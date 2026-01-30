Meteorolgii au emis un nou cod galben. Sunt prognozate rafale puternice de vânt
Ziua, 30 ianuarie 2026 14:00
La codul de ceață și polei se adaugă și unul de vânt puternic. Avertizarea va intra în vigoare vineri, la ora 18:00, și va fi valabilă până sâmbătă, 31 ianuarie, ora 13:00. În perioada menționată, se prevăd intensificări ale vântului nordic, cu rafale de până la 15–18 m/s. De asemenea, meteorologii anunță că, din cauza […]
• • •
Acum 5 minute
14:20
Zelenski: Ucraina nu este dispusă la compromisuri privind Donbasul și centrala nucleară Zaporojie # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că autoritățile de la Kiev nu sunt pregătite să facă compromisuri în privința regiunii Donbas și a centralei nucleare de la Zaporojie, întrucât astfel de concesii ar duce la încălcarea integrității teritoriale a țării. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții publice și sunt citate de presa ucraineană. […]
Acum 15 minute
14:10
„Partidul Nostru” contestă calculele Energocom: Tariful corect la gaze ar trebui să fie 13,8 lei # Ziua
Tariful pentru gaz ar trebui să fie redus cu 17,5 la sută și să fie stabilit la 13,8 lei pentru un metru cub. La această concluzie au ajuns deputații Partidului Nostru în urma calculelor efectuate. Reducerea propusă de formațiune este de aproape două ori mai mare decât cea pe care o solicită compania Energocom. […]
Acum 30 minute
14:00
La codul de ceață și polei se adaugă și unul de vânt puternic. Avertizarea va intra în vigoare vineri, la ora 18:00, și va fi valabilă până sâmbătă, 31 ianuarie, ora 13:00. În perioada menționată, se prevăd intensificări ale vântului nordic, cu rafale de până la 15–18 m/s. De asemenea, meteorologii anunță că, din cauza […]
Acum o oră
13:50
VIDEO | Atenție, escroci! Operatorul rus 1xBet folosește abuziv identitatea Loteriei Naționale pentru a se promova ilegal # Ziua
Loteria Națională a Moldovei (LNM) anunță că, în ultima perioadă, au fost identificate în spațiul virtual mai multe pagini web și profiluri de social media neautorizate care utilizează în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și însemnele oficiale ale instituției noastre. „Aceste platforme nu sunt administrate de LNM, nu dețin autorizațiile legale necesare și sunt create […]
13:30
Calculele Partidului Nostru arată că tariful pentru gaz trebuie redus cu peste 17%, de două ori mai mult decât propune Energocom # Ziua
Tariful pentru gaz ar trebui să fie redus cu 17,5 la sută și să fie stabilit la 13,8 lei pentru un metru cub. La această concluzie au ajuns deputații Partidului Nostru în urma calculelor efectuate. Reducerea propusă de formațiune este de aproape două ori mai mare decât cea pe care o solicită compania Energocom. […]
Acum 2 ore
13:20
Un obiect explozibil, depistat în Vama Tudora în mașina unui ucrainean. Postul și-a sistat activitatea # Ziua
Alertă la Vama Tudora. Activitatea postului a fost sistată, după ce într-o mașină condusă de un cetățean al Ucrainei a fost depistat un obiect explozibil amplasat într-un container. Serviciul Vamal anunță că zona a fost izolată, iar la fața locului a fost solicitată intervenția Serviciului tehnico-exploziv „Bombteh" al Inspectoratului General al Poliției. „La moment, activitatea […]
13:10
Kremlinul confirmă armistițiul energetic până la 1 februarie. Rusia a acceptat solicitarea lui Trump # Ziua
Kremlinul a confirmat oficial că Rusia a acceptat să se abțină de la lovituri asupra Ucrainei până la data de 1 februarie, în urma unei solicitări personale formulate de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov. „Președintele Trump i-a adresat o cerere personală președintelui […]
13:00
VIDEO | Igor Klipii: Ar fi straniu să fim acceptați în UE, fiind în continuare sub monitorizarea Consiliului Europei # Ziua
