O jurnalistă va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului
Oficial.md, 30 ianuarie 2026 09:50
Prezentatoarea postului Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului condus de..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 10 minute
09:50
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova # Oficial.md
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada..
09:50
Prezentatoarea postului Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului condus de..
Acum o oră
09:00
Municipiul Chișinău a dat startul anului expozițiilor turistice prin participarea la FESPO & Golfmesse Zurich,..
Acum 2 ore
08:40
Salvatorii avertizează șoferii și cetățenii în contextul condițiilor meteo nefavorabile # Oficial.md
Conform prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat la data de 29.01.2026, în perioada 30–31..
08:40
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada următoare, Centrul Național de Management al Crizelor..
08:40
Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-o cauză penală privind utilizarea ilegală a informațiilor ce constituie secret comercial # Oficial.md
La aceastǎ orǎ, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu procurorii PCCOCS..
Acum 24 ore
17:10
Proiectele realizate pentru îmbunătățirea infrastructurii, dar și prioritățile de dezvoltare locală pentru perioada următoare, au..
16:40
MEC anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA) # Oficial.md
Republica Moldova anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA). Competiția este..
16:20
Partidul Național Moldovenesc (PNM) marchează astăzi 3 ani de la constituire. Potrivit formațiunii, sunt 3..
16:00
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut în proprietatea statului # Oficial.md
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat..
15:50
Biblioteca Națională lansează campania națională „Citim cu voce tare împreună” în cadrul Zilei Internaționale a Cititului cu Voce Tare # Oficial.md
Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) lansează ediția 2026 a Campaniei Naționale „Citim cu voce..
15:40
Cornel Ciurea a analizat mesajele lui Igor Dodon în cadrul reuniunii APCE: Vrea să făcă vocea opoziţiei mai auzită în plan extern # Oficial.md
Analistul politic Cornel Ciurea, într-un comentariu, s-a referit la prestația liderului fracțiunii parlamentare a Partidului..
15:30
CNMC a propus Guvernului examinarea posibilității de reducere a zilei de muncă pentru ziua de vineri, 30 ianuarie 2026 # Oficial.md
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național..
15:10
Candidatura domnului Ion CIUMAC a fost aprobată miercuri, 28 ianuarie 2026, în cadrul ședinței Cabinetului..
15:10
Liderul PSRM, președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Igor Dodon, a avut astăzi o întrevedere cu..
14:40
Deputații PSRM, Alla Ursu-Antoci și Vladimir Odnostalco, au prezentat prioritățile fracțiunii parlamentare a socialiștilor în..
14:10
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi, 29 ianuarie, un nou pachet de măsuri pentru..
14:10
„Oamenii sunt furați! Are loc un furt masiv al cetățenilor. Oamenii achită suplimentar miliarde de..
13:50
La data de 28 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a..
13:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita de lucru în raionul Ștefan Vodă la Crocmaz, un..
12:50
Egalitatea de gen și combaterea dezinformării, discutate la Strasbourg de vicepremierul Mihai Popșoi # Oficial.md
În cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii..
12:00
MEC a fost sesizat de mai mulți părinți despre imagini video cu elevii la ore publicate de către un creator de conținut online # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a fost sesizat de mai mulți părinți privind accesul pe teritoriul..
11:50
PSDE: Cetățenii nu trebuie să plătească pentru experimentele și incompetența guvernării! # Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) spune că guvernarea aplică „o nouă lovitură pentru oameni, aplicată..
11:50
Pompierii și salvatorii au realizat 33 de misiuni pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc # Oficial.md
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în mai multe cazuri pentru..
11:50
Procuratura Anticorupție și CNA au reținut un avocat din Ungheni într-un dosar de trafic de influență # Oficial.md
Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție informează despre reținerea unui avocat din municipiul Ungheni, într-o..
11:50
Militarii moldoveni din cel de-al 24-lea contingent KFOR al Armatei Naţionale și-au început mandatul de activitate în aria de responsabilitate. Astfel,..
11:30
Primarul General, Ion Ceban, a participat la un eveniment extraordinar alături de elevi și profesori,..
