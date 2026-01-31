Tot efectivul MAI este mobilizat pentru a acorda sprijin cetățenilor

Oficial.md, 31 ianuarie 2026 13:40

În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 15 minute
13:40
Termoelectrica: Au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică Oficial.md
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că la data de 31.01.2026, ora 10:42, în urma unor căderi..
13:40
Tot efectivul MAI este mobilizat pentru a acorda sprijin cetățenilor Oficial.md
În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de..
Acum 30 minute
13:30
Deconectare avariată la sistemul electroenergetic al țării Oficial.md
Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31..
13:30
Premierul: Vă îndemn să rămânem solidari, să avem grijă de cei mai vulnerabili Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cetățenilor: „Dragi cetățeni, În această dimineață, din cauza..
13:30
6 instituții medicale au fost reconectate la energia electrică Oficial.md
ACTUALIZARE: În prezent, 6 instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică, iar celelalte instituții..
13:30
Toate rutele de troleibuze – blocate din cauza lipsei energiei electrice Oficial.md
Din cauza lipsei energiei electrice în oraș, troleibuzele sunt blocate, iar circulația este sistată pe..
13:30
Responsabilii de la Primăria Chișinău – în ședință în contextul deconectării energiei electrice Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, anunță că a adunat de urgență responsabilii pentru a vedea situația..
13:30
Carabinierii – la datorie pe străzile Capitalei Oficial.md
Inspectoratul General de Carabinieri informează cetățenii că, în urma întreruperilor de energie electrică, în mai..
Acum 24 ore
17:00
Peste o mie de arbori tăiați ilegal, depistați în urma controlului inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici Oficial.md
Inspectorii de mediu au depistat 1007 arbori tăiați ilegal, în urma unui control inopinat dispus..
17:00
Echipele Primăriei Chișinău intervin pentru asigurarea siguranței cetățenilor Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin precipitații sub formă de..
17:00
20 zile arest preventiv pentru un fost primar din Boldureşti, Nisporeni Oficial.md
20 zile arest preventiv pentru un fost primar din Boldureşti, Nisporeni Acesta este cercetat de..
16:10
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă propune programul fotbalistic al acestui weekend. În zilele de sâmbătă și duminică..
16:00
CNAM a achitat în totalitate serviciile medicale oferite în luna decembrie de prestatorii contractaţi Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în..
15:50
Poliția: Obiectul presupus a fi explozibil la postul Tudora a fost un dispozitiv electronic confecționat artizanal Oficial.md
Poliția Națională informează că, la punctul de trecere a frontierei Tudora, pe sensul de intrare..
15:50
Investiții în infrastructură și comunități locale, discutate de Președintele Parlamentului la Sîngerei Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat, ieri, o vizită de lucru în raionul Sîngerei, unde..
14:30
Universitățile din țară pot accesa finanțare totală de 9,5 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de cercetare Oficial.md
Instituțiile de învățământ superior, interesate în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare, pot depune propuneri..
14:30
Autospecialele Regiei „Exdrupo” sunt pregătite să intervină în contextul unui nou val de temperaturi negative Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, autospecialele Regiei „Exdrupo” sunt pregătite să intervină în contextul unui nou..
14:20
Instanța a emis mandate de arestare pe numele vameșilor reținuți de CNA și procurori într-un dosar de corupție sistemică Oficial.md
În urma demersurilor înaintate de procurori, judecătorul de instrucție a emis mandate de arestare preventivă..
Ieri
13:50
Administrația Națională a Drumurilor a activat celula de criză Oficial.md
În contextul avertizărilor meteorologice pentru următoarele zile, ce vizează temperaturi foarte scăzute, precipitații sub formă..
13:50
PSDE: „Guvernarea PAS recunoaște deschis că a modificat legislația astfel încât produsele importate din UE să nu mai fie supuse verificărilor Oficial.md
„Guvernarea PAS recunoaște deschis că a modificat legislația astfel încât produsele importate din Uniunea Europeană..
13:50
Detențiune pe viață pentru inculpatul care a ucis doi soți, la Grătiești mai bine de 20 de ani în urmă Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță, că astăzi, 30 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare..
13:20
Igor Dodon – la tribuna APCE: În prezent, Republica Moldova trăiește cea mai grea, cea mai dificilă, cea mai nenorocită perioadă din anul 1992 încoace Oficial.md
„Cetățenii Republicii Moldova au impresia că Bruxelles-ul este la curent cu toate abuzurile PAS și..
13:10
Alertă la punctul de trecere a frontierei Tudora. Un ucrainean depistat cu un posibil obiect explozibil Oficial.md
La această oră, în PTF Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, este gestionată..
13:00
MAN din CMC condamnă decizia PAS de a nu se prezenta la ședința Consiliului Oficial.md
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău condamnă comportamentul iresponsabil al consilierilor PAS,..
11:50
Vlad Bătrîncea: Este necesară o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus Alexandru Munteanu Oficial.md
Socialistul Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, spune că este necesară o moțiune de cenzură împotriva..
