Scurtătură spre UE: posibilitatea aderării accelerate a Ucrainei și R. Moldova
Moldova1, 28 ianuarie 2026 22:20
Comisia Europeană pregătește un proces alternativ, simplificat, de aderare la UE, pentru a permite Ucrainei și Republicii Moldova să intre mai rapid în UE, ca un soi de aderare simplificată și parțială. Acest plan cu două viteze provoacă însă îngrijorare în rândul unora dintre membrii actuali, chiar dacă asta ar fi, în realitate, o parte a unui potențial acord de pace cu Rusia.
• • •
Acum o oră
22:20
Acum 2 ore
22:10
Legea vettingului a ajuns la Curtea Constituțională | Expert: „Parlamentul a votat o altă formulă decât cea avizată de CSM” # Moldova1
Decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a sesiza Curtea Constituțională pe marginea Legii vettingului scoate la iveală unele disensiuni între Parlament, Președinție și autoritatea de autoadministrare a sistemului judecătoresc. Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă, a explicat că argumentul principal este că Parlamentul a votat proiectul într-o redacție diferită față de cea avizată inițial de CSM.
22:00
Crimă gravă în Chișinău: Un bărbat de 35 de ani, ucis într-un conflict. Cadavrul a fost abandonat lângă Vadul lui Vodă # Moldova1
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost ucis într-un conflict izbucnit într-un apartament din Chișinău, iar ulterior cadavrul acestuia a fost transportat și abandonat într-o zonă din apropierea localității Vadul lui Vodă. În legătură cu acest caz, au fost reținute cinci persoane, anunță Poliția Republicii Moldova.
22:00
Locuitorii Capitalei au golit rafturile cu sare alimentară în zilele în care trotuarele și drumurile au fost acoperite cu gheață. Jurnaliștii Moldova 1 au verificat cinci magazine din Chișinău, însă nu au găsit sare alimentară pe rafturi, comercianții spunând că stocurile s-au epuizat rapid și că nu știu exact când vor fi reaprovizionate.
21:20
Rubio: Disputa privind Donețkul rămâne principalul obstacol în negocierile de pace privind Ucraina # Moldova1
Disputa privind statutul regiunii Donețk rămâne una dintre cele mai dificile probleme în negocierile mediate de Statele Unite pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Declarația a fost făcută miercuri, 28 ianuarie, de secretarul de stat american, Marco Rubio, în cadrul unei audieri în Senatul SUA, relatează Reuters.
Acum 4 ore
21:00
Lotul național de biatlon a debutat la Campionatele Europene din Norvegia! În proba individuală masculină pe distanța de 20 de kilometri au luat startul 5 reprezentanți ai Republicii Moldova.
20:50
Ilie Bolojan, la Berlin: „Republica Moldova rămâne o prioritate strategică pentru România” # Moldova1
Republica Moldova rămâne o prioritate strategică pentru România, iar stabilitatea Chișinăului și parcursul său european au un impact direct asupra securității întregii regiuni. Declarația a fost făcută de premierul României, Ilie Bolojan, în cadrul vizitei oficiale de două zile efectuate în Germania, unde a avut o întrevedere cu cancelarul federal Friedrich Merz.
20:20
Obligațiuni în loc de bani pentru fermieri: Autoritățile analizează achitarea datoriilor la subvenții, agricultorii cer lichidități # Moldova1
Autoritățile analizează mai multe opțiuni pentru achitarea restanțelor la subvențiile agricole, inclusiv înlocuirea plăților directe cu obligațiuni de stat garantate. Precizările au fost făcute miercuri, după ședința Guvernului, de ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, și de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga.
20:00
Moțiune împotriva MAIA, proiecte cu sigla UE și ratificări internaționale - agenda Parlamentului la începutul sesiunii de primăvară # Moldova1
O moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), mai multe proiecte de lege cu sigla Uniunii Europene, ratificări internaționale și modificări legislative importante se vor afla pe agenda deputaților la începutul sesiunii de primăvară 2026. Deputatii se vor întruni în ședințe plenare începând cu 3 februarie, după ce Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru perioada 3-5 februarie.
