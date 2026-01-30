Victor Josu: „Acum a apărut mai multă libertate, care s-a transformat în permisivitate totală”

17:30

Micii producători de alimente ar putea avea mai multă libertate să-și vîndă produsele.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat un proiect de hotărîre de Guvern care le va permite să comercializeze direct produsele pe o rază de pînă la 150 de kilometri de locul de producere. Documentul a fost lansat pentru consultări publice.Noua regulă ar însemna că fermierii și producăt