Victor Josu: „Acum a apărut mai multă libertate, care s-a transformat în permisivitate totală”
Noi.md, 30 ianuarie 2026 06:30
În ultimii ani, în Chișinău a avut loc o transformare nu tocmai pozitivă, cultura orășenească a dispărut, atmosfera s-a schimbat, iar permisivitatea în spațiile publice a crescut.Această opinie a fost exprimată de politologul și publicistul Victor Josu, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a recunoscut că, f
În ultimii ani, în Chișinău a avut loc o transformare nu tocmai pozitivă, cultura orășenească a dispărut, atmosfera s-a schimbat, iar permisivitatea în spațiile publice a crescut.Această opinie a fost exprimată de politologul și publicistul Victor Josu, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a recunoscut că, f
Alexandru Stoianoglo: „Procurorii trebuie să decidă singuri și să răspundă pentru deciziile lor” # Noi.md
La cinci ani de la începutul reformelor în justiția din Moldova, situația este gravă: politicienii decid, procurorii execută, ONG-urile legitimează succese inexistente, iar mass-media pro-guvernamentală explică de ce este bine că lucrurile merg prost.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputatul în Parlament, Alexandr Stoianoglo.El a spus că în Procuratură a învățat
La IGSU are loc conferința inițială de pregătire a exercițiului internațional MD–EU MODEX 2026 # Noi.md
În perioada 27–30 ianuarie 2026, în incinta Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) se desfășoară Conferința inițială privind organizarea și planificarea exercițiului internațional de teren MD–EU MODEX 2026. Evenimentul reunește reprezentanți ai autorităților naționale, instituțiilor partenere și organizațiilor internaționale, inclusiv Delegația Uniunii Europene, Organizați
Maturitatea psihologică nu înseamnă calitatea de a reține, dar calitatea de a renunța fără a te distruge. Într-o lume în care totul este în continuă schimbarea, abilitatea de a pierde nu este o slăbiciune, dar cea mai înaltă formă de stabilitate interioară, din care se naște fericirea adevărată.Această opinie a fost exprimată pe pagina sa de socializare de către psihologul și antrenorul Marcel
Cantitățile de precipitații înregistrate în decurs de 10 zile din luna ianuarie în unele zone din sudul Africii au fost la fel de mari ca cele dintr-un an întreg, iar inundațiile devastatoare devin „semnificativ mai intense” din cauza schimbărilor climatice, avertizează oamenii de știință.Ploile torențiale care au căzut din decembrie au provocat inundații majore în sudul și centrul Mozambiculu
Într-o gospodărie din satul Coșnița, raionul Dubăsari, au fost găsite oseminte umane.Acestea au fost descoperite în timpul lucrărilor de construcție la temelia casei, fiind la o adîncime de aproximativ un metru, transmite ipn.mdPotrivit Inspectoratului General al Poliției, pe caz au fost pornite toate procedurile legale, fiind dispusă și expertiza medico-legală pentru a stabili cauza și pe
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu un grup de oameni de afaceri din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă.Discuțiile au vizat dezvoltarea regională și măsurile prin care Guvernul susține inițiativele antreprenoriale locale, cu impact direct asupra comunităților.Șeful Executivului a apreciat implicarea antreprenorilor care aleg să investească și să creeze locuri d
O furtună magnetică slabă a fost înregistrată pe Pămînt în noaptea de 29 ianuarie, iar repetarea acesteia este posibilă în decursul următoarelor 24 de ore.În ultimele 24 de ore s-au înregistrat perturbări de scurtă durată și o furtună magnetică de intensitate scăzută. Conform graficului de pe site-ul laboratorului, furtuna magnetică a avut loc în noaptea de 29 ianuarie.{{859133}}Anterior s
Noul cabinet japonez încalcă grav obligațiile Japoniei ca țară învinsă în Cel de-al Doilea Război Mondial, prevăzute de tratatele și convențiile internaționale, precum „Declarația de la Cairo” și „Declarația de la Potsdam”, și reprezintă o amenințare la adresa păcii asiatice și mondiale, a declarat joi purtătorul de cuvînt al Ministerului Apărării, Jiang Bin, scrie romanian.cgtn.com.Oficialul
