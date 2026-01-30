Minune! Ședința Guvernului cu primarii din nord chiar are loc
NordNews, 30 ianuarie 2026 12:40
Ședința Guvernului, stabilită pentru 30 ianuarie, la ora 13:00 cu primarii orașelor din nordul republicii are loc, deși anterior fusese negată oficial. Informația a fost confirmată telefonic pentru NordNews de Aliona Jignea, șefa Direcției comunicare a Cancelariei de Stat. După mai multe solicitări către serviciul de presă, în care reporterii NordNews au indicat data și [...]
Acum 5 minute
13:00
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui Vladimir Putin de a se întâlni la Moscova # NordNews
La o zi după ce Kremlinul l-a criticat pentru că nu a răspuns propunerii de a veni la Moscova pentru discuții de pace, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că o întrevedere cu Vladimir Putin în capitala Rusiei este „imposibilă" și a întors invitația, relatează Ukrainska Pravda, scrie Digi24.ro. În timpul unei discuții cu jurnaliștii, [...]
Acum 30 minute
12:40
Ședința Guvernului, stabilită pentru 30 ianuarie, la ora 13:00 cu primarii orașelor din nordul republicii are loc, deși anterior fusese negată oficial. Informația a fost confirmată telefonic pentru NordNews de Aliona Jignea, șefa Direcției comunicare a Cancelariei de Stat. După mai multe solicitări către serviciul de presă, în care reporterii NordNews au indicat data și [...]
Acum o oră
12:10
Un spațiu public din București va purta numele fostului deputat și deținut politic Ilie Ilașcu, decedat în noiembrie 2025. Hotărârea a fost adoptată joi, în unanimitate, de Consiliul General al Municipiului București, informează IPN. Conform deciziei, „Piața Ilie Ilașcu" va fi amenajată la intersecția străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa și strada Tony Bulandra, [...]
Acum 2 ore
11:50
Mai mulți primari din nordul Republicii Moldova participă astăzi, 30 ianuarie, la o ședință organizată la Guvern despre dezvoltarea orașelor din Republica Moldova, începând cu ora 13:00. Guvernul, însă, neagă existența unei ședințe. Informația a fost confirmată pentru NordNews de către șase primari din nordul țării. „Am fost invitați la consultări. Urmează să discutăm despre [...]
Acum 4 ore
10:50
FOTO Direcția Situații Excepționale Bălți avertizează populația privind riscurile incendiilor # NordNews
În contextul creșterii bruște a numărului de cazuri soldate cu decese în urma incendiilor, angajații Direcției Situații Excepționale a municipiului Bălți intensifică activitatea de informare și instruire a populației privind măsurile de prevenire și securitate la incendiu. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 1–25 ianuarie 2026, în Republica Moldova, în urma incendiilor au decedat [...]
10:40
Prezentatoarea postului public de televiziune Moldova 1, Daniela Crudu, a fost desemnată purtătoare de cuvânt a Guvernului Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut vineri dimineață, 30 ianuarie, chiar de către jurnalistă, în cadrul ultimei ediții a emisiunii matinale „Bună dimineața", pe care a realizat-o la televiziunea publică. „Începând de luni, [...]
10:40
Benzinăriile Lukoil din Republica Moldova vor continua să funcționeze, cel puțin, până în luna aprilie, în baza unei licențe suplimentare emise de autoritățile americane. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei, Dorin Junghietu, pe 29 ianuarie, în cadrul emisiunii „În Profunzime", în contextul negocierilor privind vânzarea activelor externe ale companiei ruse Lukoil. Potrivit ministrului, funcționarea [...]
10:30
Rețeaua rusă de dezinformare a lansat, pentru prima dată după alegerile pierdute, o campanie amplă împotriva Republicii Moldova. Analiștii Disinfo.md au identificat elemente care indică pregătirea unei operațiuni informaționale de amploare. Scopul acesteia este amplificarea anxietății publice, subminarea încrederii în instituțiile statului și prezentarea Moldovei drept un actor „nesigur" în regiune, transmite disinfo.md. De remarcat [...]
10:30
Percheziții în Chișinău și Ialoveni, într-un dosar de furt de informații confidențiale. Ofițerii Inspectoratul Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților din BPDS Fulger, desfășoară, la această oră, descinderi în Chișinău și Ialoveni, într-o cauză penală ce vizează sustragerea și folosirea ilegală a unor date ce constituie secret comercial. Potrivit anchetatorilor, [...]