Fostul ambasador al Republicii Moldova în Lituania, Igor Klipii, este sceptic în privința șanselor Republicii Moldova de a se integra în Uniunea Europeană și încă în regim preferențial. Reacția vine în contextul mesajului transmis de președintele Maia Sandu, de la tribuna Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, prin care le-a cerut liderilor europeni accelerarea acestui proces. […]
12:30
Mii de gospodării din 13 raioane au rămas fără curent din cauza chiciurii și poleiului, anunță Ministerul Energiei # Ziua
Poleiul și chiciura depuse pe rețelele de transport și distribuție a energiei electrice au generat, începând cu 25 ianuarie 2026, deconectări semnificative de la alimentarea cu energie electrică în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, anunță Ministerul Energiei. Potrivit datelor operative, între 8.000 și 33.000 de consumatori casnici, din 116 localități ale 13 raioane, au […]
Acum 4 ore
12:20
Protest la ANRE. Democrația Acasă cere transparență totală la stabilirea tarifelor și un preț de cel mult 11 lei pentru un metru cub # Ziua
Partidul Democrația Acasă a organizat astăzi un protest în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Manifestanții au solicitat autorităților și instituțiilor responsabile să ia măsuri urgente pentru a elimina cheltuielilor nejustificate incluse în tarif. Reprezentanții formațiunii susțin că populația nu mai poate suporta costurile generate de ineficiență și lipsa de transparență. În […]
11:50
Grădinițele din Chișinău vor funcționa până la ora 16:00 vineri, 30 ianuarie. Decizia a fost luată de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Capitalei, în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile. „Totodată, la necesitate, în fiecare instituție va fi organizate grupe de serviciu, destinate copiilor ai căror părinți se află în imposibilitatea obiectivă de a-i prelua […]
11:30
După Nestle, și Danone retrage formulele de lapte pentru sugari. Loturi contaminate cu o toxină periculoasă # Ziua
Compania franceză Danone a anunțat retragerea de urgență a mai multor loturi de hrană pentru copii comercializate în Germania, după ce în produse a fost depistată o substanță toxică periculoasă pentru sănătate, relatează Reuters. Potrivit unui document transmis unui distribuitor angro, este vorba despre cel puțin trei loturi de produse din gama Aptamil. Informația a […]
11:10
VIDEO | Igor Klipii, fost ambasador în Lituania: Scandalul cetățeniei subminează logica existenței statului # Ziua
Scandalul cetățeniei și modul în care au reacționat autoritățile statului și guvernarea actuală arată că asistăm la o inversare a ierarhiei valorilor, în care cetățeanul a devenit un instrument al statului și poate fi anulat oricând. Opinia aparține fostului ambasador al R. Moldova în Lituania și expert în relații internaționale, Igor Klipii, și a fost […]
11:00
Zelenski refuză o întâlnire cu Putin la Moscova: „Îl invit public la Kiev, dacă are curajul să vină”. Negocierile de la Abu Dhabi ar putea fi amânate # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins propunerea Kremlinului privind organizarea unei întâlniri cu liderul rus Vladimir Putin în Rusia sau Belarus, declarând că este dispus să participe la un summit al liderilor doar într-o locație neutră sau pe teritoriul ucrainean. Într-o discuție cu jurnaliștii, Zelenski a subliniat că nu acceptă formatul propus de Moscova. „Sunt […]
10:50
Tariful pentru gaz ar putea scădea cu 9 la sută. Energocom a transmis ANRE cerere de revizuire a prețului # Ziua
Tariful pentru un metru cub de gaz ar putea scădea cu un leu și 50 de bani. Compania „Energocom" a transmis ANRE demersul privind revizuirea prețului, care prevede un tarif de 14,12 lei, fără TVA, ceea ce înseamnă că în facturi suma va ajunge la 15,24 lei. Noul preț propus este cu aproximativ 9 la sută […]
Acum 6 ore
10:10
Creștinii ortodocși de stil nou îi prăznuiesc astăzi pe Sfinții Trei Ierarhi. Moaștele lor, depuse la Catedrala Patriarhală din București # Ziua