Ambasadorul Fu Cong, reprezentantul Chinei la Națiunile Unite, a declarat în cadrul dezbaterii la nivel înalt privind Orientul Mijlociu din Consiliul de Securitate al ONU, că problemele Iranului trebuie soluționate de poporul iranian, scrie romanian.cgtn.com.Fu Cong a subliniat că China sprijină Iranul în menținerea stabilității interne și în protejarea suveranității, securității și integrităț
Telescopul spațial Kepler și-a încheiat activitatea în 2018, dar descoperirile bazate pe datele sale continuă. Una dintre acestea a fost descoperirea unei planete uimitor de asemănătoare cu a noastră, dar, aparent, foarte rece.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru scrie The Astrophysical Journal Letters.{{861089}}Corpul stîncos de dimensiunea Pămîntului se învârte în jurul unei stele de tip
Poziția Chinei față de criza din Ucraina rămîne consecventă și clară: Beijingul nu a pus niciodată gaz pe foc, nu a profitat de conflict și nu acceptă să atribuie responsabilități care nu îi revin, a declarat joi Guo Jiakun, purtător de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.com.China solicită în mod constant tuturor părților să respecte trei principii esențiale pentru d
Moldova a exportat, de la începutul anului curent, 22.6 tone de echipamente electrice și electronice, baterii, acumulatori și ambalaje.„Ne propunem să facem cel puțin două exporturi pe săptămînă, ajungînd la un total de minimum 1.000 de tone pe an, în special, frigidere și alte echipamente mari.{{861750}}Republica Moldova face parte din Convenția de la Basel, care reglementează transportul
Un blogger din Guangdong, China, susține că a extras 191,73 de grame de aur din deșeuri electronice, inclusiv din cipuri SIM, utilizînd metode complexe. Aurul obținut valorează peste 120.000 de yuani, circa 17.000 de euro, relatează Oddity Central.Procesul a implicat metode complexe, precum dizolvarea cu acid puternic și reducerea electrolitică. Videoclipul său, denumit „alchimia SIM”, a atras
Poleiul din ultimele zile ne-a trimis pe toți direct la cumpărături. Speriați că vor aluneca pe trotuare, oamenii au golit imediat rafturile de antiderapante pentru încălțăminte, iar șoferii au dat buzna în magazinele auto după lanțuri și soluții de iarnă.Dincolo de ce fac autoritățile, fiecare se descurcă cum poate, spun oamenii care pleacă de acasă cu saci de sare și nisip în portbagaj, deci
China și Marea Britanie reconfirmă angajamentul pentru un parteneriat strategic pe termen lung # Noi.md
În dimineața de 29 ianuarie, președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întîlnit la Marea Sală a Poporului din Beijing cu premierul britanic Keir Starmer, aflat într-o vizită oficială în China.Cei doi lideri au convenit asupra dezvoltării unui parteneriat strategic pe termen lung, stabil și cuprinzător între China și Marea Britanie, scrie romanian.cgtn.com.Xi Jinping a afirmat că Beijingul este
Guvernul Suediei va interzice folosirea smartphone-urilor în timpul zilei de școală de către elevii din școlile primare începând cu următorul an școlar.Anunțul a fost făcut de ministrul educației, Simona Mohamsson. Ministrul a anunțat introducerea unui proiect de lege privind interzicerea folosirii smartphone-urilor de către elevii din școlile primare în timpul zilei de școală.{{851069}}Ho
Șeful Direcției prognoze meteorologice a venit cu precizări despre valul de frig care se apropie de Republica Moldova.Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la Agro TV.{{861794}}Potrivit lui Ghenadie Roșca, începînd cu 1 februarie, temperaturile ar putea coborî pînă la -20°C, transmite realitatea.În același timp, meteorologii anunță cod galben de ghețuș și polei pe întreg
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare organizat astăzi o ședință cu reprezentanții sectorului de procesare a fructelor și legumelor, dedicată analizării dificultăților actuale din domeniu și identificării direcțiilor prioritare de dezvoltare.Participanții au formulat propuneri pentru îmbunătățirea Programului Strategic al Politicii Agricole pentru perioada 2026-2030 (PSPA), document
