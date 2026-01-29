Catalogul electronic, obligatoriu din 1 septembrie 2026. Se schimbă regulile și pentru profesori, pe timpul vacanței
NewsMaker, 29 ianuarie 2026 16:30
Începând cu 1 septembrie 2026, catalogul electronic va deveni obligatoriu în școlile din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe 29 ianuarie de Ministerul Educației, care a comunicat un pachet de măsuri care are drept scop „reducerea birocrației din instituțiile de învățământ secundar general”. Printre acestea se numără și posibilitatea ca toate cadrele didactice să […] The post Catalogul electronic, obligatoriu din 1 septembrie 2026. Se schimbă regulile și pentru profesori, pe timpul vacanței appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 5 minute
16:40
O judecătoare a fost agresată joi, 29 ianuarie, de către o justițiabilă, în incinta Judecătoriei Chișinău. Cazul a fost făcut public de Consiliul Superior al Magistraturii, care condamnă cu fermitate incidentul și îl califică drept un atac grav asupra independenței justiției și a autorității puterii judecătorești. Totodată, instituția reiterează necesitatea sporirii protecției magistraților prin instituirea […] The post O judecătoare a fost supusă violenței. CSM cere crearea Poliției Judecătorești appeared first on NewsMaker.
Acum 15 minute
16:30
Catalogul electronic, obligatoriu din 1 septembrie 2026. Se schimbă regulile și pentru profesori, pe timpul vacanței # NewsMaker
Începând cu 1 septembrie 2026, catalogul electronic va deveni obligatoriu în școlile din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe 29 ianuarie de Ministerul Educației, care a comunicat un pachet de măsuri care are drept scop „reducerea birocrației din instituțiile de învățământ secundar general”. Printre acestea se numără și posibilitatea ca toate cadrele didactice să […] The post Catalogul electronic, obligatoriu din 1 septembrie 2026. Se schimbă regulile și pentru profesori, pe timpul vacanței appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
16:00
Activele Lukoil de la Aeroport au trecut în proprietatea statului. Ce se va întâmpla cu benzinăriile # NewsMaker
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut în proprietatea statului. Anunțul a fost făcut pe 29 ianuarie de Ministerul Energiei. Potrivit instituției, Agenția Proprietății Publice și aeroportul au finalizat procesul de inventariere și au semnat pe 29 ianuarie cu Lukoil Moldova actele de predare – primire ale complexului petrolier din cadrul aerogării. Cât […] The post Activele Lukoil de la Aeroport au trecut în proprietatea statului. Ce se va întâmpla cu benzinăriile appeared first on NewsMaker.
16:00
Zi scurtă vineri, 30 ianuarie, din cauza condițiilor meteo? Propunerea, pe masa Guvernului # NewsMaker
Programul de muncă pentru ziua de vineri, 30 ianuarie, ar putea fi redus, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și al riscului de polei și ghețuș. Propunerea a fost înaintată Guvernului de Centrul Național de Management al Crizelor, în urma ședinței din 29 ianuarie. Intervalul de lucru urmează să fie stabilit de fiecare instituție, în funcție […] The post Zi scurtă vineri, 30 ianuarie, din cauza condițiilor meteo? Propunerea, pe masa Guvernului appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
15:10
(VIDEO) 100.000 de moldoveni au rămas fără buletine românești/ Facturi eronate la căldură?/ Revin gerurile # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Februarie începe cu ger aspru în Moldova: până la -22°c— Merz și Bolojan au discutat despre aderarea Moldovei la UE— Lupu cere detalii instanței despre ședința în care urmează să fie citat— De la urgențe, la liniște: Cum se recuperează operatorii serviciului […] The post (VIDEO) 100.000 de moldoveni au rămas fără buletine românești/ Facturi eronate la căldură?/ Revin gerurile appeared first on NewsMaker.
15:10
Facturile mai mari la căldură din decembrie 2025, care au provocat nemulțumirea multor chișinăuieni, reflectă consumul real și condițiile meteo, nu erori de calcul. Precizarea a fost făcută de directorul general al „Termoelectrica”, Iurie Razlovan, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova. Acesta a explicat că livrarea agentului termic este monitorizată strict și că […] The post De ce au crescut facturile la căldură în decembrie? Explicația Termoelectrica appeared first on NewsMaker.
