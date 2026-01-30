Premiul auto oferit de PP „Șansa” s-a soldat cu condamnarea unui bărbat pentru finanțare ilegală

Oficial.md, 30 ianuarie 2026 11:00

La data de 29 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
11:00
11:00
Consilierii municipali PSRM insistă asupra includerii compensațiilor pentru încălzire în bugetul Chișinăului Oficial.md
Consilierii municipali ai PSRM insistă asupra includerii compensațiilor pentru încălzire în bugetul municipal al Chișinăului..
Acum o oră
10:40
Centrul Național de Management al Crizelor s-a adresat autorităților publice locale Oficial.md
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) informează că, împreună cu instituțiile publice centrale, este..
10:30
Energocom a solicitat ANRE ajustarea prețului pentru furnizarea gazelor naturale Oficial.md
Ieri, 29 ianuarie 2026, S.A. „Energocom” a înaintat ANRE Republica Moldova (ANRE) cererea privind ajustarea..
10:20
Antreprenorii din Chișinău – sprijiniți prin intermediul Incubatorului Municipal de Afaceri Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău sprijină antreprenorii din municipiu printr-un cadru clar și funcțional, implementat prin Centrul..
Acum 2 ore
10:00
Irina Vlah: Republica Moldova are nevoie de o nouă concepţie a politicii externe, care ar lua în calcul noile realităţi geopolitice, inclusiv oportunităţile ce au apărut Oficial.md
Politiciana Irina Vlah afirmă că „puterea din Moldova continuă să acționeze după metodologii vechi, de..
09:50
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova Oficial.md
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada..
09:50
O jurnalistă va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului Oficial.md
Prezentatoarea postului Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului condus de..
Acum 4 ore
09:00
Primăria Chișinău participă la expoziția turistică FESPO & Golfmesse Zurich Oficial.md
Municipiul Chișinău a dat startul anului expozițiilor turistice prin participarea la FESPO & Golfmesse Zurich,..
08:40
Salvatorii avertizează șoferii și cetățenii în contextul condițiilor meteo nefavorabile Oficial.md
Conform prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat la data de 29.01.2026, în perioada 30–31..
08:40
Centrul Național de Management al Crizelor face recomandări pentru mediul de afaceri Oficial.md
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada următoare, Centrul Național de Management al Crizelor..
08:40
Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-o cauză penală privind utilizarea ilegală a informațiilor ce constituie secret comercial Oficial.md
La aceastǎ orǎ, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu procurorii PCCOCS..
Acum 24 ore
17:10
Alexandru Munteanu a discutat cu primarii din raionul Ștefan Vodă Oficial.md
Proiectele realizate pentru îmbunătățirea infrastructurii, dar și prioritățile de dezvoltare locală pentru perioada următoare, au..
16:40
MEC anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA) Oficial.md
Republica Moldova anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA). Competiția este..
16:20
PNM marchează 3 ani de la constituire Oficial.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) marchează astăzi 3 ani de la constituire. Potrivit formațiunii, sunt 3..
16:00
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut în proprietatea statului Oficial.md
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat..
15:50
Biblioteca Națională lansează campania națională „Citim cu voce tare împreună” în cadrul Zilei Internaționale a Cititului cu Voce Tare Oficial.md
Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) lansează ediția 2026 a Campaniei Naționale „Citim cu voce..
15:40
Cornel Ciurea a analizat mesajele lui Igor Dodon în cadrul reuniunii APCE: Vrea să făcă vocea opoziţiei mai auzită în plan extern Oficial.md
Analistul politic Cornel Ciurea, într-un comentariu, s-a referit la prestația liderului fracțiunii parlamentare a Partidului..
15:30
CNMC a propus Guvernului examinarea posibilității de reducere a zilei de muncă pentru ziua de vineri, 30 ianuarie 2026 Oficial.md
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național..
15:10
Agenția Proprietății Publice are un nou director general adjunct Oficial.md
Candidatura domnului Ion CIUMAC a fost aprobată miercuri, 28 ianuarie 2026, în cadrul ședinței Cabinetului..
15:10
Igor Dodon s-a întâlnit cu președinta Comisiei de la Veneția Oficial.md
Liderul PSRM, președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Igor Dodon, a avut astăzi o întrevedere cu..
14:40
Deputații PSRM au prezentat prioritățile fracțiunii socialiștilor în domeniul social Oficial.md
Deputații PSRM, Alla Ursu-Antoci și Vladimir Odnostalco, au prezentat prioritățile fracțiunii parlamentare a socialiștilor în..
14:10
MEC lansează un nou pachet de măsuri pentru debirocratizare Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi, 29 ianuarie, un nou pachet de măsuri pentru..
14:10
Vlad Bătrîncea: Tarifele la gazele naturale trebuie revizuite și reduse Oficial.md
„Oamenii sunt furați! Are loc un furt masiv al cetățenilor. Oamenii achită suplimentar miliarde de..
13:50
Doi ofițeri de investigație vor sta în închisoare pentru mită de 40 mii lei Oficial.md
La data de 28 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a..
