Deputații PSRM au prezentat prioritățile fracțiunii socialiștilor în domeniul social
Oficial.md, 29 ianuarie 2026 14:40
Deputații PSRM, Alla Ursu-Antoci și Vladimir Odnostalco, au prezentat prioritățile fracțiunii parlamentare a socialiștilor în..
• • •
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:10
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi, 29 ianuarie, un nou pachet de măsuri pentru..
14:10
„Oamenii sunt furați! Are loc un furt masiv al cetățenilor. Oamenii achită suplimentar miliarde de..
Acum 2 ore
13:50
La data de 28 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a..
13:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita de lucru în raionul Ștefan Vodă la Crocmaz, un..
Acum 4 ore
12:50
Egalitatea de gen și combaterea dezinformării, discutate la Strasbourg de vicepremierul Mihai Popșoi # Oficial.md
În cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii..
12:00
MEC a fost sesizat de mai mulți părinți despre imagini video cu elevii la ore publicate de către un creator de conținut online # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a fost sesizat de mai mulți părinți privind accesul pe teritoriul..
11:50
PSDE: Cetățenii nu trebuie să plătească pentru experimentele și incompetența guvernării! # Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) spune că guvernarea aplică „o nouă lovitură pentru oameni, aplicată..
11:50
Pompierii și salvatorii au realizat 33 de misiuni pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc # Oficial.md
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în mai multe cazuri pentru..
11:50
Procuratura Anticorupție și CNA au reținut un avocat din Ungheni într-un dosar de trafic de influență # Oficial.md
Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție informează despre reținerea unui avocat din municipiul Ungheni, într-o..
11:50
Militarii moldoveni din cel de-al 24-lea contingent KFOR al Armatei Naţionale și-au început mandatul de activitate în aria de responsabilitate. Astfel,..
11:30
Primarul General, Ion Ceban, a participat la un eveniment extraordinar alături de elevi și profesori,..
11:30
Cifre de la Irina Vlah: „Iată cum arată în cifre „reforma imobiliară” a PAS. Acum calculaţi câţi bani vor ei să scoată suplimentar din buzunarele oamenilor!” # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah afirmă că, după reevaluarea imobilelor, „chiar și pentru apartamentele modeste, guvernul PAS..
11:30
Astăzi, înainte de ședința Consiliului Municipal Chișinău, consilierii Mișcării Alternativa Națională au organizat un flashmob..
11:20
(INTERVIU) Oleg Ganuşceac: Prologistic-Com SRL urmează o strategie de dezvoltare clară, bazată pe parteneriate solide # Oficial.md
Interviu cu Oleg Ganuşceac, administrator al companiei Prologistic-Com SRL Domnule Oleg Ganuşceac, anul 2025 a devenit..
Acum 6 ore
09:50
Dmitri Torner: Ar putea apărea o şansă istorică pentru noi de a adera la UE împreună cu Ucraina şi nu ar trebui să o ratăm # Oficial.md
„În ultimele zile, au apărut mai multe informaţii despre o posibilă aderare a Ucrainei la..
09:50
Guvernul vine cu noi actualizări privind situația generată de condițiile meteo nefavorabile. Autoritățile responsabile acționează,..
09:20
Igor Dodon a purtat discuții la Strasbourg cu liderul Grupului Conservatorilor din APCE # Oficial.md
La Strasbourg, Igor Dodon, liderul PSRM, președintele fracțiunii parlamentare a PSRM, a avut o întrevedere..
09:20
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde astăzi o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă...
09:20
Î.S. Moldelectrica informează că, la ora 09:00, în urma măsurilor operative întreprinse, linia electrică aeriană..
Acum 8 ore
08:40
Administraţia Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic că se circulă în condiții de ceață..
Acum 24 ore
17:10
Parlamentul se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începând cu data de 3..
16:20
Flashmob al MAN la Președinție: Încetați să vă bateți joc de cetățeni, priviți aceste facturi și plătiți-le voi # Oficial.md
Reprezentanții Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) au organizat un flashmob în fața Președinției Republicii Moldova,..