15:00
(VIDEO)Asistenta personală a lui Plahotniuc a depus mărturie în instanță. Ce a declarat? # NewsMaker
La ședința de judecată în care este examinat dosarul privind „frauda bancară” a fost audiată fosta asistentă personală a lui Vladimir Plahotniuc, Elena Danilciuc. Aceasta a declarat că a administrat o companie care ar fi primit sute de mii de dolari de la firme care ar fi fost implicate în schemă. Procurorii consideră declarațiile sale […] The post (VIDEO)Asistenta personală a lui Plahotniuc a depus mărturie în instanță. Ce a declarat? appeared first on NewsMaker.
15:00
10,1 milioane de colete livrate, 915.194 de clienți, 60,5 milioane de lei achitați sub formă de taxe și 41,5 milioane de lei investiți — rezultatele Nova Post în Moldova pentru anul 2025 # NewsMaker
În 2025, Nova Post a înregistrat în Moldova creșteri pe toți indicatorii operaționali și financiari. Compania a livrat 10,1 milioane de expedieri — de 2,6 ori mai mult decât în 2024. Numărul de clienți a ajuns la 915.194, iar suma totală a taxelor achitate la bugetul Republicii Moldova a constituit 60,5 milioane de lei, cu […] The post 10,1 milioane de colete livrate, 915.194 de clienți, 60,5 milioane de lei achitați sub formă de taxe și 41,5 milioane de lei investiți — rezultatele Nova Post în Moldova pentru anul 2025 appeared first on NewsMaker.
15:00
Un deputat PAS cere demisii și anchete, după ce Dima White a filmat minori într-o școală din Cahul # NewsMaker
Deputatul PAS Dinu Plîngău anunță că va sesiza de urgență Procuratura Generală și alte instituții ale statului, după ce vloggerul Dima White a filmat minori într-o instituție de învățământ din Cahul și a publicat imaginile pe rețelele de socializare. „Tocmai am văzut o știre cum un blogher acuzat de răspândirea pornografiei infantile, trafic de copii […] The post Un deputat PAS cere demisii și anchete, după ce Dima White a filmat minori într-o școală din Cahul appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
14:40
Patru sate din raionul Ștefan Vodă vor să se unească. Munteanu: „Curajul oamenilor de a merge înainte este de apreciat” # NewsMaker
Localitățile Crocmaz, Tudora, Caplani și Olănești, din raionul Ștefan Vodă, au inițiat procesul de amalgamare voluntară, o decizie menită să consolideze capacitatea administrativă și să îmbunătățească nivelul de trai al locuitorilor. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, aflat într-o vizită de lucru în Crocmaz, unde, cu sprijinul financiar al Guvernului, sunt realizate mai […] The post Patru sate din raionul Ștefan Vodă vor să se unească. Munteanu: „Curajul oamenilor de a merge înainte este de apreciat” appeared first on NewsMaker.
14:30
(VIDEO) Cine este vinovat de „înghețarea” negocierilor privind Transnistria? Versiunile Chișinăului și a Tiraspolului # NewsMaker
Liderul de facto al Transnistriei, Vadim Krasnoselski, a declarat că formatul-cheie de negocieri pentru soluționarea diferendului transnistrean, „5+2”, nu funcționează de facto din 2019, în pofida unei noi vizite a delegației Uniunii Europene în regiune. Delegația, condusă de ambasadoarea Iwona Piórko, a reconfirmat angajamentul față de dialog ca „singura cale durabilă de urmat”, însă negocierile […] The post (VIDEO) Cine este vinovat de „înghețarea” negocierilor privind Transnistria? Versiunile Chișinăului și a Tiraspolului appeared first on NewsMaker.
14:30
Oseminte umane, găsite sub temelia unei case din Coșnița. Versiunea examinată de poliție # NewsMaker
Într-o gospodărie din satul Coșnița, raionul Dubăsari, au fost descoperite oseminte umane în timpul lucrărilor de construcție la temelia casei. Informațiile au fost comunicate pe 29 ianuarie de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a anunțat că a fost dispusă efectuarea unei expertize pentru a stabili cauza și perioada decesului. Reprezentanții IGP au precizat că […] The post Oseminte umane, găsite sub temelia unei case din Coșnița. Versiunea examinată de poliție appeared first on NewsMaker.