Creștinii ortodocși care urmează calendarul îndreptat îi prăznuiesc astăzi, 30 ianuarie, pe Sfinții Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, mari dascăli și apărători ai dreptei credințe. Cu acest prilej, la Catedrala Patriarhală din București au fost depuse spre închinare moaștele celor trei mari părinți ai Bisericii. Sfântul Vasile […]
10:00
Un nou val de temperaturi extrem de scăzute lovește sudul Statelor Unite, iar experții avertizează că riscul de hipotermie crește semnificativ pentru locuitorii din Mississippi și Tennessee, unde mii de persoane se află deja de șase zile fără electricitate, în condiții de ger, relatează NBC. Potrivit Serviciului Național de Meteorologie, un val de aer arctic […]
09:50
O piață publică din preajma Arenei Naționale din București, aflată în Sectorul 2, va purta numele lui Ilie Ilașcu, deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, fost deputat în Parlamentul de la Chișinău și fost senator român. Spațiul public se află în zona verde din preajma sensului giratoriu de la intersecția străzilor Maior Ion […]
09:30
Prezentatoarea postului public de televiziune Moldova 1, Daniela Crudu, va fi purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Anunțul a fost făcut de jurnalistă în dimineața zilei de vineri, 30 ianuarie, în cadrul ultimei ediții a emisiunii „Bună Dimineața" pe care a prezentat-o până acum la Moldova 1. Pe lângă emisiunea pe care o modera, Daniela Crudu […]
09:00
Trump i-a cerut personal lui Putin să oprească atacurile asupra Ucrainei din cauza gerului extrem. Zelenski a confirmat acordul privind un „armistițiu energetic” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că i-a cerut personal liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, să suspende bombardamentele asupra Kievului și altor orașe din Ucraina, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute, iar acesta ar fi acceptat solicitarea. Declarația a fost făcută în cadrul unei ședințe a Cabinetului de la Washington, unde Trump a […]
08:50
Angajații unei companii, vizați într-un dosar de divulgare a secretului comercial. Poliția și PCCOCS organizează percheziții # Ziua
Mai mulți angajați ai unei companii private sunt vizați într-o cauză penală privind sustragerea ilegală a datelor ce reprezintă secret comercial, divulgate ulterior altor firme concurente. De dimineață, în cadrul dosarului, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, procurorii PCCOCS și mascații de la „Fulger" au descins cu percheziții în Chișinău și Ialoveni. Potrivit datelor […]
Acum 24 ore
20:00
Șoferul microbuzului implicat în accidentul mortal din România, în care se aflau suporterii PAOK, consumase cocaină, cannabis și alcool # Ziua
Șoferul microbuzului care transporta suporteri greci și care a fost implicat în accidentul rutier din județul Timiș, soldat cu șapte morți și trei răniți, se afla sub influența drogurilor și a alcoolului în momentul producerii tragediei. Analizele toxicologice au confirmat prezența în sânge a cocainei, cannabisului și a alcoolului. Informația a fost confirmată de Parchetul […]
19:20
Starmer și Xi semnalează o relansare a relațiilor China–Marea Britanie, cu accent pe cooperarea economică # Ziua
Premierul britanic Keir Starmer și președintele Chinei, Xi Jinping, au transmis joi semnale clare privind relansarea relațiilor bilaterale dintre Londra și Beijing, în cadrul unei vizite oficiale menite să deschidă o nouă etapă de cooperare economică, după ani de tensiuni diplomatice. Aflat într-o vizită de patru zile în China, prima a unui premier britanic din […]
19:10
Direcțiile raionale de educație, suspectate de conducerea MEC că organizează inspecții școlare abuzive # Ziua
Regulmanetul de organizare a inspecțiilor școlare va fi revizuit pentru a exclude controalele „ușor abuzive". Despre acest lucru a anunțat azi ministrul Educației, Dan Perciun, care a prezentat un nou pachet de măsuri pentru reducerea birocrației în activitatea profesorilor. Potrivit oficialului, în timpul inspecțiilor în școli unele direcții de învățământ nu țin cont tocmai […]
18:50
