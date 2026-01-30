O jurnalistă va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului

Oficial.md, 30 ianuarie 2026 09:50

Prezentatoarea postului Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului condus de..

Acum 10 minute
09:50
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova Oficial.md
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada..
09:50
O jurnalistă va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului Oficial.md
Prezentatoarea postului Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului condus de..
Acum o oră
09:00
Primăria Chișinău participă la expoziția turistică FESPO & Golfmesse Zurich Oficial.md
Municipiul Chișinău a dat startul anului expozițiilor turistice prin participarea la FESPO & Golfmesse Zurich,..
Acum 2 ore
08:40
Salvatorii avertizează șoferii și cetățenii în contextul condițiilor meteo nefavorabile Oficial.md
Conform prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat la data de 29.01.2026, în perioada 30–31..
08:40
Centrul Național de Management al Crizelor face recomandări pentru mediul de afaceri Oficial.md
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada următoare, Centrul Național de Management al Crizelor..
08:40
Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-o cauză penală privind utilizarea ilegală a informațiilor ce constituie secret comercial Oficial.md
La aceastǎ orǎ, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu procurorii PCCOCS..
Acum 24 ore
17:10
Alexandru Munteanu a discutat cu primarii din raionul Ștefan Vodă Oficial.md
Proiectele realizate pentru îmbunătățirea infrastructurii, dar și prioritățile de dezvoltare locală pentru perioada următoare, au..
16:40
MEC anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA) Oficial.md
Republica Moldova anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA). Competiția este..
16:20
PNM marchează 3 ani de la constituire Oficial.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) marchează astăzi 3 ani de la constituire. Potrivit formațiunii, sunt 3..
16:00
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut în proprietatea statului Oficial.md
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat..
15:50
Biblioteca Națională lansează campania națională „Citim cu voce tare împreună” în cadrul Zilei Internaționale a Cititului cu Voce Tare Oficial.md
Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) lansează ediția 2026 a Campaniei Naționale „Citim cu voce..
15:40
Cornel Ciurea a analizat mesajele lui Igor Dodon în cadrul reuniunii APCE: Vrea să făcă vocea opoziţiei mai auzită în plan extern Oficial.md
Analistul politic Cornel Ciurea, într-un comentariu, s-a referit la prestația liderului fracțiunii parlamentare a Partidului..
15:30
CNMC a propus Guvernului examinarea posibilității de reducere a zilei de muncă pentru ziua de vineri, 30 ianuarie 2026 Oficial.md
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național..
15:10
Agenția Proprietății Publice are un nou director general adjunct Oficial.md
Candidatura domnului Ion CIUMAC a fost aprobată miercuri, 28 ianuarie 2026, în cadrul ședinței Cabinetului..
15:10
Igor Dodon s-a întâlnit cu președinta Comisiei de la Veneția Oficial.md
Liderul PSRM, președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Igor Dodon, a avut astăzi o întrevedere cu..
14:40
Deputații PSRM au prezentat prioritățile fracțiunii socialiștilor în domeniul social Oficial.md
Deputații PSRM, Alla Ursu-Antoci și Vladimir Odnostalco, au prezentat prioritățile fracțiunii parlamentare a socialiștilor în..
14:10
MEC lansează un nou pachet de măsuri pentru debirocratizare Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi, 29 ianuarie, un nou pachet de măsuri pentru..
14:10
Vlad Bătrîncea: Tarifele la gazele naturale trebuie revizuite și reduse Oficial.md
„Oamenii sunt furați! Are loc un furt masiv al cetățenilor. Oamenii achită suplimentar miliarde de..
13:50
Doi ofițeri de investigație vor sta în închisoare pentru mită de 40 mii lei Oficial.md
La data de 28 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a..
13:00
Alexandru Munteanu a vizitat satul Crocmaz Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita de lucru în raionul Ștefan Vodă la Crocmaz, un..
12:50
Egalitatea de gen și combaterea dezinformării, discutate la Strasbourg de vicepremierul Mihai Popșoi Oficial.md
În cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii..
12:00
MEC a fost sesizat de mai mulți părinți despre imagini video cu elevii la ore publicate de către un creator de conținut online Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a fost sesizat de mai mulți părinți privind accesul pe teritoriul..
11:50
PSDE: Cetățenii nu trebuie să plătească pentru experimentele și incompetența guvernării! Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) spune că guvernarea aplică „o nouă lovitură pentru oameni, aplicată..
11:50
Pompierii și salvatorii au realizat 33 de misiuni pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc Oficial.md
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în mai multe cazuri pentru..
11:50
Procuratura Anticorupție și CNA au reținut un avocat din Ungheni într-un dosar de trafic de influență Oficial.md
Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție informează despre reținerea unui avocat din municipiul Ungheni, într-o..
