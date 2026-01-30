Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-un dosar de furt a secretului comercial
Radio Chisinau, 30 ianuarie 2026 09:35
La această oră, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, desfășoară percheziții în municipiul Chișinău și raionul Ialoveni. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptul sustragerii și utilizării ilegale a informațiilor ce constituie secret comercial.
• • •
Acum 5 minute
09:55
Dorin Junghietu: Benzinăriile Lukoil vor activa până în aprilie în baza unei licențe suplimentare # Radio Chisinau
Ministrul energiei, Dorin Junghietu, susține că benzinăriile Lukoil din Moldova vor continua să funcționeze cel puțin până în luna aprilie, în baza unei licențe suplimentare emise de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA. Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor privind vânzarea activelor externe ale companiei ruse Lukoil, transmite IPN.
Acum 30 minute
09:35
Acum o oră
09:20
Presa scrie despre necesitatea accelerării negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE, pe fundalul riscurilor geopolitice tot mai mari și al posibilei reveniri a influenței rusești asupra Chișinăului. „Ar fi păcat ca din cauza birocrației Republica Moldova să rămână, din nou, în sfera de influență a Rusiei”, spune analistul Ion Tăbârță. Totodată, presa mai relatează despre ședința de judecată în dosarul Plahotniuc după ce trei martori care urmau să fie aduși silit nu s-au prezentat în instanță.
09:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 84 bani.
Acum 2 ore
08:40
Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, Christopher Smith, în vizită oficială la Chișinău # Radio Chisinau
Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Christopher Smith, se află în această săptămână în Republica Moldova, unde va avea o serie de întâlniri cu oficiali guvernamentali și reprezentanți ai administrației centrale, transmite MOLDPRES.
08:25
Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă. Drumarii intervin în nordul țării # Radio Chisinau
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, informează Administrația Națională a Drumurilor. În zona de nord, carosabilul este umed, pe alocuri înzăpezit și cu formări de ghețuș, în timp ce în regiunile de centru și sud drumurile sunt umede.
08:05
Administrația AIC, despre anularea licitației ce vizează noul terminal: Erau lacune tehnice # Radio Chisinau
Licitația pentru reconstrucția și extinderea terminalului Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” a fost anulată după ce, în procesul de evaluare, au fost identificate neclarități și lacune în documentația de proiectare. Administrația aerogării a precizat pentru IPN că decizia nu are legătură cu ofertele financiare depuse, ci cu necesitatea revizuirii soluțiilor tehnice și arhitecturale, astfel încât proiectul să corespundă cerințelor operaționale și standardelor europene.
Acum 12 ore
21:15
Credite avantajoase pentru agricultori: sprijin financiar pentru capital circulant în sezonul de primăvară # Radio Chisinau
Agricultorii din Republica Moldova pot beneficia, în această primăvară, de credite ale Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) destinate finanțării capitalului circulant, în condiții preferențiale, pentru a-și dezvolta afacerile agricole cu costuri reduse. Finanțarea poate fi utilizată pentru achiziționarea de semințe, combustibil, îngrășăminte și alte inputuri necesare activităților agricole, transmite MOLDPRES.
Acum 24 ore
20:55
Trump susține că l-a convins pe Putin să nu mai atace Ucraina timp de o săptămână. „L-am rugat personal” (VIDEO) # Radio Chisinau
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezvăluit joi că omologul său rus, Vladimir Putin, a acceptat cererea sa de a nu lansa atacuri aeriene asupra capitalei Ucrainei și a altor localități timp de o săptămână, din cauza vremii extrem de reci din țara devastată de război, scrie breakingnews.net.
20:40
Ministerul Educației organizează, în premieră, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială # Radio Chisinau
Republica Moldova va organiza, în premieră, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA). Competiția este organizată de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), în cadrul proiectului „Tekwill în Fiecare Școală”, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) și cu susținerea Ministerului Educației și Cercetării.
20:25
„Chișinăul și Bucureștiul au trecut de la vorbe la acțiuni și proiecte concrete de interconectare”. Mesajul ambasadorului Victor Chirilă la final de mandat în România # Radio Chisinau
„Azi, 29 ianuarie, se încheie mandatul meu de Ambasador al Republicii Moldova în România. Îmi iau rămas bun de la colegii mei și partenerii din România cu satisfacția misiunii îndeplinite. Astăzi relațiile dintre statele noastre sunt la cel mai bun nivel din istoria lor. În ultimii patru ani, Republica Moldova și România au cunoscut cea mai dinamică și prodigioasă perioadă de dezvoltare a relațiilor lor bilaterale. Iar ambele state sunt în prezent mai aproape ca niciodată de reunirea lor în Uniunea Europeană.”, a transmis ambasadorul R. Moldova la București, Victor Chirilă, într-o postare pe Facebook.
