Deputații PSRM au prezentat prioritățile fracțiunii socialiștilor în domeniul social

Oficial.md, 29 ianuarie 2026 14:40

Deputații PSRM, Alla Ursu-Antoci și Vladimir Odnostalco, au prezentat prioritățile fracțiunii parlamentare a socialiștilor în..

Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:10
MEC lansează un nou pachet de măsuri pentru debirocratizare Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi, 29 ianuarie, un nou pachet de măsuri pentru..
14:10
Vlad Bătrîncea: Tarifele la gazele naturale trebuie revizuite și reduse Oficial.md
„Oamenii sunt furați! Are loc un furt masiv al cetățenilor. Oamenii achită suplimentar miliarde de..
Acum 2 ore
13:50
Doi ofițeri de investigație vor sta în închisoare pentru mită de 40 mii lei Oficial.md
La data de 28 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a..
13:00
Alexandru Munteanu a vizitat satul Crocmaz Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita de lucru în raionul Ștefan Vodă la Crocmaz, un..
Acum 4 ore
12:50
Egalitatea de gen și combaterea dezinformării, discutate la Strasbourg de vicepremierul Mihai Popșoi Oficial.md
În cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii..
12:00
MEC a fost sesizat de mai mulți părinți despre imagini video cu elevii la ore publicate de către un creator de conținut online Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a fost sesizat de mai mulți părinți privind accesul pe teritoriul..
11:50
PSDE: Cetățenii nu trebuie să plătească pentru experimentele și incompetența guvernării! Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) spune că guvernarea aplică „o nouă lovitură pentru oameni, aplicată..
11:50
Pompierii și salvatorii au realizat 33 de misiuni pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc Oficial.md
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în mai multe cazuri pentru..
11:50
Procuratura Anticorupție și CNA au reținut un avocat din Ungheni într-un dosar de trafic de influență Oficial.md
Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție informează despre reținerea unui avocat din municipiul Ungheni, într-o..
11:50
KFOR-24 a început misiunea de menținere a păcii în Kosovo Oficial.md
Militarii moldoveni din cel de-al 24-lea contingent KFOR al Armatei Naţionale și-au început mandatul de activitate în aria de responsabilitate. Astfel,..
11:30
Ion Ceban a participat la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Educației Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a participat la un eveniment extraordinar alături de elevi și profesori,..
11:30
Cifre de la Irina Vlah: „Iată cum arată în cifre „reforma imobiliară” a PAS. Acum calculaţi câţi bani vor ei să scoată suplimentar din buzunarele oamenilor!” Oficial.md
Politiciana Irina Vlah afirmă că, după reevaluarea imobilelor, „chiar și pentru apartamentele modeste, guvernul PAS..
11:30
Consilierii MAN au desfășurat un flashmob în fața Primăriei Chișinău Oficial.md
Astăzi, înainte de ședința Consiliului Municipal Chișinău, consilierii Mișcării Alternativa Națională au organizat un flashmob..
11:20
(INTERVIU) Oleg Ganuşceac: Prologistic-Com SRL urmează o strategie de dezvoltare clară, bazată pe parteneriate solide Oficial.md
Interviu cu Oleg Ganuşceac, administrator al companiei Prologistic-Com SRL  Domnule Oleg Ganuşceac, anul 2025 a devenit..
Acum 6 ore
09:50
Dmitri Torner: Ar putea apărea o şansă istorică pentru noi de a adera la UE împreună cu Ucraina şi nu ar trebui să o ratăm Oficial.md
„În ultimele zile, au apărut mai multe informaţii despre o posibilă aderare a Ucrainei la..
09:50
Intervenții la nivel național pentru menținerea siguranței în condiții de iarnă Oficial.md
Guvernul vine cu noi actualizări privind situația generată de condițiile meteo nefavorabile. Autoritățile responsabile acționează,..
09:20
Igor Dodon a purtat discuții la Strasbourg cu liderul Grupului Conservatorilor din APCE Oficial.md
La Strasbourg, Igor Dodon, liderul PSRM, președintele fracțiunii parlamentare a PSRM, a avut o întrevedere..
09:20
Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă Oficial.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde astăzi o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă...
09:20
Linia electrică Șoldănești–Florești a fost reconectată și pusă în funcțiune Oficial.md
Î.S. Moldelectrica informează că, la ora 09:00, în urma măsurilor operative întreprinse, linia electrică aeriană..
Acum 8 ore
08:40
În țară se circulă în condiții de ceață Oficial.md
Administraţia Națională a Drumurilor avertizează participanții la trafic că se circulă în condiții de ceață..
Acum 24 ore
17:10
Încep ședințele plenare ale sesiunii de primăvară a Parlamentului Oficial.md
Parlamentul se convoacă în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începând cu data de 3..
16:20
Flashmob al MAN la Președinție: Încetați să vă bateți joc de cetățeni, priviți aceste facturi și plătiți-le voi Oficial.md
Reprezentanții Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) au organizat un flashmob în fața Președinției Republicii Moldova,..
16:00
Mihai Godea a lansat de ziua sa o carte Oficial.md
Mihai Godea, fost deputat și fost președinte al Partidului „Acțiunea Democratică”, de ziua sa de..
15:40