09:20
Iwona Piórko, despre alegerile din Găgăuzia: Este important ca acest proces să fie democratic, transparent și corect # NordNews
Alegerile din Găgăuzia trebuie să se desfășoare într-un mod democratic, transparent și corect, în beneficiul cetățenilor regiunii, a declarat șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko. Oficialul european a menționat în cadrul emisiunii „Територия свободы" de la Realitatea TV că autonomia se află într-un moment politic sensibil și a exprimat speranța că problemele existente [...]
Acum 6 ore
07:10
Prognoza meteo pentru 30 ianuarie. Trecere spre vremă mai blândă, dar fără fenomene extreme # NordNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) transmite că vineri, 30 ianuarie 2026, vremea în Republica Moldova va fi în continuare specifică sezonului rece, însă cu o tendință spre temperaturi mai blânde comparativ cu jumătatea lunii. Conform celor mai recente date și perspectivelor climatice emise de specialiștii SHS, luna ianuarie se desfășoară în limitele normale ale mediilor [...]
Acum 24 ore
21:10
În această ediție a NordNews Live, discutăm despre municipiul Bălți, capitala de nord a Republicii Moldova, planurile de dezvoltare și investițiile aflate în derulare, dar și problemele reale ale orașului și din viața de zi cu zi a locuitorilor săi. Invitatul serii este edilul municipiului, Alexandr Petkov.
19:20
VIDEO Chiciura a pus la pământ rețelele electrice: mii de oameni, fără lumină la Cuhureștii de Jos # NordNews
Iarna continuă să creeze probleme în localitățile din apropierea râului Nistru. În comuna Cuhureștii de Jos, raionul Florești, chiciura a doborât, pe 27 ianuarie, peste 20 de piloni electrici. Satul și localitățile din jur au rămas fără energie electrică timp de aproape o zi și jumătate. În total, peste 6 mii de consumatori au fost [...]
19:00
Republica Moldova are 66 de orașe, fiecare cu propria istorie. Dar niciunul nu se apropie de povestea orașului Frunză, din raionul Ocnița – cea mai slab populată localitate urbană din țară. Oficial, are 581 de locuitori. Localnicii spun, însă, că numărul real e și mai mic. Cu aproximativ o sută de ani în urmă, pe [...]
18:10
Un bărbat în vârstă de 38 de ani și-a pierdut viața într-un incident tragic produs în propria gospodărie. Cazul a avut loc miercuri, 28 ianuarie, în satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești, potrivit deschide.md. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, bărbatul efectua lucrări de curățare a unui copac din curte. În timp ce tăia crengile, acesta [...]
18:00
Fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost reținut de mascații Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger". Reținerea a avut loc la ieșirea acestuia din sediul Judecătoriei Chișinău, transmite tv8.md. Potrivit informațiilor confirmate de Inspectoratul General al Poliției, Ciochină este vizat într-un nou dosar penal, inițiat de Inspectoratul Național de Investigații (INI), în [...]
17:20
Orașul Cupcini, raionul Edineț, ar putea să se amalgameze voluntar cu satul din apropiere, Chetroșica Nouă, o inițiativă care este în prezent discutată atât la nivel administrativ, cât și în rândul cetățenilor din ambele localități. Procesul este analizat ca singura soluție pentru problemele demografice și economice cu care se confruntă satul. „Mulți oameni muncesc în [...]
17:00
Peste 430 de copii din Vălcineț beneficiază de un complex sportiv modern construit prin programul „Satul European” # NordNews
Peste 430 de copii din comuna Vălcineț, raionul Ocnița, au acum acces la activități sportive și de recreere pe tot parcursul anului, inclusiv iarna, datorită unui complex sportiv multifuncțional modern, construit prin Programul Național „Satul European". Complexul, cu o suprafață de 2.464 metri pătrați, a fost amenajat pe locul vechiului teren de fotbal aflat anterior [...]
16:20
Sportivii Școlii Sportive Specializate „Boris Petuhov" au obținut rezultate deosebite la Cupa Europeană „Athens Challenge Tournament 2026", desfășurată în perioada 23–25 ianuarie, la Arena din Atena, Grecia. Sub îndrumarea antrenorului Sergiu Sedoi, tinerii sportivi au demonstrat un nivel înalt de pregătire, disciplină și spirit competitiv, reușind să urce de mai multe ori pe podiumul competiției. [...]
16:10
O femeie din municipiul Bălți, în vârstă de 32 de ani, beneficiară a unui centru specializat, este căutată de Poliție după ce, la data de 4 ianuarie, a plecat din instituție fără a mai reveni. Potrivit oamenilor legii, femeia are aproximativ 1,80 metri înălțime, corpolență medie și ochii căprui. La momentul dispariției, aceasta era îmbrăcată [...]
