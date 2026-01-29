Poleiul a declanșat goana după antiderapante

15:00

Furtuna „Christine” s-a abătut asupra Portugaliei, afectînd cel mai puternic regiunile centrale și nordice ale țării. Mai multe case au fost avariate, iar în orașul de coastă Figueira da Foz s-a răsturnat roata panoramică.Uraganul a provocat inundații, alunecări de teren și distrugeri semnificative. Cel puțin cinci persoane au murit, iar sute de mii de locuitori au rămas fără energie electrică