20:20
Suedia și Finlanda cer noi sancțiuni UE pentru Rusia: „Ne-am concentrat pe lucrurile greșite” # Radio Chisinau
Suedia și Finlanda fac presiuni asupra Uniunii Europene pentru un nou pachet de sancțiuni dure împotriva Rusiei, vizând direct „flota fantomă” care susține exporturile de petrol ale Moscovei, în timp ce Stockholmul acuză că agenda occidentală a fost deturnată de retorica inacceptabilă a Statelor Unite.
19:55
Prioritățile de infrastructură și dezvoltare durabilă pentru comunitățile din țara noastră au fost discutate astăzi de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul întrevederii cu Ester Ruiz de Azua, șefa Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
19:30
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu autoritățile locale din Ștefan Vodă. Infrastructura rutieră și sănătatea, prioritare # Radio Chisinau
Proiectele realizate pentru îmbunătățirea infrastructurii, precum și prioritățile de dezvoltare locală pentru perioada următoare, au fost discutate în cadrul unei întrevederi între premierul Alexandru Munteanu și reprezentanții administrației publice locale și ai serviciilor desconcentrate din raionul Ștefan Vodă.
19:15
Detalii din noul dosar în care este vizat Ciochină. Fapte de tortură și tratament inuman comise de fostul primar, documentate de polițiști # Radio Chisinau
Poliția vine cu detalii în cazul fostului primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, reținut astăzi într-un alt dosar. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS, investighează fapte de tortură, tratament inuman și degradant comise de edil asupra unui bărbat în primăvara anului 2020.
18:50
Guvernul reduce ziua de muncă pe 30 ianuarie și mobilizează echipe suplimentare de intervenție # Radio Chisinau
Guvernul a dispus reducerea zilei de muncă pentru vineri, 30 ianuarie, la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor, având în vedere condițiile meteo dificile prognozate. Intervalul orar va fi stabilit de fiecare instituție în parte, în funcție de specificul activității, transmite IPN.
18:25
Serviciul Vamal avertizează că pot fi instituite restricții de circulație atât pe drumurile naționale, cât și în statele vecine, în contextul prognozelor meteo nefavorabile. Recomandările pentru cetățeni # Radio Chisinau
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026 și al măsurilor dispuse la nivel național, în baza deciziilor adoptate în cadrul ședinței Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC) din 29 ianuarie 2026, Serviciul Vamal vine cu recomandări pentru participanții la traficul transfrontalier.
18:05
Fostul primar, Nicanor Ciochină, a fost reținut joi seara de mascații de la Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger”. S-a întâmplat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde a avut loc o nouă ședință în dosarul în care este acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent.
17:40
Rușii care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicție de intrare în UE. „Sunt oameni foarte periculoși” # Radio Chisinau
Sutele de mii de soldați ruși care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicție de intrare în Uniunea Europeană, conform unei propuneri a ministrului de externe al Estoniei, Margus Tsahkna.
17:20
Ghețuș, polei și temperaturi scăzute. Meteorologii au emis Cod galben pe întreg teritoriul R. Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de polei ghețuș și temperaturi scăzute, valabil de mâine, 30 ianuarie și până sâmbătă, 31 ianuarie pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
17:00
Procurorii cer nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, acuzat că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a părăsit locul faptei. Totodată, instanța a prelungit măsura preventivă de control judiciar în privința lui Ciochină pentru încă 60 de zile, în cadrul ședinței de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde dosarul a ajuns la faza dezbaterilor judiciare, relatează MOLDPRES.
16:45
Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, în luna ianuarie, 30 de medicamente, dintre care 17 au fost autorizate primar (medicamente noi), iar 13 – repetat.
16:30
Judecătoare agresată în incinta Judecătoriei Chișinău. CSM califică incidentul drept un atac asupra justiției # Radio Chisinau
O judecătoare a fost agresată de o justițiabilă în incinta Judecătoria Chișinău, incident calificat drept grav și inadmisibil într-un stat de drept. Cazul a generat reacția Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a condamnat ferm cele întâmplate, informează MOLDPRES.