13:50
Chiveri: Reintegrarea poate fi făcută doar cu respectarea suveranității și parcursului european # NewsMaker
Guvernul Republicii Moldova nu va accepta semnarea niciunui document de reintegrare a regiunii transnistrene care să nu prevadă explicit respectarea suveranității și integrității teritoriale a statului, precum și menținerea fermă a cursului de integrare europeană. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8. Potrivit oficialului, […] The post Chiveri: Reintegrarea poate fi făcută doar cu respectarea suveranității și parcursului european appeared first on NewsMaker.
13:40
O nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC) a eșuat, pe 29 ianuarie, din lipsă de cvorum. În sala de ședințe, locurile consilierilor PAS și PSRM au fost ocupate simbolic de portretele acestora. Acțiunea a fost organizată de consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN), partid condus de primarul Ion Ceban. Aceștia îi acuză pe reprezentanții partidului […] The post Portrete, în loc de consilieri, la ședința CMC. Reacția PAS: „Ipocrizia nu are margini” appeared first on NewsMaker.
13:00
Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină. Fostul primar de Boldurești rămâne sub control judiciar # NewsMaker
Procurorii cer nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, scrie Ziarul de Gardă. Tot pe 29 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis că Ciochină rămâne încă 60 de zile sub control judiciar. Totodată, instanța […] The post Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină. Fostul primar de Boldurești rămâne sub control judiciar appeared first on NewsMaker.
Acum 6 ore
12:30
Cele mai atractive companii din Moldova. Delucru.md a publicat Topul Angajatorilor pentru 2026 # NewsMaker
Delucru.md, una dintre cele mai importante platforme online din Moldova dedicate conectării angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, a lansat Topul Angajatorilor pentru 2026. Clasamentul reunește atât companii internaționale, cât și organizații locale care investesc constant în dezvoltarea angajaților și în progresul comunităților în care activează. Topul include 30 de organizații, […] The post Cele mai atractive companii din Moldova. Delucru.md a publicat Topul Angajatorilor pentru 2026 appeared first on NewsMaker.
12:20
Un vlogger acuzat de pornografie infantilă a filmat minori într-o școală din Moldova. Reacția Ministerului Educației # NewsMaker
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a fost sesizat de mai mulți părinți după ce vloggerul și utilizatorul TikTok Dima White, acuzat într-un dosar penal pentru pornografie infantilă și trafic de copii, a avut acces pe teritoriul unei instituții de învățământ din Cahul și a publicat ulterior pe rețelele de socializare imagini video cu elevi, filmate […] The post Un vlogger acuzat de pornografie infantilă a filmat minori într-o școală din Moldova. Reacția Ministerului Educației appeared first on NewsMaker.
11:50
Cancerul de col uterin este una dintre puținele forme de cancer care poate fi prevenită aproape în totalitate prin vaccinare anti-HPV și screening cervical. Și totuși, continuă să afecteze viața multor femei, familii și comunități. În Săptămână de prevenire a cancerului de col uterin, reamintim că prevenția funcționează atunci când informația corectă, serviciile de sănătate […] The post Cancerul de col uterin poate fi prevenit. Informația și prevenția salvează vieți appeared first on NewsMaker.
11:50
Opoziția pregătește moțiune de cenzură împotriva Guvernului Munteanu. Batrîncea: „Trebuie să răspundă la întrebări” # NewsMaker
Vicepreședintele Parlamentului și deputatul fracțiunii Partidul Socialiștilor (PSRM), Vlad Batrîncea, a declarat că premierul trebuie, în baza moțiunii de cenzură, să raporteze la Parlament „ce a făcut și ceea ce nu a făcut” timp de trei luni de activitate. Declarațiile au fost făcute la ediția din 28 ianuarie a emisiunii „Puterea a Patra” de la […] The post Opoziția pregătește moțiune de cenzură împotriva Guvernului Munteanu. Batrîncea: „Trebuie să răspundă la întrebări” appeared first on NewsMaker.
