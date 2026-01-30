Un unghenean a fost condamnat pe viață pentru omorul a doi soți în Grătiești cu 20 de ani în urmă

10:20

Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. În zona de Nord, partea carosabilă este umedă, pe alocuri înzăpezită și cu formări de ghețuș, iar în zonele de Centru și Sud carosabilul se prezintă umed.