11:30
Cifre de la Irina Vlah: „Iată cum arată în cifre „reforma imobiliară” a PAS. Acum calculaţi câţi bani vor ei să scoată suplimentar din buzunarele oamenilor!” # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah afirmă că, după reevaluarea imobilelor, „chiar și pentru apartamentele modeste, guvernul PAS..
11:30
Astăzi, înainte de ședința Consiliului Municipal Chișinău, consilierii Mișcării Alternativa Națională au organizat un flashmob..
11:20
(INTERVIU) Oleg Ganuşceac: Prologistic-Com SRL urmează o strategie de dezvoltare clară, bazată pe parteneriate solide # Oficial.md
Interviu cu Oleg Ganuşceac, administrator al companiei Prologistic-Com SRL Domnule Oleg Ganuşceac, anul 2025 a devenit..
Ieri
09:50
Dmitri Torner: Ar putea apărea o şansă istorică pentru noi de a adera la UE împreună cu Ucraina şi nu ar trebui să o ratăm # Oficial.md
„În ultimele zile, au apărut mai multe informaţii despre o posibilă aderare a Ucrainei la..
09:50
Guvernul vine cu noi actualizări privind situația generată de condițiile meteo nefavorabile. Autoritățile responsabile acționează,..
09:20
Igor Dodon a purtat discuții la Strasbourg cu liderul Grupului Conservatorilor din APCE # Oficial.md
La Strasbourg, Igor Dodon, liderul PSRM, președintele fracțiunii parlamentare a PSRM, a avut o întrevedere..
09:20
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde astăzi o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă...
09:20
Î.S. Moldelectrica informează că, la ora 09:00, în urma măsurilor operative întreprinse, linia electrică aeriană..
08:40
Administraţia Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic că se circulă în condiții de ceață..
28 ianuarie 2026
17:10
Parlamentul se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începând cu data de 3..
16:20
Flashmob al MAN la Președinție: Încetați să vă bateți joc de cetățeni, priviți aceste facturi și plătiți-le voi # Oficial.md
Reprezentanții Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) au organizat un flashmob în fața Președinției Republicii Moldova,..
16:00
Mihai Godea, fost deputat și fost președinte al Partidului „Acțiunea Democratică”, de ziua sa de..
15:40
Grant de 10 mln. de euro pentru extinderea serviciilor esențiale pentru copii și familii, inclusiv refugiații ucraineni # Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, și UNICEF își vor..
15:40
Inspectoratul General de Carabinieri și Federația Moldovenească de Fotbal și-au consolidat relațiile de cooperare în..
14:40
Fiecare primar din partea PSRM — iar reprezentanții Partidului Socialiștilor conduc 16 orașe, inclusiv 10..
14:10
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu noua Președintă a Adunării..
13:20
Guvernul a aprobat astăzi modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, în scopul îmbunătățirii..
13:10
Politiciana Irina Vlah denunță „o nouă schemă de jefuire a cetățenilor” din partea guvernării. Ea..
13:10
Începând cu 1 ianuarie 2026, a fost instituită o nouă categorie de plătitori de contribuții..
13:10
Conceptul Sistemului Informațional e-Arhiva a fost aprobat în ședința Guvernului de astăzi. Aceasta reprezintă prima..
13:10
Primăria Chișinău continuă consultările instituționale pentru reactualizarea Planului Urbanistic General # Oficial.md
Primăria municipiului Chișinău informează despre continuarea ședințelor instituționale de lucru privind reactualizarea Planului Urbanistic General..
11:20
Dosarul cocainei de 1 mln. lei, ascunsă într-un televizor din Spania: organizatorul contrabandei – trimis în judecată de procurorii PCCOCS # Oficial.md
Urmare a investigațiilor penale în dosarul cocainei de aproximativ 1.000.000 lei din 2022, ascunsă-ntr-un televizor..
11:20
Republica Moldova prelungește protecția temporară a persoanelor strămutate din Ucraina până pe 1 martie 2027 # Oficial.md
Republica Moldova continuă să fie solidară cu Ucraina, să ajute ucrainenii care se adăpostesc de..
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.