O nouă alertă meteo. Meteorologii au emis Cod GALBEN de intensificări ale vântului
NewsUngheni, 30 ianuarie 2026 14:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că în regiunile geografice Sud și parțial Centru a Republicii Moldova, inclusiv în jumătate din regiunea transnistreană și mun. Bender / Tighina, a fost emisă o nouă alertă meteorologică – Cod GALBEN de intensificări ale vântului.
Acum 30 minute
14:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că în regiunile geografice Sud și parțial Centru a Republicii Moldova, inclusiv în jumătate din regiunea transnistreană și mun. Bender / Tighina, a fost emisă o nouă alertă meteorologică – Cod GALBEN de intensificări ale vântului.The post O nouă alertă meteo. Meteorologii au emis Cod GALBEN de intensificări ale vântului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum o oră
14:00
Un unghenean a fost condamnat pe viață pentru omorul a doi soți în Grătiești cu 20 de ani în urmă # NewsUngheni
Un unghenean a fost condamnat pe viață pentru omorul a doi soți în Grătiești cu 20 de ani în urmă
Acum 4 ore
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că ultima săptămână din ianuarie 2026 se sfârșește cu scumpirea prețului de comercializare a motorinei și a benzinei.
11:30
Președinții parlamentelor din Statele Baltice vin în vizită oficială la Chișinău
11:20
Persoanele în etate din raionul Nisporeni beneficiază de condiții mai bune de tratament după ce Secția de geriatrie a Spitalului raional Nisporeni a fost renovată capital.
11:00
CNAM a transferat peste 30 mln MDL pentru consumabilele utilizate în decembrie de 11 spitale contractate # NewsUngheni
CNAM a transferat peste 30 mln MDL pentru consumabilele utilizate în decembrie de 11 spitale contractate
10:50
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 42 197 traversări.
Acum 6 ore
10:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că S.A. „Energocom" a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul [...]
10:20
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. În zona de Nord, partea carosabilă este umedă, pe alocuri înzăpezită și cu formări de ghețuș, iar în zonele de Centru și Sud carosabilul se prezintă umed.
10:00
Salvatorii avertizează despre riscurile precipitațiilor sub formă de ploaie și ninsoare # NewsUngheni
Salvatorii avertizează despre riscurile precipitațiilor sub formă de ploaie și ninsoare
09:50
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Miron Costin din mun. UNGHENI # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Miron Costin din mun. UNGHENI
Acum 24 ore
00:00
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 30 ianuarie 2026, comunicate de către Banca Națională a Moldovei
29 ianuarie 2026
22:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a confirmat în această seară, pa platforma X despre stabilirea unui armistițiu energetic cu Kremlinul, în urma unor negocieri desfășurate în Emiratele Arabe Unite. Acordul, cu un termen de o săptămână, prevede oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice și beneficiază de sprijinul Statelor Unite ale Americii, inclusiv al președintelui Donald Trump
21:10
În R. Moldova va fi organizată în premieră Olimpiada Națională de Inteligență Artificială # NewsUngheni
În R. Moldova va fi organizată în premieră Olimpiada Națională de Inteligență Artificială
20:40
De la creatorii hitului CARBON, vine HOTARUL, o comedie savuroasă și profund recognoscibilă, în care un banal hotar dintre două gospodării se transformă într-un conflict exploziv, plin de umor, orgolii, moșteniri și „adevăruri" spuse pe jumătate.
19:10
AND informează despre starea drumurilor naționale în seara de 29 ianuarie 2026
19:00
Bucureștiul are de astăzi un spațiu public care poartă numele eroului Ilie Ilașcu
18:20
Moldelectrica prezintă informații actualizate despre Sistemului Energetic Național
16:50
Meteorologii au emis alertă meteo Cod GALBEN de ghețuș, polei și scădere a temperaturii aerului # NewsUngheni
Meteorologii au emis alertă meteo Cod GALBEN de ghețuș, polei și scădere a temperaturii aerului
16:40
Investiție strategică de 2 mln EURO în Spitalul Clinic de Recuperare Iași
16:20
O pungă cu 40 000 de lei i-a costat pe doi polițiști ani de închisoare
16:10
La volanul în PTF Sculeni și fără permis de conducere
15:50
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie curent, cu Lukoil Moldova, actele de predare [...]