19:40
19:30
Câte dintre casele și blocurile din Republica Moldova ar rezista unui cutremur major, de peste 7 grade pe scara Richter? Un răspuns clar la această întrebare nu există, chiar dacă țara noastră se află într-o zonă seismică activă. Pe de o parte, lipsesc datele actualizate privind starea edificiilor, iar pe de altă parte, fiecare seism are particularitățile sale, iar impactul nu poate fi estimat cu precizie.
19:20
Peste 500 de școli au trecut la lecții online pe 28 ianuarie, în contextul condițiilor meteo dificile # Moldova1
Acum 6 ore
19:10
Circulația rutieră se desfășura în condiții dificile miercuri seara, 28 ianuarie, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, din cauza ceții dense și a carosabilului alunecos. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vizibilitatea era redusă pe arii extinse, iar din cauze temperaturilor sub 0 grade Celsius se va intensifica și menține poleiul.
19:10
Cât de pregătite sunt clădirile din Republica Moldova pentru un cutremur major? Răspunsul, încă necunoscut # Moldova1
19:00
Transferul atacantului moldovean Alexandru Boiciuc la Bihor Oradea a fost anunțat oficial. Echipa dintr-a doua divizie a fotbalului românesc a făcut deplasarea în Turcia, unde va efectua un cantonament de pregătire, iar Boiciuc a fost inclus în lot. Bihorul forțează revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc, iar pentrui a-și atinge obiectivul, clubul orădean încearcă să înregimenteze jucători experimentați. Printre aceștia se numără și atacantul de 28 de ani.
18:50
Zece posturi tv din R. Moldova, amendate cu 248.000 de lei: Nu respectă cota minimă de produs local în limba română # Moldova1
Consiliului Audiovizualului a aplicat amenzi în sumă de 248 de mii de lei pentru zece posturi de televiziune din R. Moldova care nu au respectat durata medie zilnică de produs local (opt ore), cota minimă de produs local în primă difuzare, în limba română și în orele de maximă audiență, așa cum prevede legislația.
18:40
Reactualizarea valorilor cadastrale, necesară: „Dacă ne dorim localități dezvoltate, trebuie să plătim” # Moldova1
Reactualizarea valorilor cadastrale este un exercițiu necesar, care ar trebui realizat cât mai frecvent, chiar dacă pentru cetățeni acest lucru va însemna impozite mai mari pe bunurile imobile. Opinia a fost exprimată de expertul economic Viorel Gîrbu. Potrivit acestuia, scopul procesului este estimarea corectă a bazei de impozitare din care autoritățile locale își colectează veniturile.
18:20
Mihai Popșoi, la APCE: „O Europă a păcii și a rezilienței” – direcția Președinției R. Moldova la Consiliul Europei # Moldova1
Republica Moldova își exercită președinția la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (CoE) sub deviza „O Europă a păcii și a rezilienței”, având drept priorități sprijinul ferm pentru Ucraina și asigurarea răspunderii pentru crimele de agresiune comise de Federația Rusă, susținerea Noului Pact pentru Democrație și consolidarea răspunsului european la dezinformare.
18:10
Directorul Institutului de Seismologie: Un cutremur major ar putea cauza pagube de un miliard de dolari în Chișinău # Moldova1
Republica Moldova se află într-o zonă de risc seismic ridicat, iar statisticile indică faptul că un cutremur major are loc o dată la două generații, regiunea fiind expusă unui seism puternic la un interval mediu de 36 - 37 de ani. Pregătirea instituțională și educarea populației sunt esențiale pentru reducerea riscurilor unor cutremure, a afirmat directorul Institutului de Geologie și Seismologie (IGS), Igor Nicoară, la Moldova 1.
17:50
Trei camioane pline cu 22.6 tone de deșeuri electronice, exportate de la începutul anului # Moldova1
R. Moldova a exportat, de la începutul anului curent, 22.6 de tone de echipamente electrice și electronice, baterii, acumulatori și ambalaje. Deșeurile au fost sortate, verificate și documentate prin Sistemul de Colectare a Responsabilității Extinse a Producătorului, Pro Rep, autorizat să asigure colectarea, trasabilitatea, raportarea și transferul deșeurilor către reciclare, conform legislației naționale și cerințelor europene.
