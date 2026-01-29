Tragedie pe șoselele din România, Grecia intră în doliu după moartea a șapte suporteri
Grecia a declarat trei zile de doliu după accidentul rutier grav produs în România, soldat cu moartea a șapte cetățeni greci. Autoritățile elene au confirmat că toate victimele erau suporteri ai unui club de fotbal din Grecia. Tragedia a avut un impact puternic în regiunea Macedonia Centrală, unde a fost instituit doliu oficial. Premierul Kyriakos
Acum 10 minute
07:00
IPM: „Amenzile de până la 600 de lei nu opresc pescuitul ilegal”. Autoritățile cer înăsprirea pedepselor # SafeNews
Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță că amenzile actuale pentru pescuit ilegal, care ajung la maximum 600 de lei, nu descurajează braconajul, inclusiv în zonele protejate, și pregătește propuneri pentru înăsprirea sancțiunilor. Potrivit IPM, sancțiunile mici nu îi opresc pe cei care practică pescuitul ilegal nici pe râul Prut, nici pe lacul Costești Stânca. Chiar și
Acum 30 minute
06:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică susține că solicitările unor actori politici privind reducerea „în regim de urgență" a prețurilor reglementate pentru gazele naturale au un caracter strict declarativ și ignoră procedurile legale deja accelerate de autoritate. ANRE precizează că a examinat în regim de urgență toate etapele administrative prevăzute de lege pentru aprobarea prețurilor
06:40
Fosta șefă a diplomației austriece, Karin Kneissl, riscă să rămână fără cetățenia Austriei după o serie de declarații controversate la adresa țării sale. Partidul liberal NEOS a anunțat că a inițiat procedura de revocare a cetățeniei. Decizia vine după un interviu difuzat pe un canal media pro rus, în care Kneissl a comparat austriecii cu
Acum o oră
06:30
O moldoveancă în vârstă de 60 de ani a fost reținută în orașul italian Pergola, fiind acuzată de tentativă de omor asupra unei femei pe care o îngrijea. Potrivit presei italiene, femeia lucra ca îngrijitoare la domiciliul unei pensionare de 83 de ani. Victima a fost găsită dimineața în stare gravă de fiica sa și
06:20
Ambasadoarea Chinei: Republica Moldova oferă un mediu favorabil pentru investiții directe # SafeNews
Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua, a transmis antreprenorilor chinezi că Republica Moldova oferă un mediu favorabil pentru investiții directe și extinderea afacerilor. Mesajul a fost transmis în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai companiilor chineze care activează pe piețele din Republica Moldova și România. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Festivalului
06:10
Acum 12 ore
20:50
Preţul aurului depăşeşte pentru prima dată pragul de 5.300 de dolari uncia, pe fondul slăbirii dolarului înaintea deciziei Fed privind dobânzile # SafeNews
Preţul aurului a urcat miercuri peste 5.300 de dolari uncia, pentru prima dată, impulsionat de incertitudinile economice şi de deprecierea dolarului american, în timp ce investitorii aşteaptă decizia de politică monetară a Rezervei Federale şi comentariile preşedintelui Jerome Powell, transmite Reuters. Aurul spot a crescut cu 1,9%, la 5.289,48 dolari uncia la ora 12:45 ET,
20:50
Vremea a luat prin surprindere populația în ultimele zile. După polei, au revenit ploile, iar la sfârșitul săptămânii temperaturile vor coborî din nou sub 0 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, condițiile actuale favorizează menținerea ghețușului pe întreg teritoriul țării. „În general, luna ianuarie, dacă facem o mică caracteristică, am avut până în prezent
20:50
Încă de miercuri dimineață, ofițeri de la Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA), acționând în numele procuraturii, au efectuat percheziții la sediul Deutsche Bank din Frankfurt pe Main și la sucursala băncii din Berlin.Aproximativ 30 de anchetatori în civil au intrat în sediul băncii din centrul Frankfurtului la scurt timp după ora 10:00, scrie spiegel.de. Procuratura
20:40
Agenția Națională Transport Auto a venit cu o reacție după ce transportatorii au invocat presupuse ilegalități, tolerate de autorități în domeniul transportului de pasageri. Instituția precizează că a acționat strict în baza legislației și a competențelor legale în cazul activității desfășurate pe strada Calea Moșilor din capitală. Agenția subliniază că monitorizează activ situația și aplică
19:50
Guvernul austriac a anunţat marţi că pregăteşte o lege pentru a interzice utilizarea reţelelor de socializare de către minorii cu vârste sub 14 ani începând cu luna septembrie, urmând exemplul deja implementat în Australia şi planurile recente ale Franţei, a anunţat marţi postul public de televiziune Oe1, citat de agenţia EFE, transmite Digi24.Potrivit secretarului de stat
