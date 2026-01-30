Peste 1.000 de arbori tăiați ilegal, iar urmele distruse prin incendiere
Democracy.md, 30 ianuarie 2026 17:20
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a depistat tăierea ilegală a 1.007 arbori în cadrul unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Ghidighici, subordonat Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și au implicat inspectori din mai multe regiuni ale țării pentru a asigura imparțialitatea procesului. În cadrul inspecției la toate […] Articolul Peste 1.000 de arbori tăiați ilegal, iar urmele distruse prin incendiere apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 15 minute
17:20
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a depistat tăierea ilegală a 1.007 arbori în cadrul unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Ghidighici, subordonat Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și au implicat inspectori din mai multe regiuni ale țării pentru a asigura imparțialitatea procesului. În cadrul inspecției la toate […] Articolul Peste 1.000 de arbori tăiați ilegal, iar urmele distruse prin incendiere apare prima dată în DemocracyMD.
Acum o oră
16:40
Ultimatum pentru șantierele din curți: Ion Ceban acuză reprezentanții PAS de lucrări nefinalizate # Democracy.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat o serie de critici la adresa reprezentanților guvernării, acuzându-i de gestionarea ineficientă a unor lucrări de infrastructură din interiorul orașului. Edilul a publicat imagini cu mai multe șantiere din curțile de bloc, afirmând că realitatea din teren contrazice declarațiile publice ale reprezentanților PAS. În acest context, […] Articolul Ultimatum pentru șantierele din curți: Ion Ceban acuză reprezentanții PAS de lucrări nefinalizate apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
15:40
Pregătiri pentru ghețuș în Chișinău: Peste 200 de lăzi cu antiderapant au fost instalate în oraș # Democracy.md
În contextul avertizărilor meteorologice care anunță lapoviță, ninsoare și formarea ghețușului, serviciile municipale din Chișinău au instalat peste 200 de puncte temporare cu material antiderapant. Lăzile au fost amplasate strategic în toate sectoarele capitalei pentru a asigura o intervenție rapidă în zonele cu risc sporit de alunecare. Punctele de stocare se află în curțile blocurilor […] Articolul Pregătiri pentru ghețuș în Chișinău: Peste 200 de lăzi cu antiderapant au fost instalate în oraș apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
15:10
Primăria Chișinău anunță mobilizarea autospecialelor „Exdrupo” în contextul Codului Galben de polei # Democracy.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că autospecialele Regiei „Exdrupo” sunt pregătite să intervină în contextul unui nou val de temperaturi negative, însoțite de lapoviță și formare a poleiului. Tehnica a fost deja verificată și utilizată în acțiuni de prevenire și combatere a ghețușului pe carosabil, pentru a asigura siguranța circulației rutiere și pietonale pe întreg teritoriul […] Articolul Primăria Chișinău anunță mobilizarea autospecialelor „Exdrupo” în contextul Codului Galben de polei apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Ion Ceban anunță noi investiții la Spitalul „Valentin Ignatenco”: Urmează renovarea secției de microchirurgie și a blocului operator # Democracy.md
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a adresat un mesaj de felicitare echipei Spitalului Clinic Municipal „Valentin Ignatenco”, cu ocazia aniversării a 40 de ani de la fondarea instituției. Edilul a subliniat importanța strategică a acestui spital, care dispune de 294 de paturi și deservește anual zeci de mii de copii din municipiul Chișinău, suburbii […] Articolul Ion Ceban anunță noi investiții la Spitalul „Valentin Ignatenco”: Urmează renovarea secției de microchirurgie și a blocului operator apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 6 ore
13:30
Nicolae Margarint critică deficiențele de comunicare dintre autoritățile centrale și locale # Democracy.md
Lipsa de coordonare și mesajele contradictorii ale autorităților centrale au generat confuzie și au afectat direct cetățenii în timpul crizei cauzate de intemperii, când drumurile naționale și trotuarele au devenit extrem de periculoase din cauza ghețușului. Declarația aparține deputatului Nicolae Margarint, care critică dur modul în care a fost gestionată situația la nivel național. Incapacitatea […] Articolul Nicolae Margarint critică deficiențele de comunicare dintre autoritățile centrale și locale apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