Rusia și Ucraina au realizat joi, 29 ianuarie, primul schimb din acest an al trupurilor militarilor uciși în război. Potrivit autorităților de la Kiev, în Ucraina au fost repatriate 1.000 de trupuri și rămășițe pământești, care urmează să fie supuse procedurilor de expertiză și identificare. Informația a fost confirmată de Statul Major de Coordonare pentru […]
18:20
O femeie a dispărut fără urmă dintr-un centru de plasament din Bălți. Este căutată de peste trei săptămâni # Ziua
O femeie, în vârstă de 32 de ani, care se afla într-un centru specializat din orașul Bălți este căutată de Poliție. Aceasta a plecat din instituție încă în 4 ianuarie și de atunci este de negăsit. În aceste condiții, Inspectoratul General al Poliției face apel către cetățeni pentru găsirea femeii. Potrivit poliției, aceasta are 1,8 […]
17:50
CONTRASENS | Igor Klipii, despre „lebedele negre”, crizele eterne, scandalul cetățeniei și… Reunirea versus integrarea în UE # Ziua
Scandalul noii legi a cetățeniei, apelul Maiei Sandu la APCE pentru urgentarea aderării la UE, relațiile externe tot mai fragile, dar și marile blocaje din politica internă, care ne afectează poziția externă. Și, inevitabil, ajungem la întrebarea-cheie: Unirea cu România – necesitate, opțiune realistă sau subiect de evitat? Despre toate acestea discutăm cu expertul în […]
17:40
Ucraina se confruntă cu un val de frig extrem la începutul lunii februarie. Potrivit prognozelor emise de Centrul Hidrometeorologic Ucrainean, în perioada 1–3 februarie este așteptată o scădere bruscă a temperaturilor în majoritatea regiunilor țării. În timpul nopții, cu excepția regiunii Transcarpatia și a sudului țării, temperaturile vor coborî până la minus 20–27 de grade […]
17:30
Instituțiile vor putea decide pentru vineri reducerea zilei de muncă din cauza condițiilor meteo anunțate # Ziua

17:10
Vreme complicată este prognozată și pentru următoarele două zile. Meteorologii au emis cod galben de ceață și polei pentru vineri și sâmbătă în contextul valului de ger ce va cuprinde R. Moldova. „Pe 30 ianuarie, ca urmare a scăderii temperaturii aerului, precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma în lapoviță și ninsoare, creînd […] Articolul Meteorologii au emis avertizări de polei și ceață pentru următoarele două zile apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Un alt dosar penal pe numele lui Nicanor Ciochină. Fostul primar de Boldurești, învinuit de accidentarea mortală a unui copil, reținut din nou # Ziua
Fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut, joi, 29 ianuarie, de către angajații Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS chiar la ieșirea din sala de judecată. Potrivit oamenilor legii, pe numele acestuia a fost pornită o nouă cauză penală. Tot astăzi, procurorii au cerut, în cadrul unei noi ședințe de judecată, […] Articolul Un alt dosar penal pe numele lui Nicanor Ciochină. Fostul primar de Boldurești, învinuit de accidentarea mortală a unui copil, reținut din nou apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Dorin Junghietu: „Dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei este o miză majoră pentru securitatea energetică a R. Moldova” # Ziua
Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei și integrarea acestora cu noile proiecte de energie regenerabilă reprezintă o prioritate majoră pentru Republica Moldova. Declarația a fost făcută de astăzi ministrul de Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul Conferinței Investitorilor, dedicată noii licitații pentru energie eoliană terestră și sisteme moderne de stocare a energiei în baterii. Evenimentul a […] Articolul Dorin Junghietu: „Dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei este o miză majoră pentru securitatea energetică a R. Moldova” apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Scandal în Elveția după tragedia din Crans-Montana. Ancheta, zguduită de dispariția probelor video înainte de tragedie # Ziua
