Muzeul din Malinovscoe va trece în administrarea Consiliului raional Rîșcani

14:00

La data de 28 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, IGP al MAI, acuzați de comiterea infracțiunii de corupere pasivă.Instanța a dispus condamnarea unuia dintre inculpați la 7 ani de închisoare, dintre care 3 ani și 6 luni urmează a fi executați în penitenciar de tip s