O situație de urgență este în curs de desfășurare la punctul de trecere a frontierei Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Activitatea postului a fost suspendată după ce, în bagajul unui cetățean ucrainean în vârstă de 63 de ani, a fost descoperit un obiect suspect, posibil un mecanism exploziv. Dispozitivul a fost depistat […] Articolul ULTIMĂ ORĂ: Alertă cu bombă la punctul de trecere a frontierei Tudora apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Conflict în CMC: Fracțiunea MAN acuză consilierii PAS de blocarea activității municipale prin manifestații stradale # Democracy.md
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău a emis un comunicat prin care condamnă decizia consilierilor PAS de a organiza manifestații publice în locul participării la ședințele forului municipal. Reprezentanții MAN susțin că sala CMC este singurul loc legitim pentru dezbateri și propuneri privind problemele orașului, calificând declarațiile făcute în stradă drept „lipsite […] Articolul Conflict în CMC: Fracțiunea MAN acuză consilierii PAS de blocarea activității municipale prin manifestații stradale apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Vlad Batrîncea cere moțiune de cenzură împotriva Guvernului Munteanu: „În trei luni nu s-a făcut nimic” # Democracy.md
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a declarat că este necesară depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului de miniștri condus de Alexandru Munteanu. Potrivit deputatului socialist, prim-ministrul trebuie să vină în plenul Legislativului pentru a prezenta un raport de activitate după primele trei luni de mandat. Deputatul a susținut că, prin intermediul acestei proceduri, cetățenii vor […] Articolul Vlad Batrîncea cere moțiune de cenzură împotriva Guvernului Munteanu: „În trei luni nu s-a făcut nimic” apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 8 ore
11:30
Val de viroze după gerul de afară: Secțiile de pediatrie din R. Moldova, din nou suprasolicitate # Democracy.md
Scăderea bruscă a temperaturilor a declanșat un val de îmbolnăviri în Republica Moldova, secțiile de pediatrie fiind cele mai afectate. Într-o singură săptămână, autoritățile medicale au raportat aproximativ 1.500 de infecții respiratorii acute, marea majoritate a pacienților fiind minori. Situația a dus la suprasolicitarea spitalelor, medicii depunând eforturi considerabile pentru a gestiona fluxul mare de […] Articolul Val de viroze după gerul de afară: Secțiile de pediatrie din R. Moldova, din nou suprasolicitate apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Poliția de Frontieră anunță un flux intens de călători în ultimele 24 de ore, fiind înregistrate peste 42.000 de traversări ale persoanelor și peste 5.000 de treceri ale mijloacelor de transport. Cele mai solicitate puncte rămân Aeroportul Internațional Chișinău, cu aproape 12.000 de pasageri, urmat de punctele de trecere terestre Leușeni și Sculeni. În cadrul […] Articolul Peste 42.000 de persoane au traversat frontiera în ultimele 24 de ore apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
De la idee la afacere de succes: Cum ajută Primăria Chișinău tinerii antreprenori prin Incubatorul de Afaceri # Democracy.md
Primăria Municipiului Chișinău continuă să transforme ideile tinerilor antreprenori în afaceri durabile prin intermediul Centrului Municipal de Dezvoltare a Antreprenoriatului (CMDA). Un exemplu de succes este platforma educațională YoungSMART, fondată de Mariana Manole, care a reușit să își extindă activitatea după ce a devenit rezidentă a Incubatorului Municipal de Afaceri (IMA). Sprijinul oferit de municipalitate […] Articolul De la idee la afacere de succes: Cum ajută Primăria Chișinău tinerii antreprenori prin Incubatorul de Afaceri apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
17:00
Un nou incident violent a zguduit astăzi, 29 ianuarie, sistemul judiciar din Republica Moldova. O judecătoare a fost atacată fizic de o justițiabilă în incinta Judecătoriei Chișinău, cazul fiind documentat în prezent de Poliție. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat dur, calificând agresiunea drept un atac grav asupra independenței justiției și a autorității puterii […] Articolul O judecătoare din Chișinău, agresată de o femeie chiar în incinta instanței apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Doi polițiști din Chișinău, condamnați la închisoare pentru o mită primită într-o sacoșă în 2014 # Democracy.md
Doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău au fost condamnați la ani grei de închisoare, la mai bine de un deceniu după ce au fost prinși luând mită. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința pe 28 ianuarie, stabilind că cei doi oameni ai legii se fac vinovați de corupere […] Articolul Doi polițiști din Chișinău, condamnați la închisoare pentru o mită primită într-o sacoșă în 2014 apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului. „Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați […] Articolul Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
VIDEO// Emilian Crețu, atacat dur de soțul Anastasiei Nichita: Nu deschide gura aia mare # Democracy.md
Luptătorul Valeriu Mircea, soțul campioanei olimpice Anastasia Nichita, a lansat un atac fără precedent la adresa actorului Emilian Crețu, după ce acesta din urmă a criticat public decizia sportivei de a renunța la mandatul de deputat. Deranjat de afirmațiile actorului, Mircea a postat un mesaj video în care folosește termeni duri, acuzându-l pe Crețu de […] Articolul VIDEO// Emilian Crețu, atacat dur de soțul Anastasiei Nichita: Nu deschide gura aia mare apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Polițiștii de frontieră din cadrul PTF Otaci, în comun cu funcționarii vamali, au documentat un caz de nedeclarare a bunurilor la traversarea frontierei de stat. Incidentul a fost înregistrat la 28 ianuarie 2026, pe sensul de intrare în Republica Moldova, când, în urma controlului bagajelor unui cetățean al Ucrainei, pasager al unui autocar neînmatriculat în […] Articolul Tentativă de introducere ilegală a medicamentelor în Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
11:50
„Tabla de onoare” a chiulangiilor: Flashmob MAN la Primărie împotriva consilierilor PAS și PSRM care blochează bugetul Capitalei # Democracy.md
Consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN) au organizat astăzi un flashmob de proporții în fața Primăriei Chișinău, chiar înainte de ședința Consiliului Municipal, pentru a demasca public ceea ce au numit „strategia de blocaj politic” aplicată de partidele PAS și PSRM. Sub privirile trecătorilor a fost expusă o așa-zisă „tablă de onoare” a fugarilor din CMC, […] Articolul „Tabla de onoare” a chiulangiilor: Flashmob MAN la Primărie împotriva consilierilor PAS și PSRM care blochează bugetul Capitalei apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Renato Usatîi, la APCE: Elveția este un model de stat de la care Moldova are ce învăța # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, membru al delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), a avut, la Strasbourg, o întrevedere cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la APCE. În calitate de președinte al Grupului parlamentar de prietenie și cooperare Moldova–Elveția, Renato Usatîi a discutat cu Marianne Binder-Keller, senatoare și membră a […] Articolul Renato Usatîi, la APCE: Elveția este un model de stat de la care Moldova are ce învăța apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Un Airbus A350 British Airways a zburat spre Londra fără o roată pierdută la decolare # Democracy.md
Un avion Airbus A350-1000 al companiei British Airways, care zbura luni, 26 ianuarie, din Las Vegas spre Londra, a rămas fără o roată din spate la scurt timp după ce decolase. Potrivit unei înregistrări video, pe măsură ce avionul se ridica, s-a văzut o roată căzând din partea din spate a trenului de aterizare. Avionul […] Articolul Un Airbus A350 British Airways a zburat spre Londra fără o roată pierdută la decolare apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au înregistrat un flux sporit de călători și mijloace de transport, iar mai multe persoane străine nu au fost admise pe teritoriul țării. Poliția de Frontieră a raportat 37.978 de traversări ale persoanelor și 9.888 de traversări ale mijloacelor de transport prin toate […] Articolul Situația la frontieră: 18 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Procesul în care fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc este judecat în dosarul „Frauda bancară” capătă noi nuanțe juridice. Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, aflat în prezent la Londra, a solicitat oficial instanței să fie recunoscut ca parte vătămată și parte civilă în această cauză penală. Cererea, redactată în limba rusă, a fost recepționată de […] Articolul Veaceslav Platon cere statut de parte vătămată în procesul lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Partidul Nostru demontează manipulările ANRE: Trebuia să reducă tariful la gaz în luna noiembrie sau cel târziu în decembrie! # Democracy.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) trebuia să se autosesizeze la sfârșitul lunii noiembrie sau cel târziu în decembrie pentru a ajusta tariful la gazele naturale, susține deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju. Astăzi, deputații Partidului Nostru au susținut un briefing în cadrul căruia au solicitat recalcularea facturilor la energie termică începând cu 1 ianuarie, […] Articolul Partidul Nostru demontează manipulările ANRE: Trebuia să reducă tariful la gaz în luna noiembrie sau cel târziu în decembrie! apare prima dată în DemocracyMD.
16:20
Germania investește în siguranța copiilor din Moldova: Grant masiv pentru infrastructură școlară și servicii sociale # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova, alături de Guvernul Germaniei și UNICEF, au dat startul celei de-a doua etape a unui parteneriat strategic destinat protecției și sănătății copiilor. Beneficiind de un grant de 10 milioane de euro oferit prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, proiectul se va desfășura în perioada 2026–2028 și vizează modernizarea serviciilor esențiale pentru copiii […] Articolul Germania investește în siguranța copiilor din Moldova: Grant masiv pentru infrastructură școlară și servicii sociale apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Politiciana Irina Vlah a lansat critici dure la adresa guvernării PAS, calificând noua evaluare a bunurilor imobile drept o „lovitură cinică” aplicată cetățenilor. Potrivit acesteia, noile valori estimate de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru vor duce la explozia impozitelor și la blocarea definitivă a pieței imobiliare. Într-o declarație recentă, Irina Vlah a precizat că a […] Articolul Irina Vlah acuză guvernarea de „jaf ordinar” prin reevaluarea cadastrală apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) acuză conducerea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și a Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) că ar proteja de mai multe luni o schemă ilegală în domeniul transportului de pasageri. Organizația avertizează că, dacă situația nu va fi adusă în legalitate până la 2 februarie 2026, transportatorii […] Articolul Transportatorii amenință cu noi proteste apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Partidul Nostru va duce problemele cetățenilor din Anenii Noi în Parlament, pentru a identifica soluții # Democracy.md
Tarife tor mai mari, scumpirile produselor alimentare și costurile ridicate ale medicamentelor sunt principalele preocupări ale cetățenilor din raionul Anenii Noi. Aceste probleme au fost discutate în cadrul unei întâlniri cu Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru, care a ascultat direct grijile oamenilor. La întâlnire a fost prezent activistul local al Partidului Nostru, Igor Curbet. […] Articolul Partidul Nostru va duce problemele cetățenilor din Anenii Noi în Parlament, pentru a identifica soluții apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Noi reguli pentru refugiații ucraineni: Protecția temporară a fost extinsă până în 2027, dar necesită confirmare online # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi extinderea perioadei de protecție temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina până la data de 1 martie 2027. Decizia reflectă solidaritatea continuă a țării noastre față de victimele războiului, însă aduce și modificări importante în procesul de evidență a beneficiarilor, trecând de la prelungirea automată la un sistem de solicitare […] Articolul Noi reguli pentru refugiații ucraineni: Protecția temporară a fost extinsă până în 2027, dar necesită confirmare online apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Primăria Chișinău a anunțat că echipele specializate de intervenție activează în regim continuu pe întreg teritoriul municipiului, pentru a combate efectele poleiului și a asigura siguranța deplasării cetățenilor. Potrivit municipalității, muncitorii și utilajele speciale au fost direcționați cu prioritate către zonele care prezintă cel mai mare risc de accidentare, în baza unei evaluări constante a […] Articolul Transportul public din Chișinău circulă normal în ciuda ghețușului apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Peste 1.700 de angajați MAI și echipe ale Armatei, mobilizați de urgență din cauza vremii # Democracy.md
