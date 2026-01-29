Bărbat de 35 de ani, dispărut în Chișinău, găsit mort. Cinci persoane, reținute
NewsMaker, 29 ianuarie 2026 08:40
Un bărbat de 35 de ani, dispărut în Chișinău, a fost găsit decedat. Patru bărbați și o femeie au fost reținuți. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, aceștia ar fi transportat cadavrul și l-ar fi abandonat în apropierea localității Vadul lui Vodă, după ce victima a fost lovită cu un obiect în timpul unui conflict și […]
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 30 minute
08:40
Un bărbat de 35 de ani, dispărut în Chișinău, a fost găsit decedat. Patru bărbați și o femeie au fost reținuți. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, aceștia ar fi transportat cadavrul și l-ar fi abandonat în apropierea localității Vadul lui Vodă, după ce victima a fost lovită cu un obiect în timpul unui conflict și […]
Acum o oră
08:20
NM Espresso: Despre «iarna grea» din Moldova, acuzațiile reciproce dintre Chișinău și Tiraspol și despre dosarul Guțul care «a blocat sistemul» # NewsMaker
Tariful la gaz În această săptămână, compania Energocom va transmite către ANRE o solicitare oficială de revizuire a tarifului, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. El a numit acest lucru «o veste bună», dar a menționat că deocamdată este greu de spus cu cât va fi redus tariful — «cu un leu, cu doi». Partidul primarului capitalei, Ion Ceban, MAN, a organizat între timp un nou protest cu cererea de a reduce tariful la gaz «de urgență». Liderii protestului au declarat că cetățenii Moldovei plătesc «cel mai […]
Acum 24 ore
19:20
Zece posturi TV, amendate cu 248.000 de lei. Printre încălcări – programe locale în limba română insuficiente # NewsMaker
Zece posturi de televiziune din Republica Moldova au fost amendate cu 248 de mii de lei pentru nerespectarea obligațiilor privind difuzarea programelor audiovizuale locale și a operelor realizate de producători independenți. Decizia a fost luată de Consiliul Audiovizualului (CA) în ședința din 28 ianuarie, în urma unui control efectuat în perioada 3 – 9 noiembrie […]
19:10
Preot român din Ucraina, tată a trei copii, reținut pentru a fi trimis pe front? „Nu-mi schimb credința, chiar dacă îmi pierd viața” # NewsMaker
Un preot român din Ucraina, tată a trei copii, ar fi fost reținut de militari ucraineni la un punct de control și dus la un centru de recrutare, chiar dacă slujitorii bisericii sunt exceptați de la serviciul militar. Informațiile au fost făcute publice de HotNews, care a discutat „pe ascuns" cu preotul Oleg Ostafiuc, paroh […]
18:30
Transportatorii amenință cu proteste. Reacția ANTA, după ce a fost acuzată că tolerează curse ilegale de pe Calea Moșilor # NewsMaker
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a avertizat că va organiza un protest în fața Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Pe 28 ianuarie, asociația a cerut reprezentanților ANTA și Ministerului Infrastructurii să intervină la „așa numita autogară amplasată pe str. Calea Moșilor 2/A" din capitală. Potrivit asociației, la această adresă are loc o […]
17:50
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, aflat în Marea Britanie și căutat de justiția din Republica Moldova, solicită să fie recunoscut în calitate de parte vătămată în dosarul în care este judecat fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, episodul „frauda bancară". Informația a fost comunicată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în cadrul ședinței […]
17:20
Reacția ANRE, după ce partidele lui Usatîi și Ceban au cerut ca tarifele la gaz să fie reduse „urgent” și aplicate retroactiv # NewsMaker
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a numit afirmațiile politicienilor despre reducerea urgentă a prețurilor la gaze „strict declarative". Instituția a spus că a informat recent despre urgentarea unor proceduri, inclusiv aprobarea costurilor de bază ale Energocom. Despre aplicarea retroactivă a prețurilor, ANRE a precizat că deciziile sale sunt executorii din momentul adoptării sau al […]
