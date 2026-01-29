Agenția Medicamentului lucrează temporar după un program schimbat
Noi.md, 29 ianuarie 2026 18:00
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) informează agenții economici și publicul interesat că programul de muncă al instituției este schimbat temporar pentru perioada 28–30 ianuarie 2026.Schimbările au fost făcute în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile din ultimele zile, notează Noi.md.{{861534}}Astfel, în intervalul menționat, programul de lucru al AMDM va fi
Acum 10 minute
18:00
Centrul Național de Management al Crizelor a emis recomandări în legătură cu înrăutățirea condițiilor meteorologice # Noi.md
În contextul prognozelor meteorologice grele pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor a convocat instituțiile responsabile și informează populația și autoritățile publice cu privire la măsurile dispuse la nivel național, în baza hotărîrilor adoptate în cadrul ședinței CNMC din 29 ianuarie 2026.Astfel, CNMC a propus Guvernului examinarea posibil
18:00
18:00
Nicanor Ciochină a fost reținut astăzi, 29 ianuarie 2026, în jurul orei 16:45, de către mascați. Reținerea a avut loc la scurt timp după ședința de judecată desfășurată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.Acesta e vizat într-un alt dosar penal, inițiat de Inspectoratul Național de Investigații și PCCOCS, informează Noi.md cu referire la TV8.Nicanor Ciochină este acuzat de tortură, tra
18:00
Patru branduri din industria de modă din Moldova au fost acceptate recent pe Wolf & Badger, o platformă internațională de vînzări online care reunește producători independenți și cumpărători din mai multe țări.O platformă internațională de vînzări online funcționează ca un marketplace care asigură infrastructura de comerț, vizibilitate și acces la piețe externe, fără ca producătorii să investe
18:00
Polițiștii de frontieră din cadrul PTF Otaci, în comun cu funcționarii vamali, au documentat un caz de nedeclarare a bunurilor la traversarea frontierei de stat.{{861680}}Incidentul a fost înregistrat la 28 ianuarie 2026, pe sensul de intrare în Republica Moldova, cînd, în urma controlului bagajelor unui cetățean al Ucrainei, pasager al unui autocar neînmatriculat în Republica Moldova, de pe r
Acum o oră
17:30
Inspectorii de mediu din Călărași au descoperit un caz de tăiere ilicită a arborilor în fîșia forestieră de protecție de pe traseul național R-1 Călărași–Șipoteni.În urma verificărilor la fața locului, s-a constatat că au fost tăiați ilegal trei arbori de salcîm, fapt ce încalcă legislația de mediu.{{861468}}Pe numele contravenientului a fost întocmit un proces-verbal contravențional, iar
17:30
Micii producători de alimente ar putea avea mai multă libertate să-și vîndă produsele.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat un proiect de hotărîre de Guvern care le va permite să comercializeze direct produsele pe o rază de pînă la 150 de kilometri de locul de producere. Documentul a fost lansat pentru consultări publice.Noua regulă ar însemna că fermierii și producăt
17:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de ghețuș, polei și scădere accentuată a temperaturii, valabil pentru perioada 30–31 ianuarie 2026, pe întregul teritoriu al țării.Potrivit avertizării, pe 30 ianuarie, în urma scăderii temperaturii aerului, precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, ceea ce va favoriza formarea poleiului și a g
17:30
În cadrul acțiunilor de control desfășurate pe sensul de intrare în țară, funcționarii Serviciului Vamal au documentat mai multe cazuri de nedeclarare a mărfurilor la posturile vamale Leușeni, Lipcani și Otaci, notează Noi.md.La postul vamal Leușeni, într-un mijloc de transport de model Audi, care se deplasa din România, funcționarii vamali au găsit, în habitaclu și în portbagaj, piese și comp
Acum 2 ore
17:00
O femeie ar fi atacat o judecătoare, chiar în sala de ședințe de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, cu puțin timp în urmă.Agresoarea ar fi lovit-o în cap pe judecătoare cu un obiect. La fața locului a intervenit poliția și un echipaj medical, scrie pulsmedia.md.