Ancheta privind incendiul devastator din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu zeci de morți în noaptea de Revelion, este tot mai contestată, după ce autoritățile au confirmat dispariția unor imagini esențiale de pe camerele de supraveghere, arată un articol publicat de site-ul german Welt. Deși localitatea dispune de aproximativ 250 de camere video, poliția a reușit […] Articolul Scandal în Elveția după tragedia din Crans-Montana. Ancheta, zguduită de dispariția probelor video înainte de tragedie apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Statul a preluat, oficial, activele Lukoil Moldova și complexul petrolier de pe Aeroportul Chișinău, gestionat anterior de firmă # Ziua
Complexul petrolier de pe Aeroportul Internațional Chișinău a fost preluat oficial de stat. Agenția Proprietății Publice și administrația aerogării au finalizat procesul de inventariere și au semnat, astăzi, cu Lukoil Moldova, care gestiona anterior complexul, actele de predare – primire. Astfel, potrivit Ministerului Energiei, activele deținute de Lukoil pe teritoriul Aeroportului Chișinău au revenit în proprietatea statului, […] Articolul Statul a preluat, oficial, activele Lukoil Moldova și complexul petrolier de pe Aeroportul Chișinău, gestionat anterior de firmă apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Un avocat din Ungheni, reținut de CNA pentru mită. Suspectul a încercat să influențeze un dosar de violență în familie # Ziua
Un avocat din Ungheni a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru luare de mită. Bănuitul ar fi pretins și primit de la o persoană 5.000 de euro, susținând că poate influența funcționari publici pentru obținerea unei decizii favorabile într-o cauză penală ce vizează infracțiunea de violență în familie. În acest context, ofițerii CNA […] Articolul Un avocat din Ungheni, reținut de CNA pentru mită. Suspectul a încercat să influențeze un dosar de violență în familie apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Cincisprezece persoane, treisprezece pasageri și doi membri ai echipajului, au murit în urma unui accident aviatic, după ce un epava unui avion dat dispărut în Columbia, la granița cu Venezuela, a fost găsită, a anunțat miercuri autoritatea aeriană din această țară, precizând că „nu există supraviețuitori”, scriu AFP și Reuters. Printre victime se numără şi […] Articolul Tragedie aviatică în Columbia. 15 oameni, printre care și doi politicieni, au murit apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Procurorii cre 9 ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar din Boldurești învinuit de accidentarea mortală a unui copil # Ziua
Procurorii au cerut, în cadrul unei noi ședințe de judecată, nouă ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar din satul Boldurești învinuit că, acum doi ani, a accidentat mortal cu mașina un copil de 14 ani. Acuzatorii au cerut și trei ani de pușcărie pentru medicul Ion Andronache, cel care l-ar fi ajutat pe […] Articolul Procurorii cre 9 ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar din Boldurești învinuit de accidentarea mortală a unui copil apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:20
BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Dicționarul lui B. P. Hașdeu. Cum ilustrul filolog a pus bazele cercetării limbii române # Ziua
Mulți dintre voi au privit, probabil, cunoscutul film „Profesorul și nebunul”, al cărui producător Mel Gibson joacă și rolul principal în acestă peliculă din 2019, alături de actorul Sean Penn. Filmul prezintă istoria creării dicționarului etimologic Oxford al limbii engleze de către un savant care are o relație stranie și, totodată, nemaipomenit de fructuoasă cu […] Articolul BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Dicționarul lui B. P. Hașdeu. Cum ilustrul filolog a pus bazele cercetării limbii române apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, critică acordul UE–India: „Europa a pus comerțul înaintea Ucrainei” # Ziua
Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a declarat că este „dezamăgit” de decizia Uniunii Europene de a încheia un amplu acord comercial cu India, afirmând că Bruxelles-ul a pus interesele economice înaintea sprijinirii poporului ucrainean. Declarațiile au fost făcute miercuri, într-un interviu acordat postului CNBC, și sunt citate de agenția Reuters. „Ar trebui să facă […] Articolul Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, critică acordul UE–India: „Europa a pus comerțul înaintea Ucrainei” apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
VIDEO | Descoperire macabră la Coșnița: Rămășițe umane, găsite sub fundația unei case de mai mulți muncitori # Ziua
Mai mulți muncitori care efectuau lucrări de reparație la fundația unei case din satul Coșnița, raionul Dubăsari, au dat de oseminte umane, îngropate la o adâncime de 50–60 de cm în pământ. După descoperire, muncitorii au alertat poliția, care a a pornit o investigație pe acest caz. „Poliția din Dubăsari a fost sesizată ieri, 28 […] Articolul VIDEO | Descoperire macabră la Coșnița: Rămășițe umane, găsite sub fundația unei case de mai mulți muncitori apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Kaja Kallas: NATO trebuie să devină mai europeană pentru a-şi păstra forţa. Europa trebuie să acţioneze # Ziua
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că Europa trebuie să își consolideze capacitățile de apărare și să joace un rol mai important în cadrul NATO, în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a „zguduit relația transatlantică până la temelii”. Declarațiile au fost făcute miercuri, în cadrul unei conferințe pe tema apărării, desfășurate […] Articolul Kaja Kallas: NATO trebuie să devină mai europeană pentru a-şi păstra forţa. Europa trebuie să acţioneze apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Contestație respinsă. Licitația pentru ultimul tronson din Autostrada Unirii, care o leagă de podul peste Prut, la Ungheni, continuă # Ziua
Licitația pentru ultimii kilometri ai Autostrăzii Unirii A8 merge mai departe, după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins o sesizare depusă pe 13 ianuarie 2026, transmite publicația Economica din România. Proiectul include și construcția primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Contestația viza documentația pentru proiectarea și construcția tronsonului 4 […] Articolul Contestație respinsă. Licitația pentru ultimul tronson din Autostrada Unirii, care o leagă de podul peste Prut, la Ungheni, continuă apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Armistițiu energetic între Rusia și Ucraina? Kremlinul nu confirmă, dar nici nu neagă informațiile apărute online # Ziua
Mai mulți bloggeri militari ruși și canale de Telegram din Ucraina au anunțat că Moscova și Kievul ar fi ajuns la un acord informal privind încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice. Informația nu a fost confirmată oficial, însă Kremlinul nu a negat-o. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat, întrebat despre […] Articolul Armistițiu energetic între Rusia și Ucraina? Kremlinul nu confirmă, dar nici nu neagă informațiile apărute online apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Ferma din Roșcani, unde acum un an au fost uciși 68.000 de porci din cauza unui focar de pestă, încă nu și-a ridicat despăgubirile de la stat # Ziua
Ferma de porci din satul Roșcani, raionul Anenii Noi, unde primăvara trecută a fost distrus tot șeptelul de 68 de mii de animale din cauza unui focar de pestă, încă nu și-a ridicat despăgubirile promise de stat. Administrația întreprinderii suține că dosarul a fost depus încă toamna, pierderile financiare fiind estimate la peste 400 de […] Articolul Ferma din Roșcani, unde acum un an au fost uciși 68.000 de porci din cauza unui focar de pestă, încă nu și-a ridicat despăgubirile de la stat apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
VIDEO | Ministrul de Externe al Luxemburgului îi cere lui Zelenski să evite ultimatumurile privind aderarea Ucrainei la UE # Ziua