Aeroportul internațional Denpasar de pe insula Bali a întărit controlul asupra pasagerilor care vin din străinătate, pe fondul temerilor legate de posibila introducere în țară a virusului Nipah.În aeroport au fost instalate scanere termice. Administrația aeroportului acționează în strînsă coordonare cu Ministerul Sănătății din Indonezia.Anterior, măsuri de intensificare a controlului sanit
Organizațiile înregistrate în Republica Moldova, cu experiență în sprijinirea viitorilor antreprenori, pot beneficia de granturi pentru consolidarea ecosistemului național de startupuri.În acest sens, proiectul EU4Innovation East a lansat un apel de propuneri de proiecte, cu un sprijin financiar de 1.000.000 de euro, transmite moldpres.Apelul este conceput pentru a susține întregul parcurs
Trump a declarat că i-a cerut personal lui Putin să oprească loviturile asupra Ucrainei: pentru ce perioadă # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în cadrul unei ședințe a Cabinetului de miniștri la Casa Albă că i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să oprească loviturile asupra Ucrainei pentru o săptămînă, pe fondul temperaturilor scăzute.Potrivit lui Trump, Putin a fost de acord. „Și trebuie să vă spun că a fost foarte plăcut”, a adăugat liderul republican. El nu a precizat cînd anume a a
În trei sate din raionul Soroca, a fost construită o rețea de alimentare cu apă din rîul Nistru # Noi.md
În trei sate din comuna Vasilcău, raionul Soroca, a fost construită o rețea de alimentare cu apă din rîul Nistru cu o lungime totală de aproape 38 km.Totodată, s-au montat două stații pentru dezinfectarea apei, un castel de apă, cinci hidranți subterani, sisteme și rețele electrice și au fost executate lucrări de amenajare a teritoriului.{{859037}}Astfel, serviciul de alimentare cu apă a d
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au finalizat procesul de inventariere și au semnat joi, 29 ianuarie curent, cu Lukoil Moldova, actele de predare – primire ale complexului petrolier din cadrul AIC.Astfel, activele deținute de Lukoil pe teritoriul Aeroportului Chișinău au revenit în proprietatea statului, conform deciziei Consiliului pentru Examinarea Investiții
Premierul, în vizită de lucru în localitatea cu cel mai înalt nivel de eficientizare energetică # Noi.md
Sprijinul Executivului pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică și inițiativele pentru continuarea dezvoltării localității au fost discutate, în contextul vizitei de lucru în satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă, de Prim-ministrul Alexandru Munteanu cu autoritățile locale și un grup de cetățeni. Feștelița a devenit primul sat inteligent energetic, reducînd considerabil cheltuie
Autoritatea din domeniu Digital Chat Station a anunțat că Apple intenționează să revizuiască calendarul tradițional de lansare a smartphone-urilor.Potrivit acestuia, iPhone 18 de bază va fi disponibil abia în primul trimestru al anului viitor, în timp ce în toamnă compania va prezenta doar modelele premium — iPhone 18 Pro și primul smartphone pliabil iPhone Fold.{{860481}}Zvonurile indică
Fundașul moldovean Мihail Gherasimencov, care în luna decembrie a devenit jucătorul echipei canadeze Vancouver Whitecaps, a evoluat pentru prima dată alături de legenda fotbalului german, atacantul Thomas Müller.Acest lucru s-a întîmplat în meciul amical împotriva echipei ucrainene Polessya, disputat în cadrul cantonamentului din Marbella, Spania.Ambii jucători au început meciul în formula
Agenția Proprietății Publice (APP) are, începînd de astăzi, 29 ianuarie 2026, un nou director general adjunct. Este vorba despre Ion Ciumac, a cărui candidatură a fost aprobată miercuri, 28 ianuarie, în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri.Potrivit deciziei Guvernului, noul director general adjunct va fi responsabil de implementarea politicii statului în domeniul privatizării și activitățil
La sediul Consiliului raional Rîșcani, miercuri, a fost convocată o ședință privind clarificarea procedurii de transmitere a bunurilor imobile din proprietatea statului în proprietatea Consiliului raional Rîșcani.Aceste bunuri în prezent se află în gestiunea Muzeului Național de Istorie a Moldovei și sînt amplasate în raionul Rîșcani, sat. Malinovscoe ( filiala – Muzeului Memorial al Statului