11:00
Oficial: Peste 100.000 de moldoveni au rămas fără carte de identitate românească, în doi ani # NewsMaker
Peste 100.000 de cetățeni români născuți în Republica Moldova au rămas fără carte de identitate în ultimii doi ani, după ce Parlamentul de la București a modificat legislația privind evidența și actele de identitate ale cetățenilor români. Potrivit autorităților române, aproximativ 20% dintre persoanele afectate au reușit deja să își perfecteze noi acte de identitate, […] The post Oficial: Peste 100.000 de moldoveni au rămas fără carte de identitate românească, în doi ani appeared first on NewsMaker.
10:50
#YouthEconomy la a treia ediție: tinerii au învățat antreprenoriat direct de la oameni de afaceri de top din Moldova # NewsMaker
25 de elevi de la Colegiul Național de Comerț al ASEM din Chișinău au participat la cea de-a III-a ediție a #YouthEconomy powered by iute Moldova. Evenimentul s-a desfășurat de Ziua Internațională a Educației și a implicat viitori contabili, marketologi și specialiști în finanțe și bănci într-un workshop interactiv de educație financiară, ghidat de mentori […] The post #YouthEconomy la a treia ediție: tinerii au învățat antreprenoriat direct de la oameni de afaceri de top din Moldova appeared first on NewsMaker.
Acum 8 ore
10:10
Cancelarul Germaniei, despre aderarea Moldovei la UE: „Nu-i putem dezamăgi pe cetățenii care își doresc drumul european” # NewsMaker
Parcursul european al Republicii Moldova trebuie menținut deschis, a declarat miercuri, la Berlin, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul României, Ilie Bolojan. La rândul său, șeful Guvernului de la București a reafirmat sprijinul României pentru Chișinău. Moldova este „o prioritate strategică”, iar stabilitatea și integrarea sa europeană contează […] The post Cancelarul Germaniei, despre aderarea Moldovei la UE: „Nu-i putem dezamăgi pe cetățenii care își doresc drumul european” appeared first on NewsMaker.
10:10
Compania petrolieră rusă Lukoil a anunțat încheierea unui acord cu Carlyle, o companie americană de investiții, pentru vânzarea activelor sale din străinătate. Anunțul a fost făcut pe 29 ianuarie. Totuși, compania a precizat că acordul depinde de îndeplinirea mai multor condiții, „inclusiv permisiunea pentru tranzacție cu Carlyle din partea Biroului pentru Controlul Activelor Străine al […] The post Lukoil și-a găsit un nou cumpărător pentru activele sale internaționale appeared first on NewsMaker.
09:30
Șeful agenției de securitate cibernetică a SUA a încărcat documente cu caracter sensibil într-un dialog cu ChatGPT – presa # NewsMaker
Șeful interimar al agenției de apărare cibernetică (CISA) a SUA, Madhu Gottumukkala, a încărcat documente cu caracter sensibil într-o versiune publică a ChatGPT. Despre acest incident scrie Politico, citând patru surse – oficiali ai Departamentului de Securitate Internă, informează Digi24. Incidentul a avut loc vara trecută, în 2025. Potrivit sursei citate, Madhu Gottumukkala ceruse permisiune […] The post Șeful agenției de securitate cibernetică a SUA a încărcat documente cu caracter sensibil într-un dialog cu ChatGPT – presa appeared first on NewsMaker.