Ministrul de Externe al Luxemburgului, Xavier Bettel, i-a cerut președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, să nu emită ultimatumuri în legătură cu aderarea țării sale la Uniunea Europeană, avertizând că o astfel de abordare „nu este în interesul său”. Declarațiile au fost făcute în marja reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE, desfășurată, astăzi, la Bruxelles. „Am auzit […] Articolul VIDEO | Ministrul de Externe al Luxemburgului îi cere lui Zelenski să evite ultimatumurile privind aderarea Ucrainei la UE apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Următoarea rundă de negocieri privind încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina, programată pentru 1 februarie, se va desfășura în format bilateral, fără participarea reprezentanților Statelor Unite. Declarația a fost făcută de secretarul de stat american, Marco Rubio, în cadrul audierilor din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, transmise de NBC. „Ei vor continua negocierile […] Articolul Marco Rubio: Următoarea rundă de negocieri Rusia–Ucraina va avea loc fără participarea SUA apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Tiraspolul propune Chișinăului o „combatere comună” a criminalității: Suntem gata să le permitem polițiștilor să facă anchete la noi # Ziua
Autoritățile separatiste de la Tiraspol propun Chișinăului să lupte „împreună” împotriva criminalității, în special în combaterea traficului de droguri. Despre acest lucru a vorbit liderul separatist Vadim Krasnoselski într-o adresare către „structurile și administrațiile” din regiune. Krasnoselski propune, pentru început, un schimb de date la nivelul anchetelor ce vizează cazuri grave, inclusiv în dosarele privind […] Articolul Tiraspolul propune Chișinăului o „combatere comună” a criminalității: Suntem gata să le permitem polițiștilor să facă anchete la noi apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
FOTO | „Tabla de onoare a chiulangiilor din CMC”. Portretele consilierilor PAS și PSRM, expuse în fața Primăriei. MAN îi acuză de blocaj politic # Ziua
Portretele consilierilor municipali PAS și PSRM au fost expuse astăzi în fața Primăriei Chișinău, în cadrul unui flashmob organizat de consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN), înainte de ședința Consiliului Municipal. Aceștia îi acuză că „fug de responsabilitate” și blochează deliberat activitatea legislativului local, pentru a împiedica votarea bugetului capitalei. Aleșii MAN susțin că lipsa repetată […] Articolul FOTO | „Tabla de onoare a chiulangiilor din CMC”. Portretele consilierilor PAS și PSRM, expuse în fața Primăriei. MAN îi acuză de blocaj politic apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
(P) Cele mai atractive companii din Moldova. Delucru.md a publicat Topul Angajatorilor pentru 2026 # Ziua
Delucru.md, una dintre cele mai importante platforme online din Moldova dedicate conectării angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, a lansat Topul Angajatorilor pentru 2026. Clasamentul reunește atât companii internaționale, cât și organizații locale care investesc constant în dezvoltarea angajaților și în progresul comunităților în care activează. Topul include 30 de organizații, inclusiv companii […] Articolul (P) Cele mai atractive companii din Moldova. Delucru.md a publicat Topul Angajatorilor pentru 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
„Operațiunea Buletinul”: Peste 100.000 de moldoveni au rămas fără carte de identitate în România, după modificarea legii # Ziua
Peste 100.000 de cetățeni români născuți în Republica Moldova au rămas fără carte de identitate, în urma aplicării unei noi legi privind evidența populației, adoptată în 2023. Măsura face parte dintr-o amplă acțiune a autorităților române, denumită neoficial „Operațiunea Buletinul”, menită să combată rețelele de obținere frauduloasă a documentelor, relatează Digi24.ro. Potrivit datelor furnizate de Direcția […] Articolul „Operațiunea Buletinul”: Peste 100.000 de moldoveni au rămas fără carte de identitate în România, după modificarea legii apare prima dată în ZIUA.md.
