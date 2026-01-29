Peste 100 000 de moldoveni au rămas fără buletin românesc după schimbarea legii din România

12:10

Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere ar urma să fie recunoscut ca dovadă a cetățeniei, indiferent de vârsta persoanei. Proiectul modifică articolul 5 din Legea cu privire la cetățenie și introduce o măsură de precauție: autoritatea competentă va verifica din oficiu legalitatea certificatului de naștere prezentat. În […]