16:15
Ziua de muncă de vineri ar putea fi redusă în contextul prognozelor meteo nefavorabile. Intervalul va fi stabilit de fiecare instituție în parte # Radio Chisinau
În contextul prognozelor meteo nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat instituțiile responsabile și informează populația cu privire la măsurile dispuse la nivel național.
15:55
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut în proprietatea statului # Radio Chisinau
Activele deținute de compania Lukoil pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău (AIC) au revenit în proprietatea statului. Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie, cu Lukoil Moldova, actele de predare-primire ale complexului petrolier din cadrul aeroportului.
15:35
Guvernul extinde accesul la locuințe de serviciu pentru cetățenii UE și Schengen care muncesc legal în R. Moldova # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat în ședința de ieri ajustarea mai multor acte normative din domeniul construcțiilor, urbanismului și locuințelor, astfel încât acestea să corespundă prevederilor noului Cod al urbanismului și construcțiilor, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR).
15:20
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
15:05
UE alocă 153 de milioane de euro ajutor umanitar pentru Ucraina și refugiații din Republica Moldova # Radio Chisinau
Uniunea Europeană va aloca un ajutor umanitar de urgență în valoare de 145 de milioane de euro pentru Ucraina și 8 milioane de euro Republicii Moldova, pentru sprijinirea refugiaților ucraineni. Anunțul a fost făcut joi de Comisia Europeană, transmite IPN.
14:40
Președintele SUA, Donald Trump, evaluează opțiunile împotriva Iranului, care includ atacuri țintite asupra forțelor de securitate și a liderilor pentru a da avânt protestatarilor, spun mai multe surse, chiar dacă oficialii israelieni și arabi sunt de părere că puterea aeriană nu va răsturna singură conducătorii clericali. Două surse americane familiarizate cu discuțiile au declarat agenției Reuters că Trump dorește să creeze condiții pentru „schimbarea regimului” după ce mișcarea de protest la nivel național de la începutul acestei luni a fost înăbușită în sânge de autorități, ucigând mii de oameni.
14:25
Organizațiile înregistrate în Republica Moldova, cu experiență în sprijinirea viitorilor antreprenori, pot beneficia de granturi pentru consolidarea ecosistemului național de startupuri. În acest sens, proiectul EU4Innovation East a lansat un apel de propuneri de proiecte, cu un sprijin financiar de 1.000.000 de euro, transmite MOLDPRES.
14:10
Ministerul Educației lansează un nou pachet de măsuri pentru debirocratizarea sistemului educațional. Dan Perciun: „Aceste măsuri vin în urma consultărilor cu profesorii, directorii și sindicatele” # Radio Chisinau
Profesorii nu vor mai reconfirma periodic gradele didactice, vor putea lucra de acasă în vacanțe, iar catalogul pe hârtie va fi exclus și înlocuit cu cel electronic. Noile măsuri au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă la Ministerul Educației și sunt destinate debirocratizării sistemului educațional, transmite Radio Chișinău.
13:55
R. Moldova lansează a doua licitație pentru dezvoltarea capacităților de energie eoliană. Dorin Junghietu: „Securitatea energetică, reziliența sistemelor și sustenabilitatea nu mai sunt opțiuni, ci reprezintă priorități strategice” # Radio Chisinau
Rep. Moldova își extinde capacitatea de producere a energiei regenerabile prin dezvoltarea proiectelor eoliene și a sistemelor de stocare. Ministerul Energiei a lansat astăzi, la Chișinău, în prezența investitorilor străini, cea de-a doua licitație pentru dezvoltarea a 170 MW de capacități eoliene terestre integrate cu sisteme moderne de stocare a energiei, transmite Radio Chișinău.
13:40
Deconectări de lumină și în nordul R. Moldova. Sunt afectați peste 2 000 de consumatori # Radio Chisinau
Și în nordul R. Moldova, aproape 2 700 de consumatori rămân fără curent electric din cauza condițiilor meteorologice complicate din ultimele zile. În total sunt afectate 16 localități din raioanele Rezina, Ocnița și Dondușeni, transmite IPN.
13:20
Exporturile Republicii Moldova continuă să crească. România rămâne principalul partener comercial # Radio Chisinau
În perioada ianuarie–noiembrie 2025, România a fost principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu o pondere de 29,2% din totalul exporturilor, urmată de Turcia (9,5%) și Italia (9,2%). În ansamblu, statele membre ale Uniunii Europene absorb 68,1% din exporturile moldovenești.
13:05
Fostul primar de Boldurești Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, rămâne sub control judiciar. Măsura a fost prelungită de instanță cu două luni, la solicitarea procurorului de caz, transmite IPN.
