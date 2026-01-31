Deconectare avariată la sistemul electroenergetic al țării
Oficial.md, 31 ianuarie 2026 13:30
Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 15 minute
13:40
Termoelectrica: Au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică # Oficial.md
Termoelectrica S.A. informează consumatorii că la data de 31.01.2026, ora 10:42, în urma unor căderi..
13:40
Acum 30 minute
13:30
13:30
Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cetățenilor: „Dragi cetățeni, În această dimineață, din cauza..
13:30
ACTUALIZARE: În prezent, 6 instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică, iar celelalte instituții..
13:30
Din cauza lipsei energiei electrice în oraș, troleibuzele sunt blocate, iar circulația este sistată pe..
13:30
Responsabilii de la Primăria Chișinău – în ședință în contextul deconectării energiei electrice # Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, anunță că a adunat de urgență responsabilii pentru a vedea situația..
13:30
Inspectoratul General de Carabinieri informează cetățenii că, în urma întreruperilor de energie electrică, în mai..
Acum 24 ore
17:00
Peste o mie de arbori tăiați ilegal, depistați în urma controlului inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici # Oficial.md
Inspectorii de mediu au depistat 1007 arbori tăiați ilegal, în urma unui control inopinat dispus..
17:00
Primăria Chișinău informează că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin precipitații sub formă de..
17:00
20 zile arest preventiv pentru un fost primar din Boldureşti, Nisporeni Acesta este cercetat de..
16:10
Site-ul FMF vă propune programul fotbalistic al acestui weekend. În zilele de sâmbătă și duminică..
16:00
CNAM a achitat în totalitate serviciile medicale oferite în luna decembrie de prestatorii contractaţi # Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în..
15:50
Poliția: Obiectul presupus a fi explozibil la postul Tudora a fost un dispozitiv electronic confecționat artizanal # Oficial.md
Poliția Națională informează că, la punctul de trecere a frontierei Tudora, pe sensul de intrare..
15:50
Investiții în infrastructură și comunități locale, discutate de Președintele Parlamentului la Sîngerei # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat, ieri, o vizită de lucru în raionul Sîngerei, unde..
14:30
Universitățile din țară pot accesa finanțare totală de 9,5 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de cercetare # Oficial.md
Instituțiile de învățământ superior, interesate în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare, pot depune propuneri..
14:30
Autospecialele Regiei „Exdrupo” sunt pregătite să intervină în contextul unui nou val de temperaturi negative # Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, autospecialele Regiei „Exdrupo” sunt pregătite să intervină în contextul unui nou..
14:20
Instanța a emis mandate de arestare pe numele vameșilor reținuți de CNA și procurori într-un dosar de corupție sistemică # Oficial.md
În urma demersurilor înaintate de procurori, judecătorul de instrucție a emis mandate de arestare preventivă..
Ieri
13:50
În contextul avertizărilor meteorologice pentru următoarele zile, ce vizează temperaturi foarte scăzute, precipitații sub formă..
13:50
PSDE: „Guvernarea PAS recunoaște deschis că a modificat legislația astfel încât produsele importate din UE să nu mai fie supuse verificărilor # Oficial.md
„Guvernarea PAS recunoaște deschis că a modificat legislația astfel încât produsele importate din Uniunea Europeană..
13:50
Detențiune pe viață pentru inculpatul care a ucis doi soți, la Grătiești mai bine de 20 de ani în urmă # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță, că astăzi, 30 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare..
13:20
Igor Dodon – la tribuna APCE: În prezent, Republica Moldova trăiește cea mai grea, cea mai dificilă, cea mai nenorocită perioadă din anul 1992 încoace # Oficial.md
„Cetățenii Republicii Moldova au impresia că Bruxelles-ul este la curent cu toate abuzurile PAS și..
13:10
Alertă la punctul de trecere a frontierei Tudora. Un ucrainean depistat cu un posibil obiect explozibil # Oficial.md
La această oră, în PTF Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, este gestionată..
13:00
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău condamnă comportamentul iresponsabil al consilierilor PAS,..