16:00
Un scalp sănătos te poate ajuta să ai un păr strălucitor și hidratat. Este important să avem grijă de părul nostru încă de la rădăcină, pentru că sănătatea scalpului se reflectă direct în aspectul firului de păr. Descoperă mai jos câteva remedii naturale pentru un scalp mai sănătos, potrivit catine.ro. Scalpul reprezintă o zonă sensibilă [...]
15:20
Reforma administrației publice locale (APL) din Republica Moldova a depășit sfera necesității tehnice, intrând într-o „zonă gri" a improvizației politice. Deși guvernarea invocă atragerea fondurilor europene ca argument suprem pentru amalgamarea localităților, realitatea din teren semnalează o confuzie gravă între optimizarea teritorială și modernizarea instituțională. Cu alte cuvinte, o reformă care redesenează granițe fără a [...]
15:00
Poleiul din zilele trecute a suprasolicitat sistemul medical din R. Moldova, sute de oameni ajungând la spital cu traumatisme după ce au căzut. În acest context, cei care vor să evite călătoria la Urgență au dat buzna în magazine după crampoane antiderapante pentru încălțăminte. În prezent, acestea nu mai pot fi găsite nici la Chișinău, [...]
14:30
O conductă de apă s-a spart, în dimineața zilei de 29 ianuarie, în apropierea podului feroviar de pe strada Decebal din municipiul Bălți. În urma avariei, locuitorii din zonă au rămas fără apă în robinete. La fața locului a intervenit operativ o echipă tehnică, formată din cinci angajați ai Întreprinderii Municipale „Apă-Canal Bălți", care lucrează [...]
Ieri
12:20
FOTO Danemarca acordă asistență tehnică în domeniul securității cibernetice pentru Academia Militară „Alexandru cel Bun” # NordNews
În contextul cooperării bilaterale moldo-daneze în domeniul apărării, la Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun" a avut loc ceremonia de transmitere a unui lot de echipamente destinat laboratorului de securitate cibernetică. Asistența a fost oferită de Regatul Danemarcei și include și suportul unui consilier civil din Danemarca detașat în cadrul Academiei. La eveniment [...]
11:20
„Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100 de mii de moldoveni # NordNews
Încă de la prăbușirea URSS, sute de mii de români născuți în Republica Moldova s-au stabilit în România. Aceștia și-au redobândit cetățenia pe baza faptului că părinții sau bunicii lor s-au născut în România Mare, iar actele românești au fost anulate ilegal de către comuniștii care au ocupat ilegal Basarabia. Firește, aceștia nu aveau o [...]
10:20
Doi angajați ai postului vamal Giurgiulești sunt cercetați penal pentru pretinderea și primirea de bani de la transportatori, în schimbul facilitării procesului de vămuire. Cazul este documentat de Serviciul protecție internă și anticorupție al Ministerul Afacerilor Interne, sub conducerea Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Potrivit materialelor cauzei, din octombrie 2024 și până [...]
10:00
Mii de consumatori din nord, încă fără curent electric: Echipele RED-Nord lucrează non-stop pentru restabilirea alimentării cu energie electrică # NordNews
Mii de gospodării din nordul republic
10:00
Crescătorii de porci sunt încurajați să evite tăierea de rutină a cozilor porcilor și să folosească soluții alternative pentru a preveni stresul și agresivitatea între animale. Guvernul a aprobat modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, transmite IPN. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că aplicarea acestor recomandări va contribui la creșterea nivelului de [...] Articolul Noi norme sanitar-veterinare pentru creșterea porcilor, aprobate de Guvern apare prima dată în NordNews.
28 ianuarie 2026
13:30
Oamenii cumpără sare în cantități mari pentru a presăra pe trotuare, scări și în curțile blocurilor. În unele puncte comerciale se mai găsesc doar sortimente mai scumpe sau cantități limitate. Articolul VIDEO // Poleiul a creat panică: sarea simplă, de negăsit în unele magazine din capitală apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Compania Energocom va expedia Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, până la sfârșitul acestei săptămâni, o cerere privind ajustarea tarifelor la gazele naturale. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ședința Guvernului din 28 ianuarie. Totodată, oficialul a evitat să ofere estimări privind o eventuală reducere a tarifelor. „Urmează ANRE să se [...] Articolul Energocom va depune o cerere către ANRE pentru revizuirea tarifului la gaze apare prima dată în NordNews.