Inspectoratul de Poliție Cahul a demarat, în aceste zile, o amplă acțiune de control a mijloacelor de transport de pasageri pe întreg teritoriul raionului. Verificările sînt desfășurate de angajații Serviciului Supraveghere Tehnică și Accidente Rutiere din cadrul Secției Securitate Publică.Potrivit poliției, controalele vizează transportul de pasageri pe rutele urbane, interurbane și naționale
În Marea Britanie, o fetiță de nouă ani a găsit pe plajă un meteorit mai vechi decît Pămîntul.În timpul unei plimbări pe o plajă din Țara Galilor, Ariana Church, în vîrstă de nouă ani, a făcut o descoperire care s-a dovedit a fi unică din punct de vedere științific. Împreună cu sora ei mai mică, mama și bunica, se plimba pe digul Penarth cînd a observat o piatră neobișnuit de grea și a decis s
Vineri, unii locuitori ai municipiului Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 17:00, vineri, 30 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii de pe următoarele adrese:-str. G. Latină,17, 17/4, 19,19/1, 19/2; Mircea cel Bătrîn, 2, 4/6, 4,4/1, 4/3, 13/1, 3, 42,5/3; Duminiuc, 16,18,22, 24,26.Stopările vor avea loc în legătură cu executarea lucrărilor p
În cadrul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, polițiștii de frontieră din cadrul SPF Ocnița în conlucrare cu angajații Frontex au stopat, în zona de frontieră, pe direcția „s. Ocnița – Sokireanî”, un mijloc de transport, fără numere de înmatriculare, în care se afla masă lemnoasă.În urma verificărilor, în interiorul automobilului a fost găsită masă lemnoasă în volum de aproximat
Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, Christopher Smith se află într-o vizită în Moldova.Informația a fost comunicată de Ambasada SUA la Chișinău, care a precizat că, în capitala Moldovei, acesta va avea întîlniri cu oficiali și alți omologi.„Relațiile dintre Statele Unite și Republica Moldova rămîn puternice”, a declarat ambasada SUA în RM.
Sala de la Colț a Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca a găzduit ieri, inaugurarea expoziției de picturi „Izvorul Inspirației”, semnată de pictorul Victor Tetco.Lucrările expuse reflectă o diversitate stilistică impresionantă – de la rigoarea și finețea desenului grafic, pînă la peisaje încărcate de emoție, care par să surprindă esența umană și respirația naturii.{{859341}}Prin fie
CSM a venit cu o reacție la incidentul de la Judecătoria Chișinău, unde a fost agresată o magistrată # Noi.md
O magistrată de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost agresată, pe 29 ianuarie, chiar în timpul ședinței de judecată. Judecătoarea a fost lovită în cap cu un obiect de către o inculpată.Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) condamnă atacul și solicită urgentarea creării Poliției Judecătorești pentru a consolida securitatea instanțelor judecătorești și a actului de justiție, transm
Î.S. „Moldelectrica” anunță că, la ora 17:00, aproximativ 40 de specialiști sînt antrenați în lucrări de remediere a unor circumstanțe de avarie identificate în sistemul de transport al energiei electrice.Potrivit datelor operative, trei linii electrice aeriene (LEA) de 110 kV și alte trei linii de 35 kV au fost restabilite din punct de vedere tehnic și urmează să fie reconectate pentru reluar
Dorin Junghietu: „Dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei este o miză majoră pentru securitatea energetică a Republicii Moldova” # Noi.md
Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei și integrarea acestora cu noile proiecte de energie regenerabilă reprezintă o prioritate majoră pentru Republica Moldova, în contextul consolidării securității energetice, creșterii rezilienței sistemului și reducerii dependenței de importuri.Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul Conferinței Investitorilor, de
Regele Charles al III-lea al Regatului Unit continuă să îmbine pasiunea pentru automobile cu angajamentul său față de protecția mediului, adăugând în colecția sa un nou automobil sport electric în valoare de aproximativ 218.000 de dolari.Monarhul britanic, cunoscut atât pentru dragostea sa față de mașini, cât și pentru orientarea sa ecologistă, a fost recent văzut sosind la un serviciu rel
