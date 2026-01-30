Minune! Ședința Guvernului cu primarii din nord chiar are loc

16:50

Dimineață grea pentru locuitorii orașului Edineț. Poleiul format peste noapte a transformat trotuarele în capcane periculoase pentru pietoni. După ploi și temperaturi negative, mulți au ieșit din case doar ca să ajungă la spital. „Nu-i chiar bun. Nu-i curat, curge. Este nevoie de presărat sare, ceea ce se cere, ca să poată oamenii să meargă."