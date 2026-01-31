Temele pentru acasă: Unde se oprește ajutorul părintelui și începe responsabilitatea elevului

11:50

Un bărbat acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice din surse interzise de lege a scăpat de detenție, primind o pedeapsă cu suspendare, după ce a încheiat cu procurorul un acord de recunoaștere a vinovăției, acceptat de instanța de judecată. Totodată, un automobil și mai multe sume de bani, considerate corpuri delicte, au fost confiscate și au trecut în proprietatea statului.