13:00
Alexandru Munteanu a vizitat satul Crocmaz Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita de lucru în raionul Ștefan Vodă la Crocmaz, un..
12:50
Egalitatea de gen și combaterea dezinformării, discutate la Strasbourg de vicepremierul Mihai Popșoi Oficial.md
În cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii..
12:00
MEC a fost sesizat de mai mulți părinți despre imagini video cu elevii la ore publicate de către un creator de conținut online Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a fost sesizat de mai mulți părinți privind accesul pe teritoriul..
11:50
PSDE: Cetățenii nu trebuie să plătească pentru experimentele și incompetența guvernării! Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) spune că guvernarea aplică „o nouă lovitură pentru oameni, aplicată..
11:50
Pompierii și salvatorii au realizat 33 de misiuni pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc Oficial.md
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în mai multe cazuri pentru..
11:50
Procuratura Anticorupție și CNA au reținut un avocat din Ungheni într-un dosar de trafic de influență Oficial.md
Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție informează despre reținerea unui avocat din municipiul Ungheni, într-o..
11:50
KFOR-24 a început misiunea de menținere a păcii în Kosovo Oficial.md
Militarii moldoveni din cel de-al 24-lea contingent KFOR al Armatei Naţionale și-au început mandatul de activitate în aria de responsabilitate. Astfel,..
11:30
Ion Ceban a participat la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Educației Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a participat la un eveniment extraordinar alături de elevi și profesori,..
11:30
Cifre de la Irina Vlah: „Iată cum arată în cifre „reforma imobiliară” a PAS. Acum calculaţi câţi bani vor ei să scoată suplimentar din buzunarele oamenilor!” Oficial.md
Politiciana Irina Vlah afirmă că, după reevaluarea imobilelor, „chiar și pentru apartamentele modeste, guvernul PAS..
11:30
Consilierii MAN au desfășurat un flashmob în fața Primăriei Chișinău Oficial.md
Astăzi, înainte de ședința Consiliului Municipal Chișinău, consilierii Mișcării Alternativa Națională au organizat un flashmob..
11:20
(INTERVIU) Oleg Ganuşceac: Prologistic-Com SRL urmează o strategie de dezvoltare clară, bazată pe parteneriate solide Oficial.md
Interviu cu Oleg Ganuşceac, administrator al companiei Prologistic-Com SRL  Domnule Oleg Ganuşceac, anul 2025 a devenit..
Ieri
09:50
Dmitri Torner: Ar putea apărea o şansă istorică pentru noi de a adera la UE împreună cu Ucraina şi nu ar trebui să o ratăm Oficial.md
„În ultimele zile, au apărut mai multe informaţii despre o posibilă aderare a Ucrainei la..
09:50
Intervenții la nivel național pentru menținerea siguranței în condiții de iarnă Oficial.md
Guvernul vine cu noi actualizări privind situația generată de condițiile meteo nefavorabile. Autoritățile responsabile acționează,..
09:20
Igor Dodon a purtat discuții la Strasbourg cu liderul Grupului Conservatorilor din APCE Oficial.md
La Strasbourg, Igor Dodon, liderul PSRM, președintele fracțiunii parlamentare a PSRM, a avut o întrevedere..
09:20
Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă Oficial.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde astăzi o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă...
09:20
Linia electrică Șoldănești–Florești a fost reconectată și pusă în funcțiune Oficial.md
Î.S. Moldelectrica informează că, la ora 09:00, în urma măsurilor operative întreprinse, linia electrică aeriană..
08:40
În țară se circulă în condiții de ceață Oficial.md
Administraţia Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic că se circulă în condiții de ceață..
28 ianuarie 2026
17:10
Încep ședințele plenare ale sesiunii de primăvară a Parlamentului Oficial.md
Parlamentul se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începând cu data de 3..
16:20
Flashmob al MAN la Președinție: Încetați să vă bateți joc de cetățeni, priviți aceste facturi și plătiți-le voi Oficial.md
Reprezentanții Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) au organizat un flashmob în fața Președinției Republicii Moldova,..
16:00
Mihai Godea a lansat de ziua sa o carte Oficial.md
Mihai Godea, fost deputat și fost președinte al Partidului „Acțiunea Democratică”, de ziua sa de..
15:40
Grant de 10 mln. de euro pentru extinderea serviciilor esențiale pentru copii și familii, inclusiv refugiații ucraineni Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, și UNICEF își vor..
15:40
Acord de cooperare între FMF și Inspectoratul General de Carabinieri Oficial.md
Inspectoratul General de Carabinieri și Federația Moldovenească de Fotbal și-au consolidat relațiile de cooperare în..
14:40
Fiecare primar din partea PSRM va prezenta un raport de activitate pentru doi ani Oficial.md
Fiecare primar din partea PSRM — iar reprezentanții Partidului Socialiștilor conduc 16 orașe, inclusiv 10..
14:10
Mihai Popșoi a avut o discuție cu noua Președintă a APCE Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu noua Președintă a Adunării..
13:20
Republica Moldova îmbunătățește cadrul de protecție și bunăstare a porcinelor Oficial.md
Guvernul a aprobat astăzi modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, în scopul îmbunătățirii..