17:30
APOTA amenință cu proteste dacă nu este stopat transportul din Calea Moșilor: „Termenele au fost depășite” # Moldova1
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) avertizează cu organizarea unui protest, pe care îl va anunța săptămâna viitoare, dacă autoritățile nu vor soluționa până atunci problema transportului ilegal de pasageri din strada Calea Moșilor 2A din capitală.
17:20
Trei procurori, demiși de CSP: Cauze penale tărăgănate și presiuni pentru a adopta soluții cu dedicație # Moldova1
Au ignorat probatoriu, au tărăgănat nemotivat cauze penale sau au exercitat presiuni pentru a emite soluții favorabile în anumite dosare. Consiliul Superior al Procuraturii (CSP) i-a demis, în ședința din 28 ianuarie, pe procurorii Elena Panfil, Veaceslav Vacari și Eugeniu Trocin.
Acum 8 ore
17:00
16:40
Inspectoratul pentru Protecția Mediului: Amenzile actuale pentru pescuit ilegal nu descurajează braconajul # Moldova1
Amenzile aplicate pentru pescuitul ilegal sunt prea mici și nu îi descurajează pe cei care practică braconajul în zone cu regim special de protecție, precum râul Prut sau lacul de acumulare Costești–Stânca. În prezent, chiar și în cazul capturării ilegale a unor cantități mari de pește, inclusiv în scop de comercializare, sancțiunea contravențională nu depășește 600 de lei.
16:40
Kievul salută inițiativa Chișinăului de a elabora un nou plan de reintegrare: „Securitatea Ucrainei și a Moldovei sunt inseparabile” # Moldova1
Kievul a salutat inițiativa Chișinăului de a elabora un nou plan de reintegrare a regiunii transnistrene, care ar putea avea la bază un fond de convergență, autoritățile ucrainene declarându-se pregătite să analizeze o eventuală solicitare de sprijin.
16:40
16:30
Semifinală de foc în competiția masculină de la Australian Open. Italianul Jannik Sinner îl va înfrunta pe sârbul Novak Djokovic. Campionul ultimelor două ediții își continuă marșul triumfal spre al treilea trofeu consecutiv la Melbourne. Jucătorul clasat pe locul doi în ierarhia mondială s-a calificat în semifinale, după ce a trecut în minimum de seturi de favoritul numărul 8, americanul Ben Shelton, scor 6:3, 6:4, 6:4.
16:20
Justiția fără oameni | Cum pot fi aduși judecători noi în sistem: „Majorarea salariilor cu circa 20% în 2025 este un pas necesar, dar insuficient” # Moldova1
Republica Moldova se confruntă cu o criză severă de personal în sistemul judecătoresc, iar soluțiile nu pot veni doar prin eliminarea judecătorilor compromiși, ci mai ales din capacitatea statului de a face profesia atractivă pentru o nouă generație de magistrați. Potrivit Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), fără salarii competitive, condiții decente de muncă și proceduri de recrutare credibile, sistemul riscă să rămână blocat într-un deficit structural.
16:00
Deputații PN cer reducerea imediată și retroactivă a tarifului la gaze. ANRE: „Solicitările au caracter strict declarativ” # Moldova1
Deputații fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru (PN) solicită reducerea „urgentă” a tarifului la gazele naturale și aplicarea retroactivă a acestuia, începând cu 1 ianuarie 2026. În replică, Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) susține că solicitarea parlamentarilor nu poate fi realizată din punct de vedere juridic.
15:40
CNEJ, dotat cu un aparat de ultimă generație: pate detecta într-un minut procentul de aur curat dintr-o bijuterie # Moldova1
R. Moldova dispune de un aparat performant care poate analiza cu precizie înaltă metalele, aliajele, pulberile, inclusiv de la împușcături, lichidele, precum și materialele solide. Aparatul nu distruge probele și oferă rezultate rapide și precise.