12:50
Alexandru Munteanu: „Oamenii știu că viitorul Republicii Moldova este în marea familie a UE, în pace și cu mai multe oportunități de dezvoltare” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita de lucru în raionul Ștefan Vodă la Crocmaz, un sat în care, în ultimii patru ani, Guvernul a realizat mai multe proiecte de dezvoltare a infrastructurii, pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale locuitorilor, dar care se confruntă cu mai multe provocări, din cauza apropierii de zona războiului.
12:30
Ursula von der Leyen: „În fața unei ordini globale tot mai ostile, Europa trebuie să acționeze decisiv și să rămână fidelă valorilor sale” # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat, într-un discurs susținut la Clean, Just and Competitive Summit, că doar o economie europeană puternică poate garanta independența UE, pledând pentru dezvoltarea tehnologiilor verzi în Europa și pentru sprijinirea companiilor europene.
12:20
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 30 ianuarie.
12:05
BERD a investit anul trecut peste 500 milioane euro în R. Moldova, dublu față de 2024 # Radio Chisinau
Republica Moldova a primit finanțări în valoare totală de 508 milioane de euro anul trecut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit instituției financiare, sprijinul acordat este aproape dublu față de cel oferit în 2024, și a fost oferit pentru dezvoltarea a 19 proiecte, transmite IPN.
11:55
În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de persoane din Republica Moldova cu dublă cetățenie # Radio Chisinau
Încă de la prăbușirea URSS, sute de mii de români născuți în Republica Moldova s-au stabilit în România. Aceștia și-au redobândit cetățenia pe baza faptului că părinții sau bunicii lor s-au născut în România Mare, iar actele românești au fost anulate ilegal de către comuniștii care au ocupat ilegal Basarabia.
11:40
Un avocat din municipiul Ungheni a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de trafic de influență într-o cauză penală instrumentată de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție.
11:20
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit pentru a sprijini echipele de asistență medicală urgentă, care au întâmpinat dificultăți în accesarea pacienților din cauza ghețușului și poleiului de pe carosabil.
11:05
Publicat în Monitorul Oficial: termenul de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit a fost extins # Radio Chisinau
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit a fost extins cu doi ani. Acest lucru este prevăzut în Legea privind modificarea Codului urbanismului și construcțiilor, care a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.
10:55
Militarii din R. Moldova ai KFOR-24 și-au început misiunea de menținere a păcii în Kosovo # Radio Chisinau
Militarii moldoveni din cel de-al 24-lea contingent KFOR al Armatei Naționale și-au început mandatul de activitate în Kosovo, în cadrul misiunii internaționale de menținere a păcii KFOR, pentru următoarele șase luni.
10:50
10:35
Peste 680 de freelanceri au fost înregistrați în circa o lună de la aplicarea noului regim fiscal # Radio Chisinau
Peste 680 de cetățeni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul regim al freelancerilor. Din numărul total, 252 de persoane dețin conturi bancare deschise în calitate de freelanceri, iar nouă persoane au achiziționat deja și echipamente de casă și control. Rezultatele au fost atinse în circa o lună de la intrarea în vigoare a noului regim fiscal, valabil din 1 ianuarie 2026.
10:25
Linia electrică Șoldănești-Florești a fost reconectată, iar alimentarea a fost restabilită # Radio Chisinau
Linia electrică aeriană de 110 kV Șoldănești-Florești a fost reconectată și repusă în funcțiune, iar alimentarea cu energie electrică a consumatorilor deserviți de stația Șoldănești 110/35/10 kV a fost restabilită. Totodată, Moldelectrica precizează că rămân deconectate unele linii electrice aeriene de 35 și 110 kV din zonele Centru și Nord ale țării, însă aceste întreruperi nu afectează alimentarea utilizatorilor finali, transmite IPN.
10:10
Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat joi că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinatate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group.
Ieri
09:45
Alexandru Munteanu va efectua o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. Agenda include și o întrevedere cu autoritățile publice locale # Radio Chisinau
Alexandru Munteanu, întreprinde astăzi o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. În cadrul vizitei, șeful Guvernului va discuta cu reprezentanți ai mediului de afaceri din regiune despre perspectivele de dezvoltare economică ale raionului și măsurile de sprijin destinate antreprenorilor. Totodată, Premierul va vizita o serie de proiecte de infrastructură locală realizate cu sprijinul financiar al Guvernului.
09:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi.
