La volanul în PTF Sculeni și fără permis de conducere
NewsUngheni, 29 ianuarie 2026 16:10
La volanul în PTF Sculeni și fără permis de conducere
16:20
O pungă cu 40 000 de lei i-a costat pe doi polițiști ani de închisoare
16:10
La volanul în PTF Sculeni și fără permis de conducere
15:50
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie curent, cu Lukoil Moldova, actele de predare [...]
15:30
Atenționare privind condițiile meteo nefavorabile în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026 # NewsUngheni
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor a convocat instituțiile responsabile și informează [...]
15:10
START campanie de foraje geotehnice pentru Trenul Metropolitan Iași
14:50
Peste 33 mii de EURO nedeclarați identificați pe Aeroportul Internațional Chișinău
14:40
Noi loturi de medicamente și alte bunuri nedeclarate depistate în posturile vamale
13:50
Tăieri ilicite în fâșia forestieră de protecție a traseului național R1 Ungheni – Chișinău # NewsUngheni
Tăieri ilicite în fâșia forestieră de protecție a traseului național R1 Ungheni - Chișinău
13:40
Circulația pe drumurile naționale la orele amiezii se desfășoară în condiții de ceață densă # NewsUngheni
Circulația pe drumurile naționale la orele amiezii se desfășoară în condiții de ceață densă
13:30
Șapte elevi de la Școala de muzică din Ungheni premiați la concursul național „7 note muzicale” # NewsUngheni
Șapte elevi de la Scoala de muzică din Ungheni premiați la concursul național „7 note muzicale"
13:10
Muzeul de Istorie și Etnografie Ungheni a găzduit un atelier despre conservarea ceramicii tradiționale # NewsUngheni
Muzeul de Istorie și Etnografie Ungheni a găzduit un atelier despre conservarea ceramicii tradiționale
12:50
Consiliul Audiovizualului a amendat 12 posturi TV cu 248 mii MDL și 2 notificări publice # NewsUngheni
Consiliul Audiovizualului a amendat 12 posturi TV cu 248 mii MDL și 2 notificări publice
12:30
SPIA și PCCOCS au documentat actele de corupție a doi angajați ai vamei Giurgiulești
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că ultima săptămână din ianuarie 2026 continuă cu scumpirea prețului de comercializare a motorinei și ieftinirea nesemnificativă a benzinei.
12:00
A decedat Gheorghe FILIPOVICI, consilier raional și ex-Primar al comunei Boghenii Noi
11:40
Peste 33 de misiuni desfășurate de salvatorii IGSU în ultimele 24 de ore
11:30
„Operațiunea Buletinul” – peste 100 mii de cetățeni au rămas fără buletine românești în ultimii doi ani # NewsUngheni
„Operațiunea Buletinul" - peste 100 mii de cetățeni au rămas fără buletine românești în ultimii doi ani
11:10
Trei tineri depistați de Carabinieri cu substanțe suspecte în centrul Chișinăului
10:30
Un avocat din Ungheni a fost reținut într-un dosar de trafic de influență
10:20
Situația la Frontieră: peste 37.9 mii de traversări în ultimele 24 de ore
10:10
Un lot de caviar de contrabandă identificate în PTF Sculeni
10:00
Guvernul informează despre intervențiile la nivel național pentru menținerea siguranței în condiții de iarnă # NewsUngheni
Guvernul informează despre intervențiile la nivel național pentru menținerea siguranței în condiții de iarnă
09:30
SA „Red Nord" comunică situația operativă la ora 8:00 a zilei de 29 ianuarie 2026
09:20
situația operativă a Sistemului Energetic Național
09:10
Starea drumurilor naționale în dimineața zilei de 29 ianuarie 2026
01:10
Începând cu 27 ianuarie 2026, în comuna Mănoilești din raionul Ungheni, începe un nou capitol pentru seniorii comunității – a fost inaugurat Centrul Comunitar pentru [...]