19:50
VIDEO | „Dacă este gata să vină, atunci îl invităm pe Zelenski la Moscova”, spune Kremlinul. Ideea a fost discutată de Trump și Putin # SafeNews
Kremlinul s-a arătat dispus miercuri să organizeze o întrevedere între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu condiţia ca aceasta să aibă loc la Moscova, relatează Nexta. „În acelaşi timp, îi garantăm lui Zelenski securitatea şi condiţiile necesare", a declarat Iuri Uşakov, consilierul Kremlinului pentru politică internaţională, la televiziunea rusă. Uşakov a amintit
18:10
Trei bărbați din orașul Rîșcani, au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de trafic și consum de droguri. În urma unei documentări desfășurate timp de trei luni, polițiștii și procurorii au efectuat șapte percheziții autorizate la domiciliile suspecților, cu vârste de 44, 45 și respectiv 51 de ani. În cadrul acțiunilor au fost depistate
Acum 24 ore
16:00
Kremlinul contestă un raport american care estimează la 1,2 milioane de victime pierderile Rusiei în Ucraina: „Date neveridice” # SafeNews
Kremlinul a respins miercuri un raport al think-tank-ului american Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), potrivit căruia Rusia ar fi înregistrat aproape 1,2 milioane de victime, dintre care 325.000 de morți, în războiul din Ucraina. Autoritățile ruse au apreciat că astfel de rapoarte nu ar trebui considerate fiabile, relatează EFE. „Nu cred că astfel
16:00
Un bărbat de 27 de ani, cu cetățenie moldovenească și română, a fost arestat preventiv după ce polițiștii de frontieră au descoperit în mașina sa peste 100 de grame de muscimol, substanță clasificată drept drog de risc. Captura a fost făcută de polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albița, sub coordonarea procurorilor
15:50
Autoritățile iau în calcul varianta ca fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, condamnat în lipsă la trei ani de închisoare, să fi părăsit Republica Moldova prin regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, întrebată de jurnaliști despre locul în care se află acesta. „Atâta timp cât Alexandru
15:40
Ministerul Finanțelor a obținut o reducere a randamentului nominal mediu la titlurile de stat pe 364 de zile. La a doua licitație de valori de stat din 27 ianuarie, randamentul nominal mediu al acestor titluri pe bani a scăzut de la 9,52% la 9,51%. Cererea investitorilor pentru titluri de stat a fost mai mică decât
15:40
Conducerea Centrului Național Anticorupție (CNA) a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Franței în Republica Moldova, Dominique Waag, discuțiile vizând consolidarea cooperării bilaterale în prevenirea și combaterea corupției, precum și în domeniul recuperării bunurilor infracționale. Părțile au apreciat nivelul actual al colaborării dintre CNA și instituțiile franceze de profil și au subliniat necesitatea aprofundării parteneriatului. Un
15:10
Numărul soldaţilor ruşi şi ucraineni ucişi, răniţi sau dispăruţi în aproape patru ani de război ar putea ajunge la 2 milioane până în primăvara acestui an, potrivit unui studiu, întrucât invazia Moscovei nu dă semne de încetinire, relatează The Guardian. Un raport al Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) din Washington estimează că Rusia
15:00
Anunțul a fost făcut de președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti, după ce forul de profil a fost informat oficial printr-o scrisoare de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv. TAS a amânat deja de trei ori anunțarea verdictului, scrie moldova1.md. „Ultima noutate chiar acum aflați în premieră. Am primit o scrisoare de la Tribunalul de
15:00
Guvernul Meloni clarifică rolul agenților americani ICE la Jocurile Olimpice Milano Cortina, pe fondul furiei publice izbucnite în Italia # SafeNews
Prezența agenților ICE în timpul viitoarelor Jocuri Olimpice de iarnă de la Milano Cortina a generat o reacție violentă în Italia, pe fondul șocului provocat de tacticile utilizate de aceștia în SUA, scrie Financial Times. Guvernul spune că aceștia nu vor ieși pe străzi. Guvernul prim-ministrei Giorgia Meloni a declarat că ofițerii Serviciului de Imigrare și Vamă
14:50
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, aflat într-o vizită la Strasbourg, a avut o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei (CoE), Alain Berset. În cadrul discuției, vicepremierul a reiterat angajamentul ferm al R. Moldova pentru aprofundarea cooperării cu Consiliul Europei și promovarea consecventă a valorilor fundamentale ale organizației – democrația, statul de drept și respectarea
14:50