Acum 12 ore
08:40
Un bărbat de 35 de ani, dispărut în Chișinău, a fost găsit decedat. Patru bărbați și o femeie au fost reținuți. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, aceștia ar fi transportat cadavrul și l-ar fi abandonat în apropierea localității Vadul lui Vodă, după ce victima a fost lovită cu un obiect în timpul unui conflict și […] The post Bărbat de 35 de ani, dispărut în Chișinău, găsit mort. Cinci persoane, reținute appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: Despre «iarna grea» din Moldova, acuzațiile reciproce dintre Chișinău și Tiraspol și despre dosarul Guțul care «a blocat sistemul» # NewsMaker
Tariful la gaz În această săptămână, compania Energocom va transmite către ANRE o solicitare oficială de revizuire a tarifului, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. El a numit acest lucru «o veste bună», dar a menționat că deocamdată este greu de spus cu cât va fi redus tariful — «cu un leu, cu doi». Partidul primarului capitalei, Ion Ceban, MAN, a organizat între timp un nou protest cu cererea de a reduce tariful la gaz «de urgență». Liderii protestului au declarat că cetățenii Moldovei plătesc «cel mai […] The post NM Espresso: Despre «iarna grea» din Moldova, acuzațiile reciproce dintre Chișinău și Tiraspol și despre dosarul Guțul care «a blocat sistemul» appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
19:20
Zece posturi TV, amendate cu 248.000 de lei. Printre încălcări – programe locale în limba română insuficiente # NewsMaker
Zece posturi de televiziune din Republica Moldova au fost amendate cu 248 de mii de lei pentru nerespectarea obligațiilor privind difuzarea programelor audiovizuale locale și a operelor realizate de producători independenți. Decizia a fost luată de Consiliul Audiovizualului (CA) în ședința din 28 ianuarie, în urma unui control efectuat în perioada 3 – 9 noiembrie […] The post Zece posturi TV, amendate cu 248.000 de lei. Printre încălcări – programe locale în limba română insuficiente appeared first on NewsMaker.
19:10
Preot român din Ucraina, tată a trei copii, reținut pentru a fi trimis pe front? „Nu-mi schimb credința, chiar dacă îmi pierd viața” # NewsMaker
Un preot român din Ucraina, tată a trei copii, ar fi fost reținut de militari ucraineni la un punct de control și dus la un centru de recrutare, chiar dacă slujitorii bisericii sunt exceptați de la serviciul militar. Informațiile au fost făcute publice de HotNews, care a discutat „pe ascuns” cu preotul Oleg Ostafiuc, paroh […] The post Preot român din Ucraina, tată a trei copii, reținut pentru a fi trimis pe front? „Nu-mi schimb credința, chiar dacă îmi pierd viața” appeared first on NewsMaker.
18:30
Transportatorii amenință cu proteste. Reacția ANTA, după ce a fost acuzată că tolerează curse ilegale de pe Calea Moșilor # NewsMaker
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a avertizat că va organiza un protest în fața Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Pe 28 ianuarie, asociația a cerut reprezentanților ANTA și Ministerului Infrastructurii să intervină la „așa numita autogară amplasată pe str. Calea Moșilor 2/A” din capitală. Potrivit asociației, la această adresă are loc o […] The post Transportatorii amenință cu proteste. Reacția ANTA, după ce a fost acuzată că tolerează curse ilegale de pe Calea Moșilor appeared first on NewsMaker.
17:50
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, aflat în Marea Britanie și căutat de justiția din Republica Moldova, solicită să fie recunoscut în calitate de parte vătămată în dosarul în care este judecat fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, episodul „frauda bancară”. Informația a fost comunicată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în cadrul ședinței […] The post „Frauda bancară”: Platon cere să fie recunoscut ca parte vătămată în dosarul Plahotniuc appeared first on NewsMaker.
17:20
Reacția ANRE, după ce partidele lui Usatîi și Ceban au cerut ca tarifele la gaz să fie reduse „urgent” și aplicate retroactiv # NewsMaker
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a numit afirmațiile politicienilor despre reducerea urgentă a prețurilor la gaze „strict declarative”. Instituția a spus că a informat recent despre urgentarea unor proceduri, inclusiv aprobarea costurilor de bază ale Energocom. Despre aplicarea retroactivă a prețurilor, ANRE a precizat că deciziile sale sunt executorii din momentul adoptării sau al […] The post Reacția ANRE, după ce partidele lui Usatîi și Ceban au cerut ca tarifele la gaz să fie reduse „urgent” și aplicate retroactiv appeared first on NewsMaker.