17:00
Ucraina salută planul de reintegrare la care lucrează Chișinăul: Suntem gata să contribuim la securitatea Moldovei # NewsMaker
Ucraina salută elaborarea unui nou plan de reintegrare a regiunii transnistrene de către autoritățile de la Chișinău și își exprimă disponibilitatea pentru o cooperare practică, inclusiv în domeniul securității. Declarațiile au fost făcute de ministrul ucrainean de Externe, Andrei Sibiha, într-un interviu pentru publicația ucraineană Evropeiska Pravda. „Suntem gata să examinăm solicitările Moldovei prietene în […]
16:20
Pavel Vicol, tânărul din R. Moldova care a fost declarat apatrid, a depus o cerere la Agenția Servicii Publice (ASP) pentru a-i fi eliberat un buletin de identitate. În cazul în care ASP va refuza eliberarea documentului, tânărul, împreună cu avocatul care îi reprezintă interesele, va apela la instanța de judecată. Precizările au fost făcute […]
16:10
Delegație a UE, din nou în Transnistria. Krasnoselski: „Principala și cea mai dificilă problemă – asigurarea păcii” # NewsMaker
O delegație a Uniunii Europene, condusă de Audrone Perkauskiene, directoare generală adjunctă pentru Europa de Est și Asia Centrală în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, a efectuat o vizită în regiunea transnistreană. Din delegație a făcut parte și ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, pentru care aceasta este a doua deplasare în stânga […]
15:40
(VIDEO) Gazul se va ieftini/ Benzina se scumpește/ Fost ministru condamnat, a fugit prin Transnistria? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Junghietu, despre reducerea tarifului la gaz: „cu cât? un leu, doi…"— Tiraspolul acuză Chișinăul că ar sabota dialogul politic— Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți. Reacția ministrului Finanțelor— Carburanții s-au scumpit în Moldova: litrul de benzină – 23 de lei— MAI: Pînzari […]
14:40
„Voi scumpiți gazul, nu vă este gros obrazul?”: după ANRE, partidul lui Ceban a protestat la Președinție. Reacția PAS # NewsMaker
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) – partid fondat și condus de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban – cere reducerea „de urgență" a tarifelor la gazele naturale. Formațiunea a organizat pe 28 ianuarie un protest în fața Președinției, la o săptămână după o acțiune similară desfășurată în fața Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). „Voi scumpiți […]
14:20
Ghețușul a umplut spitalele din Moldova: sute de persoane, inclusiv copii, cu traumatisme # NewsMaker
Mai mult de 2 700 de persoane au solicitat asistență medicală în ultimele 24 de ore, dintre care peste 400 au fost traumatisme rezultate în urma căderilor și altor accidente. Doar la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, aproape 180 de pacienți au fost investigați de către medicii traumatologi, iar, din cauza gravității, 18 pacienți au necesitat […]
13:20
Îmbrânceli la o biserică din Moldova. Preot: Cel care conduce acțiunile este reprezentant al PSRM. Dodon: „Act de raiderism” # NewsMaker
La biserica din satul Dereneu, raionul Călărași, au avut loc îmbrânceli. Potrivit TVR Moldova, la fața locului a intervenit poliția. Sursa citată a menționat că, deși Curtea Supremă de Justiție a adoptat o decizie irevocabilă potrivit căreia titularul de drept al lăcașului este comunitatea „Adormirea Maicii Domnului", parte a Mitropoliei Basarabiei, exponenții Mitropoliei Moldovei din […]
12:50
Ministra de Interne admite că ex-ministrul Apărării ar putea părăsi Moldova prin Transnistria: „Nu avem niciun răspuns de la Interpol” # NewsMaker
Interpol nu a oferit, deocamdată, un răspuns oficial la solicitarea autorităților de la Chișinău privind anunțarea în căutare internațională a fostului șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, și a ex-șefului Direcției 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, ambii condamnați în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Informația a […]
