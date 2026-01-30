„Moldova Mare” a depus o sesizare la CC. Cererea de a limita activitatea partidului – blocată temporar

21:10

Un băiat de 11 ani din Italia a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea bilet și a fost nevoit să meargă singur, pe jos, aproape șase kilometri, în frig, pe ninsoare. Părinții au depus plângere pentru abandon de copil și au solicitat explicații de la conducerea companiei de transport, scrie antena3.ro. Incidentul […] Articolul Un băiat de 11 ani a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea bilet. El a fost nevoit să meargă 6 km prin frig apare prima dată în Realitatea.md.