Grant de 10 mln. de euro pentru extinderea serviciilor esențiale pentru copii și familii, inclusiv refugiații ucraineni Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Germaniei, prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, și UNICEF își vor..
15:40
Acord de cooperare între FMF și Inspectoratul General de Carabinieri Oficial.md
Inspectoratul General de Carabinieri și Federația Moldovenească de Fotbal și-au consolidat relațiile de cooperare în..
Ieri
14:40
Fiecare primar din partea PSRM va prezenta un raport de activitate pentru doi ani Oficial.md
Fiecare primar din partea PSRM — iar reprezentanții Partidului Socialiștilor conduc 16 orașe, inclusiv 10..
14:10
Mihai Popșoi a avut o discuție cu noua Președintă a APCE Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu noua Președintă a Adunării..
13:20
Republica Moldova îmbunătățește cadrul de protecție și bunăstare a porcinelor Oficial.md
Guvernul a aprobat astăzi modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, în scopul îmbunătățirii..
13:10
Irina Vlah, despre reevaluarea imobilelor: Piața va fi distrusă în totalitate Oficial.md
Politiciana Irina Vlah denunță „o nouă schemă de jefuire a cetățenilor” din partea guvernării. Ea..
13:10
Freelancerii vor beneficia de indemnizații și pensii, începând cu 1 ianuarie 2026 Oficial.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, a fost instituită o nouă categorie de plătitori de contribuții..
13:10
Conceptul Sistemului Informațional e-Arhiva a fost aprobat de Guvern Oficial.md
Conceptul Sistemului Informațional e-Arhiva a fost aprobat în ședința Guvernului de astăzi. Aceasta reprezintă prima..
13:10
Primăria Chișinău continuă consultările instituționale pentru reactualizarea Planului Urbanistic General Oficial.md
Primăria municipiului Chișinău informează despre continuarea ședințelor instituționale de lucru privind reactualizarea Planului Urbanistic General..
11:20
Dosarul cocainei de 1 mln. lei, ascunsă într-un televizor din Spania: organizatorul contrabandei – trimis în judecată de procurorii PCCOCS Oficial.md
Urmare a investigațiilor penale în dosarul cocainei de aproximativ 1.000.000 lei din 2022, ascunsă-ntr-un televizor..
11:20
Republica Moldova prelungește protecția temporară a persoanelor strămutate din Ucraina până pe 1 martie 2027 Oficial.md
Republica Moldova continuă să fie solidară cu Ucraina, să ajute ucrainenii care se adăpostesc de..
11:20
Igor Dodon condamnă acțiunile Mitropoliei Basarabiei Oficial.md
Președintele PSRM, Igor Dodon, a condamnat acțiunile Mitropoliei Basarabiei, care, cu sprijinul și cu permisiunea..
11:10
(VIDEO) Ședință cu primarii de suburbii la Primăria Chișinău Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, de dimineață, a avut ședință cu primarii de..
11:10
Piaţa imobiliară se prăbuşeşte – situaţia încă poate fi salvată Oficial.md
În ultimele zile, au fost publicate o mulţime de materiale atât în presă, cât şi..
11:10
A recrutat o femeie pentru exploatare sexuală în orașul Bodrum din Turcia și a fost condamnat la închisoare Oficial.md
Procuratura de Circumscripţie Chişinău anunță admiterea apelului procurorilor la Curtea de Apel Chișinău, într-un dosar..
11:10
Vlad Filat s-a adresat Premierului. Îl acuză de o criză de management public Oficial.md
Vlad Filat, prim-ministru al Guvernului Republicii Moldova 2009-2013, președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova,..
10:50
O tânără a tamponat mortal un pieton Oficial.md
Aseară, Poliția din Ungheni a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul G88..
10:30
Premierul: Ne confruntăm cu o situație mai dificilă decât ne-am așteptat Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței de astăzi a Guvernului, a declarat că „iarna aceasta..
10:30
Numiri la Guvern Oficial.md
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat numiri în funcții. Denis Lungu a fost numit secretar..
10:10
CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice în anul 2026 conform performanțelor înregistrate la ultimele scrutine Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor..
09:40
856 de tineri din regiunea transnistreană studiază pe locuri bugetare în instituțiile de învățământ din dreapta Nistrului Oficial.md
Potrivit datelor pentru anul 2025, furnizate de Ministerul Educației și Cercetării, 856 de tineri din..
09:40
Peste 15 mii consumatori rămân fără energie electrică Oficial.md
Condițiile meteo nefavorabile persistă în continuare, fapt ce îngreunează intervențiile de reparații a liniilor electrice..
09:40
Guvernul: Autoritățile responsabile au intervenit prompt și sunt în continuare mobilizate Oficial.md
Guvernul informează că, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile responsabile au intervenit prompt, sunt în..
09:30
Peste 90 de misiuni realizate de salvatori în ultimele 24 de ore Oficial.md
În ultimele 24 de ore angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au realizat 92..
09:30
Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții la combaterea ghețușului Oficial.md
Pe parcursul nopții serviciile municipale de profil intervin la combaterea ghețușului prioritar în stațiile de..
09:30
Angajații MAI rămân în continuare în sprijinul cetățenilor Oficial.md
Angajații Ministerului Afacerilor Interne rămân non-stop la datorie pentru a acorda sprijin oamenilor în condițiile..
