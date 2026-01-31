De la avarie la „condiții meteo”: Centrul de Management al Crizelor a greșit în comunicat cauza întreruperilor de curent

17:50

Construită pas cu pas, din dorința de a oferi consultanță și servicii de contabilitate profesioniste, afacerea Doina Consulting, fondată acum 18 ani de tânără antreprenoare Doina Chisnicean, a devenit un partener financiar sigur pentru antreprenorii din Moldova. De-a lungul timpului, compania a crescut alături de clienții săi din cele mai diverse domenii – de la comerț și servicii, până la IT și construcții, fiind susținută în dezvoltare de Microinvest