15:30
Atenționare privind condițiile meteo nefavorabile în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026 # NewsUngheni
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor a convocat instituțiile responsabile și informează [...]
15:10
START campanie de foraje geotehnice pentru Trenul Metropolitan Iași
14:50
Peste 33 mii de EURO nedeclarați identificați pe Aeroportul Internațional Chișinău
14:40
Noi loturi de medicamente și alte bunuri nedeclarate depistate în posturile vamale
Ieri
13:50
Tăieri ilicite în fâșia forestieră de protecție a traseului național R1 Ungheni – Chișinău # NewsUngheni
Tăieri ilicite în fâșia forestieră de protecție a traseului național R1 Ungheni - Chișinău
13:40
Circulația pe drumurile naționale la orele amiezii se desfășoară în condiții de ceață densă # NewsUngheni
Circulația pe drumurile naționale la orele amiezii se desfășoară în condiții de ceață densă
13:30
Șapte elevi de la Școala de muzică din Ungheni premiați la concursul național „7 note muzicale” # NewsUngheni
Șapte elevi de la Scoala de muzică din Ungheni premiați la concursul național „7 note muzicale"
13:10
Muzeul de Istorie și Etnografie Ungheni a găzduit un atelier despre conservarea ceramicii tradiționale # NewsUngheni
Muzeul de Istorie și Etnografie Ungheni a găzduit un atelier despre conservarea ceramicii tradiționale
12:50
Consiliul Audiovizualului a amendat 12 posturi TV cu 248 mii MDL și 2 notificări publice # NewsUngheni
Consiliul Audiovizualului a amendat 12 posturi TV cu 248 mii MDL și 2 notificări publice
12:30
SPIA și PCCOCS au documentat actele de corupție a doi angajați ai vamei Giurgiulești
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că ultima săptămână din ianuarie 2026 continuă cu scumpirea prețului de comercializare a motorinei și ieftinirea nesemnificativă a benzinei.
12:00
A decedat Gheorghe FILIPOVICI, consilier raional și ex-Primar al comunei Boghenii Noi
11:40
Peste 33 de misiuni desfășurate de salvatorii IGSU în ultimele 24 de ore
11:30
„Operațiunea Buletinul” – peste 100 mii de cetățeni au rămas fără buletine românești în ultimii doi ani # NewsUngheni
„Operațiunea Buletinul" - peste 100 mii de cetățeni au rămas fără buletine românești în ultimii doi ani
11:10
Trei tineri depistați de Carabinieri cu substanțe suspecte în centrul Chișinăului
10:30
Un avocat din Ungheni a fost reținut într-un dosar de trafic de influență
10:20
Situația la Frontieră: peste 37.9 mii de traversări în ultimele 24 de ore
10:10
Un lot de caviar de contrabandă identificate în PTF Sculeni
10:00
Guvernul informează despre intervențiile la nivel național pentru menținerea siguranței în condiții de iarnă # NewsUngheni
Guvernul informează despre intervențiile la nivel național pentru menținerea siguranței în condiții de iarnă
09:30
SA „Red Nord" comunică situația operativă la ora 8:00 a zilei de 29 ianuarie 2026
09:20
situația operativă a Sistemului Energetic Național
09:10
Starea drumurilor naționale în dimineața zilei de 29 ianuarie 2026
01:10
Începând cu 27 ianuarie 2026, în comuna Mănoilești din raionul Ungheni, începe un nou capitol pentru seniorii comunității – a fost inaugurat Centrul Comunitar pentru [...]
28 ianuarie 2026
22:20
La USM a crescut semnificativ numărul de studenți din India
21:50
[REINTEGRARE] 856 tineri din reg. transnistreană studiază pe locuri bugetare în dreapta Nistrului # NewsUngheni
[REINTEGRARE] 856 tineri din reg. transnistreană studiază pe locuri bugetare în dreapta Nistrului
21:20
MEC anunță modificarea orarului desfășurării olimpiadelor raionale și municipale 2026
20:40
Mai multe instituții medicale din regiunea Ungheni vor beneficia în 2026 de proiecte investiționale finanțate de CNAM # NewsUngheni
Mai multe instituții medicale din regiunea Ungheni vor beneficia în 2026 de proiecte investiționale finanțate de CNAM