11:00
Premiul auto oferit de PP „Șansa” s-a soldat cu condamnarea unui bărbat pentru finanțare ilegală Oficial.md
La data de 29 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
11:00
Consilierii municipali PSRM insistă asupra includerii compensațiilor pentru încălzire în bugetul Chișinăului Oficial.md
Consilierii municipali ai PSRM insistă asupra includerii compensațiilor pentru încălzire în bugetul municipal al Chișinăului..
10:40
Centrul Național de Management al Crizelor s-a adresat autorităților publice locale Oficial.md
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) informează că, împreună cu instituțiile publice centrale, este..
10:30
Energocom a solicitat ANRE ajustarea prețului pentru furnizarea gazelor naturale Oficial.md
Ieri, 29 ianuarie 2026, S.A. „Energocom” a înaintat ANRE Republica Moldova (ANRE) cererea privind ajustarea..
10:20
Antreprenorii din Chișinău – sprijiniți prin intermediul Incubatorului Municipal de Afaceri Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău sprijină antreprenorii din municipiu printr-un cadru clar și funcțional, implementat prin Centrul..
10:00
Irina Vlah: Republica Moldova are nevoie de o nouă concepţie a politicii externe, care ar lua în calcul noile realităţi geopolitice, inclusiv oportunităţile ce au apărut Oficial.md
Politiciana Irina Vlah afirmă că „puterea din Moldova continuă să acționeze după metodologii vechi, de..
09:50
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova Oficial.md
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada..
09:50
O jurnalistă va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului Oficial.md
Prezentatoarea postului Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului condus de..
09:00
Primăria Chișinău participă la expoziția turistică FESPO & Golfmesse Zurich Oficial.md
Municipiul Chișinău a dat startul anului expozițiilor turistice prin participarea la FESPO & Golfmesse Zurich,..
08:40
Salvatorii avertizează șoferii și cetățenii în contextul condițiilor meteo nefavorabile Oficial.md
Conform prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat la data de 29.01.2026, în perioada 30–31..
08:40
Centrul Național de Management al Crizelor face recomandări pentru mediul de afaceri Oficial.md
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada următoare, Centrul Național de Management al Crizelor..
08:40
Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-o cauză penală privind utilizarea ilegală a informațiilor ce constituie secret comercial Oficial.md
La aceastǎ orǎ, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu procurorii PCCOCS..
29 ianuarie 2026
17:10
Alexandru Munteanu a discutat cu primarii din raionul Ștefan Vodă Oficial.md
Proiectele realizate pentru îmbunătățirea infrastructurii, dar și prioritățile de dezvoltare locală pentru perioada următoare, au..
16:40
MEC anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA) Oficial.md
Republica Moldova anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA). Competiția este..
16:20
PNM marchează 3 ani de la constituire Oficial.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) marchează astăzi 3 ani de la constituire. Potrivit formațiunii, sunt 3..
16:00
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut în proprietatea statului Oficial.md
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat..
15:50
Biblioteca Națională lansează campania națională „Citim cu voce tare împreună” în cadrul Zilei Internaționale a Cititului cu Voce Tare Oficial.md
Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) lansează ediția 2026 a Campaniei Naționale „Citim cu voce..
15:40
Cornel Ciurea a analizat mesajele lui Igor Dodon în cadrul reuniunii APCE: Vrea să făcă vocea opoziţiei mai auzită în plan extern Oficial.md
Analistul politic Cornel Ciurea, într-un comentariu, s-a referit la prestația liderului fracțiunii parlamentare a Partidului..
15:30
CNMC a propus Guvernului examinarea posibilității de reducere a zilei de muncă pentru ziua de vineri, 30 ianuarie 2026 Oficial.md
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național..
15:10
Agenția Proprietății Publice are un nou director general adjunct Oficial.md
Candidatura domnului Ion CIUMAC a fost aprobată miercuri, 28 ianuarie 2026, în cadrul ședinței Cabinetului..
15:10
Igor Dodon s-a întâlnit cu președinta Comisiei de la Veneția Oficial.md
Liderul PSRM, președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Igor Dodon, a avut astăzi o întrevedere cu..
14:40
Deputații PSRM au prezentat prioritățile fracțiunii socialiștilor în domeniul social Oficial.md
Deputații PSRM, Alla Ursu-Antoci și Vladimir Odnostalco, au prezentat prioritățile fracțiunii parlamentare a socialiștilor în..
14:10
MEC lansează un nou pachet de măsuri pentru debirocratizare Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi, 29 ianuarie, un nou pachet de măsuri pentru..
14:10
Vlad Bătrîncea: Tarifele la gazele naturale trebuie revizuite și reduse Oficial.md
„Oamenii sunt furați! Are loc un furt masiv al cetățenilor. Oamenii achită suplimentar miliarde de..
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Doi ofițeri de investigație vor sta în închisoare pentru mită de 40 mii lei Oficial.md
La data de 28 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a..
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.