15:40
Cel puțin 79 de persoane au fost supuse, în ultima zi, intervențiilor chirurgicale la spitalele din R. Moldova, după ce au căzut pe gheață. În cazul a trei pacienți, inclusiv unul de la Ștefan Vodă, politraumatismele erau grave.
15:40
Noi măsuri pentru creșterea porcilor: fermierii, încurajați să nu mai taie coada animalelor # Moldova1
Producătorii care cresc porci vor fi încurajați să nu mai taie coada animalelor, o practică aplicată frecvent în fermele din Republica Moldova, deși este contrară recomandărilor Uniunii Europene. Reducerea codotomiei, adică a tăierii cozii porcilor, este reglementată printr-o decizie aprobată de Guvern în ședința din 28 decembrie.
Acum 12 ore
15:10
Consiliul Europei își reafirmă sprijinul ferm pentru R. Moldova, într-un context regional marcat de provocări # Moldova1
Republica Moldova poate miza pe sprijinul ferm al Consiliului Europei, a reafirmat, pe 28 ianuarie, la Strasbourg, secretarul general al organizației, Alain Berset, la întrevederea cu vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.
15:00
FORUM | Alegeri sub presiune și reguli ajustate din mers: Vulnerabilitățile procesului electoral din R. Moldova, evidențiate de experți # Moldova1
Procesul electoral din Republica Moldova se desfășoară într-un context tot mai complex, marcat de presiuni externe, riscuri de securitate și adaptări accelerate ale cadrului normativ. Deși alegerile recente au respectat standardele democratice de bază, frecvența intervențiilor legislative și modul de aplicare a unor reguli au generat dezbateri privind stabilitatea, predictibilitatea și echitatea competiției electorale.
14:40
Croația este aproape de calificarea în semifinalele Campionatului European de handbal masculin # Moldova1
Selecționata Croației a făcut un pas uriaș spre semifinalele Campionatului European de handbal masculin. Vicecampioana mondială a învins Slovenia cu scorul de 29:25, în penultimul său meci din grupa a II-a principală. Conduși din teren de Tin Lučin, autor a 7 goluri și David Mandić David, jucător care a punctat de 6 ori, croații au câștigat la 4 goluri diferență.
14:40
Circa 40% dintre români cred că apartenența la Uniunea Europeană limitează suveranitatea națională, dar că, în același timp, această limitare încurajează creșterea nivelului de trai. Acest paradox a fost scos în evidență de o cercetare făcută de INSCOP în perioada 12 - 14 ianuarie.
14:30
Guvernul face un prim pas în lansarea arhivei electronice a Republicii Moldova, prin aprobarea conceptului sistemului informațional e-Arhiva, care va permite trecerea de la documentele pe hârtie la cele în format digital.
14:30
Reguli noi: Minimum două note pe semestru. Profesorii au libertatea de a stabili numărul evaluărilor sumative # Moldova1
Numărul evaluărilor sumative și al notelor va fi stabilit de fiecare cadru didactic, în funcție de specificul clasei, potrivit unui regulament aprobat de autorități. În același timp, fiecare elev trebuie să aibă minimum două note pe semestru ca să promoveze clasa, iar situațiile în care un elev poate fi lăsat repetent vor fi eliminate.
14:20
ANALIZĂ | Alegerile parlamentare din R. Moldova din 2025 au devenit un test pentru capacitatea UE de a răspunde ingerințelor hibride ale Rusiei # Moldova1
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie 2025, au reprezentat nu doar un moment crucial pentru viitorul politic al țării, ci și un test fără precedent pentru capacitatea Uniunii Europene de a răspunde războiului hibrid purtat de Rusia în vecinătatea sa estică. Potrivit unei analize publicate de [Revista de Afaceri Internaționale a Universității Georgetown (GIJA),](Revista de Afaceri Internaționale a Universității Georgetown scrutinul din R. Moldova a marcat o nouă etapă în diplomația cibernetică a UE.