11:50
KFOR-24 a început misiunea de menținere a păcii în Kosovo Oficial.md
Militarii moldoveni din cel de-al 24-lea contingent KFOR al Armatei Naţionale și-au început mandatul de activitate în aria de responsabilitate. Astfel,..
11:30
Ion Ceban a participat la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Educației Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a participat la un eveniment extraordinar alături de elevi și profesori,..
11:30
Cifre de la Irina Vlah: „Iată cum arată în cifre „reforma imobiliară” a PAS. Acum calculaţi câţi bani vor ei să scoată suplimentar din buzunarele oamenilor!” Oficial.md
Politiciana Irina Vlah afirmă că, după reevaluarea imobilelor, „chiar și pentru apartamentele modeste, guvernul PAS..
11:30
Consilierii MAN au desfășurat un flashmob în fața Primăriei Chișinău Oficial.md
Astăzi, înainte de ședința Consiliului Municipal Chișinău, consilierii Mișcării Alternativa Națională au organizat un flashmob..
11:20
(INTERVIU) Oleg Ganuşceac: Prologistic-Com SRL urmează o strategie de dezvoltare clară, bazată pe parteneriate solide Oficial.md
Interviu cu Oleg Ganuşceac, administrator al companiei Prologistic-Com SRL  Domnule Oleg Ganuşceac, anul 2025 a devenit..
Ieri
09:50
Dmitri Torner: Ar putea apărea o şansă istorică pentru noi de a adera la UE împreună cu Ucraina şi nu ar trebui să o ratăm Oficial.md
„În ultimele zile, au apărut mai multe informaţii despre o posibilă aderare a Ucrainei la..
09:50
Intervenții la nivel național pentru menținerea siguranței în condiții de iarnă Oficial.md
Guvernul vine cu noi actualizări privind situația generată de condițiile meteo nefavorabile. Autoritățile responsabile acționează,..
09:20
Igor Dodon a purtat discuții la Strasbourg cu liderul Grupului Conservatorilor din APCE Oficial.md
La Strasbourg, Igor Dodon, liderul PSRM, președintele fracțiunii parlamentare a PSRM, a avut o întrevedere..
09:20
Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă Oficial.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde astăzi o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă...
09:20
Linia electrică Șoldănești–Florești a fost reconectată și pusă în funcțiune Oficial.md
Î.S. Moldelectrica informează că, la ora 09:00, în urma măsurilor operative întreprinse, linia electrică aeriană..
08:40
În țară se circulă în condiții de ceață Oficial.md
Administraţia Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic că se circulă în condiții de ceață..
28 ianuarie 2026
17:10
Încep ședințele plenare ale sesiunii de primăvară a Parlamentului Oficial.md
Parlamentul se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începând cu data de 3..
16:20
Flashmob al MAN la Președinție: Încetați să vă bateți joc de cetățeni, priviți aceste facturi și plătiți-le voi Oficial.md
Reprezentanții Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) au organizat un flashmob în fața Președinției Republicii Moldova,..
16:00
Mihai Godea a lansat de ziua sa o carte Oficial.md
Mihai Godea, fost deputat și fost președinte al Partidului „Acțiunea Democratică”, de ziua sa de..
15:40
Grant de 10 mln. de euro pentru extinderea serviciilor esențiale pentru copii și familii, inclusiv refugiații ucraineni Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, și UNICEF își vor..
15:40
Acord de cooperare între FMF și Inspectoratul General de Carabinieri Oficial.md
Inspectoratul General de Carabinieri și Federația Moldovenească de Fotbal și-au consolidat relațiile de cooperare în..
14:40
Fiecare primar din partea PSRM va prezenta un raport de activitate pentru doi ani Oficial.md
Fiecare primar din partea PSRM — iar reprezentanții Partidului Socialiștilor conduc 16 orașe, inclusiv 10..
14:10
Mihai Popșoi a avut o discuție cu noua Președintă a APCE Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu noua Președintă a Adunării..
13:20
Republica Moldova îmbunătățește cadrul de protecție și bunăstare a porcinelor Oficial.md
Guvernul a aprobat astăzi modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, în scopul îmbunătățirii..
13:10
Irina Vlah, despre reevaluarea imobilelor: Piața va fi distrusă în totalitate Oficial.md
Politiciana Irina Vlah denunță „o nouă schemă de jefuire a cetățenilor” din partea guvernării. Ea..
13:10
Freelancerii vor beneficia de indemnizații și pensii, începând cu 1 ianuarie 2026 Oficial.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, a fost instituită o nouă categorie de plătitori de contribuții..
13:10
Conceptul Sistemului Informațional e-Arhiva a fost aprobat de Guvern Oficial.md
Conceptul Sistemului Informațional e-Arhiva a fost aprobat în ședința Guvernului de astăzi. Aceasta reprezintă prima..
13:10
Primăria Chișinău continuă consultările instituționale pentru reactualizarea Planului Urbanistic General Oficial.md
Primăria municipiului Chișinău informează despre continuarea ședințelor instituționale de lucru privind reactualizarea Planului Urbanistic General..
11:20
Dosarul cocainei de 1 mln. lei, ascunsă într-un televizor din Spania: organizatorul contrabandei – trimis în judecată de procurorii PCCOCS Oficial.md
Urmare a investigațiilor penale în dosarul cocainei de aproximativ 1.000.000 lei din 2022, ascunsă-ntr-un televizor..
11:20
Republica Moldova prelungește protecția temporară a persoanelor strămutate din Ucraina până pe 1 martie 2027 Oficial.md
Republica Moldova continuă să fie solidară cu Ucraina, să ajute ucrainenii care se adăpostesc de..