12:20
„Nu este un pericol pentru Moldova”. Ministrul Sănătății, despre virusul Nipah, care se poate transmite la om de la animale # NewsMaker
Ministrul Sănătății al Republicii Moldova, Emil Ceban, a comentat informațiile din presă, care a relatat că în statul indian Bengalul de Vest a fost înregistrat o focar al virusului Nipah. Potrivit BBC, pentru a preveni răspândirea bolii, autoritățile din unele țări din Asia au intensificat verificarea pasagerilor care sosesc din India. Oficialul moldovean a spus […]
11:50
Energocom va solicita ajustarea tarifului la gaz până la sfârșitul săptămânii. Ministru: „Cu cât – un leu, doi – vedem” # NewsMaker
Energocom urmează să transmită, în cursul acestei săptămâni, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o cerere de ajustare a tarifelor la gazele naturale. Anunțul a fost făcut pe 28 ianuarie de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a evitat să precizeze cu cât ar urma să scadă prețurile sau dacă noile tarife vor fi aplicate […]
11:30
Maia Sandu condamnă atacul rus asupra unui tren cu peste 200 pasageri în Ucraina: „Cei responsabili trebuie trași la răspundere” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat atacul rus, raportat în Ucraina, asupra unui tren cu peste 200 de pasageri în regiunea Harkov, soldat cu morți și răniți. Potrivit șefei statului, atacul asupra civililor încalcă dreptul internațional, iar cei responsabili trebuie trași la răspundere. „Acest tren transporta bărbați și femei care își vedeau de viața […]
11:10
„Iarna aceasta este mai puțin blândă decât ne-am așteptat”. Premierul, apel către cetățeni # NewsMaker
Republica Moldova se confruntă cu o iarnă mai dificilă decât cele precedente, a declarat premierul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței Guvernului din 28 ianuarie. Șeful Executivului a avertizat asupra riscurilor generate de condițiile meteo, în special de formarea poleiului și a gheții, și a îndemnat cetățenii să dea dovadă de prudență și solidaritate. „Trebuie să […]
10:30
A treia zi de ghețuș. Consecințe: o persoană a decedat, peste 15.000 consumatori – fără lumină # NewsMaker
În ultimele 24 de ore, în Republica Moldova s-au produs peste 150 de accidente rutiere din cauza poleiului. Majoritatea accidentelor s-au soldat cu pagube materiale, iar o persoană a decedat. Datele au fost comunicate pe 28 ianuarie de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care a prezentat situația din țară în contextul vremii. Potrivit Guvernului, pe 28 […]
10:10
Tiraspolul acuză Chișinăul că ar bloca dialogul politic. Reacție: „Continuă să inducă în eroare opinia publică” # NewsMaker
Tiraspolul acuză din nou Chișinăul că ar bloca dialogul, după ce ar fi refuzat organizarea unei întrevederi a reprezentanților politici, de această dată la inițiativa OSCE. Declarațiile au fost făcute de așa-zisul ministru de externe al regiunii transnistrene, Vitalii Ignatiev. Autoritățile de la Chișinău resping însă acuzațiile și califică drept „regretabilă" tentativa reprezentantului de la […]
10:10
Cereau până la €1000 de la transportatori? Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul: șapte angajați, reținuți # NewsMaker
Pe 28 ianuarie, Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat desfășurarea unor percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Potrivit instituției, șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia sunt bănuiți că ar fi pretins până la 1000 de euro de la transportatori. În reacție, Serviciul Vamal a […]
09:40
Poliția răspunde acuzațiilor lui Costiuc, după incidentul de la Botanica, soldat cu un rănit: „Speculații” # NewsMaker