17:00
Echipa Moldovei de biatlon a început participarea la Campionatul European, care se desfășoară în Sjusjoen, Norvegia.La proba individuală masculină, pe distanța de 20 de kilometri, au participat cinci reprezentanți ai țării noastre, transmite moldova.sports.md{{861176}}Cel mai bun rezultat dintre biatloniștii moldoveni l-a obținut Pavel Magazeev, care s-a clasat pe locul 21, cu o singură ra
17:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță organizarea audierii publice a judecătorului Corneliu Guzun, aflat în proces de evaluare în calitate de fost vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani.Audierea este programată pentru luni, 2 februarie, începînd cu ora 10:00, la sediul Comisiei din Chișinău, strada A. Mateevici 75, și va fi condusă de Completul D, căruia i-a fost repartiz
16:30
Președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, a avut o întîlnire la Strasbourg cu Marta Cartabia, președinta Comisiei de la Veneția, în cadrul căreia a discutat riscurile majore ce vizează reforma justiției și respectarea standardelor democratice în Republica Moldova.El a subliniat că partidul de guvernare PAS ignoră în mod sistemic obiecțiile și recomandări
16:30
Primăria Chișinău anunță că, Pretura sectorului Botanica, în conlucrare cu Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și IMSP AMT Botanica, va organiza vineri, 30 ianuarie, între orele 08:30 – 14:00, o nouă acțiune de donare voluntară de sînge.Acțiunea va avea loc în incinta Centrului Medicilor de Familie Nr. 1 str. Nicolae Titulescu, 36, transmite telegraph.md.{{858499}}Doritorii de a dona
16:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a prezentat astăzi în cadrul unei conferințe de presă un set extins de măsuri de debirocratizare în sistemul de învățămînt, care urmează să fie implementate pe parcursul anului 2026.Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, obiectivul pachetului este reducerea volumului de raportări și proceduri administrative care, în prezent, consumă
16:30
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre organizarea unei sesiuni de instruire privind utilizarea Sistemului Digital CEMT (SD CEMT).Sesiunea, coordonată de Secretariatul Forului Internațional de Transport (ITF), va avea loc la 4 februarie 2026, ora 11.00, în regim online, în limba engleză.În cadrul sesiunii, operatorii de transp
Acum 4 ore
16:00
Polițiștii din Ialoveni au desfășurat percheziții la domiciliile a doi bǎrbați din satul Bardar, cu vîrste de 46 și 52 de ani, suspectați de păstrarea și consumul substanțelor narcotice.{{861601}}În urma acțiunilor, oamenii legii au găsit și ridicat masă vegetală asemănătoare marijuanei, pastile, substanțe lichide și solide de proveniență necunoscută, precum și dispozitive artizanale folosite
16:00
Ministra agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga, urmează să vină joia viitoare în Parlament. Pe ordinea de zi a ședinței planare, a fost inclusă examinarea moțiunii simple, înaintate în decembrie de deputații din opoziție.Biroul Permanent al Parlamentului a mai inclus pe ordinea de zi a ședinței de joi două proiecte de lege cu sigla UE: unul privind utilizarea bunurilor confi
16:00
Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” beneficiază de un lot de echipamente destinate laboratorului de securitate cibernetică, oferit de Ambasada Regatului Danemarcei în Republica Moldova.Transmiterea asistenței a fost marcată printr-o ceremonie oficială, la care au participat comandantul Armatei Naționale, general de brigadă Vitalie Micov, ambasadorul Regatului Danemarcei, Sø
16:00
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat instituțiile responsabile și a anunțat un set de măsuri la nivel național pentru prevenirea și gestionarea efectelor intemperiilor.În urma ședinței CNMC din 29 ianuarie, a fost propus Guvernului să examineze posibilitatea reducerii zil
16:00
