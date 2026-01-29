IPM: „Amenzile de până la 600 de lei nu opresc pescuitul ilegal”. Autoritățile cer înăsprirea pedepselor

11:00

În debutul ședinței de Guvern de astăzi, premierul Alexandru Munteanu a declarat că această iarnă este mai dificilă decât cele din ultimii ani și că situațiile provocate de vremea nefavorabilă vor mai continua. Șeful Executivului a subliniat că Republica Moldova nu este singura țară afectată de fenomene meteo extreme, dar că este important ca autoritățile […] Articolul Premierul: „Iarna ne pune la grea încercare, dar trebuie să fim uniți” apare prima dată în SafeNews.