Condițiile meteorologice extreme din ultimele 24 de ore, caracterizate prin ploi înghețate, ceață densă și polei, au mobilizat autoritățile din Republica Moldova într-un efort de intervenție fără precedent. Potrivit celui mai recent raport guvernamental, situația cea mai critică se atestă în sectorul energetic, unde dimineața zilei de 28 ianuarie a găsit peste 15.000 de consumatori […] Articolul Peste 1.700 de angajați MAI și echipe ale Armatei, mobilizați de urgență din cauza vremii apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Primarul Capitalei anunță noi măsuri pentru sprijinirea localităților afectate de vreme # Democracy.md
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că municipalitatea va oferi sprijin logistic și material localităților din suburbii, dar și mai multor raioane din țară care se confruntă cu dificultăți din cauza condițiilor meteo extreme. Decizia a fost luată în urma unei ședințe convocate în această dimineață cu primarii localităților componente ale municipiului Chișinău. […] Articolul Primarul Capitalei anunță noi măsuri pentru sprijinirea localităților afectate de vreme apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 35.549 de traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 9.182 de traversări. Totodată, 12 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional […] Articolul Situația la frontieră: 12 persoane străine au primit refuz de intrare în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
27 ianuarie 2026
17:50
Reguli noi pentru zborurile spre Turcia: Pasagerii care se ridică prea devreme de pe scaun riscă amenzi # Democracy.md
Pasagerii care călătoresc spre Turcia, inclusiv către destinații populare precum Antalya, trebuie să respecte reguli de siguranță mult mai stricte la aterizare. Autoritatea Aeronautică Civilă din Turcia a introdus măsuri noi care interzic categoric ridicarea de pe scaun, desfacerea centurii sau deschiderea compartimentelor pentru bagaje înainte ca aeronava să oprească complet și semnalul luminos să […] Articolul Reguli noi pentru zborurile spre Turcia: Pasagerii care se ridică prea devreme de pe scaun riscă amenzi apare prima dată în DemocracyMD.
17:50
Președintele interimar al Adunării Populare din Găgăuzia acuză SIS de intimidare și acuzații de „înaltă trădare” # Democracy.md
Președintele interimar al Adunării Populare a Găgăuziei (PAG), Nicolai Ormanji, susține că a fost ținta unor presiuni din partea Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Potrivit acestuia, un reprezentant al instituției l-ar fi acuzat de înaltă trădare și de crearea unor amenințări la adresa securității naționale, chiar înaintea unei întrevederi oficiale cu ambasadorul Federației Ruse […] Articolul Președintele interimar al Adunării Populare din Găgăuzia acuză SIS de intimidare și acuzații de „înaltă trădare” apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
O femeie din Soroca a fost sancționată contravențional după ce fiul său minor a alertat fals autoritățile despre prezența unor dispozitive explozive în școala sa. Incidentul, care a avut loc în decembrie 2025, a fost rezultatul unei „provocări” primite de elev în cadrul jocului online „Blockman GO”. Potrivit anchetei, minorul a transmis informații false despre […] Articolul Mamă din Soroca, amendată după ce fiul a anunțat bombe la școală apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
VIDEO// Imagini cu impact emoțional: cum torturează comandanții ruși soldații care refuză să mai lupte pe frontul din Ucraina # Democracy.md