12:40
Un incendiu a avut loc marți, 27 ianuarie 2026, în satul Ciuluc, raionul Fălești. Apelul la Dispeceratul „Nord” a fost recepționat la ora 11:16. La fața locului a intervenit o echipă de patru salvatori și pompieri din cadrul USP Fălești, care a ajuns la ora 11:40, deplasarea fiind îngreunată de ghețuș și relief. În interiorul [...] Articolul FOTO Incendiu mortal la Fălești: două persoane găsite decedate într-o locuință apare prima dată în NordNews.
11:30
Protecția temporară acordată persoanelor strămutate din Ucraina va fi prelungită până la 1 martie 2027. Hotărârea a fost aprobată miercuri, în cadrul ședinței cabinetului de miniștri. Totodată, din acest an, prelungirea protecției temporare va putea fi solicitată la cerere, printr-o platformă guvernamentală electronică, transmite IPN. Potrivit ministrului Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, măsura vine în contextul [...] Articolul Refugiații din Ucraina vor beneficia de protecție temporară până la 1 martie 2027 apare prima dată în NordNews.
11:10
Președinta Maia Sandu, despre atacul rusesc asupra unui tren din Ucraina: „Cei responsabili trebuie trași la răspundere” # NordNews
Rusia trebuie să se confrunte cu o presiune susținută, iar Ucraina să primească sprijin continuu pentru a-și apăra populația și pacea în Europa. Mesajul a fost transmis astăzi de șefa statului Maia Sandu, după ce un tren de pasageri a fost atacat de dronele rusești în Ucraina, informează MOLDPRES. Oficialul a subliniat că acest atac [...] Articolul Președinta Maia Sandu, despre atacul rusesc asupra unui tren din Ucraina: „Cei responsabili trebuie trași la răspundere” apare prima dată în NordNews.
11:00
Tragedie la Ungheni. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost accidentat de un automobil # NordNews
Un grav accident rutier s-a produs marți seara, 27 ianuarie, pe traseul G88, care leagă localitățile Ungheni – Cornești – Condrătești – Năpădeni. În urma impactului, un bărbat a decedat pe loc. Autovehiculul implicat în accident era condus de o tânără în vârstă de 22 de ani. Potrivit Poliției Naționale, șoferița a fost supusă testării [...] Articolul Tragedie la Ungheni. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost accidentat de un automobil apare prima dată în NordNews.
08:40
Peste 90 de intervenții au fost efectuate de salvatori și pompieri în ultimele 24 de ore, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). În total, echipele de intervenție au realizat 92 de misiuni pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de risc apărute pe fondul condițiilor meteo nefavorabile. Cele mai multe solicitări au vizat deblocarea mijloacelor [...] Articolul Peste 90 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor în ultimele 24 de ore apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,00 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,07 lei până la costul de 19,76 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Scumpiri la pompă. Tarifele pentru 28 ianuarie apare prima dată în NordNews.
07:10
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), marți, 28 ianuarie, vremea în Republica Moldova va fi rece, caracteristică perioadei de iarnă, fără fenomene meteorologice periculoase. Meteorologii anunță cer predominant noros pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime din timpul zilei vor oscila între –2 și +1 grad Celsius, în funcție de regiune. În nordul țării, la Bălți [...] Articolul Prognoza meteo pentru 28 ianuarie. Vreme rece în toată țara apare prima dată în NordNews.
27 ianuarie 2026
22:30
Actorul Florin Piersic, una dintre cele mai mari și iubite personalități ale culturii române, a împlinit astăzi vârsta de 90 de ani. Cu o carieră care se întinde pe mai bine de șase decenii, Florin Piersic rămâne un simbol al cinematografiei și teatrului românesc, dar și un reper de carismă, talent și pasiune artistică. Născut [...] Articolul Florin Piersic a împlinit 90 de ani. O viață dedicată teatrului și filmului românesc apare prima dată în NordNews.
20:10
Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2026 vine cu o vibrație specială, una care te invită să te oprești pentru câteva clipe și să te asculți cu adevărat. Fiecare zodie este ghidată de o lecție subtilă, dar importantă, fie că este vorba despre iubire, carieră, curaj sau echilibru interior. Astrele îți oferă indicii clare, însă alegerea [...] Articolul Gemenii iau o decizie importantă. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:40
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 28 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.0126 lei, mai scump cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.8230 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Leul românesc: 3.9272 lei; Hrivna ucraineană: 0.3916 lei; Rubla rusească: 0.2202 [...] Articolul Dolarul pierde teren. Curs valutar oficial, 28 ianuarie apare prima dată în NordNews.
