Moldova. Experții întrevăd „teze propagandistice ale Kremlinului” în declarațiile politicianei.
„Cea mai mare investiție din ultimul deceniu în cercetare”: 9.5 milioane de euro pentru infrastructura universitară # Radio Moldova
Cercetarea universitară din Republica Moldova va beneficia de o finanțare de 9.5 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii. Ministerul Educației și Cercetării a lansat vineri, 30 ianuarie, un apel de propuneri de proiecte destinat universităților publice, prin care vor fi finanțate dotări, echipamente și facilități de cercetare, în cadrul celei mai mari investiții publice din ultimul deceniu în acest domeniu, cu sprijinul Băncii Mondiale.
Obiect suspect, găsit în bagajul unui cetățean ucrainean, la vamă: Geniștii, la fața locului # Radio Moldova
Un ucrainean ar fi încercat să intre, pe 30 ianuarie, în R. Moldova cu un dispozitiv exploziv. Obiectul a fost depistat în automobilul acestuia, la postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Vameșii au solicitat intervenția geniștilor.
Intervenții medicale gratuite pentru persoane asigurate: CNAM a alocat 30 de milioane de lei într-o singură lună # Radio Moldova
O persoană din R. Moldova, care suferea de stenoză aortică severă, a primit, recent, o nouă șansă la viață, după ce medicii de la Institutul de Cardiologie din Chișinău i-au implantat o valvă aortică autoexpandabilă transcateter (TAVI). Costul valvei a depășit jumătate de milion de lei, iar banii au fost achitați de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
Italia este în febra pregătirilor pentru ediția a 25-a a Jocurilor Olimpice de iarnă. Localnicii din orașul Milano sunt entuziasmați și speră să vadă un adevărat spectacol al sportului. Marele eveniment va dura 17 zile și va fi transmis în direct și în exclusivitate de Moldova 1 și Moldova 2.
În prezent, la postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, intervin geniștii, după ce în automobilul unui cetățean ucrainean a fost descoperit un obiect care ar putea fi un dispozitiv exploziv.
Inițiativa de redenumire a unei străzi sau a unui scuar din capitală în memoria lui Ilie Ilașcu, analizată de Direcția Cultură a capitalei # Radio Moldova
Propunerea de a redenumi o stradă sau un scuar din municipiul Chișinău, ori de a edifica un monument în cinstea eroului Ilie Ilașcu a ajuns pe masa Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a capitalei. Anunțul a fost făcut de consilierul municipal al Mișcării Alternativa Națională (MAN), Cornel Pântea, pe 30 ianuarie.
Timo Werner va juca în Major League Soccer. Clubul de fotbal San Jose Earthquakes a confirmat pe site-ul oficial că atacantul german a semnat un contract valabil până în iunie 2028. La 29 de ani și afectat de mai multe accidentări, Werner a decis să-și continue cariera în afara Europei. Atacantul a evoluat pentru Tottenham Hotspur.
Revista presei internaționale | Putin îi promite lui Trump să oprească temporar atacurile aeriene asupra Ucrainei # Radio Moldova
Presa internațională analizează noile evoluții legate de războiul din Ucraina, după ce președintele Federației Ruse i-ar fi promis liderului american Donald Trump să oprească temporar atacurile asupra orașelor ucrainene. În paralel, publicațiile occidentale pun sub semnul întrebării eficiența demersurilor diplomatice americane, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și al avertismentelor lansate de liderii europeni. Totodată, atenția presei se îndreaptă asupra eforturilor Uniunii Europene de a-și consolida autonomia strategică în materie de securitate, precum și asupra tensiunilor transatlantice generate de dosarul Groenlandei.
Acord de recunoaștere într-un dosar de corupție politică: inculpat în libertate și confiscări în folosul statului # Radio Moldova
Un bărbat acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice din surse interzise de lege a scăpat de detenție, primind o pedeapsă cu suspendare, după ce a încheiat cu procurorul un acord de recunoaștere a vinovăției, acceptat de instanța de judecată. Totodată, un automobil și mai multe sume de bani, considerate corpuri delicte, au fost confiscate și au trecut în proprietatea statului.
Gruparea bucureșteană FCSB și-a încheiat evoluția în această ediție a cupelor europene inter-cluburi. În ultima partidă din grupa unică a Ligii Europei la fotbal, jucată pe teren propriu, echipa antrenorului cipriot Elias Charalambous a remizat, scor 1:1 cu Fenerbahce Istanbul și, cu 7 puncte, a ratat calificarea în play-off. Fenerbahce a preluat rapid conducerea: în minutul 19. İsmail Yüksek a marcat cu capul, din cornerul executat de Kerem Aktürkoğlu.
Premieră la Moldova 1: Emisiunea de divertisment „Show Central”, în fiecare seară de vineri # Radio Moldova
Postul public de televiziune Moldova 1 lansează, în seara zilei de 30 ianuarie, un nou proiect de divertisment. Emisiunea „Show Central”, realizată după formatul „late night show” (show de noapte - n.r.), va fi difuzată în fiecare vineri, de la ora 22:00, și își propune să aducă pe micile ecrane conversații relaxate, momente de umor și invitați din diferite domenii.