De la începutul războiului din Ucraina, mai multe imagini au arătat modul inuman în care se comportă comandanții ruși cu soldații care încearcă să părăsească pozițiile sau să devină ceea ce militarii numesc „carne de tun”. Imaginile greu de privit au apărut aproape în fiecare lună, în cea mai recentă înregistrare video, doi dintre „rușii […] Articolul VIDEO// Imagini cu impact emoțional: cum torturează comandanții ruși soldații care refuză să mai lupte pe frontul din Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Jurnalista Natalia Morari nu a fost lăsată să intre pe teritoriul României, autoritățile de frontieră invocând motive ce țin de ordinea publică și securitatea națională. Morari nu a putut intra în România, fiind oprită la punctul de trecere a frontierei Albița, unde i-au fost prezentate documente oficiale ale Poliției de Frontieră Române care indică existența […] Articolul Natalia Morari, interzisă în România până în 2030 apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Școlile din Chișinău se închid fizic: Lecții online până vineri din cauza vremii extreme # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că, din cauza condițiilor meteorologice severe și a riscurilor generate de polei, procesul educațional în instituțiile de învățământ din Chișinău se va desfășura exclusiv online până la sfârșitul acestei săptămâni. Decizia a fost luată pentru a asigura siguranța elevilor și a cadrelor didactice, evitând deplasările periculoase pe drumurile afectate […] Articolul Școlile din Chișinău se închid fizic: Lecții online până vineri din cauza vremii extreme apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Wizz Air lansează patru rute noi din Chișinău spre Germania, Grecia, Italia și Elveția # Democracy.md
Chișinău, 27 ianuarie 2026 – Wizz Air, lider pe piața aviatică din Europa Centrală și de Est, dar și din Republica Moldova, anunță lansarea a patru rute noi de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Astfel, în acest an, pasagerii vor putea vizita insula Rodos din Grecia, orașul Rimini din Italia, numit și bijuteria Mării Adriatice, […] Articolul Wizz Air lansează patru rute noi din Chișinău spre Germania, Grecia, Italia și Elveția apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Ion Ceban cere convocarea CSE la nivel național: „Trebuie anunțată situația de urgență” # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită Guvernului convocarea de urgență a Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) la nivel național, pe fondul condițiilor meteo extreme. Edilul a avertizat că ghețușul și poleiul au pus stăpânire pe întreaga țară, iar eforturile locale sunt depășite de fenomenul de îngheț imediat. Potrivit primarului, serviciile municipale intervin de trei zile fără […] Articolul Ion Ceban cere convocarea CSE la nivel național: „Trebuie anunțată situația de urgență” apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Astăzi, 27 ianuarie, instanța de judecată urmează să pronunțe verdictul în dosarul penal complex în care este vizat fostul deputat democrat Constantin Țuțu. Acuzarea a solicitat o pedeapsă cumulată de 15 ani de detenție pentru un șir de infracțiuni grave, printre care traficul de influență, escrocheria, îmbogățirea ilicită și falsul în declarații. Procesul, care a […] Articolul 15 ani de pușcărie pentru Constantin Țuțu? Instanța se pronunță astăzi apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Polițiștii de frontieră din punctului de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați au identificat, la data de 22 ianuarie 2026, o persoană fără documente de identitate, ascunsă într-un autocar care se deplasa din București către Kiev. Autocarul, înmatriculat în Ucraina, era condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 48 de ani și s-a prezentat pentru efectuarea […] Articolul Persoană fără acte, depistată într-un autocar la PTF Giurgiulești-Galați apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Guvernul instituie măsuri de criză: Programul de lucru și studii va începe de la ora 09:00 în această săptămână # Democracy.md
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) s-a întrunit în ședință operativă în această dimineață, 27 ianuarie, în prezența Prim-ministrului, pentru a gestiona criza provocată de poleiul sever care a pus stăpânire pe întreaga țară. Autoritățile au anunțat măsuri imediate pentru a reduce riscurile de accidentare. Program modificat: Activitatea începe de la ora 09:00 Una […] Articolul Guvernul instituie măsuri de criză: Programul de lucru și studii va începe de la ora 09:00 în această săptămână apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
Președinta Maia Sandu va susține, marți, 27 ianuarie, un discurs în cadrul ședinței plenare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la Strasbourg. Republica Moldova deține în prezent Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, mandat exercitat în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026. La Strasbourg, șefa statului va avea mai multe întrevederi, inclusiv […] Articolul Maia Sandu va susține un discurs la APCE apare prima dată în DemocracyMD.