Deputatul fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, a declarat că tânărul împușcat în curtea unui bloc de pe bulevardul Dacia din capitală depusese anterior o plângere la poliție, în care avertiza că „este pregătit un atentat la viața lui". Parlamentarul a cerut o anchetă pentru a verifica dacă a fost neglijență de serviciu în activitatea […]
Ieri
08:40
Mașini derapate, copaci căzuți și ambulanțe blocate în ultimele 24 de ore. Cum se circulă pe 28 ianuarie? # NewsMaker
Salvatorii și pompierii au intervenit în peste 90 de situații, în ultimele 24 de ore, în contextul vremii. În cele mai multe cazuri au fost deblocate mijloace de transport derapate de pe carosabil, totodată a fost acordat suport angajaților serviciilor de ambulanță, care nu reușeau să ajungă la pacienți. Informațiile au fost comunicate pe 28 […]
08:20
NM Espresso: Cum s-a transformat Moldova într-un patinoar, când va fi revizuit tariful la gaz și despre ce războaie a vorbit Sandu la APCE # NewsMaker
Moldova înghețată Situația din Moldova și Chișinău a fost, în ajun, practic una de urgență din cauza poleiului, care a transformat țara într-un mare patinoar. Multe trasee au fost închise, la punctele de trecere a frontierei a fost interzisă circulația transportului de mare tonaj. Locuitorii unor localități au rămas fără electricitate din cauza depunerilor de gheață de pe firele electrice. Autoritățile au propus amânarea începerii zilei de muncă și de studii pentru ora 9:00. Dimineață, Primăria Chișinău […]
27 ianuarie 2026
19:30
CSM înaintează repetat președintei Maia Sandu propunerea de numire a 17 candidați la funcția de judecător # NewsMaker
Consiliul Superior al Magistraturii a decis să transmită
18:40
CFM a pus în funcțiune un sistem modern de monitorizare a circulației trenurilor: „Contribuie la consolidarea securității infrastructurii feroviare” # NewsMaker
Calea Ferată din Moldova a inaugurat un nou Centru de monitorizare și supraveghere video, care va ajuta la creșterea siguranței pe infrastructura feroviară din întreaga țară. Prin acest sistem, trenurile și obiectivele feroviare pot fi urmărite în timp real, inclusiv prin camere instalate pe locomotive, în depouri și pe trasee. Proiectul include camere video moderne, […] The post CFM a pus în funcțiune un sistem modern de monitorizare a circulației trenurilor: „Contribuie la consolidarea securității infrastructurii feroviare” appeared first on NewsMaker.
18:20
„Noi nu suntem un guvern de TikTok”. Munteanu, după ce Ceban s-a plâns că nu i se răspunde la telefon la 5 dimineață # NewsMaker
În contextul ghețușului, premierul Alexandru Munteanu a declarat că pe 27 ianuarie, la ora 07:00, deja era în ședință și analiza situația care s-a creat. „Avem foarte mulți din cei care stau pe TikTok-uri și diferite platforme – mai bine ar ieși și ar lucra cu lopata”, a spus oficialul în timpul unor declarații pentru […] The post „Noi nu suntem un guvern de TikTok”. Munteanu, după ce Ceban s-a plâns că nu i se răspunde la telefon la 5 dimineață appeared first on NewsMaker.
18:20
Deputatul PSRM Adrian Lebedinschi ia în calcul să se mute în România: „Sunt cu gândul să completez rândurile diasporei” # NewsMaker
Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Adrian Lebedinschi, nu doar că nu a renunțat la cetățenia română pe care o deține de mai bine de două decenii, dar a luat în calcul și posibilitatea stabilirii în România. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei. Acesta a mai spus că chiar dacă […] The post Deputatul PSRM Adrian Lebedinschi ia în calcul să se mute în România: „Sunt cu gândul să completez rândurile diasporei” appeared first on NewsMaker.
17:50
Patru spectacole, patru lumi diferite, aceeași privire critică asupra omului. De la satira clasică a lui Gogol și Alecsandri, la textele contemporane ale lui Chesnot și Peschina, scena teatrului a devenit un spațiu al ironiei directe și al adevărurilor incomode. O ZI DIN VIAȚA LUI HELEN de Helmut PeschinaRegia: Sergiu CHIRIAC#monodramă 15+Joi, 29 ianuarie, ora […] The post Teatrului Național Eugène Ionesco vă invită appeared first on NewsMaker.
