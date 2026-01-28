Încă o țară europeană va interzice accesul minorilor la rețelele sociale

07:30

„Cred, și o spun cu tot respectul, că Donald Trump este complet nebun”, a declarat fostul premier socialist al Spaniei, Felipe González, într-un dialog public organizat la Madrid. Potrivit acestuia, actualul lider de la Casa Albă tratează lumea ca pe „servitoarea sa” și a destabilizat ordinea internațională construită după Al Doilea Război Mondial. „Nimic nu […] Articolul Fost premier spaniol, atac dur la Trump și apel către UE: „Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere” apare prima dată în SafeNews.