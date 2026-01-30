Ion Tăbârță: „Agenda de asociere cu UE rămâne una prioritară, iar R. Moldova, aflată în procesul de negocieri, trebuie să adopte un număr mare de legi”

20:25

„Azi, 29 ianuarie, se încheie mandatul meu de Ambasador al Republicii Moldova în România. Îmi iau rămas bun de la colegii mei și partenerii din România cu satisfacția misiunii îndeplinite. Astăzi relațiile dintre statele noastre sunt la cel mai bun nivel din istoria lor. În ultimii patru ani, Republica Moldova și România au cunoscut cea mai dinamică și prodigioasă perioadă de dezvoltare a relațiilor lor bilaterale. Iar ambele state sunt în prezent mai aproape ca niciodată de reunirea lor în Uniunea Europeană.”, a transmis ambasadorul R. Moldova la București, Victor Chirilă, într-o postare pe Facebook.