17:00
Ucraina salută planul de reintegrare la care lucrează Chișinăul: Suntem gata să contribuim la securitatea Moldovei # NewsMaker
Ucraina salută elaborarea unui nou plan de reintegrare a regiunii transnistrene de către autoritățile de la Chișinău și își exprimă disponibilitatea pentru o cooperare practică, inclusiv în domeniul securității. Declarațiile au fost făcute de ministrul ucrainean de Externe, Andrei Sibiha, într-un interviu pentru publicația ucraineană Evropeiska Pravda. „Suntem gata să examinăm solicitările Moldovei prietene în […] The post Ucraina salută planul de reintegrare la care lucrează Chișinăul: Suntem gata să contribuim la securitatea Moldovei appeared first on NewsMaker.
Ieri
16:20
Pavel Vicol, tânărul din R. Moldova care a fost declarat apatrid, a depus o cerere la Agenția Servicii Publice (ASP) pentru a-i fi eliberat un buletin de identitate. În cazul în care ASP va refuza eliberarea documentului, tânărul, împreună cu avocatul care îi reprezintă interesele, va apela la instanța de judecată. Precizările au fost făcute […] The post Tânărul declarat apatrid a depus o cerere la ASP: solicită buletin de identitate appeared first on NewsMaker.
16:10
Delegație a UE, din nou în Transnistria. Krasnoselski: „Principala și cea mai dificilă problemă – asigurarea păcii” # NewsMaker
O delegație a Uniunii Europene, condusă de Audrone Perkauskiene, directoare generală adjunctă pentru Europa de Est și Asia Centrală în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, a efectuat o vizită în regiunea transnistreană. Din delegație a făcut parte și ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, pentru care aceasta este a doua deplasare în stânga […] The post Delegație a UE, din nou în Transnistria. Krasnoselski: „Principala și cea mai dificilă problemă – asigurarea păcii” appeared first on NewsMaker.
15:40
(VIDEO) Gazul se va ieftini/ Benzina se scumpește/ Fost ministru condamnat, a fugit prin Transnistria? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Junghietu, despre reducerea tarifului la gaz: „cu cât? un leu, doi…”— Tiraspolul acuză Chișinăul că ar sabota dialogul politic— Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți. Reacția ministrului Finanțelor— Carburanții s-au scumpit în Moldova: litrul de benzină – 23 de lei— MAI: Pînzari […] The post (VIDEO) Gazul se va ieftini/ Benzina se scumpește/ Fost ministru condamnat, a fugit prin Transnistria? appeared first on NewsMaker.
14:40
„Voi scumpiți gazul, nu vă este gros obrazul?”: după ANRE, partidul lui Ceban a protestat la Președinție. Reacția PAS # NewsMaker
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) – partid fondat și condus de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban – cere reducerea „de urgență” a tarifelor la gazele naturale. Formațiunea a organizat pe 28 ianuarie un protest în fața Președinției, la o săptămână după o acțiune similară desfășurată în fața Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). „Voi scumpiți […] The post „Voi scumpiți gazul, nu vă este gros obrazul?”: după ANRE, partidul lui Ceban a protestat la Președinție. Reacția PAS appeared first on NewsMaker.
14:20
Ghețușul a umplut spitalele din Moldova: sute de persoane, inclusiv copii, cu traumatisme # NewsMaker
Mai mult de 2 700 de persoane au solicitat asistență medicală în ultimele 24 de ore, dintre care peste 400 au fost traumatisme rezultate în urma căderilor și altor accidente. Doar la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, aproape 180 de pacienți au fost investigați de către medicii traumatologi, iar, din cauza gravității, 18 pacienți au necesitat […] The post Ghețușul a umplut spitalele din Moldova: sute de persoane, inclusiv copii, cu traumatisme appeared first on NewsMaker.
13:20
Îmbrânceli la o biserică din Moldova. Preot: Cel care conduce acțiunile este reprezentant al PSRM. Dodon: „Act de raiderism” # NewsMaker
La biserica din satul Dereneu, raionul Călărași, au avut loc îmbrânceli. Potrivit TVR Moldova, la fața locului a intervenit poliția. Sursa citată a menționat că, deși Curtea Supremă de Justiție a adoptat o decizie irevocabilă potrivit căreia titularul de drept al lăcașului este comunitatea „Adormirea Maicii Domnului”, parte a Mitropoliei Basarabiei, exponenții Mitropoliei Moldovei din […] The post Îmbrânceli la o biserică din Moldova. Preot: Cel care conduce acțiunile este reprezentant al PSRM. Dodon: „Act de raiderism” appeared first on NewsMaker.