17:40
Zile libere pentru părinți și indemnizație: ce prevede Codul muncii, dacă elevii învață online # NewsMaker
Părinții sau tutorii din Republica Moldova pot beneficia de zile libere de la serviciu, în cazul în care procesul educațional cu prezență fizică este suspendat, iar elevii învață online. Pentru această perioadă, legea prevede acordarea unei indemnizații de cel puțin 50% din salariul de bază. Prevederea a fost inclusă în Codul muncii încă din anul […] The post Zile libere pentru părinți și indemnizație: ce prevede Codul muncii, dacă elevii învață online appeared first on NewsMaker.
17:40
FOTO Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău. Munteanu:„Nu avem dreptul să fim indiferenți” # NewsMaker
Victimele Holocaustului au fost comemorate marți, 27 ianuarie, la Chișinău, în cadrul unui miting organizat în scuarul Monumentului „Victimelor fascismului”. Evenimentul a avut loc cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului și la 85 de ani de la instituirea ghetoului din Chișinău, reunind conducerea de vârf a țării, diplomați, reprezentanți ai comunităților afectate […] The post FOTO Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău. Munteanu:„Nu avem dreptul să fim indiferenți” appeared first on NewsMaker.
17:20
Peste 66 mln lei din bugetul de stat pentru partide, în 2026: cum vor fi împărțiți banii # NewsMaker
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice în anul 2026, în funcție de rezultatele obținute la ultimele alegeri parlamentare, locale generale și prezidențiale. Pentru fiecare vot valabil la parlamentare, cuantumul este de 1,07 lei, iar pentru voturile de la alegerile locale din 2023 și […] The post Peste 66 mln lei din bugetul de stat pentru partide, în 2026: cum vor fi împărțiți banii appeared first on NewsMaker.
17:10
Importul automobilelor din Canada în Republica Moldova în 2026: reguli, costuri și aspecte practice # NewsMaker
Interesul pentru automobilele din Canada în Republica Moldova este în creștere. Piața canadiană se remarcă prin cerințe ridicate privind starea tehnică, o evidență mai clară a istoricului de exploatare și niveluri bune de echipare chiar și pentru versiunile de bază. În 2026, importul automobilelor din Canada în Republica Moldova rămâne o procedură legală și, în […] The post Importul automobilelor din Canada în Republica Moldova în 2026: reguli, costuri și aspecte practice appeared first on NewsMaker.
16:20
Premierul Ilie Bolojan susține unirea României cu Moldova: „Aș vota DA la un referendum” # NewsMaker
Un eventual referendum privind unirea României cu Republica Moldova ar primi votul favorabil al premierului României, Ilie Bolojan. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului RFI. Solicitat să comenteze o afirmație similară făcută recent de președinta de la Chișinău, Maia Sandu, Ilie Bolojan a dat un mesaj de solidaritate cu vecinii de peste Prut. […] The post Premierul Ilie Bolojan susține unirea României cu Moldova: „Aș vota DA la un referendum” appeared first on NewsMaker.
16:00
(VIDEO) Țuțu, 8 ani de pușcărie/Școlile din Chișinău, pe online/Lupu nu a fost citat în dosarul Plahotniuc? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare. Procurorii au cerut 15— Orele în școlile din Chișinău, din nou suspendate— Grădina Zoologică din Chișinău, închisă din cauza vremii— Lecții online în regiunea transnistreană până în februarie— Marian Lupu: nu am primit nicio citație […] The post (VIDEO) Țuțu, 8 ani de pușcărie/Școlile din Chișinău, pe online/Lupu nu a fost citat în dosarul Plahotniuc? appeared first on NewsMaker.
