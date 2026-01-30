S.A. „Energocom” a solicitat ANRE revizuirea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale

Bizlaw.md, 30 ianuarie 2026 11:00

S.A. „Energocom” a înaintat Agenției Naționale pen...

Acum 30 minute
11:00
Acum 2 ore
10:10
Cum se rețin primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din sumele achitate salariatului pentru lipsa forțată de la serviciu Bizlaw.md
În conformitate cu prevederile art. 330 alin. (1) lit. b) din Co...
Acum 4 ore
08:30
Concediu pentru animale de companie: „Pawternity leave”, trendul care schimbă cultura muncii la nivel global Bizlaw.md
Tot mai multe companii din întreaga lume recunosc un adevăr simp...
Acum 24 ore
16:00
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut în proprietatea statului Bizlaw.md
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au f...
12:20
Freelancerii pot activa și dacă sunt concomitent angajați, cu identificare separată Bizlaw.md
Până în prezent, 680 de persoane s-au înregistrat &i...
Ieri
11:00
Mecanismele procesuale de constrângere și evitare a sustragerii de la executarea pedepsei ar putea fi optimizate Bizlaw.md
Ministerul Justiției a inițiat procesul de elaborare a proiectului de ...
10:30
Lukoil și-a vândut majoritatea activelor internaționale către fondul american Carlyle Group Bizlaw.md
Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, a anunțat că a con...
08:50
Germania: Subînchirierea pentru profit, interzisă de Curtea Supremă Bizlaw.md
Curtea Federală de Justiţie din Germania a decis că chiriaşii nu au vo...
28 ianuarie 2026
16:00
Prioritățile în supravegherea bancară ale BNM pentru perioada 2026-2027 Bizlaw.md
Pe parcursul anului 2025, sistemul bancar al Republicii Moldova a &i...
13:30
CSP a eliberat din funcție trei procurori Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a dispus eliberarea din fun...
11:30
Freelancerii vor avea acces la aceleași tipuri de indemnizații ca și celelalte categorii de persoane asigurate Bizlaw.md
Antreprenorii independenți care achită contribuții de asigurări social...
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Moldretail cedează magazinele Fourchette către Family Market Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ce...
07:50
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate păstra banii Bizlaw.md
Un angajat care a primit accidental de 330 de ori salariul său a demis...
27 ianuarie 2026
17:00
Curtea a verificat constituționalitatea discriminării în materie de stabilire a indemnizației de maternitate și de îngrijire a copilului până la 3 ani Bizlaw.md
Curtea Constituțională a pronunțat hotărârea privind excepția ...
14:50
CSM propune repetat 17 candidați pentru funcția de judecător președintelui Republicii Moldova Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii a examinat astăzi situația candida...
14:30
4 noi judecători au depus astăzi jurământul în fața CSM Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a găzduit astăzi ceremonia o...
12:40
Prioritățile BNM în supravegherea sectorului asigurări. Ce domenii vor fi vizate în următorii doi ani Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit, pentru anii 2026-2027, ce...
11:00
BNM a amendat ”ENERGBANK” cu 3,1 milioane de lei Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei a sancționat B.C. „ENERGBANK” S...
10:10
37 de avocați rămân temporar fără drept de exercitare a profesiei Bizlaw.md
Activitatea a 37 de avocați din Republica Moldova a fost suspendată du...
08:50
Toyota și Lexus, în conflict cu clienții din Germania după ce le-au dezactivat inutil funcția de remote start, „pentru a-i proteja de amenzi” Bizlaw.md
O informație publicată de presa germană și preluată de ziare din mai m...
26 ianuarie 2026
16:40
Câți bani a încasat statul anul trecut de la cei care dau în chirie imobile Bizlaw.md
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care tr...
15:10
Uniunea Națională a Barourilor din România și Uniunea Avocaților din Republica Moldova: Apel comun pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind protecția profesiei de avocat Bizlaw.md
În cadrul Forumului de la Moisei al Comisiilor Parlamentare Juri...
14:30
Toate bunurile imobile au fost evaluate sau reevaluate. Fiecare cetățean trebuie să verifice acum valoarea spațiilor deținute Bizlaw.md
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și Instituția Publică &bdquo...
13:10
Oportunități de formare la Academia de Drept European privind aplicarea dreptului UE în materie de nediscriminare Bizlaw.md