19:00
Pentru agricultorii din nordul Republicii Moldova, iarna din acest an reprezintă o adevărată binecuvântare. Serghei Ivanov, fermier din raionul Fălești, spune că stratul generos de zăpadă nu doar că a protejat culturile, dar a și contribuit la refacerea rezervelor de apă din sol. „Pentru mine personal și gospodăria mea a fost o iarnă ideală. Chiar [...] Articolul VIDEO Zăpada care salvează recolta. Agricultorii se pregătesc de muncile de primăvară apare prima dată în NordNews.
19:00
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs pe 27 ianuarie, în județul Timiș din România, soldat cu șapte persoane decedate și trei rănite. Toate victimele sunt cetățeni greci, care se deplasau din Grecia spre Franța, potrivit digi24.ro. Potrivit autorităților, accidentul a avut loc pe drumul național DN6 – E70, în apropierea localității Lugojel. Un [...] Articolul Tragedie pe DN6, în România: șapte morți și trei răniți apare prima dată în NordNews.
18:30
Iarna grea a adus întunericul în nordul Republicii Moldova. Din seara de 26 spre 27 ianuarie, aproape 20 de mii de consumatori din 72 de localități au rămas fără curent electric, după ce poleiul a pus la pământ rețelele electrice. „Cele mai afectate localități sunt cele amplasate în preajma râului Nistru și anume din raioanele [...] Articolul VIDEO Nordul fără curent. Poleiul a rupt rețelele electrice în 72 de localități apare prima dată în NordNews.
16:50
VIDEO „Dimineața era imposibil să merg”. Zeci de persoane rănite la Edineț din cauza poleiului # NordNews
Dimineață grea pentru locuitorii orașului Edineț. Poleiul format peste noapte a transformat trotuarele în capcane periculoase pentru pietoni. După ploi și temperaturi negative, mulți au ieșit din case doar ca să ajungă la spital. „Nu-i chiar bun. Nu-i curat, curge. Este nevoie de presărat sare, ceea ce se cere, ca să poată oamenii să meargă.”— [...] Articolul VIDEO „Dimineața era imposibil să merg”. Zeci de persoane rănite la Edineț din cauza poleiului apare prima dată în NordNews.
16:40
Natalia Morari anunță că nu a fost lăsată să intre pe teritoriul României. Incidentul s-a produs la punctul de trecere a frontierei Albița. Jurnalista, care a candidat anterior la funcția de președinte al Republicii Moldova, susține că polițiștii de frontieră români i-au prezentat documente oficiale ce indică existența unei interdicții de intrare, valabilă până în [...] Articolul Interdicție la intrarea în România pentru Natalia Morari apare prima dată în NordNews.
15:50
VIDEO Poleiul a luat prin surprindere municipiul Bălți. Primarul își cere scuze față de locuitori # NordNews
Poleiul a luat prin surprindere municipiul Bălți. Dimineața a început cu drumuri de acces, trotuare și curți transformate în adevărate patinoare, situație înregistrată și în alte localități din țară. Condițiile meteo dificile au creat probleme atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni. „Acum este polei puternic, se merge foarte greu, mai ales pe trotuare. Este [...] Articolul VIDEO Poleiul a luat prin surprindere municipiul Bălți. Primarul își cere scuze față de locuitori apare prima dată în NordNews.
15:30
Economiile tale sunt în siguranță: depozitele bancare în Moldova au un nivel de protecție la standardele europene # NordNews
În prezent, nivelul-țintă al depozitelor bancare din Republica Moldova reprezintă aproximativ trei la sută din totalul depozitelor garantate din sistemul bancar. Acest nivel reflectă capacitatea financiară adecvată a schemei de garantare de a interveni eficient în situații de indisponibilizare a depozitelor sau în cazul unei eventuale crize bancare. Garanția se aplică în cazul în care [...] Articolul Economiile tale sunt în siguranță: depozitele bancare în Moldova au un nivel de protecție la standardele europene apare prima dată în NordNews.
14:20
Începând cu data de 28 ianuarie, toate școlile din municipiul Bălți vor trece temporar la învățământ la distanță, ca urmare a înrăutățirii condițiilor meteo și a poleiului puternic. Decizia a fost anunțată de primarul municipiului, Alexandr Petkov, care a menționat pe rețelele de socializare că măsurile au scopul de a reduce riscurile pentru copii și [...] Articolul Școlile din Bălți trec temporar la învățământ online din cauza poleiului apare prima dată în NordNews.
14:10
Constantin Țuțu, fost deputat democrat și cunoscut publicului drept fost bodyguard al lui Vlad Plahotniuc, a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată marți, 27 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în lipsa inculpatului. Potrivit deciziei instanței, Constantin Țuțu urmează să-și execute pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis. În prezent, [...] Articolul Fostul bodyguard al lui Plahotniuc, condamnat la 8 ani apare prima dată în NordNews.