12:50
Ministra de Interne admite că ex-ministrul Apărării ar putea părăsi Moldova prin Transnistria: „Nu avem niciun răspuns de la Interpol” # NewsMaker
Interpol nu a oferit, deocamdată, un răspuns oficial la solicitarea autorităților de la Chișinău privind anunțarea în căutare internațională a fostului șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, și a ex-șefului Direcției 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, ambii condamnați în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Informația a […] The post Ministra de Interne admite că ex-ministrul Apărării ar putea părăsi Moldova prin Transnistria: „Nu avem niciun răspuns de la Interpol” appeared first on NewsMaker.
12:20
„Nu este un pericol pentru Moldova”. Ministrul Sănătății, despre virusul Nipah, care se poate transmite la om de la animale # NewsMaker
Ministrul Sănătății al Republicii Moldova, Emil Ceban, a comentat informațiile din presă, care a relatat că în statul indian Bengalul de Vest a fost înregistrat o focar al virusului Nipah. Potrivit BBC, pentru a preveni răspândirea bolii, autoritățile din unele țări din Asia au intensificat verificarea pasagerilor care sosesc din India. Oficialul moldovean a spus […] The post „Nu este un pericol pentru Moldova”. Ministrul Sănătății, despre virusul Nipah, care se poate transmite la om de la animale appeared first on NewsMaker.
11:50
Energocom va solicita ajustarea tarifului la gaz până la sfârșitul săptămânii. Ministru: „Cu cât – un leu, doi – vedem” # NewsMaker
Energocom urmează să transmită, în cursul acestei săptămâni, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o cerere de ajustare a tarifelor la gazele naturale. Anunțul a fost făcut pe 28 ianuarie de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a evitat să precizeze cu cât ar urma să scadă prețurile sau dacă noile tarife vor fi aplicate […] The post Energocom va solicita ajustarea tarifului la gaz până la sfârșitul săptămânii. Ministru: „Cu cât – un leu, doi – vedem” appeared first on NewsMaker.
11:30
Maia Sandu condamnă atacul rus asupra unui tren cu peste 200 pasageri în Ucraina: „Cei responsabili trebuie trași la răspundere” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat atacul rus, raportat în Ucraina, asupra unui tren cu peste 200 de pasageri în regiunea Harkov, soldat cu morți și răniți. Potrivit șefei statului, atacul asupra civililor încalcă dreptul internațional, iar cei responsabili trebuie trași la răspundere. „Acest tren transporta bărbați și femei care își vedeau de viața […] The post Maia Sandu condamnă atacul rus asupra unui tren cu peste 200 pasageri în Ucraina: „Cei responsabili trebuie trași la răspundere” appeared first on NewsMaker.
11:10
„Iarna aceasta este mai puțin blândă decât ne-am așteptat”. Premierul, apel către cetățeni # NewsMaker
Republica Moldova se confruntă cu o iarnă mai dificilă decât cele precedente, a declarat premierul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței Guvernului din 28 ianuarie. Șeful Executivului a avertizat asupra riscurilor generate de condițiile meteo, în special de formarea poleiului și a gheții, și a îndemnat cetățenii să dea dovadă de prudență și solidaritate. „Trebuie să […] The post „Iarna aceasta este mai puțin blândă decât ne-am așteptat”. Premierul, apel către cetățeni appeared first on NewsMaker.
10:30
A treia zi de ghețuș. Consecințe: o persoană a decedat, peste 15.000 consumatori – fără lumină # NewsMaker
În ultimele 24 de ore, în Republica Moldova s-au produs peste 150 de accidente rutiere din cauza poleiului. Majoritatea accidentelor s-au soldat cu pagube materiale, iar o persoană a decedat. Datele au fost comunicate pe 28 ianuarie de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care a prezentat situația din țară în contextul vremii. Potrivit Guvernului, pe 28 […] The post A treia zi de ghețuș. Consecințe: o persoană a decedat, peste 15.000 consumatori – fără lumină appeared first on NewsMaker.
