Cetățenii pot raporta online reacțiile adverse la medicamente

20:00

În Marea Britanie, o fetiță de nouă ani a găsit pe plajă un meteorit mai vechi decît Pămîntul.În timpul unei plimbări pe o plajă din Țara Galilor, Ariana Church, în vîrstă de nouă ani, a făcut o descoperire care s-a dovedit a fi unică din punct de vedere științific. Împreună cu sora ei mai mică, mama și bunica, se plimba pe digul Penarth cînd a observat o piatră neobișnuit de grea și a decis s