30 ianuarie - ce sărbătoare, ce evenimente, cine sînt sărbătoriți zilei de azi

18:00

Patru branduri din industria de modă din Moldova au fost acceptate recent pe Wolf & Badger, o platformă internațională de vînzări online care reunește producători independenți și cumpărători din mai multe țări.O platformă internațională de vînzări online funcționează ca un marketplace care asigură infrastructura de comerț, vizibilitate și acces la piețe externe, fără ca producătorii să investe