14:10
Munca „la negru”: Companiile vizitate de fisc în 2025 au plătit obligații salariale de 1.6 miliarde de lei la bugetul de stat # Moldova1
Lupta împotriva fenomenului muncii nedeclarate și a salariilor plătite „în plic” a generat rezultate financiare-record în anul 2025. Potrivit celor mai recente date furnizate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), companiile vizate de măsurile de conformare fiscală în 2025 au declarat obligații salariale totale de 1.6 miliarde de lei, cu 36.6% mai mult față de anul precedent.
13:40
Guvernul aprobă noi numiri: Ion Ciumac la APP, Lilian Apostol și Denis Lungul – secretari de stat # Moldova1
Agenția Proprietății Publice (APP) va avea, din 29 ianuarie, un nou director adjunct. Este vorba despre Ion Ciumac, eliberat, începând cu 28 ianuarie, din funcția de șef al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat. Deciziile au fost aprobate în ședința de miercuri a Guvernului.
13:30
Grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal: echipele de top luptă pentru un loc în optimile de finală sau în barajul de calificare # Moldova1
Seară decisivă în Liga Campionilor! Ultima etapă din grupa unică este programată pentru astăzi, iar toate cele 18 meciuri vor începe concomitent la ora exactă 22. Miza este uriașă pentru majoritatea echipelor forțează calificarea directă în optimile de finală sau cel puțin în play-off. Arsenal Londra și Bayern Munchen sunt singurele echipe care și-au asigurat calificarea directă în optimile de finală.
13:30
Locuri de muncă vacante: Cea mai mare economie europeană are nevoie urgent de angajați străini # Moldova1
Germania, cea mai mare economie europeană, are nevoie urgent de angajați străini care să ocupe numeroasele locuri de muncă vacante, a afirmat ministrul Muncii, Barbel Bas, transmite DPA.
13:20
REFORMĂ | CFM Infrastructură și CFM Marfă și Pasageri: Căile ferate rămân obiectiv strategic, dau asigurări autoritățile # Moldova1
Reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) și divizarea acesteia în CFM Infrastructură și CFM Marfă și Pasageri nu va afecta fondatorul, iar statul va continua să investească în modernizare și întreținere, afirmă vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
13:00
Peste 500 de persoane care desfășoară activități economice independente, așa-numiții freelanceri, s-au înregistrat până în prezent pentru a putea accesa regimul simplificat de impozitare, introdus din 1 ianuarie 2026. Cifrele au fost comunicate în ședința Guvernului din 28 ianuarie, în cadrul căreia a fost aprobat și pachetul de protecție socială destinat acestei categorii.
12:50
12:50
CNEJ, dotat cu un aparat de ultimă generație: Poate detecta într-un minut procentul de aur curat dintr-o bijuterie # Moldova1
12:40
Persoanele strămutate din Ucraina în Republica Moldova vor beneficia de protecție temporară încă un an, până pe 1 martie 2027. Perioada a fost prelungită prin decizie de Guvern, însă nu se va aplica în mod automat, așa cum a fost între anii 2024–2025, ci în baza cererilor depuse.
12:30
„Este prematur să vorbim despre scumpiri”: Sistarea importurilor de carne din Ucraina, oportunitate pentru a spori producția internă # Moldova1
Piața din Republica Moldova s-ar putea confrunta cu un deficit de carne de pasăre de aproximativ 30%, după suspendarea temporară a importurilor din Ucraina, însă acesta poate fi acoperit atât prin diversificarea importurilor, cât și prin sporirea producției interne, afirmă Ludmila Catlabuga, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare.
12:20
S-a stabilit careul de ași în concursul feminin la Australian Open! Elena Rîbakina și Jessica Pegula au devenit ultimele semifinaliste ale primului turneu de Mare Șlem al anului. Rîbakina a eliminat-o din competiție pe Iga Swiatek, iar Pegula s-a impus în fața Amandei Anisimova. Rîbakina, favorita numărul 6 a turneului de la Melbourne, a învins-o pe poloneza Iga Swiatek, locul 2 în clasamentul mondial, cu scorul d 7:5, 6:1, într-o partidă ce a durat o oră și 36 de minute.