16:00
Lecții online sau cu prezența fizică de la ora 9:00. Recomandările Ministerului Educației pentru școli # NewsMaker
Ministerul Educației și Cercetării a recomandat instituțiilor de învățământ din Republica Moldova ca activitățile didactice să se desfășoare online. Ministerul a mai spus că, în instituțiile de învățământ unde va fi posibilă organizarea procesului educațional în regim fizic, orele se recomandă a începe la ora 9:00. Pe 27 ianuarie, Ministerul Educației a recomandat instituțiilor de […] The post Lecții online sau cu prezența fizică de la ora 9:00. Recomandările Ministerului Educației pentru școli appeared first on NewsMaker.
15:30
Monumentul lui Lenin, amplasat pe teritoriul complexului Moldexpo din Chișinău, a fost vandalizat în noaptea trecută. Persoane necunoscute au scris cu vopsea pe monument mesajul „Basarabia este România” și au desenat un simbol nazist. Pe marginea cazului, Poliția s-a autosesizat și a inițiat un proces penal pentru infracțiunea de vandalism. Informația a fost confirmată pentru […] The post Monumentul lui Lenin de la Moldexpo a fost vandalizat. Ce spune poliția? appeared first on NewsMaker.
15:20
Precipitații, ghețuș, ceață și minime de până la -18°C: vremea în Moldova în următoarele 7 zile # NewsMaker
Pe 28 ianuarie, în R. Moldova sunt prognozate precipitații, iar în cea mai mare parte a teritoriului se va menține poleiul și ghețușul pe drumuri. Precipitații sunt prognozate și pe 30 și 31 ianuarie, cu formare de ghețuș în continuare. Începând cu 31 ianuarie, Republica Moldova va fi afectată de mase de aer reci, iar […] The post Precipitații, ghețuș, ceață și minime de până la -18°C: vremea în Moldova în următoarele 7 zile appeared first on NewsMaker.
15:00
Economiile tale sunt în siguranță: depozitele bancare în Moldova au un nivel de protecție la standardele europene # NewsMaker
În prezent, nivelul-țintă al depozitelor bancare din Republica Moldova reprezintă aproximativ trei la sută din totalul depozitelor garantate din sistemul bancar. Acest nivel reflectă capacitatea financiară adecvată a schemei de garantare de a interveni eficient în situații de indisponibilizare a depozitelor sau în cazul unei eventuale crize bancare. Garanția se aplică în cazul în care […] The post Economiile tale sunt în siguranță: depozitele bancare în Moldova au un nivel de protecție la standardele europene appeared first on NewsMaker.
14:50
Școlile din Bălți trec la lecții online până la sfârșitul săptămânii, din cauza ghețușului # NewsMaker
Toate instituțiile de învățământ din municipiul Bălți trec temporar la lecții de la distanță, începând cu 28 ianuarie, din cauza înrăutățirii condițiilor meteo și a poleiului. Decizia a fost anunțată pe 27 ianuarie de Alexandr Petkov. Potrivit edilului, măsura a fost luată pentru a reduce riscurile pentru copii și adulți, în contextul deplasării dificile pe […] The post Școlile din Bălți trec la lecții online până la sfârșitul săptămânii, din cauza ghețușului appeared first on NewsMaker.
14:40
Maia Sandu, discurs la APCE despre războiul hibrid și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Dodon: „Iarăși a avut grija altor țări” # NewsMaker
Europa se confruntă în prezent cu două războaie, unul militar, declanșat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, și altul hibrid, purtat împotriva democrațiilor, „nu mai puțin de periculos”, motiv pentru care nu poate exista o pace durabilă fără atragerea la răspundere a agresiunii rusești. Acesta a fost mesajul transmis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în […] The post Maia Sandu, discurs la APCE despre războiul hibrid și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Dodon: „Iarăși a avut grija altor țări” appeared first on NewsMaker.