„Georgetown University” din SUA: „Alegerile din R. Moldova au ajutat Uniunea Europeană să-și testeze capacitatea de a rezista în războiul hibrid cu Rusia” # SafeNews
Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 2025 au devenit, dincolo de miza lor internă, un test de flexibilitate pentru capacitatea Uniunii Europene de a-și proteja vecinătatea estică împotriva interferențelor hibride. Nu a fost vorba doar despre vot, ci despre reziliența democratică într-un mediu informațional ostil, marcat de manipulare, presiune economică, atacuri cibernetice și tentative de
14:50
Ministrul ucrainean de Externe, despre prezenţa trupelor ruseşti în Transnistria: „Ucraina este gata să ajute Moldova, dacă Chişinăul cere” # SafeNews
Autorităţile de la Kiev afirmă că prezența militară rusă în Transnistria este o amenințare tot mai clară, iar securitatea Ucrainei este strâns legată de cea a Republicii Moldova. Ucraina este gata să ajute Republica Moldova, dacă Chișinăul va cere acest lucru, inclusiv în privința securității, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, într-un interviu
14:40
După o lună de la condamnarea în lipsă a lui Dmitri Constantinov, autoritățile nu au informații despre locul unde se află. Potrivit ministrului Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în continuare se ia în calcul ipoteza că acesta s-ar afla în regiunea transnistreană, transmite IPN. „Deocamdată nu avem informații suplimentare la acest caz. În continuare, ipoteza este că
14:40
Două tentative de scoatere ilegală din țară a valutei străine au fost contracarate pe Aeroportul Internațional Chișinău. Funcționarii vamali, împreună cu polițiștii de frontieră, au intervenit în ambele cazuri depistate la controlul de frontieră. Primul caz a fost înregistrat la cursa Chișinău Varșovia. Un bărbat nerezident, în vârstă de 45 de ani, transporta 15.320 de
13:40
Guvernul a aprobat înființarea unei noi subdiviziuni în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Aceasta va fi responsabilă de formarea sectorului public și privat, elaborarea ghidurilor și materialelor metodologice, precum și de evaluarea riscurilor, atât la nivel național, cât și internațional, transmite IPN. Nou subdiviziune se va numi Serviciul supraveghere și formare
13:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi modificarea normelor sanitar‑veterinare privind creșterea și îngrășarea porc
13:30
Fotografie cu Donald Trump și Vladimir Putin la summitul din Alaska, înrămată și expusă la Casa Albă # SafeNews
O fotografie care îi înfățișează pe Donald Trump și Vladimir Putin a fost înrămată și expusă în holul Casei Albe. Detaliul a fost observat de jurnalista PBS News Elizabeth Landers, care a menționat și prezența unei alte fotografii, în care liderul american apare împreună cu una dintre nepoatele sale. Fotografia cu Trump și Putin a […] Articolul Fotografie cu Donald Trump și Vladimir Putin la summitul din Alaska, înrămată și expusă la Casa Albă apare prima dată în SafeNews.
13:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că procedura de aprobare a noilor tarife la gaz se apropie de final, iar o eventuală reducere pentru consumatorii casnici ar putea fi decisă în perioada următoare de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Întrebat de ce a durat aproape două luni de la depunerea cererii de către […] Articolul Tariful la gaz ar putea fi mai mic, anunț făcut de Dorin Junghietu apare prima dată în SafeNews.
12:50
Fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost condamnată la închisoare pentru luare de mită # SafeNews
Un tribunal sud-coreean a condamnat-o miercuri pe fosta primă-doamnă Kim Keon Hee la un an şi opt luni de închisoare, după ce a găsit-o vinovată pentru acceptarea de mită de la oficialii Bisericii Unite în schimbul unor favoruri politice, relatează Reuters. În schimb, tribunalul a achitat-o pe Kim, soţia fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, care […] Articolul Fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost condamnată la închisoare pentru luare de mită apare prima dată în SafeNews.
12:40
Voci republicane se alătură democraților și cer demisia șefei Securității Interne Kristi Noem, după uciderea lui Alex Pretti în Minneapolis # SafeNews
Președintele SUA Donald Trump a declarat că încă are încredere în Noem și a calificat munca ei la frontieră drept „un succes extraordinar”, scrie NBC News. Dar Casa Albă s-a distanțat de declarațiile făcute de aceasta după incidentul din Minneapolis. Senatorii republicani Thom Tillis și Lisa Murkowski au cerut marți demisia secretarei pentru Securitate Internă Kristi Noem, […] Articolul Voci republicane se alătură democraților și cer demisia șefei Securității Interne Kristi Noem, după uciderea lui Alex Pretti în Minneapolis apare prima dată în SafeNews.