28 ianuarie 2026
22:20
La USM a crescut semnificativ numărul de studenți din India
21:50
[REINTEGRARE] 856 tineri din reg. transnistreană studiază pe locuri bugetare în dreapta Nistrului # NewsUngheni
[REINTEGRARE] 856 tineri din reg. transnistreană studiază pe locuri bugetare în dreapta Nistrului
21:20
MEC anunță modificarea orarului desfășurării olimpiadelor raionale și municipale 2026
20:40
Mai multe instituții medicale din regiunea Ungheni vor beneficia în 2026 de proiecte investiționale finanțate de CNAM # NewsUngheni
Mai multe instituții medicale din regiunea Ungheni vor beneficia în 2026 de proiecte investiționale finanțate de CNAM
20:10
ANRE oferă detalii despre prețurile reglementate la gazele naturale
20:00
Situația operativă pe drumurilor naționale în după-amiaza zilei de 28 ianuarie 2026
19:40
Premier Energy comunică situația operativă la ora 17:00 a zilei de 28 ianuarie 2026
19:20
Încep ședințele plenare ale sesiunii de primăvară 2026 a Parlamentului Republicii Moldova # NewsUngheni
Încep ședințele plenare ale sesiunii de primăvară 2026 a Parlamentului Republicii Moldova
19:10
SA „Red Nord” comunică situația operativă la ora 17:00 a zilei de 28 ianuarie 2026 – peste 11 mii de consumatori reconectați la rețeaua electrică # NewsUngheni
SA „Red Nord" comunică situația operativă la ora 17:00 a zilei de 28 ianuarie 2026 - peste 11 mii de consumatori reconectați la rețeaua electrică
18:40
Ministerul Educației și Cercetării informează despre activitatea instituțiilor de învățământ general pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale a Republicii Moldova, inclusiv în cele 8 instituții de învățământ (de facto 7 instituții) cu predare în limba română din regiunea transnistreană și mun. Bender / Tighina la data de 28 ianuarie 2026.
14:40
Clubul Vârstnicilor din sectorul Dănuțeni al mun. Ungheni a primit în dar șase laptopuri # NewsUngheni
Clubul Vârstnicilor din sectorul Dănuțeni al mun. Ungheni a primit în dar șase laptopuri
14:20
Noi resurse financiare nedeclarate depistate la doi nerezidenți pe Aeroport „Eugen Doga” din Chișinău # NewsUngheni
Noi resurse financiare nedeclarate depistate la doi nerezidenți pe Aeroport „Eugen Doga" din Chișinău
14:10
Meteorologii au extins alerta meteo Cod GALBEN de ceață
13:50
100 mii de țigarete depistate de Echipele Mobile în linia a doua de control vamal la Cimișlia # NewsUngheni
100 mii de țigarete depistate de Echipele Mobile în linia a doua de control vamal la Cimișlia
13:40
Peste 90 de misiuni au fost realizate de salvatori și pompieri în ultimele 24 de ore
13:30
IGSU a primit o autospecială multifuncțională din partea UE și Solidarity Fund PL
13:20
Direcția Educație Ungheni informează despre cum s-au desfășurat orele de studii la 28.01.2026
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că ultima săptămână din ianuarie 2026 continuă cu scumpirea prețului de comercializare a motorinei și ieftinirea nesemnificativă a benzinei.
12:00
Un bărbat a fost condamnat pentru recrutarea unie femeie pentru exploatare sexuală în Turcia # NewsUngheni
Un bărbat a fost condamnat pentru recrutarea unie femeie pentru exploatare sexuală în Turcia
11:50
„Bomboane” camuflate în folii de aluminiu depistate într-o valiză cu destinația Marea Britanie # NewsUngheni
„Bomboane" camuflate în folii de aluminiu depistate într-o valiză cu destinația Marea Britanie
11:40
Situația la Frontieră: peste 35.5 mii de traversări în ultimele 24 de ore
11:20
Tragedie în Mircești. Un pieton a fost tamponat mortal pe traseul G88 Ungheni – Năpădeni – M5 # NewsUngheni
Tragedie în Mircești. Un pieton a fost tamponat mortal pe traseul G88 Ungheni – Năpădeni - M5
11:20
Percheziții în posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte vameși reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție sistemică # NewsUngheni
Percheziții în posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte vameși reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție sistemică
10:20
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, ceață, carosabil umed, pe alocuri ghețuș.