13:50
Reprezentanți ai autorităților electorale, ai societății civile, partidelor politice, experți naționali și internaționali, precum și diplomați acreditați în Republica Moldova se reunesc miercuri, 28 ianuarie, la Chișinău, la cea de-a doua ediție a Forumului Electoral. Lecțiile alegerilor din 2025 și vulnerabilitățile procesului electoral, vor fi, timp de o zi, în centrul dezbaterilor. Agenda Forumului Electoral […] The post Forum electoral la Chișinău: lecțiile alegerilor din 2025, în centrul dezbaterilor appeared first on NewsMaker.
13:30
Vrei o vacanță mai ieftină? Secretul agenților care găsesc mereu prețuri mai bune decât tine # NewsMaker
Vacanța în 2026 nu mai este o întâmplare. Unii plătesc în plus, alții știu unde și când să rezerve pentru a obține cele mai bune oferte. Analizăm ce destinații aleg moldovenii, ce devine cu adevărat mai avantajos și de ce o abordare profesionistă ajută la economisire. Vacanța în 2026 nu mai este o achiziție spontană […] The post Vrei o vacanță mai ieftină? Secretul agenților care găsesc mereu prețuri mai bune decât tine appeared first on NewsMaker.
13:20
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, învinuit de escrocherie, îmbogățire ilicită și trafic de influență, a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe 27 ianuarie. Constantin Țuțu este acuzat că, în perioada septembrie-octombrie 2017, a pretins și primit 20 de mii de euro de la o persoană […] The post Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare. Procurorii au cerut 15 appeared first on NewsMaker.
13:10
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța în regim online până la sfârșitul săptămânii – Ceban # NewsMaker
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța în regim online până la sfârșitul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei Ion Ceban pe 27 ianuarie. „Am luat decizia ca, până la sfârșitul săptămânii, copiii să treacă la învățământ online. Rog și Guvernul să aibă o abordare complexă, probleme grave sunt în toată țara, atât […] The post Elevii din municipiul Chișinău vor învăța în regim online până la sfârșitul săptămânii – Ceban appeared first on NewsMaker.
13:10
Condițiile meteo dificile din ultimele zile au generat un val de solicitări la Serviciul de urgență 112, pe fondul ghețușului care a afectat drumurile și trotuarele din mai multe regiuni ale țării. Doar pe 26 ianuarie au fost înregistrate 357 de apeluri pentru intervenția ambulanței, ca urmare a căderilor și accidentelor provocate de polei Pe […] The post Val de apeluri la 112 din cauza poleiului: mii de persoane au primit ajutor medical appeared first on NewsMaker.
12:50
Costurile de bază ale Energocom, aprobate de ANRE. Când va fi transmisă cererea pentru tariful la gaz # NewsMaker
Pe 27 ianuarie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat costurile de bază ale „Energocom” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în anul 2026. Potrivit Agentei, s-a decis aprobarea cu circa 41 de milioane de lei mai puțin decât valoarea solicitată de furnizor. ANRE a precizat că, după aprobarea acestor costuri, Energocom […] The post Costurile de bază ale Energocom, aprobate de ANRE. Când va fi transmisă cererea pentru tariful la gaz appeared first on NewsMaker.
12:40
Fostul președinte al Parlamentului și liderul formațiunii Respect Moldova, Marian Lupu, respinge informațiile potrivit cărora ar fi evitat să se prezinte ca martor în dosarul în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Politicianul susține că nu a primit nicio citație și că a aflat din presă despre ședința de judecată și decizia de aducere silită. Marian […] The post Marian Lupu susține că a aflat din presă că va fi adus forțat la judecătorie appeared first on NewsMaker.
12:10
Natalia Morari anunță că nu a fost lăsată să intre pe teritoriul României. Incidentul s-a produs la punctul de trecere a frontierei Albița. Jurnalista, care a candidat anterior la funcția de președinte al Republicii Moldova, susține că polițiștii de frontieră români i-au prezentat documente oficiale ce indică existența unei interdicții de intrare, valabilă până în […] The post Natalia Morari nu a fost lăsată să intre în România. Interdicția, valabilă până în 2030 appeared first on NewsMaker.