12:40
Marți, 27 ianuarie, echipajele de ambulanță au intervenit la 479 de solicitări, acordând ajutor persoanelor care au căzut și au suferit diverse traumatisme. Doar la Institutul de Medicină Urgentă, 306 persoane au solicitat ajutor medical, dintre care 178 au suferit traumatisme. Chirurgii au efectuat 61 de intervenții de urgență; trei cazuri au fost încadrate drept […] Articolul Aproape 500 de intervenții într-o zi, ambulanțele au fost în alertă apare prima dată în SafeNews.
12:30
Curtea de Apel Chișinău a condamnat la 8 ani de închisoare un bărbat acuzat că a recrutat o femeie vulnerabilă pentru exploatare sexuală în Turcia. Instanța a admis apelul procurorilor, după ce prima instanță îl achitase pentru capătul de acuzare privind traficul de ființe umane. Procuratura de Circumscripție Chișinău a anunțat că instanța de apel […] Articolul Exploatare sexuală în Turcia, traficantul unei moldovence fără adăpost, condamnat apare prima dată în SafeNews.
12:30
O tânără de 23 de ani a fost depistată în stare de ebrietate avansată la volan, în Chișinău. Cazul a avut loc în dimineața zilei de astăzi, pe bulevardul Moscova. Inspectorii de patrulare au stopat un automobil de marca Audi, condus de o tânără. În timpul verificărilor, polițiștii au simțit miros de alcool. Șoferița a […] Articolul VIDEO | Tânără prinsă în stare de ebrietate avansată la volan, proces penal inițiat apare prima dată în SafeNews.
12:20
Guvernul a decis ca refugiații ucraineni aflați în Republica Moldova să beneficieze de protecție temporară până la 1 martie 2027. Totodată, autoritățile introduc un mecanism online pentru prelungirea statutului, care va fi disponibil între 1 februarie și 30 aprilie 2026. Măsura vine pentru a oferi stabilitate și continuitate persoanelor strămutate, asigurând acces la educație, servicii […] Articolul Guvernul prelungește protecția temporară acordată refugiaților ucraineni apare prima dată în SafeNews.
12:20
Numărul militarilor în Armata Națională va crește la 8500. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, care a subliniat că măsura face parte din Strategia militară, adoptată în luna octombrie 2025. ”Creșterea preconizată a numărului de militari în Armata Națională este prevăzută în Strategia militară, aprobată în octombrie anul trecut și este o […] Articolul Armata Națională va avea mai mulți militari, creștere anunțată oficial apare prima dată în SafeNews.
12:20
Procurorii PCCOCS au anunțat trimiterea în judecată a unui bărbat din Rezina, considerat organizatorul schemei de contrabandă cu cocaină în valoare de circa 1 milion de lei, droguri descoperite într-un televizor adus din Spania. Investigațiile penale în dosarul din 2022 au arătat că drogurile au fost ascunse într-un televizor de model „Mi”, transportat din Madrid […] Articolul Cocaină ascunsă într-un televizor, dosarul ajunge pe masa judecătorilor apare prima dată în SafeNews.
12:10
Ministerul Justiției și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale au noi secretari de stat, iar Agenția Proprietăți Publice are un nou director general adjunct. Hotărârile au fost aprobate în cadrul ședinței de azi a Guvernului. Astfel, Denis Lungu a fost numit în funcția de secretar de stat al MIDR, iar Lilian Apostol – în cea de […] Articolul Noi secretari de stat în două ministere, decizie aprobată de Guvern apare prima dată în SafeNews.
12:10
Un tânăr de 30 de ani este cercetat de oamenii legii, fiind suspectat de contrabandă cu țigări. Cazul a fost documentat recent în orașul Cimișlia. Potrivit Serviciului Vamal, ofițerii Echipelor Mobile au stopat pentru verificări un autoturism de model Renault Megane, condus de suspect. Deși acesta a declarat că nu transportă bunuri, oamenii legii au observat […] Articolul VIDEO | 5 mii de pachete de țigări, confiscate într-o tentativă de contrabandă apare prima dată în SafeNews.
11:50
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii din sectorul Botanica, au destructurat activitatea infracțională a unui cuplu de cetățeni străini, cu vârstele de 29 și 35 de ani, membri ai unei grupări specializate în comercializarea drogurilor prin aplicația Telegram. Potrivit anchetatorilor, cei doi achiziționau droguri în cantități mari, le împărțeau […] Articolul VIDEO | Ofițerii Antidrog destructurează o grupare de trafic de droguri prin Telegram apare prima dată în SafeNews.