09:20
Procesul educațional, suspendat marți în Chișinău din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Democracy.md
Procesul educațional din instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău a fost suspendat pentru ziua de marți, 27 ianuarie 2026. Decizia vizează elevii claselor I–XII și a fost luată de Primăria municipiului Chișinău, în urma unei ședințe a serviciilor specializate. Autoritățile locale precizează că măsura a fost dispusă din cauza agravării situației meteorologice, […] Articolul Procesul educațional, suspendat marți în Chișinău din cauza condițiilor meteo nefavorabile apare prima dată în DemocracyMD.
04:10
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Naționale (MAN), a făcut un bilanț al evenimentelor politice din ultima săptămână și a comentat principalele acțiuni ale guvernării și ale partidului său. Potrivit lui Ceban, discuțiile generate de declarația președintei Maia Sandu privind unirea Republicii Moldova cu România au fost folosite de guvernare și de analiști pentru a devia […] Articolul Liderul MAN denunță blocajele guvernării și prezintă agenda partidului apare prima dată în DemocracyMD.
26 ianuarie 2026
18:30
Alexandru Berlinschii anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei: ”Azi, tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi!” # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, a anunțat inițierea unor demersuri parlamentare și pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei, elaborată și aprobată de PAS, în urma căreia tinerii din Moldova ajung să fie apatrizi. Parlamentarul a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va solicita informații oficiale de la Guvern privind numărul persoanelor […] Articolul Alexandru Berlinschii anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei: ”Azi, tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi!” apare prima dată în DemocracyMD.
18:00
Maia Sandu efectuează o vizită oficială în Polonia pentru consolidarea parteneriatului strategic și sprijinului european # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația omologului său, Președintele Karol Nawrocki. Vizita a reconfirmat soliditatea parteneriatului moldo-polonez, sprijinul constant al Poloniei pentru parcursul european al Republicii Moldova și angajamentul comun pentru consolidarea securității regionale, într-un context marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și intensificarea amenințărilor hibride. […] Articolul Maia Sandu efectuează o vizită oficială în Polonia pentru consolidarea parteneriatului strategic și sprijinului european apare prima dată în DemocracyMD.
16:20
PAS din nou amână construcția Spitalului Regional Bălți: „Nu sunt bani, termenul se va extinde” # Democracy.md
Crearea Spitalului Regional Bălți este amânată din nou, autoritățile invocând lipsa resurselor financiare și necesitatea de a direcționa fondurile către alte priorități. Subiectul a fost readus în atenție de deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, care a cerut explicații din partea majorității PAS privind lipsa investițiilor și tăierea fondurilor alocate spitalului din Bălți la rectificarea bugetului […] Articolul PAS din nou amână construcția Spitalului Regional Bălți: „Nu sunt bani, termenul se va extinde” apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Moștenirea după reguli noi: ce se va schimba în Republica Moldova începând cu 1 aprilie 2026 # Democracy.md
Începând cu 1 aprilie 2026, în Republica Moldova vor intra în vigoare modificări importante în domeniul dreptului succesoral, menite să simplifice procedura de perfectare a moștenirilor și să reducă numărul dosarelor îndelungate sau conflictuale, transmite Nokta. Noile norme reglementează termenele de acceptare a moștenirii, procedura de adresare la notar, drepturile soțului supraviețuitor și regulile pentru […] Articolul Moștenirea după reguli noi: ce se va schimba în Republica Moldova începând cu 1 aprilie 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.