16:00
Mihai Godea, fost deputat și fost președinte al Partidului „Acțiunea Democratică”, de ziua sa de..
15:40
Grant de 10 mln. de euro pentru extinderea serviciilor esențiale pentru copii și familii, inclusiv refugiații ucraineni # Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, și UNICEF își vor..
15:40
Inspectoratul General de Carabinieri și Federația Moldovenească de Fotbal și-au consolidat relațiile de cooperare în..
Ieri
14:40
Fiecare primar din partea PSRM — iar reprezentanții Partidului Socialiștilor conduc 16 orașe, inclusiv 10..
14:10
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu noua Președintă a Adunării..
13:20
Guvernul a aprobat astăzi modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, în scopul îmbunătățirii..
13:10
Politiciana Irina Vlah denunță „o nouă schemă de jefuire a cetățenilor” din partea guvernării. Ea..
13:10
Începând cu 1 ianuarie 2026, a fost instituită o nouă categorie de plătitori de contribuții..
13:10
Conceptul Sistemului Informațional e-Arhiva a fost aprobat în ședința Guvernului de astăzi. Aceasta reprezintă prima..
13:10
Primăria Chișinău continuă consultările instituționale pentru reactualizarea Planului Urbanistic General # Oficial.md
Primăria municipiului Chișinău informează despre continuarea ședințelor instituționale de lucru privind reactualizarea Planului Urbanistic General..
11:20
Dosarul cocainei de 1 mln. lei, ascunsă într-un televizor din Spania: organizatorul contrabandei – trimis în judecată de procurorii PCCOCS # Oficial.md
Urmare a investigațiilor penale în dosarul cocainei de aproximativ 1.000.000 lei din 2022, ascunsă-ntr-un televizor..
11:20
Republica Moldova prelungește protecția temporară a persoanelor strămutate din Ucraina până pe 1 martie 2027 # Oficial.md
Republica Moldova continuă să fie solidară cu Ucraina, să ajute ucrainenii care se adăpostesc de..
11:20
Președintele PSRM, Igor Dodon, a condamnat acțiunile Mitropoliei Basarabiei, care, cu sprijinul și cu permisiunea..
11:10
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, de dimineață, a avut ședință cu primarii de..
11:10
În ultimele zile, au fost publicate o mulţime de materiale atât în presă, cât şi..
11:10
A recrutat o femeie pentru exploatare sexuală în orașul Bodrum din Turcia și a fost condamnat la închisoare # Oficial.md
Procuratura de Circumscripţie Chişinău anunță admiterea apelului procurorilor la Curtea de Apel Chișinău, într-un dosar..
11:10
Vlad Filat, prim-ministru al Guvernului Republicii Moldova 2009-2013, președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova,..
10:50
Aseară, Poliția din Ungheni a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul G88..
10:30
Premierul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței de astăzi a Guvernului, a declarat că „iarna aceasta..
10:30
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat numiri în funcții. Denis Lungu a fost numit secretar..
10:10
CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice în anul 2026 conform performanțelor înregistrate la ultimele scrutine # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor..
09:40
856 de tineri din regiunea transnistreană studiază pe locuri bugetare în instituțiile de învățământ din dreapta Nistrului # Oficial.md
Potrivit datelor pentru anul 2025, furnizate de Ministerul Educației și Cercetării, 856 de tineri din..
09:40
Condițiile meteo nefavorabile persistă în continuare, fapt ce îngreunează intervențiile de reparații a liniilor electrice..
09:40
Guvernul: Autoritățile responsabile au intervenit prompt și sunt în continuare mobilizate # Oficial.md
Guvernul informează că, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile responsabile au intervenit prompt, sunt în..
09:30
În ultimele 24 de ore angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au realizat 92..
09:30
Pe parcursul nopții serviciile municipale de profil intervin la combaterea ghețușului prioritar în stațiile de..
09:30
Angajații Ministerului Afacerilor Interne rămân non-stop la datorie pentru a acorda sprijin oamenilor în condițiile..