Muncitorii au demontat bradul de Crăciun din centrul Chișinăului, după încheierea Tîrgului de Crăciun, desfășurat în Capitală în perioada 5 decembrie 2025 – 25 ianuarie 2026.Lucrările au avut loc în două etape. Inițial au fost îndepărtate globurile și instalațiile luminoase, după care a fost demontată carcasa metalică a pomului, transmite telegraph.md.{{860985}}Potrivit Întreprinderii Muni
15:00
Furtuna „Christine” s-a abătut asupra Portugaliei, afectînd cel mai puternic regiunile centrale și nordice ale țării. Mai multe case au fost avariate, iar în orașul de coastă Figueira da Foz s-a răsturnat roata panoramică.Uraganul a provocat inundații, alunecări de teren și distrugeri semnificative. Cel puțin cinci persoane au murit, iar sute de mii de locuitori au rămas fără energie electrică
15:00
Poliția cere suportul cetǎțenilor pentru localizarea unei femei de 32 de ani, notează Noi.md.Femeia este beneficiară a unui centru specializat din Bălți, care este cǎutatǎ din 4 ianuarie, cînd a plecat din centru fǎrǎ sǎ mai revinǎ.Semnalmente: înălțime – aproximativ 1,80 m; corpolență – medie; ochi – căprui; vestimentație – hanorac gri, pantaloni negri, geacǎ neagră cu glugă;
15:00
Primăria municipiului Chișinău informează despre activitatea Centrului de Zi „Traian”, un serviciu social destinat copiilor neurodivergenți și familiilor acestora.Centrul oferă un cadru organizat pentru desfășurarea activităților de sprijin și dezvoltare, în care copiii beneficiază de servicii adaptate nevoilor individuale, inclusiv activități educative, recreative și de dezvoltare a abilități
14:30
Începînd cu următorul weekend și la începutul săptămînii viitoare, Turcia va fi acoperită de frig, ploi și, în unele locuri, omăt, avertizează meteorologii.Serviciul meteorologic al Turciei a emis un „cod galben” pentru 20 de provincii din cauza ploilor și a rafalelor puternice de vînt.{{861685}}Frontul rece va începe să se extindă din Tracia, unde temperatura aerului va scădea sub zero gr
14:30
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) ocupă prima poziție printre universitățile din țară în ceea ce privește performanța și excelența academică, potrivit unui clasament publicat recent de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), notează Noi.md.Evaluarea universităților a fost realizată în baza a 17 indicatori, expuși în patru grupe – calitatea predării, c
14:30
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat joi, 29 ianuarie, un nou pachet de măsuri pentru reducerea birocrației din instituțiile de învățămînt secundar general. Acesta prevede soluții pentru îmbunătățirea managementului instituțional, inițiative pentru creșterea stării de bine a cadrelor didactice și diminuarea epuizării profesionale prin eficientizarea procesului de evaluare și simplifica
Acum 6 ore
14:00
În 2025, Nova Post a înregistrat în Moldova creșteri pe toți indicatorii operaționali și financiari. Compania a livrat 10,1 milioane de expedieri — de 2,6 ori mai mult decât în 2024. Numărul de clienți a ajuns la 915.194, iar suma totală a taxelor achitate la bugetul Republicii Moldova a constituit 60,5 milioane de lei, cu 112% mai mult comparativ cu anul precedent.Creșterea volumelor de livra
14:00
Militarii moldoveni din cel de-al 24-lea contingent KFOR al Armatei Naționale și-au început oficial misiunea de menținere a păcii în Kosovo.Ceremonia de transfer de autoritate a avut loc la Baza multinațională „Camp Vilaggio Italia” din orașul Pech, unde noii pacificatori au preluat atribuțiile de la contingentul KFOR-23.Evenimentul s-a desfășurat în prezența colonelului Lorenzo Mangia, re
14:00
La data de 28 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, IGP al MAI, acuzați de comiterea infracțiunii de corupere pasivă.Instanța a dispus condamnarea unuia dintre inculpați la 7 ani de închisoare, dintre care 3 ani și 6 luni urmează a fi executați în penitenciar de tip s
14:00
