BNM a amendat ”ENERGBANK” cu 3,1 milioane de lei

Bizlaw.md, 27 ianuarie 2026 11:00

Banca Națională a Moldovei a sancționat B.C. „ENERGBANK” S...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Bizlaw.md

Acum 30 minute
11:00
BNM a amendat ”ENERGBANK” cu 3,1 milioane de lei Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei a sancționat B.C. „ENERGBANK” S...
Acum 2 ore
10:10
37 de avocați rămân temporar fără drept de exercitare a profesiei Bizlaw.md
Activitatea a 37 de avocați din Republica Moldova a fost suspendată du...
Acum 4 ore
08:50
Toyota și Lexus, în conflict cu clienții din Germania după ce le-au dezactivat inutil funcția de remote start, „pentru a-i proteja de amenzi” Bizlaw.md
O informație publicată de presa germană și preluată de ziare din mai m...
Acum 24 ore
16:40
Câți bani a încasat statul anul trecut de la cei care dau în chirie imobile Bizlaw.md
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care tr...
15:10
Uniunea Națională a Barourilor din România și Uniunea Avocaților din Republica Moldova: Apel comun pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind protecția profesiei de avocat Bizlaw.md
În cadrul Forumului de la Moisei al Comisiilor Parlamentare Juri...
14:30
Toate bunurile imobile au fost evaluate sau reevaluate. Fiecare cetățean trebuie să verifice acum valoarea spațiilor deținute Bizlaw.md
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru și Instituția Publică &bdquo...
13:10
Oportunități de formare la Academia de Drept European privind aplicarea dreptului UE în materie de nediscriminare Bizlaw.md
Institutul Național al Justiției aduce în atenția beneficiarilor...
12:40
Trei turiști, care au ratat o excursie în Ucraina, au câștigat un proces intentat impotriva agenției de turism „Pandatur” Bizlaw.md
Trei turiști au dat în judecată SRL „Pandatur”, după...
Ieri
09:50
Suspendarea înmatriculării: Mașinile cu defecțiuni grave ar putea fi scoase temporar din trafic Bizlaw.md
Vehiculele care prezintă un risc imediat pentru siguranța rutieră ar p...
08:20
Propunere neobișnuită în Germania, dreptul la munca part-time ar putea fi restricționat Bizlaw.md
O propunere neobișnuită a generat reacții negative în Germania, ...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
CNPF aplică amenzi de constrângere unor organizații de creditare nebancară Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare...
14:40
Ministerul Justiției a elaborat Lista domeniilor de formare profesională corespunzător specialităților de expertiză judiciară Bizlaw.md
Ministerul Justiției a elaborat
12:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a numit în funcție noi judecători. Decretele, publicate în Monitorul Oficial Bizlaw.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a numit în funcții ...
09:00
Investitorii prioritizează aurul și Bitcoin ca refugii strategice pe fondul deprecierii monedelor Bizlaw.md
Tot mai mulți investitori au început să pună aceeași între...
22 ianuarie 2026
16:00
Un fost președinte interimar și vicepreședinte al Judecătoriei Cahul nu promovează evaluarea Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că a finalizat evaluar...
14:20
152 milioane de lei investiți prin eVMS.md în prima subscriere din 2026 Bizlaw.md
Anul 2026 a început cu un interes crescut pentru investițiile ...
12:50
Procurorul anticorupție, Vasile Plevan, nu promovează evaluarea Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că a finalizat evaluarea ...
11:20
evo.gov.md. Portalul integrat EVO devine punctul unic de acces la serviciile publice și interacțiune digitală cu statul Bizlaw.md
A fost lansat Portalul guvernamental integrat EVO. Astfel,
08:00
Parlamentul European: Pasagerilor aerieni ar trebui să li se permită gratuit un obiect personal plus un mic bagaj de mână Bizlaw.md
Parlamentul European anunţă că sprijină drepturile pasagerilor aerieni...
21 ianuarie 2026
17:50
Cine sunt avocații aleși în Comisia de licențiere a profesiei Bizlaw.md
Alegerile pentru Comisia de licențiere a profesiei de avocat s-au &i...
17:20
Uniunea Avocaților are un nou președinte Bizlaw.md
Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025 s-a încheiat....
16:30
Cum evităm fraudele în tranzacțiile cu active virtuale Bizlaw.md
Succesul impresionant al criptomonedelor precum Bitcoin (BTC), Ether...
14:20
18 candidați admiși la examenul de calificare în profesia de notar Bizlaw.md
Comisia de licențiere a activității notariale a decis admiterea a 18...
12:40
Un avocat, candidat la funcția de judecător la CSJ, se retrage din concurs Bizlaw.md
Avocatul Radu Jigău și-a retras candidatura din concursul pentru fun...
11:40
CSM convoacă Adunarea Generală a Judecătorilor Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii a dispus convocarea ședinței ordin...
