Guvernul informează despre intervențiile la nivel național pentru menținerea siguranței în condiții de iarnă

14:50

Inspectoratul General al Poliției informează că trei bărbați, cu vârstele de 28, 33 și 35 de ani, au fost reținuți, fiind suspectați de furturi din locuințe, comise în raioanele Telenești, Șoldănești, Bălți, Ungheni, Soroca, Florești și Cahul.