România a anulat peste 162.000 de buletine, dintre care 66% sau circa 100.000 aparțineau românilor născuți în R. Moldova, arată datele Ministerului Afacerilor Interne de la București.În total, persoane din 86 de state au rămas fără buletine, în baza noii legi aprobate de Parlamentul României în 2023, scrie radiomoldova.md.O anchetă a Digi24.ro arată că, din dorința de a lupta cu oligarhii
13:30
O explozie puternică s-a produs în capitala Argentinei, focul propagîndu-se la casele din apropiere.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de ziarul La Nación.{{861582}}Conform informațiilor acestuia, explozia a avut loc la o fabrică din cartierul San Fernando, la ora 01:30, ora locală. În urma exploziei, a izbucnit un incendiu puternic, care a cuprins clădirile din apropiere.Pu
13:30
Cancelarul german Friedrich Merz a respins ideea negocierilor directe între Germania și Rusia, afirmînd că Berlinul nu va juca rolul de mediator. Despre aceasta relatează revista germană Stern."Negocierile sînt necesare în primul rînd între Ucraina și Rusia. Acestea sînt cele două părți beligerante. Noi nu vom acționa ca mediator”, a declarat Merz miercuri, 28 ianuarie, după consultările din c
13:30
Opoziția cere demisia premierului. Batrîncea: „Moțiunea de cenzură este o oportunitate legală de a-l chema la raport” # Noi.md
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a anunțat că Partidul Socialiștilor, împreună cu reprezentanții altor formațiuni de opoziție, va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu.Potrivit lui, inițiativa are drept scop evaluarea activității executivului după primele trei luni de mandat, transmite IPN.{{854791}}„Acest exercițiu este nece
13:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului.„Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați din buzunarele oamenilor
13:00
Prețurile mondiale la petrol au crescut cu 1,5%, continuînd să crească pentru a treia zi consecutivă, pe fondul temerilor crescînde cu privire la un posibil atac al SUA asupra Iranului.Informația este transmisă de RBC-Ucraina, cu referire la Reuters.Astfel, contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 94 de cenți, sau 1,4%, pînă la 69,34 dolari pe baril. Prețul petrolului americ
13:00
Aproape 7.000 de consumatori din mai multe localități rămîn în continuare fără energie electrică # Noi.md
În urma condițiilor meteo nefavorabile din ultimele zile, mai mulți consumatori din Republica Moldova continuă să fie deconectați de la energia electrică.Potrivit Ministerului Energiei, în zona centrală, la data de 29 ianuarie 2026, operatorul ÎCS Premier Energy Distribution SA a raportat că 1691 de consumatori din raioanele Criuleni și Orhei au rămas fără curent. Localitățile afectate sunt Ma
13:00
„Nu sînt greșeli de calcul”: Termoelectrica explică de ce au crescut facturile în decembrie # Noi.md
Directorul general al „Termoelectrica” S.A., Iurie Razlovan, susține că facturile ridicate pentru luna decembrie reflectă consumul real și condițiile meteo, nu greșeli de calcul.„Facturi mari – trebuie să înțelegem cu ce comparăm. Este corect să comparăm mere cu mere”, a declarat acesta la TVR Moldova, menționînd că actualul tarif de aproximativ 2.510 lei/Gcal este în vigoare de un an, iar în
13:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, la această oră, drumarii acționează, în continuare, în regim permanent, cu lucrări de patrulare, monitorizare și intervenție preventivă, pentru menținerea siguranței circulației rutiere, notează Noi.md.La moment, circulația pe drumurile naționale se desfășoară, pe alocuri, în condiții de ceață foarte densă, cu vizibilitate redusă.{{
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 29 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 30 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,99 lei/litru (fără schimbări), iar al motorinei standard – 19,83 lei/litru (+5 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembri
12:30
Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, a anunțat că a convenit să vândă cea mai mare parte a activelor internaționale, în valoare totală de aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de investiții private Carlyle Group.Lukoil a transmis că a convenit cu Carlyle să vândă unitatea LUKOIL International GmbH, care supraveghează activele internaționale ale companiei. Act
12:30
Primăria municipiului Chișinău informează despre continuarea ședințelor instituționale de lucru privind reactualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Chișinău.Ședințele sînt organizate de Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare. Primele consultări au avut loc pe 27 ianuarie 2026, la Pretura sectorului Rîșcani.La întîlnire au participat reprezentanți a
Acum 8 ore
12:00
Blocarea importurilor agricole nu garantează automat sprijin pentru producătorii locali și poate genera pierderi economice suplimentare, inclusiv pe segmentul de export și tranzit.Declarațiile au fost făcute de directorul Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) în Moldova, Iurie Ușurelu, în cadrul podcastului „Agricultura M
12:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a fost sesizat de mai mulți părinți privind accesul pe teritoriul unei instituții școlare a unui creator de conținut online, care a publicat ulterior imagini video pe rețelele de socializare cu elevii în timpul lecțiilor.Circumstanțele cazului sînt investigate împreună cu instituțiile abilitate, iar informații suplimentare vor fi comunicate după finaliz
12:00
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în mai multe cazuri pentru a acorda sprijin serviciilor de asistență medicală urgentă, care nu au reușit să ajungă la pacienți din cauza ghețușului și a poleiului format pe carosabil, informează Noi.md.În acest context, salvatorii au efectuat o misiune de tractare a unei ambulanțe în raionul Soroca, iar în alte două cazuri au acordat
12:00
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis prelungirea cu 60 de zile a măsurii preventive de liberare provizorie sub control judiciar în privința inculpatului Nicanor Ciochină, cu calcularea termenului începînd din 5 februarie.Decizia a fost pronunțată în ședința de joi, 29 ianuarie, după ce procurorii au înaintat un demers de prelungire a măsurii preventive, scrie radiomoldo
11:30
Un conațional în vîrstă de 47 de ani a fost stopat la postul vamal Sculeni în timp ce încerca să transporte ilicit mărfuri, la volanul unui mijloc de transport, notează Noi.md.Cazul a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova. Autovehiculul se deplasa din Federația Rusă.În urma verificărilor, au fost găsite 116 recipiente din sticlă cu o substanță susceptibilă a fi caviar,
11:30
Numărul adresărilor la Unitatea de Primiri Urgențe din Bălți a înregistrat o scădere în ultimele 24 de ore, după două zile în care solicitările au crescut semnificativ, pe fondul condițiilor meteorologice grele.Potrivit datelor oficiale, au fost înregistrate 178 de adresări, dintre care 15 adulți și cinci copii au fost consultați și investigați de către medicii traumatologi, transmite tvn.md.
11:00
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuratura Anticorupție, au reținut un avocat din municipiul Ungheni, într-o cauză penală privind fapte de trafic de influență.Potrivit materialelor acumulate în cadrul anchetei, bănuitul ar fi pretins și primit, în calitate de avocat, suma totală de 5.000 de euro de la o persoană, susținînd că poate influența anumiți funcționari
11:00
Vlad Batrîncea, deputat al Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, a declarat că Republica Moldova are nevoie de soluții sistemice și concrete, nu de declarații.Potrivit acestuia, dacă autoritățile invocă modelul „lumii civilizate”, ar trebui să îl aplice în practică.{{861386}}„Misiunea guvernanților este de a aduce în țară rezultate concrete. Fiecare deplasare și fiecare întrevedere