10:40
Societățile de investiții ar putea fi obligate să dețină un capital inițial mai mare Bizlaw.md
Societățile de investiții licențiate ar putea fi obligate să majoreze ...
08:40
Bătălie juridică între niște vecini din Austria, din cauza broaştelor dintr-un iaz Bizlaw.md
O dispută între vecini pe tema orăcăitului puternic al broaştelo...
20 ianuarie 2026
17:00
CSM a selectat doi membri ai Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din societatea civilă Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a desfășurat concursul pentr...
15:50
CSP a anunțat concurs pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției procurorilor Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a dispus inițierea concursulu...
14:50
Șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare ar putea fi amendați chiar și după ce părăsesc Republica Moldova Bizlaw.md
Încălcările regulilor de circulație comise pe teritoriul Republi...
11:00
Ex-președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, demis din magistratură Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu nouă voturi &b...
10:40
Primul ciclu investițional prin evms.md, finalizat cu succes. Obligațiunile de stat răscumpărate integral Bizlaw.md
Investițiile realizate prin platforma evms.md se desfășoară în...
08:50
Philip Morris celebrează 30 de ani în Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top Bizlaw.md
Philip Morris Moldova a fost desemnat Angajator de Top pentru a cincea...
08:00
Un procuror din cadrul Procuraturii Anticorupție nu promovează evaluarea. Motivul invocat de Comisie Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea procurorului ...
19 ianuarie 2026
16:20
Cine prezintă Darea de seamă cu privire la impozitul unic pentru tranzacţii cu persoane afiliate pentru anul 2024 (forma IUPT24) Bizlaw.md
Potrivit Art. XXVI alin. (4) din Legea nr. 187/2025 pentru modificarea...
15:30
Temu egalează Amazon la anumite achiziții: cum arată datele unui nou studiu Bizlaw.md
Într-un timp foarte scurt, Temu a reușit să devină unul dintre c...
13:40
De ce a refuzat CtEDO să examineze o cauză privind dreptul de proprietate asupra unui teren, afectat din cauza erorilor autorităților cadastrale Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia de inadmis...
10:50
Crearea Operatorului de piață ,,Bursa Internațională a Moldovei”, analizată de Consiliul Concurenței Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ...
08:30
Începe Congresul avocaților 2025. Cinci candidați pentru funcția de președinte al Uniunii Bizlaw.md
Astăzi începe Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025...
16 ianuarie 2026
16:40
Consiliul pentru examinarea investițiilor strategice a amendat Lukoil Bizlaw.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru secur...
16:20
Peste 90,5 milioane de lei investiți prin platforma eVMS.md în primele 5 zile ale subscrierii din ianuarie Bizlaw.md
În primele cinci zile ale perioadei de subscriere, desfășurate...
15:40
Contracte pe perioadă determinată și la preț fix între furnizorii de gaze naturale și consumatorii finali. ANRE propune noi reguli Bizlaw.md
Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) propu...
13:30
CSP anunță concurs pentru desemnarea unui membru în Consiliul INJ Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) anunță că a recepționat o n...
10:50
Republica Moldova, condamnată la CtEDO după ce judecătorii au scos de pe rol un proces prin care acționarii unei companii cereau separarea activelor Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &ici...
08:50
Securitatea cibernetică, principalul risc pentru companii; AI-ul are cea mai rapidă ascensiune, până pe locul 2 Bizlaw.md
Riscurile cibernetice, în special atacurile de tip ransomware, s...
15 ianuarie 2026
17:50
Trezoreria SUA extinde termenul pentru negocierile privind activele Lukoil Bizlaw.md
Statele Unite au prelungit până la 28 februarie 2026 termenul-...
15:40
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina Bizlaw.md
Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, a obținut apr...
13:10
CJUE: Anularea unui zbor: rambursarea prețului biletului de avion trebuie să includă comisionul perceput de un intermediar la momentul achiziției Bizlaw.md
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că, în cazu...
10:00
Consiliul Concurenței analizează o operațiune de concentrare economică pe piața construcțiilor Bizlaw.md
Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ...
08:40
Gemini poate accesa datele conturilor Google pentru a oferi răspunsuri personalizate Bizlaw.md
Google a lansat în beta ceea ce numeşte Personal Intelligence - ...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.