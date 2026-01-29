Tragedie pe șoselele din România, Grecia intră în doliu după moartea a șapte suporteri

09:50

Un atac cu drone ruseşti asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a ucis cinci persoane, au anunţat autorităţile locale, un atac denunţat ca terorism de preşedintele Volodimir Zelenski, care a cerut intensificarea presiunii asupra Moscovei, transmite Reuters, citat de Digi24.ro. Atacul a incendiat un tren, la câteva ore după ce drone ruseşti au