În cadrul controalelor vamale desfășurate de funcționarii postului vamal Aeroport, au fost documentate două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare la sosirea în Republica Moldova, notează Noi.md.Primul caz se referă la un cetățean al Republicii Moldova, în vîrstă de 49 de ani, pasager al rutei Tel Aviv–Chișinău.{{860703}}În urma controlului, asupra acestuia au fost găsite mijloace
Centrul Național de Management al Crizelor a emis recomandări în legătură cu înrăutățirea condițiilor meteorologice # Noi.md
În contextul prognozelor meteorologice grele pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor a convocat instituțiile responsabile și informează populația și autoritățile publice cu privire la măsurile dispuse la nivel național, în baza hotărîrilor adoptate în cadrul ședinței CNMC din 29 ianuarie 2026.Astfel, CNMC a propus Guvernului examinarea posibil
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) informează agenții economici și publicul interesat că programul de muncă al instituției este schimbat temporar pentru perioada 28–30 ianuarie 2026.Schimbările au fost făcute în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile din ultimele zile, notează Noi.md.{{861534}}Astfel, în intervalul menționat, programul de lucru al AMDM va fi
Nicanor Ciochină a fost reținut astăzi, 29 ianuarie 2026, în jurul orei 16:45, de către mascați. Reținerea a avut loc la scurt timp după ședința de judecată desfășurată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.Acesta e vizat într-un alt dosar penal, inițiat de Inspectoratul Național de Investigații și PCCOCS, informează Noi.md cu referire la TV8.Nicanor Ciochină este acuzat de tortură, tra
Patru branduri din industria de modă din Moldova au fost acceptate recent pe Wolf & Badger, o platformă internațională de vînzări online care reunește producători independenți și cumpărători din mai multe țări.O platformă internațională de vînzări online funcționează ca un marketplace care asigură infrastructura de comerț, vizibilitate și acces la piețe externe, fără ca producătorii să investe
Polițiștii de frontieră din cadrul PTF Otaci, în comun cu funcționarii vamali, au documentat un caz de nedeclarare a bunurilor la traversarea frontierei de stat.{{861680}}Incidentul a fost înregistrat la 28 ianuarie 2026, pe sensul de intrare în Republica Moldova, cînd, în urma controlului bagajelor unui cetățean al Ucrainei, pasager al unui autocar neînmatriculat în Republica Moldova, de pe r
Inspectorii de mediu din Călărași au descoperit un caz de tăiere ilicită a arborilor în fîșia forestieră de protecție de pe traseul național R-1 Călărași–Șipoteni.În urma verificărilor la fața locului, s-a constatat că au fost tăiați ilegal trei arbori de salcîm, fapt ce încalcă legislația de mediu.{{861468}}Pe numele contravenientului a fost întocmit un proces-verbal contravențional, iar
Micii producători de alimente ar putea avea mai multă libertate să-și vîndă produsele.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat un proiect de hotărîre de Guvern care le va permite să comercializeze direct produsele pe o rază de pînă la 150 de kilometri de locul de producere. Documentul a fost lansat pentru consultări publice.Noua regulă ar însemna că fermierii și producăt
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de ghețuș, polei și scădere accentuată a temperaturii, valabil pentru perioada 30–31 ianuarie 2026, pe întregul teritoriu al țării.Potrivit avertizării, pe 30 ianuarie, în urma scăderii temperaturii aerului, precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, ceea ce va favoriza formarea poleiului și a g
În cadrul acțiunilor de control desfășurate pe sensul de intrare în țară, funcționarii Serviciului Vamal au documentat mai multe cazuri de nedeclarare a mărfurilor la posturile vamale Leușeni, Lipcani și Otaci, notează Noi.md.La postul vamal Leușeni, într-un mijloc de transport de model Audi, care se deplasa din România, funcționarii vamali au găsit, în habitaclu și în portbagaj, piese și comp
O femeie ar fi atacat o judecătoare, chiar în sala de ședințe de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, cu puțin timp în urmă.Agresoarea ar fi lovit-o în cap pe judecătoare cu un obiect. La fața locului a intervenit poliția și un echipaj medical, scrie pulsmedia.md.