11:20
Un bărbat de 48 de ani a decedat pe loc, marți seara, 27 ianuarie, după ce a fost lovit de un automobil. Tragedia s-a produs pe traseul G88 Ungheni – Cornești – Condrătești – Năpădeni. „La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că o tânără de 22 de ani, aflată la volanul unui Audi […] Articolul Ungheni: bărbat decedat după ce a fost lovit de mașină apare prima dată în SafeNews.
11:00
În debutul ședinței de Guvern de astăzi, premierul Alexandru Munteanu a declarat că această iarnă este mai dificilă decât cele din ultimii ani și că situațiile provocate de vremea nefavorabilă vor mai continua. Șeful Executivului a subliniat că Republica Moldova nu este singura țară afectată de fenomene meteo extreme, dar că este important ca autoritățile […] Articolul Premierul: „Iarna ne pune la grea încercare, dar trebuie să fim uniți” apare prima dată în SafeNews.
10:50
Fostul prim-ministru Vlad Filat a lansat un apel public adresat prim-ministrului Alexandru Munteanu, în contextul apropierii a 100 de zile de la învestirea Guvernului. În document, Filat acuză lipsa prezenței publice a premierului, incapacitatea de gestionare a mai multor crize și un vid de conducere care ar fi afectat direct funcționarea statului și viața cetățenilor. […] Articolul Filat solicită claritate privind mandatul lui Munteanu, la aproape 100 de zile apare prima dată în SafeNews.
10:20
Două zone cruciale din Arctica pentru care NATO și Rusia se vor lupta în orice viitor război. „O problemă pentru întreaga alianță” # SafeNews
Pentru țările nordice, atenția sporită acordată în ultimul timp securității în regiunea arctică și obsesia președintelui american Donald Trump legată de Groenlanda reprezintă ocazia perfectă pentru a readuce discuția geopolitică în direcția pe care și-o doresc: pericolul venit din partea Rusiei. Statele din nordul Europei au privit cu îngrijorare cum Rusia și-a extins prezența militară […] Articolul Două zone cruciale din Arctica pentru care NATO și Rusia se vor lupta în orice viitor război. „O problemă pentru întreaga alianță” apare prima dată în SafeNews.
10:10
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 28 ianuarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 28 ianuarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ceața densă și carosabilul alunecos creează condiții dificile de circulație în mai multe zone ale țării. Poliția anunță că, deocamdată, nu sunt trasee blocate, însă șoferii și pietonii sunt îndemnați să manifeste maximă prudență. Poliția Națională informează că, pe teritoriul Republicii Moldova, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață densă în mai multe regiuni, […] Articolul Condiții meteo dificile pe șosele, autoritățile mențin drumurile deschise apare prima dată în SafeNews.
10:00
În Italia crește îngrijorarea față de planurile SUA de a trimite agenți ICE pentru securitatea delegației americane la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, desfășurate între 6 și 22 februarie. Planurile au fost anunțate inițial de mass-media americane, iar mai târziu informația a fost confirmată și în Europa, scrie Bild. Ideea a […] Articolul Milano critică planul SUA de a trimite agenți ICE la Jocurile Olimpice apare prima dată în SafeNews.
09:50
Salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat 92 de misiuni în ultimele 24 de ore, pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc provocate de condițiile meteo nefavorabile. Cele mai multe intervenții au vizat deblocarea mijloacelor de transport care au derapat de pe carosabil, dar și acordarea de […] Articolul Vremea rea a provocat zeci de intervenții, salvatorii au acționat în 92 de cazuri apare prima dată în SafeNews.
09:50
VIDEO | Atacurile ruseşti ucid cinci persoane într-un tren din nord-est şi trei în Odesa, afirmă Ucraina. 165 de drone, lansate de Rusia peste noapte # SafeNews
Un atac cu drone ruseşti asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a ucis cinci persoane, au anunţat autorităţile locale, un atac denunţat ca terorism de preşedintele Volodimir Zelenski, care a cerut intensificarea presiunii asupra Moscovei, transmite Reuters, citat de Digi24.ro. Atacul a incendiat un tren, la câteva ore după ce drone ruseşti au […] Articolul VIDEO | Atacurile ruseşti ucid cinci persoane într-un tren din nord-est şi trei în Odesa, afirmă Ucraina. 165 de drone, lansate de Rusia peste noapte apare prima dată în SafeNews.