10:10
Tiraspolul acuză Chișinăul că ar bloca dialogul politic. Reacție: „Continuă să inducă în eroare opinia publică” # NewsMaker
Tiraspolul acuză din nou Chișinăul că ar bloca dialogul, după ce ar fi refuzat organizarea unei întrevederi a reprezentanților politici, de această dată la inițiativa OSCE. Declarațiile au fost făcute de așa-zisul ministru de externe al regiunii transnistrene, Vitalii Ignatiev. Autoritățile de la Chișinău resping însă acuzațiile și califică drept „regretabilă” tentativa reprezentantului de la […] The post Tiraspolul acuză Chișinăul că ar bloca dialogul politic. Reacție: „Continuă să inducă în eroare opinia publică” appeared first on NewsMaker.
10:10
Cereau până la €1000 de la transportatori? Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul: șapte angajați, reținuți # NewsMaker
Pe 28 ianuarie, Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat desfășurarea unor percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Potrivit instituției, șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia sunt bănuiți că ar fi pretins până la 1000 de euro de la transportatori. În reacție, Serviciul Vamal a […] The post Cereau până la €1000 de la transportatori? Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul: șapte angajați, reținuți appeared first on NewsMaker.
09:40
Poliția răspunde acuzațiilor lui Costiuc, după incidentul de la Botanica, soldat cu un rănit: „Speculații” # NewsMaker
Deputatul fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a declarat că tânărul împușcat în curtea unui bloc de pe bulevardul Dacia din capitală depusese anterior o plângere la poliție, în care avertiza că „este pregătit un atentat la viața lui”. Parlamentarul a cerut o anchetă pentru a verifica dacă a fost neglijență de serviciu în activitatea […] The post Poliția răspunde acuzațiilor lui Costiuc, după incidentul de la Botanica, soldat cu un rănit: „Speculații” appeared first on NewsMaker.
08:40
Mașini derapate, copaci căzuți și ambulanțe blocate în ultimele 24 de ore. Cum se circulă pe 28 ianuarie? # NewsMaker
Salvatorii și pompierii au intervenit în peste 90 de situații, în ultimele 24 de ore, în contextul vremii. În cele mai multe cazuri au fost deblocate mijloace de transport derapate de pe carosabil, totodată a fost acordat suport angajaților serviciilor de ambulanță, care nu reușeau să ajungă la pacienți. Informațiile au fost comunicate pe 28 […] The post Mașini derapate, copaci căzuți și ambulanțe blocate în ultimele 24 de ore. Cum se circulă pe 28 ianuarie? appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: Cum s-a transformat Moldova într-un patinoar, când va fi revizuit tariful la gaz și despre ce războaie a vorbit Sandu la APCE # NewsMaker
Moldova înghețată Situația din Moldova și Chișinău a fost, în ajun, practic una de urgență din cauza poleiului, care a transformat țara într-un mare patinoar. Multe trasee au fost închise, la punctele de trecere a frontierei a fost interzisă circulația transportului de mare tonaj. Locuitorii unor localități au rămas fără electricitate din cauza depunerilor de gheață de pe firele electrice. Autoritățile au propus amânarea începerii zilei de muncă și de studii pentru ora 9:00. Dimineață, Primăria Chișinău […] The post NM Espresso: Cum s-a transformat Moldova într-un patinoar, când va fi revizuit tariful la gaz și despre ce războaie a vorbit Sandu la APCE appeared first on NewsMaker.
27 ianuarie 2026
19:30
CSM înaintează repetat președintei Maia Sandu propunerea de numire a 17 candidați la funcția de judecător # NewsMaker
Consiliul Superior al Magistraturii a decis să transmită din nou Președintelui Republicii Moldova propunerea de numire a 17 candidați la funcția de judecător, care nu au fost confirmați anterior. Hotărârea a fost adoptată în ședința Plenului din 27 ianuarie 2026, după reanalizarea dosarelor și consultări cu instituția prezidențială. „În urma analizei și a dialogului cu […] The post CSM înaintează repetat președintei Maia Sandu propunerea de numire a 17 candidați la funcția de judecător appeared first on NewsMaker.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.