11:50
Vlad Bătrîncea: Este necesară o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus Alexandru Munteanu # Oficial.md
Socialistul Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, spune că este necesară o moțiune de cenzură împotriva..
11:00
Premiul auto oferit de PP „Șansa” s-a soldat cu condamnarea unui bărbat pentru finanțare ilegală # Oficial.md
La data de 29 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
11:00
Consilierii municipali PSRM insistă asupra includerii compensațiilor pentru încălzire în bugetul Chișinăului # Oficial.md
Consilierii municipali ai PSRM insistă asupra includerii compensațiilor pentru încălzire în bugetul municipal al Chișinăului..
10:40
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) informează că, împreună cu instituțiile publice centrale, este..
10:30
Ieri, 29 ianuarie 2026, S.A. „Energocom” a înaintat ANRE Republica Moldova (ANRE) cererea privind ajustarea..
10:20
Antreprenorii din Chișinău – sprijiniți prin intermediul Incubatorului Municipal de Afaceri # Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău sprijină antreprenorii din municipiu printr-un cadru clar și funcțional, implementat prin Centrul..
10:00
Irina Vlah: Republica Moldova are nevoie de o nouă concepţie a politicii externe, care ar lua în calcul noile realităţi geopolitice, inclusiv oportunităţile ce au apărut # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah afirmă că „puterea din Moldova continuă să acționeze după metodologii vechi, de..
09:50
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova # Oficial.md
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vor efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada..
09:50
Prezentatoarea postului Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului condus de..
09:00
Municipiul Chișinău a dat startul anului expozițiilor turistice prin participarea la FESPO & Golfmesse Zurich,..
08:40
Salvatorii avertizează șoferii și cetățenii în contextul condițiilor meteo nefavorabile # Oficial.md
Conform prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat la data de 29.01.2026, în perioada 30–31..
08:40
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru perioada următoare, Centrul Național de Management al Crizelor..
08:40
Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-o cauză penală privind utilizarea ilegală a informațiilor ce constituie secret comercial # Oficial.md
La aceastǎ orǎ, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu procurorii PCCOCS..
29 ianuarie 2026
17:10
Proiectele realizate pentru îmbunătățirea infrastructurii, dar și prioritățile de dezvoltare locală pentru perioada următoare, au..
16:40
MEC anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA) # Oficial.md
Republica Moldova anunță organizarea, în premieră, a Olimpiadei Naționale de Inteligență Artificială (ONIA). Competiția este..
16:20
Partidul Național Moldovenesc (PNM) marchează astăzi 3 ani de la constituire. Potrivit formațiunii, sunt 3..
16:00
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut în proprietatea statului # Oficial.md
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat..
15:50
Biblioteca Națională lansează campania națională „Citim cu voce tare împreună” în cadrul Zilei Internaționale a Cititului cu Voce Tare # Oficial.md
Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) lansează ediția 2026 a Campaniei Naționale „Citim cu voce..
15:40
Cornel Ciurea a analizat mesajele lui Igor Dodon în cadrul reuniunii APCE: Vrea să făcă vocea opoziţiei mai auzită în plan extern # Oficial.md
Analistul politic Cornel Ciurea, într-un comentariu, s-a referit la prestația liderului fracțiunii parlamentare a Partidului..
15:30
CNMC a propus Guvernului examinarea posibilității de reducere a zilei de muncă pentru ziua de vineri, 30 ianuarie 2026 # Oficial.md
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național..
15:10
Candidatura domnului Ion CIUMAC a fost aprobată miercuri, 28 ianuarie 2026, în cadrul ședinței Cabinetului..
15:10
Liderul PSRM, președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Igor Dodon, a avut astăzi o întrevedere cu..
14:40
Deputații PSRM, Alla Ursu-Antoci și Vladimir Odnostalco, au prezentat prioritățile fracțiunii parlamentare a socialiștilor în..
14:10
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi, 29 ianuarie, un nou pachet de măsuri pentru..
14:10
„Oamenii sunt furați! Are loc un furt masiv al cetățenilor. Oamenii achită suplimentar miliarde de..
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
La data de 28 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a..
