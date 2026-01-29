Catalogul electronic, obligatoriu din 1 septembrie 2026. Se schimbă regulile și pentru profesori, pe timpul vacanței

08:20

Moldova înghețată Situația din Moldova și Chișinău a fost, în ajun, practic una de urgență din cauza poleiului, care a transformat țara într-un mare patinoar. Multe trasee au fost închise, la punctele de trecere a frontierei a fost interzisă circulația transportului de mare tonaj. Locuitorii unor localități au rămas fără electricitate din cauza depunerilor de gheață de pe firele electrice. Autoritățile au propus amânarea începerii zilei de muncă și de studii pentru ora 9:00. Dimineață, Primăria Chișinău […]