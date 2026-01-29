FOTO | Patru persoane cercetate pentru tăieri ilegale de arbori la frontieră

07:30

O înregistrare video arată momentul în care o roată din spate se desprinde de un avion Airbus A350-1000 al companiei British Airways la scurt timp după ce decolase, luni, de la Las Vegas spre Londra, relatează Sky News. Pe măsură ce avionul se ridica, s-a văzut o roată căzând din partea din spate a trenului […] Articolul VIDEO | Un avion al companiei British Airways cu destinaţia Londra a pierdut o roată în timpul decolării din Las Vegas apare prima dată în SafeNews.