Institutul Național al Justiției aduce în atenția beneficiarilor...
12:40
Trei turiști, care au ratat o excursie în Ucraina, au câștigat un proces intentat impotriva agenției de turism „Pandatur” Bizlaw.md
Trei turiști au dat în judecată SRL „Pandatur”, după...
09:50
Suspendarea înmatriculării: Mașinile cu defecțiuni grave ar putea fi scoase temporar din trafic Bizlaw.md
Vehiculele care prezintă un risc imediat pentru siguranța rutieră ar p...
08:20
Propunere neobișnuită în Germania, dreptul la munca part-time ar putea fi restricționat Bizlaw.md
O propunere neobișnuită a generat reacții negative în Germania, ...
23 ianuarie 2026
16:20
CNPF aplică amenzi de constrângere unor organizații de creditare nebancară Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare...
14:40
Ministerul Justiției a elaborat Lista domeniilor de formare profesională corespunzător specialităților de expertiză judiciară Bizlaw.md
Ministerul Justiției a elaborat
12:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a numit în funcție noi judecători. Decretele, publicate în Monitorul Oficial Bizlaw.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a numit în funcții ...
09:00
Investitorii prioritizează aurul și Bitcoin ca refugii strategice pe fondul deprecierii monedelor Bizlaw.md
Tot mai mulți investitori au început să pună aceeași între...
22 ianuarie 2026
16:00
Un fost președinte interimar și vicepreședinte al Judecătoriei Cahul nu promovează evaluarea Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că a finalizat evaluar...
14:20
152 milioane de lei investiți prin eVMS.md în prima subscriere din 2026 Bizlaw.md
Anul 2026 a început cu un interes crescut pentru investițiile ...
12:50
Procurorul anticorupție, Vasile Plevan, nu promovează evaluarea Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că a finalizat evaluarea ...
11:20
evo.gov.md. Portalul integrat EVO devine punctul unic de acces la serviciile publice și interacțiune digitală cu statul Bizlaw.md
A fost lansat Portalul guvernamental integrat EVO. Astfel,
08:00
Parlamentul European: Pasagerilor aerieni ar trebui să li se permită gratuit un obiect personal plus un mic bagaj de mână Bizlaw.md
Parlamentul European anunţă că sprijină drepturile pasagerilor aerieni...
21 ianuarie 2026
17:50
Cine sunt avocații aleși în Comisia de licențiere a profesiei Bizlaw.md
Alegerile pentru Comisia de licențiere a profesiei de avocat s-au &i...
17:20
Uniunea Avocaților are un nou președinte Bizlaw.md
Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025 s-a încheiat....
16:30
Cum evităm fraudele în tranzacțiile cu active virtuale Bizlaw.md
Succesul impresionant al criptomonedelor precum Bitcoin (BTC), Ether...
14:20
18 candidați admiși la examenul de calificare în profesia de notar Bizlaw.md
Comisia de licențiere a activității notariale a decis admiterea a 18...
12:40
Un avocat, candidat la funcția de judecător la CSJ, se retrage din concurs Bizlaw.md
Avocatul Radu Jigău și-a retras candidatura din concursul pentru fun...
11:40
CSM convoacă Adunarea Generală a Judecătorilor Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii a dispus convocarea ședinței ordin...
10:40
Societățile de investiții ar putea fi obligate să dețină un capital inițial mai mare Bizlaw.md
Societățile de investiții licențiate ar putea fi obligate să majoreze ...
08:40
Bătălie juridică între niște vecini din Austria, din cauza broaştelor dintr-un iaz Bizlaw.md
O dispută între vecini pe tema orăcăitului puternic al broaştelo...
20 ianuarie 2026
17:00
CSM a selectat doi membri ai Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din societatea civilă Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a desfășurat concursul pentr...
15:50
CSP a anunțat concurs pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției procurorilor Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a dispus inițierea concursulu...
14:50
Șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare ar putea fi amendați chiar și după ce părăsesc Republica Moldova Bizlaw.md
Încălcările regulilor de circulație comise pe teritoriul Republi...
11:00
Ex-președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, demis din magistratură Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu nouă voturi &b...
10:40
Primul ciclu investițional prin evms.md, finalizat cu succes. Obligațiunile de stat răscumpărate integral Bizlaw.md
Investițiile realizate prin platforma evms.md se desfășoară în...
08:50
Philip Morris celebrează 30 de ani în Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top Bizlaw.md
Philip Morris Moldova a fost desemnat Angajator de Top pentru a cincea...
